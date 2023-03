Gavis kontrakt hävs – Man City och Liverpool intresserade

Headlines Blogg



SPANIEN

Cadena SER uppmärksammar att Gavis nya kontrakt med Barcelona inte gäller. Det har en domstol i Barcelona beslutat. Den gick på La Ligas linje om att Barça missat en deadline för dokumentationen som visade att det fanns utrymme för den nya lönen. Därmed är Gavi tillbaka på sitt ungdomskontrakt som går ut den sista juni. Barça kommer att överklaga. Gavi kan fortsätta spela men får, enligt Relevo, återgå till att dra på sig tröja nummer 30 i stället för nummer 6. Mundo Deportivo slår fast att Barça kommer att överklaga, vidhåller att det finns ett gällande kontrakt till 2026 och tänker låta Gavi spela El Clásico på söndag i nummer 6. Samtidigt skriver The Times uppger att Man City och Liverpool med intresse följer utvecklingen. Gavi är bara en huvudvärk för Barça för närvarande.

Marca beskriver spansk fotboll som en ”Tryckkokare” efter Negreira-fallet och anklagelserna som följt mot Barcelona. Ämnet är detsamma i de katalanska tidningarna. Sport skildrar relationen mellan Barça och Real Madrid med rubriken ”Hög spänning”, medan Mundo Deportivo går till motattack under ”Så här sätter Real Madrid press”. MD radar även vad som påstås vara grova domarmisstag som minsann drabbat Barça under Negreira-epoken.

Cadena Cope berättar att Qatar Sports Investments, som äger PSG, är på väg att köpa Málaga CF. Förhandlingar pågår. I portföljen finns sedan tidigare även Braga, där QSI äger 22 procent.

El Periódico de España meddelar att Diego Simeone kommer att fortsätta som tränare i Atlético de Madrid även nästa säsong. Men han har gått med på att sänka lönen från 20 miljoner euro om året till 16,5 milj euro. Atlético befinner sig en tuff ekonomisk situation. Sportsligt går det bättre. En seger i går (1-0 mot Girona) stärkte greppet om tredjeplatsen.

ENGLAND

Manchester Evening News uppger att Manchester United tänker låna ut Anthony Elanga kommande säsong. Svensken har efter VM-uppehållet bara startat en match och helt hamnat i skuggan av Alejandro Garnacho. United planerar även att låna ut Facundo Pellistri.

The Sun lockar med ”Lätt som ABC, KDB”, medan Daily Star använder Bob Dylan-aktiga ”Knocking on Kevin’s door”. Ämnet är detsamma. Man City-tränaren Pep Guardiola ger direktiv för att belgaren ska hitta formen. ”Vad jag vill – och jag har pratat med honom många gånger – är att han går tillbaka till de grundläggande principerna och gör det bra”, säger Guardiola, ”Gör de enkla sakerna om och om igen, och resten följer efter”. I kväll väntar retur mot RB Leipzig i Champions League. The Sun bjuder också på en uppdatering kring tränarposten i Tottenham. Fulhamtränaren Marco Silva ses som favorit att ta över om Antonio Conte lämnar. Samtidigt skriver The Times att Luis Enrique är öppen för diskussion.

Daily Telegraph och Daily Mail följer upp Arsenals lagfoto i omklädningsrummet efter segern mot Fulham. En klocka hålls upp. Det är en mindre kopia på den som finns på Clock End på hemmaarenan. På bilden har stora visaren satts på elva och den lilla på två. Enligt Telegraph står det för att det är elva matcher kvar till ligatiteln – rimligen en ordlek på ”eleven ’two’ go”. Daily Mail påpekar att klockan är ett av flera inslag i att göra sig mer hemmastadda i omklädningsrum på bortaplan. Ett lagfoto och klubbmärken sätts också upp. Telegraph skriver även att en poster som symboliserar ”identity” och även en med ”unity” använts. Arsenalspelare ska också ha täckt för hemmalagets klubbmärken med egna färger. Vidare berättar Telegraph att Manchester City och Chelsea kastar lystna blickar på Arsenals Ethan Nwaneri, som blev rekordung Premier League-spelare när han debuterade 15 år och 181 dagar gammal i september förra året.

Daily Star är bara en av tidningarna som följer upp Gary Lineker-affären i siffror. ”1-0 till chipsförsäljaren”, skrockar tidningen. The Independent höjer siffrorna, ”Lineker-BBC 3-0”. Greg Dyke, en tidigare BBC-chef, beskriver det i sin tur som ”en 5-0-seger” till Lineker.

