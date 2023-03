Gazzetta dello Sport: Holm toppar Juves lista

Headlines Blogg

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skriver skriver att Emil Holm toppar Juventus shoppinglista på spelare till högerkanten. Juan Cuadrado lämnar klubben i sommar och Juve har en längre tid följt den 22-årige svensken i Spezia, men på senare tid även under landslagsuppdrag, noterar tidningen. Tidigare bland annat Inter och Roma nämnts. ”Ur en ekonomisk synvinkel handlar det om en kostnad på cirka 20 miljoner euro”, skriver tidningen. Gäller det bara prislapp är det långt, långt över vad som tidigare nämnts. CIES, som brukar ligga högt sina värderingar, uppskattar Holms värde till sju milj euro. Hur som helst, Holm har knappast med några förstasidor att göra. Här gäller ett ”Hårdnackat Juve” (ungefär). Filip Kostic fixade segern en gnetig och grinigt Derby d’Italia (1-0 mot Inter). Intertränaren Simone Inzaghi är upprörd över en hands av Adrien Rabiot i förspelet till målet som VAR höll inte med om. Inzaghi anser att det är ”oacceptabelt och respektlöst att höra dem säga att det inte fanns tillräckligt tydliga bilder”. I en liten notis uppmärksammar tidningen skorna Zlatan Ibrahimovic mot Udinese bara samma skor som senast han gjorde mål, för drygt ett år sedan. Det är en modell som inte ens tillverkas längre. GdS påpekar att han inte hittat nätet med andra skor, och spekulerar i vidskepelse.

ANNONS

Corriere dello Sport ger sin största rubrik åt ”Napoli, fem kvar”. Efter gårdagens senaste ”asfaltering” (4-0 mot Torino) behövs bara fem segrar för att matematiskt vara ligamästare. I teorin skulle titeln kunna säkras mot Salernitana den 30 april på Stadio Diego Armando Maradona. Lazio vann det hätska Romderbyt (1-0 mot Roma), bland annat inför ögonen på Sven-Göran Eriksson. Matchen tar stor plats i tidningen, liksom bråket mellan Romatränaren José Mourinho och Laziopresidenten Claudio Lotito. Inga nävar, bara hårda ord. Om spänningarna mellan lagen sa Lazios Luis Alberto, ”De snackar alltid först, förlorar man sen ska man hålla käften, men de kände sig ’lurade’”.

ENGLAND

The Sun har störst rubrik i ”Sparka honom”, med bild på Antonio Conte. Tottenhamspelare är chockade över hans episka rant i lördags (se hela här), en del av dem vill att han lämnar redan nu, enligt tidningen. The Guardian uppger samtidigt att spelarna är övertygade om att Conte antingen lämnar nu eller i sommar. Tidningen hänvisar till en källa i omklädningsrummet. Under söndagen skrev Daily Mail att Tottenhams ordförande Daniel Levy kallade Conte till ett krismöte efter lördagens utspel. The Sun hävdar på annat håll att Everton planerar ett försök att värva Michail Antonio från West Ham. Det förutsätter att laget undviker nedflyttning. Evertons plan B är Viktor Gyökeres.

ANNONS

Daily Mail täcker sportettan med ”Mitrovics galenskap!”. Anfallaren blev ansiktet utåt när Fulham sköt sig själva i sank på Old Trafford med tre röda kort på 40 sekunder och åkte ur FA-cupen efter att ha varit i ledning (1-3 mot Manchester United). Mitrovic var värsta syndare med en knuff på domaren Chris Kavanagh. Den tidigare domarbasen Keith Hacket skriver i Daily Telegraph, ”För domarnas skull på alla nivåer måste FA straffa honom med minst tio matchers avstängning”. Daily Mail skriver på annat håll att Chelsea fört samtal med Fulham om Craven Cottage som hemmaplan medan Stamford Bridge byggs om. Större matcher skulle kunna spelas på Twickenham. Det är ett av förslagen. Chelseas nya arenan kan ta fyra år att bygga och tanken är att den ska vara klar 2030.

