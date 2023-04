Uppgifter: Saudiskt jättebud till Mourinho

Headlines Blogg

ITALIEN

Corriere dello Sport har vid sidan av ”Lukaku-skandalen” (läs mer under Gazzetta dello Sport) också en fet rubrik om José Mourinho. Enligt tidningen erbjuds Romatränaren ett tvåårskontrakt från Saudiarabien för att ta över en klubb eller landslaget. Kontraktet är värt 60 miljoner euro om året. Det skulle göra Mourinho till världens högst betalda tränare. Al Nassr är ett troligt klubbval, skriver CdS. Där skulle han återförenas med Cristiano Ronaldo. Mourinho diskuterar erbjudandet med sin stab, men hans prioritet är att stanna i Roma, påpekar CdS. Huvudstadsklubben har andra bekymmer. Ekobrottsmyndighetens har genomfört räder hos Roma, Lazio och Salernitana, rapporterar Ansa. Klubbarna misstänks för bokföringsbrott i samband med spelarövergångar.

La Gazzetta dello Sport slänger fram budskapet: ”Nu får det räcka”. Reaktionerna har varit starka på de aplätena Romelu Lukaku utsattes för under cupsemifinalen mot Juventus. Belgaren sätter också ord på sina tankar. ”Historien upprepar sig. Jag var med om det 2019 och så 2023 igen. Jag hoppas ligan vidtar åtgärder den här gången, för denna vackra sport ska kunna uppskattas av alla. Tack för allt stöd. Fuck racism”, skriver Lukaku på Instagram. Lukaku fick ett andra gult kort i samband med straffmålet. Gesten, en honnör med ena hand och en hysch-gest med den andra, sågs senast mot Sverige. Och enligt domarbasen Gianluca Rocchi var det orden snarare än gesten som fick domare Davide Massa att agera. Lukaku ska ha ropat ”Håll käft”, vilket ses som provokativt. GdS skriver att Lukakus utvisning kommer att stå fast och han missar returmötet med Juve. Juan Cuadrado riskerar tre matcher avstängning efter sitt röda kort i det påföljande bråket efter Lukakus kvittering. Han slog till Samir Handanovic, som också fick rött kort. Sedan riskerar Juventus straff och Turinklubben har i sin tur lovat stränga straff för de fans som kan identifierats som skyldiga till rasism mot Lukaku. I den andra cupsemfinalen tog Fiorentina i går kväll ett stort kliv mot final efter 2-0 borta mot Cremonese. Från Serie B: Trots en assist får Emmanuel Ekong lägst betyg av utespelarna i Perugia (1-3 mot Reggina). Han får 5 av 10. I motståndarlaget får Riccardo Gagliolo 6,5.

TuttoMercatoWeb har goda nyheter från Emil Holm. Spezias högerback har varit borta i över en månad. Han missade bland annat Sveriges EM-kvalmatcher. Men nu är en comeback nära. ”Jag känner mig bra, det blir bättre för var dag, och jag hoppas kunna vara med mot Fiorentina”, säger Holm inför matchen på lördag.

ENGLAND

Daily Mail toppar med att ”Frank är tillbaka”. Den engelska pressen är överens om att Chelsea överraskande tar in Frank Lampard som interimtränare. Han väntas börja redan i dag. ”Det är galenskap”, skriver Mails krönikör Ian Ladyman frustrerat över tränarbeskedet. ”Det finns en metod i Todd Boehlys galenskap”, kontrar Daily Telegraphs krönikör Matt Law.

The Sun, som natten till i går var först med uppgifterna om Lampards comeback, har i dag ”bLUIS the colour”. Det är en re-take på Chelseasången för att Luis Enrique träffade klubben under gårdagen. Enligt Cadena Cope var mötet ”mycket bra”. Spanjoren är tillsammans med Julian Nagelsmann favorit att ta över permanent i sommar. Men vänta…det tar inte slut med det. Enligt The Independent är Antonio Conte också ett alternativ på listan. Kontakter är tagna genom mellanhänder. Under tiden har Graham Potter lämnat galenskapen i sydvästra London bakom sig och dragit med familjen på semester till Maldiverna.

