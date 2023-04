Real Madrid i videoattack mot Barça

Headlines Blogg



SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo pryder förstasidorna med Barcelonapresidenten Joan Laportas försvarstal i Negreira-fallet. De hade de inte gjort om de tryckts senare. Ämnet hade varit detsamma men fokus ett annat. För när måndagen började övergå till tisdag kom Real Madrids svar på Laportas anklagelser om att Real Madrid är ”regimens lag”, att Real Madrid favoriserats sedan Franco-tiden. Laportas attack var brutal. Men svaret är lika brutalt. I ett klipp på fyra och en halv minut (se nedan) vrider Real Madrid tillbaka klockan, går igenom Franco-tiden, pekar ut kopplingar med Barcelona, avslutar med citat från Santiago Bernabéu, ”När jag hör att Real Madrid är regimens lag får jag lust att skita på pappan till den som säger det” samt lägger som slutskylt upp, ”Vilket är regimens lag?”. På redaktioner i Spanien häpnar man. ”Om detta är svaret är det lika förkastligt som Laportas tal”, säger El País Barcelonaredaktör Ramon Besa.

ANNONS

Marca och AS låter nätsidorna täckas av den djupa sprickan som öppnat sig mellan Real Madrid och Barcelona efter gårdagens utspel. Men förstasidorna siktar in sig på Real Madrids match mot Chelsea. Fokus är densamma: Karim Benzema. ”Skräcken på Stamford Bridge” respektive ”Skräcken i England”. Marca: ”Fransmannen har gjort fem mål på sina tre senaste matcher mot Chelsea”. AS: ”Fransmannen har gjort fler mål än Chelseas alla anfallare, och gjort 20 mål mot engelska rivaler”.

Cadena SER följer upp Barça-tränaren Xavis utspel. Efter matchen mot Getafe beklagade han sig, ”Vi är vana att spela utan sol. Utan att få det att låta som en ursäkt så är vi vana vid att spela på kvällen, så är det”. Getafes tränare Getafes tränare Quique Sánchez Flores svarade skrattande, ”Det finns solkräm, after sun…vad som helst”. SER noterar en diplomatisk kommentar från Real Madrid-tränaren Carlo Ancelotti, som plötsligt fick frågan under måndagens presskonferens, ”Ärligt talat är vissa lag mer vana att spela på kvällen, men spelkalendern kräver också att man spelar klockan fyra eller klockan två, så man måste alltid vara förberedd”.

ANNONS

ENGLAND

Daily Mail sätter ordet ”Pinsamt” som dagens rubrikord. Det är vad Chelseaägaren Todd Boehly ska ha sagt till spelarna i omklädningsrummet efter Brightonmatchen. The Guardian adderar att ”en senior spelare som värvats för en stor summa det senaste året fick särskilt hård kritik. Den spelaren, vars identitet inte röjts, sägs vara desillusionerad med situationen”. Både tränare Frank Lampard och målvakten Kepa Arrizabalaga försvarade Boehlys besök i omklädningsrummet under presskonferensen inför kvällens kvartsfinalretur i Champions League mot Real Madrid.

Daily Telegraph uppgav under måndagen att Tottenham utmanar Chelsea om Luis Enrique. Samtidigt skriver Daily Mail att Tottenham tror på Vincent Kompany som en ny Mikel Arteta. Burnley tänker erbjuda belgaren nytt kontrakt för att få honom att stanna.

ANNONS

Daily Star ser ”Sixy football” när Liverpool bjöd upp till dans på Elland Road (6-1 mot Leeds). Jürgen Klopp kallade matchen ”den bästa för säsongen”, och ser den som början på något ”nytt, lite annorlunda” Liverpool att bygga på. Trent Alexander-Arnold imponerade i en mittfältsroll. ”I Premier League är bara Kevin De Bruyne bättre på genomskärare än Trent”, menar Sky Sports Jamie Carragher.

Talk Sport uppger att Newcastle är intresserad av Declan Rice men att West Ham-mittfältaren föredrar en flytt till Arsenal. Daily Telegraph hävdar att Newcastle vid sidan av Rice även är intresserad av James Maddison och Ivan Toney. Men budgeten är bara 20 miljoner pund plus eventuella pengar från försäljningar. Daily Mail uppger att Newcastle också är intresserad av Florian Wirtz och har haft scouter på plats för att spana in den 20-årige Leverkusenstjärnan.

ANNONS

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport lägger allt fokus på kvällens helitalienska CL-kvartsfinalretur, Napoli-Milan (0-1). Anfallstjärnorna Victor Osimhen och Olivier Giroud väntas båda starta. Cirka 200 Napolifans skanderade mot Milanspelarna utanför deras hotellet. Under natten sköts raketer för att hålla dem vakna (se klipp här). I en mindre artikel om Spezia långt in i tidningen nämner GdS i förbigående Emil Holm. Hans skada beskrivs som oklar. Det har även Il Secolo XIX skrivit om. GdS påpekar att Holm kanske inte kommer tillbaka mer den här säsongen. Det ligger i linje med vad tränaren Leonardo Semplici sa nyligen, ”Vad det gäller Holm tror jag säsongen är över men klubben får återkomma till det”. För knappt två veckor sedan hoppades Holm själv på en snar comeback.