ESPN påpekar att Manchester United är tveksamma till att förhandla med Tottenhambasen Daniel Levy. Det är en anledning till att klubben kan avstå Harry Kane, och välja alternativ som Victor Osimhen eller Dusan Vlahovic i stället. Tyska Sky Sport uppgav under måndagen att United inte ens planerar ett att värva Kane och att spåret till Bayern München är ”mycket, mycket kallt”. The Athletic skrev på måndag morgon att Tottenham är fast besluten om att förlänga med Kane.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger Inter rådet, ”Bevetevi il Porto”, vilket också blir ”Drick upp portvinet”. Italienarna ska torrlägga stadens lag och har 1-0 från första mötet att gå på. Lokalrivalen Milan lyckades inte alls släcka törsten i går (1-1 mot Salernitana). ”Det riktiga Milan stannade kvar i London”, skriver GdS besviket, och syftar på det Milan som krigade till sig 0-0 mot Tottenham förra veckan. För övrigt ställde Milan första gången någonsin upp med en startelva utan italienare. Ytterligare utländska spelare släpptes in efter en timme, bland dem Zlatan Ibrahimovic. Tränare Stefani Pioli har länge förlitat sig på Olivier Giroud som nummer 9. Men fransmannen är avstängd mot Udinese på lördag. Kanske läge att testa Ibrahimovic från start. ”Giroud var inte strålande, han gjorde ett bra mål, men glänste inte. Ibra är alltid viktig för oss. Nu får vi se vad vi gör för val mot Udinese”, sa Pioli efter matchen. Divock Origi och Ante Rebic är andra anfallsalternativ. Pioli sa förra veckan att Ibrahimovic är nära att kunna starta.

Corriere dello Sport klämmer i med ett ”Heja Inzaghi” som största rubrik. Längre in i tidningen kan man läsa om den nya supercupen. Italien gör som Spanien. Delar in den i semifinaler och final, samt spelar den i Saudiarabien. Ettan och tvåan i ligan och finalisterna i italienska cupen deltar. Avtalet börjar gälla nästa år.

La Repubblica och Gazzetta dello Sport uppmärksammar båda stort kostnaden för Paul Pogba. Fransmannen är skadad igen och blir borta minst tre veckor. Sen han kom till Juventus på en fri transfer har han bara spelat 35 minuter och missat 34 matcher. Med en lön på drygt åtta miljoner euro om året ger det en kostnad på 228 571 euro per spelminut så här långt, vilket motsvarar cirka 2,5 milj kr, noterar GdS. Pogba uppges rejält nedslagen efter den senaste skadan. La Repubblicas uträkning ger en något lägre summa, 199 619 euro per spelminut.

FRANKRIKE

L’Equipe räknar ner till OS i Paris. I dag är det 500 dagar kvar. Det tar över förstasidan och de nästföljande 14 sidorna. Nyhetrårrrr fotbollens värld rapporterar L’Equipe att franska stjärnan Wendie Renard är beredd att återvända till landslaget.”Varför inte?”, säger hon till Europe1, och kan därmed bli VM-aktuell. Renard hoppade av landslaget i protest mot förbundskapten Corinne Diacre, men Diacre fick i förra veckan sparken. L’Equipe berättar också om en annorlunda supporterprotest. Ett Marseille-fan hungerstrejkar. Kravet? Att klubben ska göra sig av med backen Leonardo Balerdi.

Le Parisien uppmärksammar att Marockos förbundskapten Walid Regragui ger sitt stöd till våldtäktsåtalade Achraf Hakimi. ”Vi är med honom, man är oskyldig så länge motsatsen inte är bevisad, vi och alla marockaner står bakom Achraf”, sa Regragui vid en presskonferens under måndagen, där PSG-stjärnan presenterades i den kommande landslagstruppen.

RMC Sport pratar med för Uefa-basen Michel Platini, 67. Han kommer inte att återvända till fotbollens maktborgar, trots den friande domen förra året efter anklagelser om korruption och bedrägeri. ”Jag återvänder inte till fotbollens institutioner, punkt slut”, understryker Platini som gästade radiokanalen.

TYSKLAND

Bild skrockar åt att Bayern München, emellanåt kallad ”FC Hollywood” för alla rubriker om klubben, nu kan göra mer skäl för smeknamnet. FC Bayern inleder ett samarbete med MLS-mästarna Los Angeles FC i jakt på talanger. Det stannar inte där. Klubbens vd Oliver Kahn bekräftar ESPN:s uppgifter om att samtal också pågår med Club Atlético River Plate i Uruguay. Kahn är också noga med att understryka att ingen av klubbarna tas över och byter namn, likt klubbar i Red Bull-portföljen.

Sky Sport uppger att det finns fyra aktuella alternativ för Benjamin Pavard. Barcelona, Chelsea, Inter – och stanna i Bayern München. 26-åringens kontrakt går ut 2024. Pavard förlänger eller säljs i sommar. Inga nya samtal har ännu inletts. Sky Sport bedömer det som ”50-50” att Pavard blir kvar. Vidare uppger Sky Sport att fyra klubbar för närvarande är aktuella för Victor Osimhen: Chelsea, PSG, Man City och Man United. Sky menar att FC Bayern följer utvecklingen men kostnaden på upp till 100 miljoner euro är för stor.

ÖVRIGT

RTBF (Belgien) pratar med Eden Hazard, som bekräftar att en flytt från Real Madrid inte är i tankarna. ”Jag vill stanna här. Jag har alltid drömt om att spela för den här klubben. Jag väntar bara på en sak och det är chansen att bevisa att jag fortfarande kan spela fotboll, även om folk tvivlar, vilket är förståeligt”, säger Hazard. Spanska medier gör på morgonen rubrik på sprickan med Carlo Ancelotti. ”Vi pratar inte, men det finns respekt”, säger Hazard, ”Jag ber inte om att få spela 90 minuter, bara att få känna mig användbar”.