Chelseaspelare ”chockade” över beskedet

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Star har ”Chop, chop”, Daily Mail väljer ”Brutalt”. Två Premier League-tränare fick sparken på samma dag, Brendan Rodgers i Leicester och Graham Potter i Chelsea. Det är 13 Premier League-tränare på en säsong. Ett rekord. Medan Potter redan ses som en kandidat för Leicester, är det situationen i Chelsea som väcker störst intresse. Enligt Daily Telegraph var spelarna ”chockade” över beskedet. Flera fick reda på det först genom det officiella uttalandet från klubben. Bruno Saltor blir interimtränare. Julian Nagelsmann har sedan tidigare målats upp som favorit att ta över. Vissa trevare ska redan ha gjorts för att känna efter om intresse (se även under Tyskland). Enligt transferexperten Fabrizio Romano är två andra alternativ Rúben Amorim (Sporting) och Luis Enrqiue (ledig). Daily Mirror hävdar att Marco Silva (Fulham) också är med i kampen. Tidigare har Mauricio Pochettino nämnts.

ANNONS

The Sun ger också Potter-beskedet störst plats. Enligt tidningen tänker Chelsea ta tid på sig att hitta ersättare och Saltor kan stanna säsongen ut. The Sun uppger för övrigt med ”exklusivt”-vinjett att Viktor Gyökeres bytt agent till Hasan Cetinkaya, som bland annat har landslagskollegorna Emil Forsberg och Victor Nilsson Lindelöf. Gyökeres har gjort 19 mål för Coventry i Championship, och ett flertal Premier League-klubbar väntas slåss om anfallaren i sommar.

Sky Sports expert Jamie Redknapp sa inför Newcastles match i går (2-0 mot Manchester United), ”Alexander Isak kan bli en världsstjärna. Han har så mycket kvalitet, han har alla attribut. Det finns inte många nummer 9 i världen som kan göra det han kan göra”. Det blev inga mål för Isak, men han gjorde en läcker framspelning inför 1-0-målet och Chronicle, som är frikostiga med betygen, ger 8/10. Lindelöf får 5/10 av Manchester Evening News för sitt inhopp. Det är ändå ett hyfsat betyg i sammanhanget. Wout Weghorst får exempelvis 2/10. Luke Shaw, som får 3/10, bekräftade i går han är nära att förlänga med United.

ANNONS

The Guardian uppmärksammar ännu en fjäder i hatten för Jonas Eidevall och hans Arsenal, som vann söndagens toppmöte i WSL (2-1 mot Man City). Zecira Musovic, Magdalena Eriksson och Johanna Rytting Kaneryd startade alla för Chelsea som också vann (3-0 mot Aston Villa), och med en match mindre spelad kan gå om ligaledaren Man United.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser ”Ett mästerligt Milan” igen (4-0 mot Napoli). ”Vi ville påminna alla om att vi fortfarande är italienska mästare och förblir så till säsongens slut”, säger Alexis Saelemaekers efter storsegern i Neapel. Förutom resultatet gav även en incident i spelartunneln extra eld inför de kommande mötena mellan lagen i Champions League. Milans sportchef Paolo Maldini och Napolis tränare Luciano Spalletti munhöggs i pausen. ”Mister, är du nervös? Ni har redan vunnit mästerskapet, vad fan vill du mer?”, hörs Maldini säga, enligt Sky Sport Italia. Efter matchen sa Spalletti, ”Hans överröstade mig medan jag bad domaren om förklaringar, och jag gillade det inte”. GdS hade under söndagen en intervju med Monzas president Silvio Berlusconi. Den forne italienske premiärministern, har fortsatt ett gott öga till Zlatan Ibrahimovic. ”Jag vet att han har en stor vilja att spela vidare, hur länge kan bara han själv bestämma”, säger Berlusconi, ”I framtiden är jag övertygad om att han kommer att fortsätta spela en viktig roll inom fotbollen, han har intelligensen och karisman att lyckas i det han tar sig för. Hans know-how kommer att vara ovärdelig som tränare eller klubbledare”. GdS uppgav också i helgen att Lazio blivit alltmer intresserad av Jesper Karlsson, och vill värva honom i sommar. Svenskens mål och insats med AZ mot just Lazio har bidragit till det. Prislappen sätts till 20 miljoner euro och rivalerna om Karlsson anges i första hand vara Fiorentina och Benfica. Tidigare har även Premier League-klubbar nämnts.

