Zlatan tillbaka - erbjuds kontrakt

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ropar ut ”Stannar!”. Det gäller två veteraner. Ángel Di María kommer att stanna ytterligare ett år med Juventus. Och Sky Sport Italia var först i går med att berätta att Olivier Giroud förlänger ett år med Milan, med option på ytterligare ett. Och hur blir det med Zlatan Ibrahimovic? Enligt GdS kommer Milan och svensken inom de närmaste veckorna att utvärdera situationen. Men enligt TuttoMercatoWeb har Milan erbjudit Ibrahimovic ett nytt kontrakt. Det är snarlikt hans nuvarande, 1,5 miljoner euro plus bonusar, och TMW menar att chansen att det blir ytterligare en säsong är ”mycket stor”. GdS följer också upp Ibrahimovics skadekänning han fick med landslaget. Det är inget allvarligt. Han tränar individuellt, utvärderas från dag till dag och kan bli aktuell redan mot Napoli på söndag.

Corriere dello Sport slängde i går fram beskedet att José Mourinho fortsätter ett år till. Det lär falla Romalegendaren Francesco Totti på läppen. ”Laget är i kvartsfinal i Europa League och ligger femma och kan nå Champions League-plats i ligan, vilket är målet. Jag hoppas Roma går så långt som möjligt i Europa. Mourinho är nyckeln att öppna porten, sedan är det upp till spelarna att öppna dörrarna till de andra rummen”, säger Totti, och avvisar kritik om defensiv fotboll, ”Det viktiga är resultatet, om man spelar bra eller dåligt är sekundärt”. Romas damer åkte på storstryk i Champions League (1-5 mot Barcelona) och bäst på planen var enligt CdS Fridolina Rolfö, som får 8 av 10 i betyg. På tal om damerna. Juventus Linda Sembrant har lagt upp en bild på sin opererade näsa. Hon ådrog sig en fraktur mot Inter. Sembrant är uttagen till landskamperna mot Danmark och Norge den 7 respektive 11 april.

ENGLAND

Daily Mirror kallar honom ”Marcus CASHford” och Daily Express använder ”Rash Cash Clash”. Tidningarna hävdar att Manchester United bävar inför anfallarens lönekrav på 500 000 pund i veckan. Rashford själv kallar lönepåståendet för ”nonsens”. The Athletic har skrivit att det varit stiltje i förhandlingarna, men både The Times och ESPN uppger att United inom kort kommer att intensifiera förhandlingarna.

ESPN har mer om Man Unitedspelare. Enligt tv-kanalens källor är Victor Nilsson Lindelöf en av de spelare som United är beredd att lyssna på erbjudanden för, och Anthony Elanga troligen ämnad för utlåning. Det ligger i linje med tidigare uppgifter.

Daily Mail går all-in på ”Spurs i kris”, sedan sportchefen Fabio Paraticis avstängning från fotboll utökats från Italien till resten av världen. Daily Telegraph menar att det är klubbens djupaste kris under ordförande Daniel Levy: ”Paratici är bannlyst, varken herr- eller damlag har en permanent tränare, Harry Kanes framtid är oklar, namnrättigheterna på arenan är fortfarande inte sålda och en höjning av priset på årskort övervägs”, summerar tidningen. Daily Mail skriver på annat håll att Manchester City investerar 300 miljoner pund för att bygga om och ut en del av arenan, för att nå en kapacitet på 61 000 åskådare.

The Guardian ger störst utrymme åt Arsenals damer, som är klara för semifinal i Champions League (2-0 mot Bayern München). Stina Blackstenius nickade in det sista målet. 21 307 åskådare såg matchen, ett engelskt rekord för en CL-match mitt i veckan. Chelsea har sålt 17 000 biljetter till kvällens match mot Lyon, även det långt över det tidigare engelska rekordet (12 232). The Guardian kom under onsdagen ut med en intressant intervju med Kai Havertz. ”En del av mina lagkamrater kallar mig ’Åsna’. Det har inte med min fotboll att göra. Jag kände direkt ett speciellt band till åsnor. Det är ett lugnt djur. Kanske kände jag igen mig själv i dem för jag är också lugn. De chillar hela dagen, gör inte så mycket, vill bara leva sitt liv. Jag har alltid älskat dem,”, säger Havertz bland annat.

