Argentina firade storslaget – och hånade Frankrike

Lionel Messi in tears 😢 What a moment as Argentina welcomes back its World Cup winners. pic.twitter.com/Pn9lHAw7uV — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 23, 2023

Diario Olé (Argentina) firar ”Allas buckla” . Publik och spelare sammanstrålade i ett galet firandet av VM-guldet när Argentina spelade sin första match efter VM (2-0 mot Panama). Lionel Messi och spelarna var överväldigade och rördes nästan till tårar av publikens mäktiga ”Muchahos” innan avspark (se klipp här – från 02.50). Sedan satte Messi sitt 800:e mål i karriären med en läcker frispark (se målet här). Spelarna lyfte efter matchen varsin VM-buckla. Några av dem firade med att tillsammans sätta bucklan som en fallos, likt Emiliano Martínez i VM. Lautaro Martínez ledde därefter sången med spelarna och publiken – och den inkluderade en tyst minut för både rivalen Brasilien och VM-finalmotstådaren Frankrike (se klipp här).

Het Laatste Nieuws (Belgien) ger ordet till nya förbundskaptenen Domenico Tedesco om nya lagkaptenen Kevin de Bruyne. ”Kevin är som en spegel. Om han spelar bra så spelar hela laget bra”, säger Tedesco, som lägger ut rökridåer på frågan om Belgien kommer att spela med en tre- eller fyrbackslinje mot Sverige i kväll.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) konstaterar att Nederländerna inte kommer till spel mot Frankrike under optimala förutsättningar. Hela sju spelare som kunnat vara aktuella för startelvan saknas på grund av sjukdom, skador och avstängningar. ”Andra spelare kan kliva fram”, kommenterar nya förbundskaptenen Ronald Koeman. Flera spelare ska enligt de Telegraaf ha blivit magsjuka av en currykyckling i onsdags.

Ekstra Bladet (Danmark) döper om Rasmus Højlund till ”Rasmus Højtrick”. Tipsbladet beskriver det som att ”en dansk superstjärna är född”. Den 20-årige Atalantaanfallaren gjorde alla målen i Danmarks segermatch (3-1 mot Finland) och får allra högsta betyg, sex stjärnor av sex.

A Bola (Portugal) har budskapet ”Jag lever!”. Det är Cristiano Ronaldo som blivit rekordman med 197 landskamper. Han har smällt in 120 mål, och två av dem kom i går (4-0 mot Liechtenstein).

OMFG how fucking embarrassing was that 😳😳😳#ITAENG pic.twitter.com/81vREYXrK0 — Lee Hood (@Mofoman360) March 23, 2023

ENGLAND

Daily Star firar att ”Harry når förstaplatsen”. Harry Kane sköt England till seger i EM-kvalpremiären i Neapel (2-1 mot Italien) och blev samtidigt meste målskytt i landslagströjan, 54 mål. Kane, Jude Bellingham och Declan Rice lyste starkast vid Vesuvios fot, tycker The Guardian, och ger dem betyget 8 av 10. Betyget blir knappast lika högt på framförandet av nationalsången innan matchen (se klipp ovan). Även klubbversionen av den italienska nationalsången fick tummen ner.

Daily Telegraph låter ändå det engelska förbundet dela ut det ultimata bottenbetyget. Det går till en engelsk supporter. Före match cirkulerade en bild i sociala medier på supportern som hade med sig en engelsk flagga med texten ”Diego’s in a box”, ett hån mot lokala legendaren Diego Maradona. Förbundet agerade direkt och spärrade supporterns biljett.

Daily Mirror pryder förstås också sportettan med ”King Kane”. Men nyhetsettans största rubrik är ”Varför får Premier League-stjärnan spela vidare efter våldtäkts- och övergreppsanklagelser?”. Det är en kvinnogrupp som uttalar sig. Den välkände spelaren anklagas för våldtäkt på två kvinnor och nu också ett tredje överfall. På annat håll kan man läsa om Victor Nilsson Lindelöf. Hans uttalande om framtiden ger i engelsk press beskrivningar som ”öppnar upp om frustrationen”, ”sätter press på Ten Hag”, ”ifrågasätter”, ”hintar om en flytt”.

Football London och Evening Standard menar att Julian Nagelsmann seglat upp som ett alternativ för Tottenham. Tysken får enligt samstämmiga uppgifter i dag sparken som tränare i Bayern München. Hans ersättare Thomas Tuchel var annars ett namn på just Tottenhams agenda. Football London hävdar vidare att Chelsea på nytt kan värva i Brighton. Alexis Mac Allister är aktuell och skulle kunna bilda mittfältslås med landslagspolaren Enzo Fernández.

The Guardian och Daily Mail menar att det finns en ökande känsla att familjen Glazers inte kommer att sälja Manchester United. I stället kan familjen vara ute efter att höja värdet för nya lån eller endast sälja en minoritetsandel till en hedgefond. Varken shejk Jassim eller Jim Ratcliffe, de ledande buden på klubben, verkar ha intentionen att närma sig de uppåt sex miljarder pund Glazers sägs beredd att sälja klubben för.

The Sun hävdar att Marcus Rashford vill invänta ett eventuellt ägarskifte i Manchester United innan han förlänger kontraktet. Han vill se vad som kommer att erbjudas. Rashfords nuvarande kontrakt går ut 2024.