The Independent har fler nyheter. Inter Miami erbjuder Lionel Messi en ägarandel i klubben för att locka argentinaren till MLS. Tidningen är dock tveksam till om Messi väljer det alternativet. Han vill satsa ännu ett år i Champions League. The Independent uppger att Barcelona fortfarande inte kontaktat Messi med ett erbjudande och det råder stor osäkerhet om klubben kan finansiera ett avtal. Tidningen menar att ytterligare ett år i PSG fortfarande är troligaste alternativ trots alla rubriker om en flytt.

Chronicle är frikostig med betygen efter Newcastles storseger (5-1 mot West Ham). Inhopparen och målskytten Alexander Isak får 8 av 10 (se målet här). Hans ersättare i startelvan och tvåmålsskytten Callum Wilson får 10. Isak fick lite nu men väntas spela från start igen mot Brentford på lördag. Och West Ham insats? ”Det var en kapitulation”, säger Sky Sports expert och tidigare West Ham-spelare Anton Ferdinand. Pressen på tränare David Moyes bara ökar.

Daily Mirror ser Marcus Rashfoord som ”UnBEElievable” sedan han hittat nätet igen, den här gången mot ”The Bees” (1-0 mot Brentford). Men Erik ten Hag vill gärna sprida stjärnglansen, även till de som ofta står i skuggan, truppspelarna. Som Victor Nilsson Lindelöf, som fick knapra på lite slutminuter i går. ”I slutändan får Victor spela en kort stund men det gör skillnad”, påpekar Ten Hag.

🗣️ "¡ASÍ, ASÍ, ASÍ GANA EL MADRID!" 🗣️ pic.twitter.com/z3hSIbqm8X — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 5, 2023

SPANIEN

Marca firar med ”Upp och dansa!”. AS har en liknande rubrik inne i tidningen, ”Real Madrid dansar till finalen” (se även klipp ovan). Så lättsam är stämningen efter utskåpning på Camp Nou (4-0 mot Barcelona). Danskungen Vinícus Jr gjorde ett mål och en assist. Men det var ”Ramadan-Karim”, som han enligt El Mundo kallas för sin återkommande toppform under just fastemånaden, som svängde allra mest. Ett hattrick. Igen. Det andra på fyra dagar. Nu väntar cupfinal mot Osasuna den 6 maj i Sevilla. Noterbart: Carlo Ancelotti sa redan den 18 februari till Osasunas tränare Jagoba Arraste, ”Vi kommer att mötas i finalen” (se klipp här). I efterspelet på Athletics förlust mot Osasuna gick en del supportrar hårt åt Nico Williams, som missade ett par bra lägen. I sociala medier var attackerna så hårda att 20-åringen stängt ner sina konton på Instagram och Twitter.

Sport och Mundo Deportivo lider efter Barcelonas cupfiasko på hemmaplan. Sport: ”En smärtsam knockout”. MD: ”Ett svårt farväl”. Tränare Xavi försöker se ljuset i mörkret. ”Om vi efter säsongen ståtar med La Liga och Supercupen så är det i mina ögon en mycket bra säsong”, säger han. Det undgick ingen att Barcelonafansen vill ha tillbaka Lionel Messi. Hans namn skanderades vid flera tillfällen på Camp Nou (se klipp här).

FRANKRIKE

L’Equipe landar på frukostbordet med rubriken ”Master Blas”. En flört med Stevie Wonders hit ”Master Blaster”? Eller med engelskans ”Master class”? Oavsett är Ludovic Blas en hit med Nantesfansen och visade mästarklass med sitt mål när de regerande cupmästarna blev klara för final igen (1-0 mot Lyon). Planen stormades av segerrusiga fans. Den överlycklige tränaren Antoine Kombouaré gav efter segern sin syn på tränarrollen, ”Vi får lida mycket, vi får ofta sparken, att vi kommer tillbaka det är för att få uppleva sådant här”. I den andra semifinalen möts Annecy-Toulouse. Oliver Zandén väntas som vanligt stå utanför Toulouse trupp. Ligue 1 gjorde under gårdagen klart att Jens Cajuste är avstängd en match på grund av tre varningar på tio matcher. Han missar bortamötet med Rennes den 15 april.