ANNONS

Corriere dello Sport noterar en ”Smäll för Napoli” i sin största rubrik. Men tidningen ger också gott om utrymme för Romlagen. Lazio stärker greppet om andraplatsen (2-0 mot Monza), och Maurizio Sarri stormtrivs: ”Om inget oförutsett inträffar är det ett långsiktigt projekt. Jag vill avsluta karriären i Lazio”. Även Roma kunde räkna in en seger (3-0 mot Sampdoria). Matchen fick också uppmärksamhet för att José Mourinho försökte tysta fansen när häcklade Sampdoriatränaren Dejan Stankovic rasistiskt. ”Jag tackar José, för jag la inte ens märke till det. Och vad gäller ramsorna är jag stolt över den jag är, stolt över att vara rom”, säger Stankovic. Albin Ekdal startade för Spezia (1-1 mot Salernitana) och får klart godkända 6,5/10.

SPANIEN

Marca och AS registrerar Real Madrids storseger (6-0 mot Real Valladolid) men fokus ligger framåt. Marca: ”Målfest innan den stora fajten”. AS: ”En kanonsmäll innan Barça”. För det är just det som det handlar om, cupreturen mot Barcelona på onsdag. En chans till revansch för 2023-års två förlorade El Clásicos. Tidningarna välkomnar Karim Benzemas plötsliga målform (hattrick). El Mundo påpekar att han i omklädningsrummet ibland kallas ”Ramadan-Karim”, för att han brukar vara i toppform under fastan. Eduardo Camavinga övertygade också och kommer liksom Benzema med i Marcas Omgångens Lag för La Liga. Och så höjs ögonbryn för Eden Hazard. Belgaren har inte spelat i ligan på sju månader, fick hoppa in, möttes av visslingar men svarade för en assist. AS påpekar i en sidoartikel att Real Madrid hade varit ligaetta om VAR inte funnits.

ANNONS

Cadena Cope noterar att tränaren Carlo Ancelotti på nytt fick frågor om sin framtid. ”För sista gången, mitt kontrakt löper till 2024 och tanken är att jag ska fullfölja det. Om Real Madrid är nöjda med mig efter det så skriver jag på till 2034”, säger Ancelotti, som kopplas ihop med förbundskaptensjobbet i Brasilien. Cadena SER spekulerar i ersättare om Ancelotti lämnar i sommar. Ungdomstränaren Álvaro Arbeloa ses som ett namn. SER:s Antonio Romero säger att hans källor menar att José Mourinho inte ska uteslutas, inte heller Zinedine Zidane.

Sport och Mundo Deportivo blickar också mot cupreturen mot Real Madrid. Sport basunerar ut, ”Lewandowski redo för El Clásico”. Polacken har hittat formen igen. Mundo Deportivo menar att Barça har ”Krut inför El Clásico” i Lewandowski, Ferran Torres och Ansu Fati. Båda tidningarna uppmärksammar också visslingarna mot Lionel Messi från PSG-ultras. ”Ett budskap till Barça?”, undrar Sport, med tanke på Barcelonas flörtande med argentinaren. Enligt Sport kommer PSG inom kort att komma med ett andra bud till Messi om en kontraktsförlängning.