The Athletic uppger att Liverpool börjat tappa hopp i jakten på Jude Bellingham. Manchester Citys och Real Madrids ekonomiska muskler är för stora.

ANNONS

The Times tar på sportettan med att italienska ”Ultras hotar engelska fans”. Italien möter på i Neapel på torsdag England i EM-kvalet. En match mellan supportrar till de båda landslagen väntas ställas in efter hot från lokala huliganer. 3 000 engelska fans väntas till matchen. Frankfurt- och Napolihuliganer skapade oroligheter i staden i samband med mötet i Champions League förra veckan.

Daily Star-rubriken ”Going grrrieght Guns” syftar på att Arsenal nu har åtta poängs försprång efter ännu en seger (4-1 mot Crystal Palace). Sheffield Uniteds glädje åt en semifinalplats i FA-cupen (3-2 mot Blackburn) grumlas en aning åt att laget tvingas klara sig utan två av sina matchvinnare, Tommy Doyle och James McAtee. Varför? För att motståndaren blev Manchester City. Det är klubben spelarna är lånad ifrån.

ANNONS

BBC Sports har med Alexander Isak i Omgångens lag för Premier League. Och lovorden fortsätter hagla över svensken i lokalpressen. ”Här är en fråga: tycks inte 60 miljoner pund nu som ett klipp med tanke på hur skyhöga priser som betalas på den inflationsdrivande marknaden för målgörare? Och jag skulle vilja tillägga att Isak är mer än bara en målgörare”, skriver Chronicle-krönikören John Gibson.

Football Insider hävdar att Manchester United är beredd att sälja Victor Nilsson Lindelöf i sommar. Det har tidigare talats om intresse från Inter och en prislapp på 31 miljoner pund. Samtidigt påstås Napolibacken Kim Min-Jae vara i Uniteds blickfång. Även Tottenham uppges ute efter sydkoreanen. En utköpsklausul på 43 miljoner pund som gäller ett par veckor i juli påstås finnas i Napolikontraktet.

ANNONS

SPANIEN

Marca dramatiserar med ”En millimeter från ligan”. Så mycket var offsiden som stoppade Real Madrid från 2-1-ledning i El Clasíco. I stället blev det förlust på tilläggstid och adiós till ligatiteln (1-2 mot Barcelona). Real Madrids tränare Carlo Ancelotti: ”Vi vann inte på grund av en offside vi fortfarande har tvivel om. Vi reser tillbaka till Madrid med tvivel”. Barcelonas tränare Xavi svarar: ”Den (offsiden) är tydlig. Den är en vetenskaplig fråga. Jag är ärligt talat förvånad över att Ancelotti säger så. Antingen är det offside eller så är det inte, det finns inget utrymme för debatt”. Barças Sergi Roberto är enda spelare som får toppbetyget tre stjärnor av tre möjliga. Marca noterar även att Vinícius ännu en gång fick förkastliga ord riktade mot sig. ”Dö, Vinícius”, skanderade publik på Camp Nou. Det har tidigare bland annat Atléticofans skanderat.

ANNONS

Sport använder ”Delirium” för att beskriva känslorna, Mundo Deportivo ”Extas”. Real Madrid är tolv poäng bakom Barça. ”Titeln är i praktiken klar”, som MD påpekar. Noterbart är att utfrusne Chelseanfallaren Pierre-Emerick Aubameyang var i omklädningsrummet och firade med laget – som han gärna skulle vilja återförenas med. Tidningarna uppmärksammar också att Sergi Roberto fick frågor av Jijantes TV om Lionel Messi. Han påpekar att det det är upp till ledningen ”men vi spelare hoppas på det”. Fridolina Rolfö svarade för två mål när Barças damer som vanligt vann (5-1 mot Valencia).

