Uppgifter: Tottenham vill ha samtal med Nagelsmann

Daily Mail hann som övrig brittisk press inte få med söndagens sena nyheter från Tottenham på sportettan: Antonio Conte lämnar klubben (läs mer om Conte under Gazzetta dello Sport). Assisterande tränare Christian Stellini tar officiellt över säsongen ut. Men Daily Mail skriver att Tottenham vill tala med Julian Nagelsmann, som förra veckan fick sparken i Bayern München. Bild-profilen Christian Falk säger till Caught Offisde att Tottenham var en av klubbarna som Nagelsmann såg som steg på vägen till den absoluta toppen innan han började i Bayern. Även Real Madrid har uppgetts intresserad av 35-åringen. Bild hävdar att en klausul i kontraktet med Bayern gör att den klubb som värvar Nagelsmann innan sommaren måste betala en avgift till Bayern, oklart hur stor. Mauricio Pochettino, Luis Enrique och Roberto De Zerbi är några andra namn som nämns på en diger lista av potentiella tränare för Tottenham. Daily Mail uppger på annat håll att Aston Villa, Brighton och Newcastle är ute efter Alex Oxlade-Chamberlain, som lämnar Liverpool när hans kontrakt går ut i sommar.

Daily Star tycks vända sig till ålderstigna läsare med ohälsosam musiksmak med sin huvudrubrik. Bucks Fizz, som vann Eurovision på stenåldern, blir till ”Buk’s Fizz” för att hylla Bukaya Saka, stjärnan i Englands seger (2-0 mot Ukraina). Ett mål, en assist och 8 av 10 i Daily Telegraph. Jude Bellingham prisas som vanligt. ”Du är långt före var jag var i din ålder”, säger Steven Gerrard till Bellingham i Channel 4. Budskapet på planen från spelarna var en ukrainsk flagga med ordet ”Peace”. Det var inte det primära budskapet från de ukrainska fansen. Det summeras med ett budskap till Storbritanniens premiärminister, ”Rishi, vi behöver F16”, stridsflygplanet. En pojke med den skylten får störst plats på nyhetsettan i både Daily Telegraph och The Independent. Fansen sjöng också nidvisor om Putin och skickade in pappersplan med liknande budskap.

The Sun uppger att Brightons stjärnskott Evan Ferguson är beredd att nobba Manchester United för att fortsätta sin utveckling på sydkusten- Även Tottenham och Chelsea har visat intresse för den 18-åriga irländaren. Tidningen noterar även att Filippa Angeldal med sitt mål ledde Manchester City till en tung seger i WSL (2-0 mot Chelsea). Därmed är det helt öppet i ligatoppen.

Coventry Telegraph samlar uppgivna röster från fans: Viktor Gyökeres lär lämna i sommar. Men den ryktade transfersumman på 20 miljoner pund är plåster på såren. Det senaste ryktet är West Ham. Transferjournalisten Ekrem Konur nämnde på söndagen även följande lag: Brentford, Crystal Palace, Everton, Leeds och Leicester – i linje med vad 90 minutes skrivit. Allt pekar på Premier League kommande säsong för 24-åringen.

The Burnley Way lanserar en sång för Hjalmar Ekdal som skriver sig själv. En snutt ur Proclaimers ”I’m Gonna Be (500 Miles)” låter nästan som om svenskens namn sjungs. I alla fall passar det in (se klipp här).

Corriere dello Sport tycker det är ”Bara Retegui” att hålla fram från gårdagens EM-kvalmatch (2-0 mot Malta). Gazzetta dello Sport är på samma linje med ”Retegui är med, men Italien är det knappt”. Gli Azzurri var ”en besvikelse” och Retegui är den ende som ens når upp till 6,5 av 10 i betyg i Corriere dello Sport. Den argentinskfödde anfallaren har väckt diskussioner, men förbundskapten Roberto Mancini är öppen för fler spelare med rötter i annat land. ”Ja, det är möjligt. Vi har ett litet antal italienare som spelar regelbundet i Serie A. Och ser man på andra nationer så gör alla så. Schweiz har 15 av 20 spelare som har utländska rötter. Likadant med Belgien, Frankrike, Tyskland, England”, menar Mancini.