Corriere dello Sport har förstås också fokus på avsparken i Neapel, ”Allt avgörs under en kväll”. På annat håll noterar tidningen att Ciro Immobile i dag återvänder hem från sjukhuset efter bilolyckan. Lazioanfallaren har en fraktur på ett revben men det finns hopp om att kan vara tillbaka mot Inter den 30 april. CdS skriver i en liten notis att Dejan Kulusevski och José Mourinho träffades utanför ett hotell i Rom och snackade under gårdagen. Mötet ska ha varit en slump. Vad Tottenhamsvensken gjorde i Rom framgår inte.

ANNONS

Sky Sport Italia har med tidigare Oasis-profilen och Manchester City-fanatikern Noel Gallagher i studion. I en eventuell final för City hoppas Gallagher att få möta Inter ”för de är inte särskilt bra” och Romelu Lukaku är ”hemsk”.

FRANKRIKE

L’Equipe ser det som att ”Real Air Force” landar i London för att säkra sin plats i ännu en Champions League-semifinal. ”Chelsea känner sig starka nog att välta mäktiga Real Madrid. Men sett utifrån, och med tanke på Karim Benzemas inflytande, är det svårt att se hur”, menar tidningen. Napoli-Milan ses som oväntat som en betydligt mer oviss historia.

Le Parisien omfamnar den varma känslan från i helgen då Kylian Mbappé och Lionel Messi sken tillsammans. Argentinaren har till och med överglänst fransmannen sedan januari. Men PSG har internt hintat att Messi lär lämna i sommar. Förhandlingarna om en fortsättning är fortsatt avstannade.

ANNONS

RMC Sport lyssnar till Interprofilen Marco Materazzi om Milan Skriniars stundande flytt från Milanoklubben till PSG. ”I hans ställe hade jag stannat i Inter”, säger Materazzi, ”Jag har sagt till honom öppet, ’Minns hur Interfansen älskat dig, jag vet inte om du kommer att bli älskad på det viset i Paris, även om jag önskar dig det’. Det är bara att se vad som hänt Messi, en av fotbollshistoriens bästa spelare”.

TYSKLAND

Sky Sport följer upp uppgifterna om Liverpools intresse för Ryan Gravenberch. De Telegraaf bekräftar ett möte mellan mittfältarens agent, hans pappa och Liverpool i förra veckan. Spelaren är öppen för en flytt och missnöjd med sin nuvarande situation i Bayern. Enligt Foot Mercato är även Manchester United och Arsenal intresserade. Problemet är att Bayern bestämt sig för att inte sälja Gravenberch. Klubben har redan informerat 20-åringen om att han blir kvar. Bayern vill satsa på honom kommande säsong. Sky Sport uppgav under måndagen även att både Manchester City och Real Madrid har Alphonso Davies högt på sina inköpslistor. Vidare hävdar Sky att Manchester City utmanar Liverpool om Mason Mount, men snacket om Bayern München avfärdas. Enligt tv-kanalen är prislappen för Chelseaspelaren 40-50 miljoner euro, inte de 60-70 milj euro det snackats om. Mounts kontrakt går ut 2024. Sky Sport uppger även att Sadio Mané vill stanna i Bayern, att klubben kan få svårt att sälja honom med tanke på lönen (20 miljoner euro om året) men att pendeln ändå pekar mot en skilsmässa i sommar.

ANNONS

Sport1 uppger att Victor Osimhen inte bara är öppen för en flytt till Premier League. Napolis succéanfallare håller också dörren öppen för Bayern München. Liksom Chelsea och Manchester United har Bayern redan varit i kontakt med Osimhens rådgivare. Problemet för Bayern är kostnaderna. Bara prislappen lär landa norr om 100 miljoner euro. Randal Kolo Muani är ett annat alternativ för Bayern. Däremot har spåret till Harry Kane svalnat.

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) har fullt fokus på kvartsfinalreturen mellan Roma och Feyenoord i Europa League på torsdag. Men tidningen förmedlar också ett besked från Rotterdamklubben: säsongen är över för Patrik Wålemark. 21-åringen behöver opereras efter en muskelskada han ådrog sig inför första mötet med Roma. Wålemark hann medverka i 21 matcher den här säsongen.

ANNONS

Bold (Danmark) tar notis om att FC Köpenhamn putsade formen i en träningsmatch (3-1 mot Lyngby). Roony Bardghji startade men Jordan Larsson stal rubrikerna med två mål.