ITALIEN

Corriere dello Sport såg ”Två Italien” (1-2 mot England). Ett svagt Italien i första halvlek och sedan ett annat Italien som reste sig. La Repubblica ser bara ett ”Little Italy”. Samma med Gazzetta dello Sport, ”Poca Italia”. Corriere dello Sport har Spinazzola som bäst i den azurblå tröjan, men även Verratti, Retegui och inhopparen Gnonto får samma, halvdana betyg, 6,5 av 10. Att det är italienska vinkel på Sverige-Belgien är inte att ta miste på: ”Ibra-Lukaku: Milanoderbyt”.

La Gazzetta dello Sport har en nästa lika stor rubrik som EM-kvalet i ”Chiesas rädsla”. Juventusstjärnans knä känns fortfarande inte bra. På måndag resar Federico Chiesa till Österrike för konsultation. Napolis tränare Luciano Spallettis kontrakt går ut i sommar. Men Napoli har option på att förlänga med ett år. Men klubbpresident Aurelio de Laurentiis vill skriva ett nytt med höjd lön till 2025. De diskussionerna får dock vänta. En scudetto ska först spelas hem.

SPANIEN

AS och Sport täcker båda förstasidorna med Negreira-fallet. Uefa har startat en utredning. Vid fällande dom riskerar Barcelona att portas från Europaturneringar. Cadena Cope menar att straffskalan sträcker sig från en varning till att få titlar fråntagna. På annat håll skriver Sport att Andreas Christensen blir borta tre-fyra veckor. Barcelonabacken fick kliva av Danmarks EM-kvalmatch skadade. Christensen missar nu bland annat cupreturen mot Real Madrid den 5 april. Samtliga tidningar tar också upp beskedet att Bojan Krkic, 32, lägger av.

Mundo Deportivo beskriver på förstasidan ”Dilemmat Ansu”, den blivande stjärnan som trampar vatten. På nätet ges på morgonen stort utrymme åt ett uttalande från Sergio Agüero om sin vän Lionel Messi. ”Laporta borde göra ett försök att hämta tillbaka Leo”, uppmanar Agüero Barcelonas president, ”Messi ’föddes’ i Barcelona och borde sluta i Barcelona. Jag tror det är 50 procents chans att han återvänder”.

FRANKRIKE

L’Equipe bär på budskapet, ”Öppna vägen” – till EM. I kväll väntar Nederländerna i EM-kvalpremiären, Kylian Mbappés första match som ny lagkapten. ”Jag tänker inte bestämma själv, jag vill låta de andra uttrycka sig”, poängterar 24-åringen. Antoine Griezmann hade velat bli lagkapten. ”Jag har pratat med Antoine för han var besviken och det är förståeligt. Jag sa till honom att jag antagligen känt detsamma i hans situation”, säger Mbappé. Reims skyttekung Folarin Balogun blev inte kallad av England. Nu tycks anfallaren på väg att välja USA i stället. 21-åringen, som tillhör Arsenal, har synts på bilder i Orlando där det amerikanska landslaget samlats. ”Allt jag kan säga är att vi har en öppen diskussion med spelaren”, säger Anthony Hudson, som är tillfällig amerikansk förbundskapten.

RMC Sport håller fast vid den förmodade franska startelvan mot Nederländerna: Mike Maignan – Théo Hernandez, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Jules Koundé – Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann – Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Kingsly Coman.

TYSKLAND

Kicker följer som alla annan tysk media med braskande rubriker upp torsdagskvällens chockbesked: Bayern München sparkar Julian Nagelsmann och tillsätter Thomas Tuchel. Det officiella beskedet väntas i dag. Tuchel väntas hålla sitt första träningspass på måndag. Tuchels första match blir mot hans forna klubb Dortmund den 1 april. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano hade Tuchel också Tottenham och Real Madrid som alternativ. Kickers Bayern-reporter Georg Holzner menar att beslutet att sparka Nagelsmann var ”förståeligt men tajmingen överraskande”. Problemen med 35-åringen har funnits på och vid sidan av planen ett år. Men risken att gå miste om en trippel och risken att Tuchel skulle välja ett att annat lag, fick klubben att agera. Så sent som i måndags sa Bayerns ordförande Herbert Hainer, ”…det var därför vi gav Julian ett femårskontrakt, för att vi vill bygga någonting med honom. Man kan se tydliga framsteg under dessa ett och ett halvt år. Julian gör det mycket bra”. Nagelsmann fick beskedet via medier under skidsemester och kom, enligt rapporter, som en överraskning.

Bild följer upp nyheten att Sebastian Andersson överraskande är tillbaka i träning i Köln. Han har varit borta sju månader med en svår knäskada. ”Jag är mycket, mycket bättre nu. Smärtan är borta. Jag hoppas vara tillbaka i lagträning om två-tre veckor”, säger den 31-årige anfallaren. Tyska medier har tidigare uppgett att Anderssons karriär kunde var över, i alla fall att han inte skulle spela mer för Köln, där kontraktet går ut i sommar. Tränare Steffen Baumgart räknade bort Andersson. Men nu säger Baumgart: ”Det är viktigt för honom att visa upp sig i slutet av säsongen. Hans mål är att kunna fortsätta spela fotboll. Vi kanske till och med får möjlighet att använda honom. Och kanske kan han få göra ett eller två viktiga mål för oss. Det hoppas vi alla”.