La Gazzetta dello Sport har bortanför de inledande uppslagen om landslaget ganska mycket mercato. Milan räknar bara säkert med Olivier Giroud som anfallare nästa säsong. Álvaro Morata ses därför som perfekt komplementet. Prislappen lär vara 15-20 milj euro, lönen fem milj euro. Genom CL-pengar, försäljningar och minskade lönekostnader (hit kan eventuellt även Zlatan Ibrahimovic räknas), lär utrymme finnas i budgeten. Nicolò Zaniolo lär inte bli långvarig i Galatasaray även om kontraktet är långt (fem år). Juventus står i kontakt med mittfältarens agent. Om ett beslut tas att värva Zaniolo räknar Juve inte med att behöva betala hela utköpsklausulen på 35 milj euro. I gårdagens tidning stannade GdS vid två namn för att ersätta Juan Cuadrado: Emil Holm eller Carlos Augusto (Monza). Från dagens tidning kan också noteras att GdS skriver att Antonio Conte nu väntas ta en paus efter en tuff tid. Han har på kort tid också förlorat tre vänner i fotbollsfamiljen; Gian Piero Ventrone, Sinisa Mihajlovic och Gianluca Vialli. Därefter väntas han ta över en toppklubb i Serie A.

Marca hävdar på förstasidan att Atlético de Madrid tagit en ny kontakt med Dani Ceballos. Hans kontrakt med Real Madrid går ut i sommar. 26-åringen vill gärna stanna men Real Madrid har hittills inte velat föra några samtal.

Sport toppar med att ”Gündogan närmar sig”. Enligt tidningen har Manchester City gett upp tysken, som vill till Barcelona. Gündogan erbjuds ett tvåårskontrakt. Vidare skriver tidningen att Ferran Torres stjärna i Barça är dalande, men anfallaren är ändå fast besluten att stanna.

Mundo Deportivo drar på att Iñigo Martinez är prioritet för Barça. Athletic-backen har redan rapporterats nära en flytt. Vidare skriver tidningen att Barcelona bett Dani Olmo att inte förlänga med RB Leipzig. Klubben vill värva 24-åringen på en fri transfer 2024. Även Real Madrid och Bayern München är intresserade av Olmo. Stort utrymme ges också åt Kings League, Gerard Piqués sjumannaturnering, som beskrivs som en stor succé. 92 522 åskådare såg finalspelet på Camp Nou i går. Barças president Joan Laporta var där. Han fick höra publik skandera ”Messi”. Kings League ska även exporteras till Sydamerika. Där kommer Neymar att bli president för en klubb.

Diario Vasco noterar att Fabrizio Romano och en del andra rapporterade att Zlatan Ibrahimovic i fredags blev äldsta spelare någonsin i EM-kvalet med 41 år och 172 dagar. Och han slog Dino Zoffs rekord. Men samma kväll blev Ibra slagen av Gibraltars anfallare Lee Casciaro. Han var fyra dagar äldre när hans spelade mot Grekland – 41 år och 176 dagar.

L’Equipe tycker landslaget har revansch att utkräva på Irland för att rugbylandslaget åkte på stryk i Dublin. Det kan bli förändringar i Didier Deschamps startelvan trots storvinsten mot Nederländerna senast (4-0). Randal Kolo Muani kan hamna på högerkanten och Olivier Giroud kliva in centralt. Förmodad startelva: Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, T Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – Kolo Muani (eller Coman), Giroud (eller Kolo Muani), Mbappé. Trots att han bara är 24 år är Mbappé nu bara tre mål från att ta över fjärdeplatsen som Frankrikes bästa målskytt från legendaren Michel Platini (41 mål). ”Det är en ära och nästa mål”, säger Mbappé. Listan toppas av Giroud med 53 mål.

