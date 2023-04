Uppgifter: Kräver halv miljard av Rafael Leão

Headlines Blogg

Record (Portugal), liksom A Bola, toppar tidningen med att Benfica gör en slutforcering för att värva Daichi Kamada från Frankfurt. Kontraktet går ut i sommar och tidningarna menar att Benfica är väl positionerade att värva japanen. Record uppger också att Sporting kommer att överklaga domen i fallet Rafael Leão. Sporting tilldömdes 16,5 miljoner euro för att 23-åringen för fem år sedan ensidigt bröt kontraktet, men Sporting kräver 45 miljoner euro, drygt en halv miljard kr, vilket var summan på utköpsklausulen vid tillfället. Kravet kan också spilla över på Milans kontraktsförhandlingar med Leão, och på eventuella köpares värderingar.

Ekstra Bladet (Danmark) pratar framtid med Jordan Larsson. Det blev stryk för FC Köpenhamns i första cupsemifinalmötet (2-3 mot Nordsjælland) men Larsson gjorde ett mål. Han är på lån från Schalke men stannar gärna i FCK. ”Klubben har en köpoption på mig så det är ju upp till dem vad de vill göra, men för egen del trivs jag riktigt bra och vill gärna fortsätta här”, säger Larsson.

ENGLAND

Daily Mail tar ton med Tina Turner-låt, ”Simply De Best”. Daily Express hämtar melodin från The Stranglers repetoar, ”Golden Bruyne”. Båda är hyllningar till Kevin De Bruyne som styrde och ställde när Manchester City kopplade grepp om Premier League-bucklan (4-1 mot Arsenal). ”En titelfajt? Nej, det här var en avrättning av Man Citys exekutionspluton”, skriver krönikören Oliver Holt. Jason Burt på Daily Telegraph instämmer, ”Titelfajt? Nej, det här var mer en utplåning”. Åsikten reflekteras också i mediaprofilen och Arsenalsupportern Piers Morgans syn på matchen. ”Försök för fan fajtas i alla fall”, skriver han på Twitter, och kallar Londonlagets framträdande för ”ryggradslöst”. The Guardian ger De Bruyne och Erling Haaland högst betyg, 9 av 10. Lägst får en Arsenalkvartett: Thomas Partey, Granit Xhaka, Martin Ødegaard och Gabriel Martinelli, alla får de 3.

Daily Telegraph konstaterar att Chelseas säsong efter en ännu en förlust (0-2 mot Brentford) ”håller på att bli en av de mest pinsamma säsongerna i klubbens moderna historia”. Interimtränaren Frank Lampard har förståelse för publikens buande. Samtidigt förhandlar Mauricio Pochettino själv, utan agent, de avslutande detaljerna med Chelsea: Klubbens allt djupare misär stärker argentinarens förhandlingsposition, påpekar Telegraph. Enligt Sky Sport kan Pochettino presenteras redan nästa vecka men tar inte över förrän efter säsongen. Liverpool behåller ett litet hopp om en Champions League-plats (2-1 mot West Ham), men Londonlagets tränare David Moyes rasade över en utebliven straff i slutminuterna. ”Det svåraste att acceptera är respektlösheten från VAR”, säger Moyes.

Daily Star uppger att Manchester United inte ger sig in i någon dragkamp med Tottenham om Harry Kane. United sägs beredd att erbjuda 80 miljoner pund men försöker Tottenham trissa upp priset kommer de rödklädda att se sig om efter en annan anfallare.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport firar ett Inter som är en ”Skönhet i cupen”. Efter semifinalplatsen i Champions League, säkrade Simone Inzaghis mannar en finalplats i italienska cupen (1-0 mot Juventus). ”Vi sov första kvarten”, säger Juves tränare Max Allegri. Kritiken är hård mot honom. ”Den gamla damen är i kris och med Max är framtiden dyster”, lyder rubriken på en krönika av Luigi Garlando. GdS har Henrich Mchitarjan som matchens lirare.

Corriere dello Sport surfar med på vågen av eufori kring Napolis stundande ligatitel. Den kan redan bärgas i samband med helgens matcher. För Napoli väntar regionrivalen Salernitana. Den välkände italienska sportchefen Walter Sabatini, som senast var i just Salernitana, är full av beundran för Napolitränaren Luciano Spalletti, och jämför honom med en världsberömd barockmålare. ”Jag hoppas han är stolt över mästerverket han skapat. Luciano är fotbollens Caravaggio”, säger Sabatini, och målar upp Napolis mål mot Juve senast, där ”Raspadori stod för det avslutande penseldraget”.

Calciomercato spekulerar i framtiden för Zlatan Ibrahimovic om säsongen är över. Svensken vill spela vidare. Om det går skulle Milan bara kunna erbjuda en allt mer perifer roll som antagligen inte skulle vara tillfredställande. Alternativet Monza ses som osannolikt, då är en återkomst i Sverige och kanske Hammarby mer trolig, menar Calciomercato.

