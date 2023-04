Arg Cristiano Ronaldo missar ännu en pokal

Headlines Blogg

Saudi Gazette (Saudiarabien) uppmärksammar ett nytt bakslag för Cristiano Ronaldo. Al Nassr förlorade i semifinal i cupen och portugisen blev mållös (0-1 mot Al-Wehda). Cristiano Ronaldo var frustrerad vid halvtidssignalen. Han skakade på huvudet, gestikulerade och skrek åt tränarstaben (se klipp här). Efter slutsignalen satte han sig besviket på huk (se klipp här). Tidigare har Al Nassr också förlorat supercupen. Den enda kvarvarande chansen till en buckla är ligan. Men där ligger Al Nassr tvåa, tre poäng efter ledarlaget Al Ittihad och med en match mer spelad. Al Nassr förlorade den senaste ligamatchen och det stormade kring Cristiano Ronaldo efteråt. En del ville till och med se honom utvisad ur landet.

ANNONS

SDNA (Grekland) skriver, liksom flera andra grekiska medier, att Italien inte kommer att skicka fler domare till Grekland. Det ska det italienska fotbollsförbundet meddelat sin grekiska motsvarighet. Bakgrunden är det kaotiska Atenderbyt i helgen, där den italienska domaren Davide Massa bland annat ska ha fått en spark i skrevet.

ENGLAND

Daily Mail använder bara ett ord för att beskriva situationen i Tottenham, ”Shambles!” (”Röra!”). Interimtränaren Cristian Stellini har sparkats och ersatts av en ny interimtränare, Ryan Mason. Daniel Levy tar på sig ansvar för röran, fansen rasar och United har inlett jakten på Harry Kane. Och soppan kryddas med att klubblegendaren Ted Sheringham tycker det är läge att ta in…Tim Sherwood eller Harry Redknapp.

The Guardian strör salt i Tottenhamfansens sår med uppdateringen att den avgudade ex-tränare Mauricio Pochettino nu är på sluttampen i förhandlingarna med rivalen Chelsea. Under måndagskvällen hölls nya positiva samtal. Enligt Fabrizio Romano ansluter argentinaren först i juni. Det har spekulerats i att han skulle komma tidigare. Pochettino väntas ta med sig hela sin stab, vilket enligt Daily Telegraph lär innebära slutet för Björn Hamberg i Londonklubben.

ANNONS

Evening Standard uppger att Chelsea och Mason Mount återupptagit samtalen om ett nytt kontrakt. Det innebär att mittfältaren kan skriva på för ytterligare ett eller två år. Det nuvarande kontraktet går ut 2024. Flera andra klubbar, i synnerhet Liverpool, har visat intresse för 24-åringen.

Daily Telegraph berättar att Nottinghams tränare Steve Cooper beordrade Jonjo Shelvey att stanna hemma i samband med ligamatchen mot Liverpool i helgen. Orsaken var att mittfältaren hade reagerat med ilska på beskedet att han var bänkad.

The Sun sätter ”exklusivt” på 1/ Manchester City gör lokalrivalen United sällskap i jakten på Napolis succéback Kim Min-jae. 2/ Vincent Kompany har meddelat Burnleystaben att han stannar i klubben. 3/ Man United planerar att göra Marcus Rashford och Harry Kane till klubbens högst betalda spelare med vardera 300 000 pund i veckan. En del av det ska betalas med David De Geas sänkta lön.

ANNONS

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport påpekar att faran är långt ifrån över för Juventus. I förra veckan fick klubben tills vidare tillbaka de 15 poäng som tidigare strukits. Men nu är Europahotet i fokus. Juve riskerar fortsatt att kastas ut från Europaspelet om klubben kvalificerar sig. Zlatan Ibrahimovic följs upp. Det spekuleras under måndagen i att säsongen kan vara över. Undersökningar väntar först. GdS menar att ”om allt går väl kan han hoppa in i någon av de sista hemmamatcherna, men snarare än ett ’på återseende’ kan det vara ett ’farväl’”. Tidningen bedömer en förlängning som ”inte trolig”, även om 41-åringen inte kastat in handduken ännu. I en annan artikel påpekar GdS att ”Milan kan fortsätta att vara hans hem, även om det blir i andra kläder”. GdS rapporterar vidare att Chelsea har siktet inställt på Inters målvakt André Onana. Inledande diskussioner om en övergång kommer att påbörjas redan i veckan via mellanhänder. Onana värderas till 40 miljoner euro. Chelsea kan slänga in Kepa Arrizabalaga i en eventuell affär. Alexander Isak kommer med i tidningens Europaelva för senaste omgången.

ANNONS

Corriere dello Sport ger plats åt Napolis redan påbörjade firande men även åt Romas oblida öde. Ett ”Roma i tusen bitar”. Laget gick i kras i Bergamo (1-3 mot Atalanta), Champions League-spelet är hotat och dessutom gick både Diego Llorente och Paulo Dybala sönder. Båda spelarna är stora frågetecken inför helgens viktiga möte med Milan. ”Om jag själv behöver hoppa in, inget problem”, säger Mourinho, som senare pratar med Francesco Totti i en intervju, och lättsamt kastar in, ”Kanske kan vi använda dig på lördag, men ärligt talat behöver jag Aldair mer”.