Le Parisien menar att många PSG-spelare är under press från klubbens sportslig rådgivare Luis Campos. De som inte gjort bra ifrån sig den senaste tiden riskerar att pekas mot dörren i sommar. Bland dem som kan rensas bort finns Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches, Fabián Ruiz, Juan Bernat, Hugo Ekitike, Sergio Ramos och Lionel Messi. De enda som sitter säkert är Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira och Marco Verratti. PSG befinner sig i en smärre kris efter de senaste bakslagen i ligan och klubbpresident Nasser Al-Khelaïfi har återvänt tidigare än planerat för att ta tempen.

TYSKLAND

Kicker följer Dortmunds senaste bakslag, en förlust i cupkvartsfinal (0-2 mot RB Leipzig). ”En skitafton”, säger tränare Edin Terzic. Det har varit en del sådan på sistone. Uttåg ur Champions League mot Chelsea har följts av förlust i toppmötet med Bayern München. Reaktionen var den motsatta hos motståndaren. ”I kväll var allt bra, från A till Ö”, säger målskytten Timo Werner. Emil Forsberg gjorde bara ett inhopp men väntas starta lördagens match mot Hertha Berlin. På förstasidan dröjer sig Kicker kvar vid Bayerns cupförlust i tisdags, och konstaterar att ett tränarskifte inte rätat ut alla frågetecken. Enligt tidningen är Tuchel också av uppfattningen att klubben behöver en ny nummer 9. Eric Maxim Choupo-Moting räcker inte. Victor Osimhen, Randal Kolo Muani och Harry Kane är anfallare som intresserar men det är fortsatt osäkert om det är realistiskt att köpa någon av dem. Kicker har en notis om oro i St Pauli över en ny skadekänning för Eric Smith. Han betecknas nuförtiden som en ”anführer”, en ledare.

Bild noterar att det gnisslas om Jude Bellinghams attityd igen. ”Jude är fortfarande ung. Han har fortfarande mycket att lära. På planen, inför 70 000-80 000 åskådare, så finns saker man inte gör. Man behöver ha ett bra kroppsspråk när en lagkamrat gör ett misstag. Det måste vi lära oss som lag”, säger Bellinghams lagkamrat Emre Can till ESPN. Och enligt Bild delar flera lagkamrater den åsikten om Bellinghams negativa attityd. Bild adderar att 19-åringen gillar att stå ensam och bli firad av kurvan vid seger, men är den första att lämna när det är förlust. Bellingham kan bli en av de största övergångarna i sommar, det har talats om 150 miljoner euro, och enligt samma Bild-artikel leder Real Madrid jakten före Manchester City och Liverpool.

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) drar till med dystra rubriken ”Nattsvart”. Den Rotterdambaserade tidningen syftar inte bara på Feyenoords resultat i cupsemifinalen (1-2 mot Ajax). Tidningen har bild på Davy Klaassens blodiga huvud som träffats av ett inkastat föremål. Händelsen har väckt ännu ett ramaskri. Matchen bröts temporärt. Men Klaasen själv hade inga planer på att sluta spela. ”Om du flyr då har de vunnit”, säger Klaasen och syftar på fotbollens mörka element. Feyenoords tränare Arne Slot var upprörd efter incidenten. ”Det här har inte längre fotboll”, säger Slot.

Nettavisen (Norge) förmedlar besked från norska fotbollsförbundet om att storstjärnan Caroline Graham Hansen missar matchen mot Sverige i Göteborg den 11 april. Barcelonaspelaren ha en knäkänning. I går uppgav Varden att Livepool är intresserad av målvakten Leopold Wahlstedt i Odd.