SPANIEN

Sport är missnöjd. Tidningen ser ”Inga ursäkter” till Barças insats i går (1-2 mot Rayo Vallecano), och grämer sig över den missade chansen att skapa ett försprång på 14 poäng till Real Madrid. Sport la på onsdagen upp ribban med att Barça jagade titel med rekordmarginal, vilken för närvarande är 15 poäng (2012/2013). I stället vänds blickarna nu till damerna och semifinalreturen mot Chelsea i kväll (här förmodade laguppställningar). 70 000 åskådare är väntade på Camp Nou, men kanske får beskedet att lagkaptenen Alexia Putellas äntligen är tillbaka siffrorna att skjuta än mer i höjden. Barça vann första mötet med 1-0.

Jijantes pratar med Real Madrid-dödaren Valentín ”Taty” Castellanos, som smällde in Gironas alla fyra bollar i tisdags. Som argentinaren har han inget emot att sätta ett leende på Barça-fansens läppar. ”Jag har alltid tyckt mer om Barcelona än Real Madrid på grund av Lionel Messi. Han är en idol för mig. Han är en gud för oss argentinare. Han fick mig att gråta under VM. Jag hoppas han såg matchen i tisdags”, säger Castellanos.

AS slår på förstasidan fast att det är ”Grönt ljus för Modric”. Den 37-årige kroaten ska ha meddelat Real Madrids president Florentino Pérez att han nobbar erbjudandet från Saudiarabien. Därmed anses Modric förlängning vara i stort sett given. På förstasidan säger AS också ”Grattis på födelsedagen” till Atlético de Madrid som firade 120 år med att i en historisk blåvit dräkt ta tre poäng (3-1 mot Mallorca) och även säkra värvningen av Caglar Söyüncü.

FRANKRIKE

L’Equipe tycker Manchester Citys seger var ”Vacker som en kröning”. För andra dagen i rad täcker Premier League-matchen den franska tidningens förstasida. Anmärkningsvärt. Stade de France är också i stort fokus. Arenan är värd för cupfinalen mellan Nantes och Toulouse på lördag. Rubriken ”Inget utrymme för misstag” tar avstamp i kaoset under CL-finalen 2022, och följer upp med att huliganer till helgens två cupfinallag har en fientlig historia. Dessutom finns oro att PSG-huliganer ska ansluta till vännerna i Toulouse. Utöver 1 400 stewards kommer 3 000 poliser att bevaka matchen.

Le Monde har ett annat skäl att sätta Stade de France i fokus. I dag ska bud vara inne på arenan, som är tillgänglig från 2025. Det talas om två alternativ: köp eller licensrätt. PSG har hotat med att flytta till Stade de France om kommunen inte låter klubben köpa nuvarande hemmaarenan Parc des Princes. L’Equipe påpekar att flera bud väntas på Stade de France. Tidigare har signaler kommit om att Fifa är intresserad. Nu skriver Le Monde att Uefa överväger ett bud. Då skulle Stade de France vara finalarena för alla europeiska cuperna från 2025, likt Wembley är för de inhemska cuperna i England. Den franska staten avgör vilket bud som är bäst.

RMC Sport synar läget i Monaco. Ett par av spelarna är i engelskt sökljus. Enligt radiokanalen är Manchester United och flera andra Premier League-klubbar intresserade av brasilianske högerbacken Vanderson, 21. United uppges redo att lägga ett bud. Manchester City och Chelsea är två av klubbarna som är högst intresserade av mittbacken Axel Disasi, 25. Även Bayern München är intresserade. Som en parentes nämns att Monaco skickar tillbaka Malang Sarr till Chelsea. Backen har inte gjort succé på lån.

TYSKLAND

Kicker tillskriver formstarka Donyell Malen och Karim Adeyemi rollerna som ”Dortmunds titelturbo”. på förstasidan. Den nya serieledaren kniper förstasidan igen. Men Bayern Münchens ”Kris och konsekvenser” tar också stort utrymme. Pressen är stor på hela klubbledningen. Bild adderar att även spelarna vänt sig mot klubbens vd Oliver Kahn. De är missnöjda med att han i samband med Julian Nagelsmanns farväl sa att spelarna vänt sig mot den sparkade tränaren. I Kickers stora läsaromröstning får sportchefen Hasan Salihamidzic klart flest röster som skuld för situationen (se resultat här). Förändringar väntas i truppen. SportBild uppgav i går att Bayern letar en nummer 9 och en nummer 6. Kicker instämmer. Enligt tidningen går jakten på en nummer 9 trögt. Thomas Tuchel skulle gärna vilja Casemiro i rollen som nummer 6, men annars en an annan defensiv mittfältare med ledaregenskaper. Liksom SportBild tar Kicker också upp Tuchels intresse för Matteo Kovacic.

Bild fortsätter sätta ljus på Fortuna Düsseldorfs ”revolution” med fritt inträde för alla på matcherna (se under Bild i onsdagens Headlines). Nästa säsong blir pilotprojekt med tre matcher. Initiativet får ett nyfiket men avvaktande mottagande bland andra klubbar. ”Det här är utan tvekan en intressant, kreativ och sist men inte minst rubrikvänlig strategi”, säger exempelvis Hoffenheims vd Frank Briel. Düsseldorfs supportergrupper har välkomnat initiativet, påpekar Kicker.