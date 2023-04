L’Equipe: ”Messi och PSG nära skilsmässa”

Headlines Blogg

FRANKRIKE

L’Equipe uppgav i natt att ”Lionel Messi och PSG är nära en skilsmässa”. Argentinaren väntas lämna klubben. Enda chansen att Messi blir kvar är om han accepterar en kraftigt reducerad lön. I nuläget tycks ingen av parterna jobba på en förlängning. L’Equipe ser Barcelona som destinationen som ”kryssar i alla rutor”. Nyheten väcker stor uppståndelse i katalansk press på morgonen, och till den adderas uppgifterna i Jijantes om att Barça är i samtal med sponsorer för att underlätta en återkomst för den förlorade sonen. Men L’Equipes huvudrubrik i papperstidningen är, ”Två matcher för att undvika sparken”. Och Le Parisien ställer på sin förstasida frågan, ”Blir han kvar säsongen ut?”. Rubrikerna gäller samme man: PSG-tränaren Christophe Galtier. L’Equipe påpekar att de två nästkommande matcherna kan bli avgörande, ”om ligatiteln skulle vara hotad tvekar inte klubbledningen att trycka på knappen”. Le Parisien menar att ett beslut väntas inom kort, och påpekar att Galtier bara har ”en liten chans att bli kvar till nästa säsong”. L’Equipe instämmer. Av Le Parisiens artikel framgår också att Hugo Ekitike är till försäljning i sommar, bara ett år efter att han värvades från Reims. 20-åringen kom på lån ett år med obligatorisk köpklausul. L’Equipe har mer PSG-turbulens. I pappersupplagan uppger L’Equipe att Amin Sarr väntas bli borta cirka två veckor. Lyonsvensken fick bytas ut i första halvlek mot PSG i helgen med en lårskada.

RMC Sport följer upp PSG-publikens visslingarna mot Lionel Messi. De väcker känslor. ”När jag hör det är det en förolämpning mot fotbollen”, säger experten och tidigare landslagsprofilen Emmanuel Petit, ”Om jag har ett råd till Messi är det: lämna klubben!”. Le Parisien uppmärksammar också de argentinska reaktionerna. ”Otroligt”, använder Olé som rubrik. TyC Sport skriver om ”en alltmer distanserad relation” mellan Messi och PSG-publiken.

ENGLAND

The Sun har hånfulla rubriken ”Den 42-åriga oskulden” om Chelseas interimtränare Bruno Saltor. Inför matchen mot Liverpool – kallade El Shittico av en del självironiska fans till de båda lagen – medger Saltor att han inte plockat ut en startelva förut. ”I morgon (läs: i dag) blir första gången. Jag har varit tränare under fyra år under Graham (Potter). Han har så klart varit manager och haft det sista ordet. Så det är ganska givet att så inte varit fallet”, svarar Bruno på en fråga om han tagit ut en elva förut.

The Times erbjuder snabb förändring i Londonklubben med huvudrubriken ”Chelsea vill ha en ny tränare klar nästa vecka”. Chelsea påstås ”ta det med ro” att Saltor kan leda laget mot Real Madrid men hoppas ha klart med en ersättare till Potter till matchen den 12 april. Men Daily Telegraph påpekar att processen blir noggrannare än med Potter. Fem tränare ska intervjuas: Luis Enrique, Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Luciano Spalletti samt Oliver Glasner eller Rúben Amorim. The Sun hävdar att Luis Enrique leder rejset. The Guardian pekar på Nagelsmann. Sky Sports invänder att Chelsealedningen är bekymrad över tyskens låga ålder (35). Samtidigt uppges Potter ha nobbat Leicester, som letar ny tränare efter Brendan Rodgers. Enligt Daily Mail får Potter 13 miljoner pund i kompensation från Chelsea.

Daily Mail ger störst plats åt en ”Kane-storm” efter Tottenhams match (1-1 mot Everton). Abdolulaye Doucouré tryckte till Harry Kane i ansiktet och fick rött kort, men Tottenhamstjärnan anklagas för överdriven reaktion. ”Om min son gjorde så skulle jag skämmas”, säger Sky Sports expert Jamie Carragher. TalkSports Danny Murphy tycker också att Kane ”skämmer ut sig själv”. Alla är dock överens om att det var ett rött kort. Mediaprofilen och Arsenalsupportern Piers Morgan adderar sarkastiskt, ”Våra tankar och böner är med Harry Kane denna afton, låt oss hoppas att det inte är skada som hotar karriären”. På annan plats skriver Daily Mail att Chelsea utmanar Arsenal och Manchester United om danska stjärnskottet Rasmus Højlund. Atalanta uppges vilja ha 60 miljoner pund för 20-åringen.