FRANKRIKE

L’Equipe konstatera att ”OM har honom att tacka”, med bild på Alexis Sánchez ryggtavla. Det var han som fixade Marseilles vändning (2-1 mot Reims) – se målen här. Chilenaren satte också punkt för den 19 matcher långa förlustfria sviten för Will Stills mannar. Jens Cajuste spelade bara sista kvarten. Inga svenskar är med i L’Equipe’s Omgångens lag. Det är minsann inte heller någon från PSG. I går kom sjunde förlusten under nya året (0-2 mot Rennes). Sjunde. Enligt L’Equipe kommer PSG inte att handla i panik: enligt källor inom klubben kommer inget beslut om tränare Christophe Galtier tas förrän efter säsongen. Vidare hävdar L’Equipe att PSG nu tvekar över att förlänga med Lionel Messi. I samband med VM fanns en muntliga principöverenskommelse mellan parterna om att fortsätta även efter sommaren. Men sedan dess har pendeln svängt. Intresse från Inter Miami, Barcelona och Saudiarabien väcker tankar hos Messi, och nu går också PSG i andra tankar. L’Equipe påpekar också att PSG är medveten om att fansen är kluvna till en förlängning. En parentes: Kim Kardashians förbannelseturné fortsätter. Efter Emirates, barnen i Arsenaltröjor och förlust i torsdags , var det Parc des Princes, barnen i PSG-tröjor och förlust i går.

ANNONS

RMC Sport höjer på ögonbrynen åt ett citat från Galtier efter förlustmatchen. Det tolkas som ännu en hård kommentar om PSG:s unga spelare. ”Sätt er själva i (a-lags-) spelarnas skor, som ser att åtta spelare är borta, och får sätta sig omklädningsrummet med spelare från akademin de sett en-två gånger i träning. Vi förstod att det skulle bli en svår match”, säger Galtier.

Ouest France bär på dåliga nyheter om Anton Salétros. Svensken har gjort en imponerande start i Caen men skadade i helgen knäet. ”Det är inte allvarligt men det betyder fyra veckors frånvaro”, meddelar Ligue 2-klubbens tränare Stéphane Moulin.

TYSKLAND

Kicker pryder förstasidan med Bayern Münchens president Herbert Hainer leende. Som ett reklamfoto för klubben. Han är bekymrad över obalansen i europeisk fotboll. Han är förstås inte bekymrad över obalans i tysk fotboll. Men leendet på förstasidan känns lite stelare i dag. Reklamfotot förlorar lite av sin glans. Dortmund leder ligan för första gången sedan hösten 2019 sedan Bayern åkt på pumpen (1-2 mot Leverkusen). ”Förutom de sista tio minuterna var de bättre”, konstaterar Bayerns tränare Julian Nagelsmann, som Hainer i intervjun med värme beskriver som ”otrolig”. Nagelsmann fortsätter: ”I dag var vi lata, defensivt och offensivt, en del spelare gjorde noll”. Inga Bayernspelare är förstås med i Kickers Omgångens lag för Bundesliga. Inga svenskar heller. Men i Omgångens lag för Zweite Bundesliga finns Eric Smith med. Det är fjärde gången den här säsongen som St Pauli-backen tar plats.

ANNONS

ÖVRIGT

RTV Oost (Nederländerna) förmedlar nyheter från Go Ahead Eagles: kontraktet med Isac Lidberg är förlängt till 2024. Klubben har utnyttjat den option som fanns i kontraktet, som annars hade löpt ut i sommar. 24-åringen har den här säsongen fem mål och tre assist. Jesper Karlsson fortsätter sprudla av självförtroende och satte på söndagen ännu ett mål, men AZ föll (1-2 mot Twente) – se målet här.

Ekstra Bladet (Danmark) förfasas över Ålborg, och inte minst klubbens tränare. ”Det är fullständigt ohållbart att klubbledningen håller fast vid någon med Erik Hamréns statistik”, skriver tidningens sportchef Michel Wikkelsø Davidsen. Ålborg garanterar inte att svensken blir kvar när nedflyttningsserien nu inleds.