Richarlison: "Jag är ingen myteriledare"

ENGLAND

Daily Telegraph ger plats för Richarlisons ilska. Tottenhamspelaren visade öppet missnöje med speltiden under Antonio Conte, men reagerar på anklagelser från en argentinsk journalist om att han ställt ultimatum om Contes framtid. ”Att ifrågasätta och kritisera mig för mina insatser på planen är en del av fotbollen, och det förstår jag. Men att sprida lögner om mig, det accepterar jag inte! Jag har alltid haft stor respekt för Conte och för alla mina tränare. Jag var inte myteriledare mot honom, jag var snarare motsatsen”, skriver Richarlison på Twitter.

The Guardian och BBC Sport samlar kommentarer sedan Chelsea tagit sig till semifinal i damernas Champions League (1-2 mot Lyon, 4-3 e str). Det kommer i korta, distinkta ordalag av lagens tränare. ”Besvikelse, frustration, orättvisa”, säger Lyons tränare Sonia Bompastor om sina känslor, och vänder sig mot Chelsea straff i förlängningen. ”Det var drama, fullt med drama. Jag är helt slut. Lättad och helt slut”, säger Chelsea tränare Emma Hayes. Magdalena Eriksson var lagkapten i Chelsea och spelade från start, Johanna Rytting Kaneryd gjorde ett inhopp. Chelsea ställs mot Barcelona med Fridolina Rolfö i semifinal.

The Sun hävdar att Vincent Kompany är en ledande kandidat till tränarjobbet i Tottenham. För närvarande firar belgaren framgångar med Hjalmar Ekdal & Co i Burnley. The Sun lägger till att Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Luis Enrique, Marco Silva och Thomas Frank alla också finns på listan över möjliga ersättare till Antonio Conte.

Daily Mail uppger att Manchester United meddelat Mason Greenwood att han som tidigast kan återvända i träning till nästa säsong. Anfallaren står inte längre åtalad för våldtäkt men United genomför en internutredning av fallet. 21-åringen har varit avstäng av United sedan januari 2022.

The Athletic skriver att Chelsea vill ha 70 miljoner pund för Mason Mount. Pendeln svänger allt mer åt en flytt. Enligt The Athletic leder Liverpool jakten på Chelseastjärnan. ”Betydelsefulla samtal” har redan hållits. Mounts kontrakt går ut 2024. The Athletic synar också det alltmer utbredda användandet av snus bland spelare i England. Spelarorganisationen PFA kommer i sommar att lansera en kampanj mot snus.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport uppmärksammar att muskelskadan i höger lår för Zlatan Ibrahimovic är värre än befarad. Han blir borta minst två veckor, men det kan bli upp till en månad. Corriere dello Sport, Corriere della Sera och Sky Sport Italia har liknande uppgifter. GdS belyser i en annan artikel 41-åringens skadehistorik under sin senaste sejour i Milan, från januari 2020. Ibrahimovic har varit skadad vid 13 olika tillfällen, gjort två operationer och missat 68 matcher. ”Framtiden är alltmer osäker”, menar tidningen, trots gårdagens uppgifter om att Ibrahimovics skulle ha erbjudits en förlängning. Störst rubriker i dag är ”Onana förändrar Inter”. Chelsea vill ha målvakten. Prislappen är cirka 40 miljoner euro. Pengar som Inter kan behöva på transfermarknaden. Men Romelu Lukaku och Trevoh Chalobah är också möjliga spelpjäser vid en affär. Även Pierre-Emerick Aubameyang. Inter ser Empolis målvakt Guglielmo Vicario som en ersättare till Onana. Pris: 15-20 miljoner euro.

Corriere dello Sport drar stort på en intervju med Moise Kean, ”Jag har förstått Juve”. Han säger att ”Cristiano Ronaldo och Max Allegri är mina läromästare”. Juves tidigare sportchef Fabio Paratici tippade att Kean skulle bli en världsstjärna. Sedan dess har utvecklingen varit ojämn. Men 23-åringen är inte särskilt orolig. ”Det var fint av honom att säga det. Och det finns tid. Jag är inte någon som blickar alltför långt framåt. Spelare som Mané och Salah tog tid på sig att explodera”, påpekar Kean.

SPANIEN

AS har budskapet ”Mbappé, men bara gratis”. Enligt tidningen har fransmannen gjort klart att han vill till Real Madrid 2024. Enligt tidigare uppgifter finns en klausul som gör att han kan lämna klubben gratis nästa sommar. Real Madrid vill ha Mbappé men vill inte förhandla med PSG, påpekar AS. Enligt journalisten François Gallardo på El Chringito TV kommer Real Madrid att träffa representanter för Mbappé i påsk. AS har även en uppdatering kring en annan PSG-spelare, Sergio Ramos. L’Equipe har gjort gällande att Al Hilal erbjuder en svindlande årslön på 30 miljoner euro netto till 37-åringen. Men AS skriver nu att den saudiska klubben kan sträcka sig till 50 milj euro om året, motsvarande drygt 560 milj kr. Sergio Ramos kontrakt med PSG går ut i sommar.