Football Insider menar att West Ham kan erbjuda Viktor Gyökeres det mest lukrativa avtalet, om klubben blir kvar i Premier League. Leeds, Everton, Crystal Palace, Brentford och Fulham är också intresserade av den 24-årige Coventryanfallaren.

The Times skriver att Premier League-klubbarna vid ett möte i dag väntas komma överens om att förbjuda spelbolagsreklam på tröjorna. Det officiella beslutet kan dröja, till ett möte i juni. 8 av 20 Premier League-klubbar har i dagsläget spelbolag som huvudsponsor på tröjorna.

SPANIEN

AS toppar tidningen men beskedet ”Gräns för Bellingham på 100 miljoner euro”. Real Madrid ska ha meddelat att klubben inte tänker ge sig in i ett budkrig. Det har tidigare talats om en prislapp på 150 miljoner euro för engelsmannen. Men Real Madrid hoppas på Bellinghams önskan om att komma till klubben. Rivalerna om hans namnteckning anses fortsatt vara Liverpool och Manchester City. AS menar vidare att Real Madrid är intresserad av Reece James i Chelsea. Även Kai Havertz är ett namn som väcker varma känslor. Marca påpekar också att Bellingham är ett mål men att Real Madrid annars väntas ligga lågt i sommar.

Sport suckar åt att ”Ansu Fati-fallet exploderar” efter pappans kritik på bristande speltid. Sport menar att Xavi inte kommer att ändra sig, och önskar tålamod från 20-åringen. Ansu Fatis agent Jorge Mendes anser att en prislapp för spelaren bör vara 35 miljoner euro. En stor rubrik är också ”Fest på Camp Nou”. Den stod Barças damer och de 54 667 åskådarna för (5-1 mot Roma). Fridolina Rolfö svarade för två mål, är en av två spelare som når upp till 8 av 10 i betyg och får omdömet, ”Närvarande överallt”. I semifinal väntar vinnaren mellan Chelsea och Lyon. Slutligen uppger Sport att Newcastle följer Andreas Christensen. Barça vill inte släppa backen och dansken vill inte heller lämna, men ett stort bud skulle kunna förändra situationen.

Mundo Deportivo har huvudrubriken, ”Kostnad: 0”. Det står för Iñigo Martínez, Ilkay Gündogan och Pierre-Emerick Aubameyang, som Barcelona hoppas värva utan övergångskostnad i sommar. Tidningen konstaterar även att Gavi nu officiellt omregistrerats tillbaka till sitt ungdomskontrakt och får byta tillbaka tröja nummer 6 och mot nummer 30. Kontraktet löper bara till 2024 och har en utköpsklausul på 50 miljoner euro. Barça påstås inte orolig, eftersom Gavi vill stanna och Barça tror sig snart uppfylla FFP-krav och därmed reaktivera det nya kontraktet till 2026 med en utköpsklausul på en miljard euro.

El Chiringito TV hävdar att Manchester City vill ha Luis Enrique om Pep Guardiola lämnar klubben. Erbjudandet skulle vara på tre år med en årslön på 16 miljoner euro. Senare på onsdagen sa Luis Enrique i en intervju med Cadena SER, ”Jag skulle vilja jobba i England. Men jag skulle inte vilja gå till vilket lag som helst utan någon som kan åstadkommit något stort, och det minskar antalet till ett litet antal”. Luis Enrque säger att han tackat nej till landslagserbjudanden. Enligt SER kom ett från Polen.