Foot Mercato påpekar att PSG vill ha tillbaka Xavi Simons. Stortalangen lämnade PSG förra sommaren för PSV Eindhoven, där han blommar. Men PSG har en återköpsklausul på tolv miljoner euro som klubben vill utnyttja. 19-åringen väntas kräva speltid för att återvända.

Kicker toppar med ”Slutet och början”, vilket står för Julian Nagelsmann och Thomas Tuchel i Bayern München. Tidningen prisar Tuchel och kallar det ”absurt” att tysken fick sparken i Chelsea förra året. Bayern var intresserad av Tuchel redan 2018. Den här gången klaffar det bättre, och Tuchel ser sig själv som mer mogen uppgiften, skriver tidningen. En mognad Bayernledningen anser att Nagelsmann saknade. Bild skjuter in att vissa spelare inte gillade Nagelsmann, som Manuel Neuer och Sven Ulreich. Inte heller Gnabry, Sané, Musiala, Cancelo och Mané höll honom högt. Kimmich och Goretzka stod däremot Nagelsmann nära. Han hade också de Ligt, Upamecano och Pavard på sin sida. Tyskland möter på tisdag Sverigeslaktaren Belgien i en träningsmatch. Schlotterbeck och Havertz saknas på grund av skada respektive sjukdom (här troliga startelvor).

Bild berättar att Leroy Sané har det turbulent. Fotbollen har inte klickat. Han var inte heller kallad till landslaget. Nu har han fått dispens av Bayern München att vara i England och träna på egen hand, då flickvännen med barn inte längre gillar att vara i München. Tidningen uppmärksammar även att fotbollen fått sitt första omslag i tyska Vogue. Det är Lea Schüller i Bayern München.

Tubantia (Nederländerna) följer Heraclesvenskarnas framfart. Samuel Armenteros gjorde ett mål och en assist, och Emil Hansson svarade för en assist, till just Armenteros (se målet här). Det var Hanssons 18:e assist för säsongen, skriver tidningen. Smolk i glädjebägaren var att Hansson fick lämna planen med en misstänkt hamstring. Heracles ligger tvåa i Eerste Divisie och är nära uppflyttning.

Tipsbladet (Danmark) följer Simon Kjærs agerande som blivit en nästan lika stor snackis som själva fiaskot (2-3 mot Kazakhstan). Kjær stoppade Rasmus Højlund från att prata med pressen ”för han var rätt så upphetsad”. Men det får han kritik för, bland annat från TV2:s expert Kenneth Perez: ”Jag är helt oense med Kjær för man ska svara pressen i både med- och motgång”. Tipsbladet delar ut usla 0 bollar av 6 möjliga till två startspelare: Christian Nørgaard och Pierre-Emile Højbjerg.

Record (Portugal) tycker förstås det är ett ”Portugal de lux” efter gårdagens storseger (6-0 mot Luxemburg). Cristiano Ronaldo gjorde två mål igen.

TyC Sport (Argentina) skriver att Argentina står redo att ta över herrarnas U20-VM i maj om turneringen tvingas flyttas. Orsakerna till en eventuell flytt är politiska: Israel medverkar i turneringen. Lottningen som skulle hållits i fredags sköts upp.

Tass (Ryssland) rapporterar belåtet om första landskampen på hemmaplan sedan november 2021, den första sedan invasionen av Ukraina (mitt ordval, Tass använder ”situationen i Ukraina”). Det blev en 2-0-seger mot Irak i Sankt Petersburg inför 23 818 åskådare. Under söndagen sa även förbundsordförande Alexander Dyukov att en vänskapsmatch kommer att spelas mot Kina inom en snar framtid, vilket förstås också kan ses i ljuset av ett politiskt närmande mellan nationerna.