Sport synar Barcelonas ”Operation anfallare”. Barças plan är att säkra Vitor Roque redan nu men hans ankomst kan dröja ett år. Till dess kan Pierre-Emerick Aubameyang vara en lösning. Men enligt Sport vägrar Chelsea låta 33-åringen gå gratis, vilket komplicerar en lösning. Och Mundo Deportivo uppgav under torsdagen att Arsenal leder jakten på Vitor Roque.

Mundo Deportivo toppar med ”Offensiv för Messi”. Barça inleder jakten på argentinaren genom flera vägar. Målet är att övertyga Messi att tacka nej till andra alternativ och återvända till Barcelona. MD uppmärksammar också som andra spanska medier att Barcelona nu meddelat förbundet att hemmaplan nästa säsong blir Estadi Olímpic Lluís Companys. Arbeten ska genomföras på och kring Camp Nou. Estadi Olímpic Lluís Companys tar 55 000 åskådare.

FRANKRIKE

L’Equipe bullar upp inför omstarten i ligan med rubriken, ”Målet: -4”. En seger för Marseille mot Montpellier i kväll skulle göra att PSG:s försprång minskade till just fyra poäng. Annars ligger fotbollsfokus på damernas bakslag i Champions League. Både Lyon (2-1 mot Chelsea, 3-4 e str) och PSG (1-1 mot Wolfsburg) åkte ut i kvartsfinal. En tveksam straff för Chelsea anses ha satt stopp för Lyon, men en krönika av Vincent Duluc påpekar också att konkurrensen, i synnerhet från England, märks ”Det dystra franska resultatet beror absolut på en straff från ingenstans, men faktum är att varken Lyon, PSG eller den franska ligan gått framåt de senaste säsongerna”, avslutar Duluc. L’Equipe har för övrigt Magdalena Eriksson som en av fyra floppspelare i Chelsea-Lyon-matchen. Betyg 4 av 10. Mer damfotboll: Enligt L’Equipe anses internt det nordiska budet, som inkluderar Sverige, ha ”ett litet försprång” i kampen om att bli värdnation för EM 2025. Samtidigt anses Schweiz bud ha ”vunnit terräng”. Polen är i ”mindre bra läge”. Och det fjärde budet, Frankrike? Hela artikeln bygger på att Frankrike anses ha ”liten chans”, mycket beroende på fiaskot med arrangemanget av herrarnas Champions League-final på Stade de France förra året. På tisdag nästa vecka fattar Uefa beslut om vilket bud som vinner.

Le Parisien och RMC Sport konstaterar båda att Hervé Renard har en stor utmaning framför sig som ny fransk förbundskapten för damlandslaget. Det officiella beskedet om att han tillträder rollen kom som väntat i går. Han har bara fyra månader på sig innan VM börjar att få det splittrade landslaget att dra åt samma håll. Enligt Le Parisien har Renard redan kallat på Wendie Renard, Griedge Mbock och Marie-Antoinette Katoto, som varit i schism med förre förbundskaptenen Corinne Diacre. Detsamma gäller veteranen Eugénie Le Sommer, som inte spelat för landslaget på två år. Kadidiatou Diani var också kallad med drabbades av en nyckelbensfraktur i PSG:s match i går och blir borta sex veckor. I dag presenteras Renards första trupp.

TYSKLAND

SportBuzzer rapporterar att RB Leipzig är beredd att förlänga kontraktet för Emil Forsberg. 31-åringen nuvarande sträcker sig till 2025. Vid ett event på torsdagen fick sportchefen Max Eberl fråga om klubben kan tänka sig att förlänga, och svarade: ”Det kan det bli, varför inte”. På en följdfråga om att förlänga till 2028, sa Eberl, ”ja”. Innan frågan om kontraktslängd hade Eberl berömt Forsberg. ”Det är en spelare som kan göra skillnad. Och han gör det fortfarande trots sin ålder”, sa Eberl, men la också till, ”Laget är ett pussel, man måste ha ett lag där han kan spela till sina styrkor”.

Sport1 skriver att Bayern München redan före tränarskiftet fattat beslut om att det inte blir stora truppförändringar i sommar. Huvudfokus är en anfallare. Harry Kane, Randal Kolo-Muani och Viktor Osimhen är alla önskade alternativ men prislappen kan bli för stor. Marcel Sabitzer väntas lämna i sommar, och skulle Bayern sälja någon offensiv spelare är Serge Gnabry troligast alternativ. Inför lördagens stormatch mot Dortmund får nya tränaren Thomas Tuchel räkna bort stjärnskottet Mathys Tel. 17-åringen har skadat sig och blir borta två-tre veckor, skriver Bild.

WAZ firar Wolfsburgs damer, som är klart för semifinal i Champions League (1-1 mot PSG). Rebecka Blomqvist satt på bänken. 14 400 såg matchen. I semifinal väntar Arsenal.

ÖVRIGT

La Nación (Argentina) konstaterar att Argentina fått klartecken från Fifa att arrangera herrarnas U20-VM. Beskedet kommer kort efter att Indonesien i går fråntagits mästerskapen, som ska börja i slutet av maj.