Cadena Cope skriver att Ludwig Augustinsson klarat sig undan en allvarligare fotskada i samband med landslagsspelet. Mallorcasvensken blir borta två till fyra veckor.

FRANKRIKE

L’Equipe presenterar sin årliga löneslista för Ligue 1 med orden, ”Här är det inflation”. Som vanligt dominerar PSG totalt. Kylian Mbappé är överlägsen etta med en uppskattad bruttolön på sex miljoner euro i månaden. De tio första spelarna är från PSG. Jens Cajuste är fjärde bäst betald i Reims med 60 000 euro/månad. Det är en procent av vad Mbappé har men ändå aningen mer än högst betalda damspelare, Marie-Antionette Katoto i PSG, som har 50 000 euro/månad. Varken Amin Sarr i Lyon eller Gabriel Gudmundsson i Lille tar sig in på topp tio-listan som presenteras för respektive klubb. Tre sidor tillägnas damernas CL-kvartsfinalreturer i kväll, som båda innehåller franska lag. PSG, som saknar skadade Amanda Ilestedt, möter Chelsea borta, och Lyon, som saknar skadade Emma Holmgren, möter Wolfsburg borta. På tal om damerna, Hervé Renard väntas under dagen presenteras som franska landslagets nya förbundskapten.

RMC Sport kan konstatera att Neymar inte har något flyt vid sidan av planen heller. I tisdags fick han sitt Twitterkonto hackat. Sedan spelade han bort en miljon euro på ett online-casino, vilket visades på Twitch. Det är dock oklart om pengarna var brasilianarens eller kanske arrangörens.

Ouest France uppger att Anton Salétros knäskada är mindre illa än befarad. Han kan vara i spel för Caen redan mot Quevilly-Rouen den 8 april. Den 26-årige mittfältaren hade en imponerande start i Ligue 2-laget innan skadan för knappt två veckor sedan.

Foot Mercato hävdar att Napoli är på väg att förlänga kontraktet med stjärnan Khvicha Kvaratskhelia. Det är ett år längre, till 2028, och innehåller en löneökning från en till 2,5 miljoner euro om året. Med bonusar kan det nå fyra milj euro.

TYSKLAND

Kicker har fullt fokus på lördagens toppmatch, Bayern München-Dortmund. Men här finns också plats för onsdagens chockbesked: Fifa har straffat Köln med transferstopp i ett år. Ingen uppföljning på Emil Hansson då. I teorin skulle däremot Sebastian Andersson kunna förlänga. I teorin alltså. Köln ska överklaga domen till idrottens skiljedomstol, CAS. Emil Forsberg väntas, som vanligt numera, starta för RB Leipzig (Mainz, lördag). Mattias Svanberg väntas, som vanligt numera, inleda på bänken för Wolfsburg (Augsburg, lördag).

Bild och Sky Sport viftar på nytt bort rykten om Chelseaspelare till Bayern München. Bild säger bestämt nej till The Times påstående om att Bayern är ute efter Mason Mount. Och Sky Sport avvisar bestämt Daily Telegraphs uppgifter om att Bayern är ute efter Matteo Kovacic. Transferspecialisten Fabrizio Romano understryker också SportBilds uppgifter om att Thomas Tuchel inte hunnit prata med klubbledningen om någon räd i sin förra klubb eller värvningar överhuvudtaget.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) skriver att Jordan Larsson under onsdagens träning fick en känning i baksida lår och är ett stort frågetecken till FC Köpenhamns match mot FC Nordsjælland på söndag. Det finns däremot indikationer på att Roony Bardghji kan få spela från start.

TyC Sport (Argentina) rapporterar att Marcelo Bielsa är mycket nära att bli ny förbundskapten för Uruguay. Kontraktet kommer att gälla över det sydamerikanska VM-kvalet, med möjlighet att förlänga över VM 2026 om Uruguay tar sig dit. Biesla är tänkt att efterträda Diego Alonso, som fick sparken efter VM. Bielsa var senast tränare i Leeds.