Manchester Evening News bygger en artikel under rubriken ”Alexander Isak slår tillbaka mot Erik ten Haag”. Manchester United-tränaren anklagade efter söndagens förlust Newcastle för att maska. ”Jag håller inte riktigt med om det. Vi arbetade med intensitet och var laget som försökte vinna”, säger Isak, ”Vi var laget som försökte hålla i spelet. De maskade mer än oss”. I en färsk artikel om Uniteds planer för sommaren håller MEN fast vid att Anthony Elanga lånas ut samt att en backvärvning kan behövas om Victor Nilsson Lindelöf och Harry Maguire säljs.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport bullar upp inför Juventus-Inter i kväll, det första av två cupsemifinalmöten. Mycket fokus är på Inters tränare Simone Inzaghi. La Repubblica ser det som en avgörande vecka för honom. Hans jobb är i fara. Enligt GdS gör Inzaghi ända upp till sex ändringar jämfört med matchen mot Fiorentina i helgen, bland annat blir det bänken för Romelu Lukaku. Tidningen uppmärksammar också Empolis seger (1-0 mot Lecce), inte minst för branden i ett omklädningsrum som försenade matchstarten. Orsaken till branden? En fimp som antänt en tidning.

Corriere dello Sport fascineras, liksom Gazzetta dello Sport, över den ”surrealistiska” stämning kring Napoli. Det borde vara fest, scudetton är nästan säkrad, men ultras är i öppet krig med klubben angående bland annat biljettpriserna. En del bojkottade matchen mot Milan, några slogs med varandra på läktarna. 24 supportrar har portats efter matchen, skriver CdS. En brottsundersökning pågår också. I ett slags försök att skildra stadens brokighet, använder GdS sångaren Pino Danieles ord, ”Neapel är tusen kulturer”.

Football Italia skriver om Mario Balotelli. Nyligen flörtade han med förbundskapten Roberto Mancini att det visst finns Italienfödda anfallaren att tillgå, sedan en debatt brutit ut om Argentinafödde Mateo Retegui. Men Mancini stänger nu dörren för den 32-årige anfallaren. ”Jag tror det kapitlet är stängt”, säger Mancini, som haft Balotelli i både Inter och Manchester City, och gav honom en landslagscomeback 2018. Balotelli spelar nu i FC Sion med begränsad framgång.

SPANIEN

Marca och AS sätter allt ljus på Barcelona. På Uefa-basen Aleksander Ceferins uttalande om att anklagelserna i Negreira-affären är ”oerhört allvarliga”. AS lägger till att Uefa väntas agera snabbt i sin utredning, den kommer att vara klar före juni. På så sätt kan en eventuell sanktion med påföljande överklagande vara klara innan höstens Europaspel. Cadena Cope pratar med en idrottsjurist, Jorge Vaquero, om fallet. Han tror att Barça kommer att stoppas från Champions League. Marca och AS tar också notis om måndagens tränarskiften i Real Valladolid och i Espanyol.

Sport och Mundo Deportivo har i stället fullt fokus på Barças egen attack: klubben kräver att La Liga-basen Javier Tebas avgår. Barça skriver om Tebas ”besatthet av att förfölja oss”.

La Verdad uppmärksammar Fotbollskanalens intervju med Isak Jansson. I artikeln berättar La Verdad också att den svenska yttern har en utköpsklausul i Cartagena på tio miljoner euro. Kontraktet är till 2025.

TYSKLAND

Bild följer upp ett klipp som blivit viralt. Mitt under Thomas Tuchels presskonferens hörs ett skrik från rummet bredvid som även får den nya Bayerntränaren att reagera (se klipp här). ”Jaaaaaa, det är 180!”. Bild berättar att det är Thomas Müller som jublar, sedan lagkamraten Josip Stanisic fått maxpoäng i pågående dart. Bayerns president Herbert Hainer önskar/kräver att laget också träffar mitt i prick i cupen i kväll. Det har blivit tidig respass de två senaste säsongerna. ”Vi vill vara i cupfinal i början av juni igen. Därför måste vi vinna kvartsfinalen mot Freiburg”, säger Haider (förmodade startelvor här).

Sky Sport låter sin stjärnexpert Lothar Matthäus fylla en krönika. ”Thomas Tuchel har sagt att han till nyligen förväntade sig att arbeta utomlands från och med i sommar. Enligt min information förhandlade han med en toppklubb i Italien, men signalerade till dem att han inte kommer att ta över när han fick erbjudandet från Bayern”, skriver Matthäus. Sky Sport uppger vidare Barcelona och Atlético är intresserade av Daichi Kamada, som lämnar Frankfurt när kontraktet går ut i sommar. Sky Sport kom under måndagen också med uppgiften att Manchester United är intresserad av Jeremie Frimpong i Bayer Leverkusen.

ÖVRIGT

Gazzetta (Grekland) uppmärksammar beskedet att Michel tackar för sig och lämnar posten som tränare i Olympiakos. Spanjoren hade gett Atenklubben ett lyft sedan han anlände i september förra året. José Anigo håller i laget mot Paok i morgon.

Ekstra Bladet (Danmark) delar ut spelarbetyg i ett svenskspäckat rivalmöte, AGF-Randers 1-1. I AGF: Felix Beijmo 3, Kevin Yakob 2, Eric Kahl 3. I Randers: Patrik Carlgren 3, Carl Johansson 2, Hugo Andersson 4. AGF ligger fyra, Randers femma.