La Repubblica noterar att 171 Juventusfans kommer att stängas av efter att ha identifierats för rasistiska uttryck i samband med Juventus-Inter den 4 april. Det var på dessa tillmälen Romelu Lukaku reagerade. Dessutom ska de 171 identifierade betala böter. Ytterligare personer håller på att identifieras. Upp till sammanlagt 250 personer riskerar att stängas av. Rapporten noterar också att Interfans skanderade ”Liverpool”, en pik om Heyselkatastrofen 1985 där många Juventusfans dog när Liverpoolfans stormade deras sektion.

ANNONS

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo använder förstasidorna till nyheten att Barcelona säkrat finansieringen av Espai Barça, där ombyggnaden av Camp Nou är centralprojektet. Med hjälp av 20 investerar täcks kostanden på 1,45 miljarder euro, motsvarande drygt 16 miljarder kronor. Stort utrymme i båda tidningarna tar också en middag. Lionel Messi sågs på restaurang med Sergio Busquets, Jordi Alba och Pepe Costa och deras respektive (se klipp här). Även om det var en sammankomst mellan vänner är de katalanska tidningarna inte sena att läsa in att det också var en middag mellan en spelare som är aktuell för en återkomst i Barça och klubbens förste och tredje lagkapten (Busquets respektive Alba), samt att Barça var informerade om middagen.

Marca tar sikte på kvällens match för Real Madrid borta mot Girona, och citat från tränaren Carlo Ancelotti. Real Madrid är elva poäng efter Barcelona. Det tycker italienaren inte reflekterar verkligheten. ”I kvalitet skiljer det inte elva poäng, det har mötena mellan lagen visat”, menar Ancelotti. Eduardo Camavinga har hamnat i fokus för sina imponerande insatser som vänsterback, och Ancelotti säger att fransmannen ”har en fysiska kapacitet som en Ferrari-motor, inte som någon Fiat 500”. Real Madrids priser för Champions League-semifinalen mot Manchester City är höga. De billigaste biljetterna kostar 120 euro, cirka 1 350 kr. En stor nyhet i spanska medier är också att välkända domaren Mateu Lahoz slutar efter säsongen. Lahoz har bland annat dömt fem matcher i två VM (inklusive Nederländerna-Argentina i Qatar) och Champions League-finalen 2021 (Chelsea-Man City).

ANNONS

FRANKRIKE

L’Equipe frågar sig: blir Alexis Sánchez kvar i Marseille? Hittills är det tyst. Kontraktet går ut i sommar. Chilenaren har imponerat på sydkusten och sägs trivas. En Champions League-plats kan locka honom att stanna. På tal om OM, skriver L’Equipe att klubben är intresserad av Lilles anfallare Timothy Weah. Även här spelar CL-spel in. OM lär inte agera förrän det är säkrat. Bayer Leverkusen och Mönchengladbach är också intresserade av Weah.

Foot Mercato hävdar att Manchester United håller koll på Neymar. Tidigare har Chelsea nämnts. Samtidigt understryker FM tidigare uppgifter om att även om PSG vill sälja så vill Neymar stanna. FM skrev också under måndagen att United, liksom Arsenal, visar intresse för Ryan Gravenberch. Tidigare har mittfältaren främst kopplats samman med Liverpool. Bayern München vill behålla 20-åringen.

ANNONS

TYSKLAND

Bild sätter en startpunkt för Bayern Münchens nedgång: försäljningen av Robert Lewandowski förra sommaren. Sedan har det mesta gått fel. Mané-köpet, supporterilskan mot Qataravtalet, Pavards fyllekörning, Neuers skidolycka, Gnabrys Parisresa, tränarskiftet och så vidare. Superexperten Lothar Matthäus fyller på med kritik mot Bayern i sin kolumn i Sky Sport och skriver även att klubbasen Uli Hoeness ”varit missnöjd i flera månader med klubbledningen han tillsatte”. Kicker påpekade i måndagstidningen att Hoeness lär göra justeringar men först efter säsongen.

Sky Sport har mer om Hoeness. Han vill ha Randal Kolo Muani. Frankfurt sportchef Markus Krösche svarar på ryktena om anfallarens framtid: ”Det är normalt att en klubb som Bayern funderar på en spelare som Randal. Men han trivs hos oss och har många områden han kan utvecklas hos oss. Bayern är inte heller den enda klubben som är intresserad. Men så här långt har det inte varit några förfrågningar från varken Bayern eller någon annan klubb”. Victor Osmihen är en annan anfallare som Bayern är intresserad av. Intresset är ömsesidigt. Men Sky Sport påpekar att Bayern aldrig kommer att betala de 150 miljoner euro som Napoli vill ha. Ett alternativ kan vara att förhandla in Sadio Mané i ett avtal. Andra nyheter: Mönchengladbach är intresserad av anfallaren Niclas Füllkrug, som gör en stark säsong i Werder Bremen. Dortmund har Connor Gallagher på sin intresselista. Priset för Chelseamittfältaren väntas vara 50 miljoner euro.