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe och Le Parisien har samma rubrik på sina förstasidor: ”Paris svarar inte längre”. L’Equipe kallar laget som inkasserade sin andra raka ligaförlust (0-1 mot Lyon) för ”spöklikt”. Tränare Christophe Galtier reagerar, ”Det är åttonde förlusten under 2023, det är alldeles för mycket. Match efter match så bränner vi våra jokrar. Ger jag upp? Nej! Jag vill fajtas ända till slutet”, säger han, ”Det måste komma en mästarreaktion. Jag vågar tro att spelarna inte är blasé inför att vinna titlar”. Stjärnorna Messi, Mbappé och Verratti får lägst betyg, 3 av 10. Mest uppmärksammad är Messi. Argentinarens namn buades ut av en del fans när det lästes upp inför matchen. Precis som mot Rennes senast. ”Jag tycker visslingar är väldigt hårt, det är en spelare som gör väldigt mycket”, kommenterade Galtier. En del hånade Messi även under matchen, skriver L’Equipe. Kritiken riktar sig mot argentinarens attityd, att han går mer än han springer, att han saknar vilja. Amin Sarr spelade från start för Lyon med drog en baksida lår redan efter 20 minuter. Hans ersättare Bradley Barcola avgjorde matchen och får högst betyg av alla spelare (8/10). Jens Cajuste ”glänste på Reims mittfält”, enligt L’Equipe, (3-0 mot Nantes), får 7/10 i betyg och även en plats i tidningens Omgångens lag i Ligue 1. Det är första gången. Gabriel Gudmundsson får hyfsade 6/10 i efter Lilles seger (3-1 mot Lorient).

ANNONS

Prime Video har Thierry Henry som expert. I samband med PSG:s match i går kväll uttryckte kommenterade han Messis framtid. ”Jag skulle vilja att han avslutar karriären i Barça, det är en önskan. Sättet han lämnade klubben på… jag gillade det inte. Jag säger inte att han ska lämna eller inte lämna, det finns personer högre upp som bestämmer det”, påpekar Henry.

TYSKLAND

Bild och Sport1 instämmer i Sky Sports uppgifter i går om att Chelsea är intresserad av Julian Nagelsmann. Och så har varit en tid. Men längre än så har det inte kommit. Nagelsmann anses öppen för idén. Den tilltalar honom mer än Tottenham, enligt Bild, som påpekar att 35-åringen är en av tre-fyra kandidater för Chelsea. Enligt Sport1 skulle Chelsea behöva betala en ”stor summa” i kompensation till Bayern München. Trots att han inte längre är tränare för Bayern har han fortfarande kontraktet kvar till 2026. Sky Sport ändrade sent på söndag kväll Nagelsmann från att vara ”kandidat” att ta över Chelsea till att vara ”favorit”.

ANNONS

Kicker summerar helgen med ”Igen och igen, Bayern!”. Den gamla hierarkin är återupprättad. Men hur blir det nya Bayern under Thomas Tuchel? Kicker synar några spelares situationer. Bayern kommer inte att köpa loss João Cancelo för optionssumman 70 miljoner euro. Ett permanent köp för en reducerad summa är för närvarande inte heller på agendan. Cancelos tjuriga reaktioner på bristande speltid är inte uppskattade. I helgen ville han inte fira med fansen. Samtal med Benjamin Pavard kommer snart att återupptas. Fransmannen kan bli kvar. Talangen Mathys Tel kan bli aktuell för ett lån. Inga svenskar är med i Kickers Omgångens lag för Bundesliga. Däremot är Branimir Hrgota för tredje gången den här säsongen med i Omgångens lag för Zweite Bundesliga. En annan svensk som utmärkte sig i helgen var Rebecka Blomqvist. Hon gjorde ett hattrick som inhoppare i Wolfsburgs storseger (8-0 mot Werder Bremen).

ANNONS

Sky Sport uppger att Eintracht Frankfurt är beredd att släppa Jesper Lindstrøm i sommar. Frankfurt hoppas på 50 miljoner euro för den 23-årige dansken Sky Sport tror i slutändan på 35-40 milj euro. Liverpool och Arsenal har redan varit i kontakt.