”Isak rånad på årets assist”

Headlines Blogg

ENGLAND

The Shields Gazette kallar det ”bisarrt” i sin artikeln och ”fullständigt rånad” i sociala medier. Den magiska soloräden från Alexander Isak med passning till Jacob Murphys mål räknas inte som en assist (se målet här). Bollen tog på motspelare först. Även Newcastle har reagerat på beskedet. Som svar på ett inlägg på Twitter från Fantasy Premier League om att ingen spelare får assist för målet klubbens officiella konto lagt ut en GIF där Isak gör en förbryllad min (se tweet här). The Sun beskriver det som att svensken fråntagits ”säsongens assist”. Lovorden har annars haglat från fotbollsprofiler efter Isaks assist. Sorry, förarbete. Klippet på målet har blivit viralt, och i latinska länder dras paralleller med legendarer. Spanska Mundo Deportivo ser det som att svensken var ”förklädd till Messi” medan portugisiska Record skriver, ”är det Isak eller Maradona?”. Newcastle vann matchen stort (4-1 mot Everton).

Daily Mirror speglar med ”Well done my Son” både poängräddaren Son Heung-Min och återvunnen kärlek till Tottenhamspelarna från fansen (2-2 mot Manchester United). Det var mer frustrerat hos United efter att 2-0-ledningen gott om intet. ”Vi tappar kontrollen”, sa den missnöjde Unitedtränaren Henk ten Hag, och anklagar spelarna, ”En del trodde det räckte med 90 procent”. Manchester Evening News tycker i alla fall att Victor Nilsson Lindelöf var ”solid” och ger 7/10. Dejan Kulusevski får samma betyg av Football London för ett ”positivt” inhopp.

Daily Telegraph uppger att Declan Rice är i topp på Arsenals shoppinglista över mittfältare i sommar. Moises Caicedo finns kvar på listan men ett nytillskott är Mason Mount, Chelseamittfältaren som Liverpool också jagar. Telegraph har fler listor. Julian Nagelsmann toppar Tottenhams tränarlista på fyra namn, men tyskens lönekrav ses som ett hinder. De andra namnen är oklara men Ange Postecoglu, Luis Enrique, Roberto De Zerbi och Arne Slot bollas upp.

The Sun braskar på ”exklusivt”-stämpel till uppgiften att João Félix ser ut att stanna i Chelsea. Men det blir sannolikt ett fortsatt lån. Evening Standard antydde häromdagen lån som en möjlighet.

The Times skriver om ett radikalt förslag från det engelska fotbollsförbundet, FA. Förslaget går ut på att klubbarna i Premier League och Championship ska få värva fler utländska löften om engelska spelare samtidigt får 35 procent av de sammanlagda spelminuterna. Brexit har inneburit skärpta krav för värvning av utländska spelare, särskilt unga.

ITALIEN

Corriere dello Sport välkomnar på förstasidan det stundande scudettofirandet i Neapel med, ”Låt oss njuta av festen”. Men det är också en anspelning på att Napolis match mot Salernitana flyttats från lördag till söndag av säkerhetsskäl. Napoli kan vinna titeln om Lazio inte slår Inter i lunchmatch på söndag samtidigt som Napoli vinner sin match som väntas spelas senare. Kl 15, skriver CdS och La Repubblica. I Neapel har det redan dekorerats och förberetts för fest en tid. Ett av de mer udda initiativen är en kyrkogård för motståndarlag (se klipp ovan). Fiorentina hade 2-0 att gå på och tog sig på torsdagskvällen vidare från sin cupsemifinal (0-0 mot Cremonese). I finalen den 24 maj väntar Inter.

La Gazzetta dello Sport har stort fokus på den tuffa situationen för Max Allegri i Juventus och hans hätska uppträdande, ”en tränare på väg mot ett nervöst sammanbrott”, som La Repubblica uttrycker det i dagens tidning. Men GdS följer också upp sin egen uppgift från tidigare i veckan om förhandlingar mellan Inter och Chelsea om André Onana. Inter har sagt nej till att inkludera Kepa Arrizabalaga i affären. Däremot kan Trevoh Chalobah eller Ruben Loftus-Cheek intressera. Inter värderar Onana till 40 miljoner euro. I går kom beskedet att Emil Holm ska opereras och missar säsongsavslutningen med Spezia. I dag har Gazzetta dello Sport Holm tillsammans med ett par andra spelare under markeringen ”borta 60 dagar”. Stämmer uppgifterna missar Holm även EM-kvalmatchen mot Österrike den 16 juni. Holm missade även de inledande EM-kvalmatcherna. GdS berättar vidare att Zlatan Ibrahimovic dyker upp i den tredje säsongen av tv-serien Ted Lasso. Inte svensken personligen, men en karaktär med omisskänneliga drag av Ibra i attityd och uttalanden.

SPANIEN

AS uppger att Real Madrid inleder förhandlingar med Dortmund om Jude Bellingham ”inom de närmaste dagarna”. Max 120 miljoner euro är Real Madrid beredd att betala. Den engelska mittfältaren ser sin framtid i den spanska klubben, påpekar tidningen. Den får medhåll av Harry Redknapp. De förestående samtalen mellan klubbarna ligger även i linje med uppgifter i Marca i går. AS uppmärksammar också uppgifter från Cadena SER: Real Madrid är beredd att sälja Ferland Mendy om ett rimligt erbjudande på vänsterbacken trillar in. Klubben har täckning på positionen. Fran García anländer i sommar, och både David Alaba och Eduardo Camavinga kan spela där.

Sport och Mundo Deportivo låter Barças damer rättmätigt ta över förstasidorna. ”Historiska!”, påpekar Sport, då det är laget för tredje gången i rad kvalificerat sig för final (1-1 mot Chelsea). Målskytten Caroline Graham Hansen får det högsta spelarbetyget, 9/10, Fridolina Rolfö får mer blygsamma 6. I final väntar vinnaren mellan Arsenal och Wolfsburg. De katalanska tidningarna uppmärksammar också att Barça TV i besparingstider stängs ned den 30 juni. Det påverkar 150 anställda.

Cadena Cope rapporterar att José Bordalás tackat nej till Getafe, som sparkat Quique Sánchez Flores. Sportchefen Rubén Reyes kommer att leda laget de två nästkommande matcherna. Därefter tas beslut om han fortsätter eller ej.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter strålkastarljusen på Ligue 1:s heta namn på transfermarknaden. Några exempel: Monaco mittback Axel Disasi följs av klubbar som Bayern München och PSG, men det mesta talar för England. Framför allt tre klubbar har riktat in sig på 25-åringen: Man City, Man United och Chelsea. Prislappen väntas vara 35-45 miljoner euro. Nices mittback Jean-Clair Todibo är uppvaktad av italienska klubbar som Napoli och Juventus, men även här är Premier League en troligare destination. Liverpool, Manchester United och Newcastle är hetaste klubbar. Marseilles mittfältare Mattéo Guendouzi väntas också lämna i sommar. Newcastle och West Ham har visat intresse, men Aston Villa är fortsatt troligast adress. Lilles anfallare Jonathan David är också attraktiv – Bayern München, Tottenham, Manchester United, Chelsea och PSG är intresserade. Prislappen som nämns är 65 miljoner euro. Tidningen påpekar på annat håll att Frankrikes president Emmanuel Macron kommer att finnas på plats under lördagens cupfinal på Stade de France mellan Toulouse och Nantes. Men han kommer inte som brukligt att gå ner på planen och hälsa på spelarna. Fackföreningar har planerat att dela ut 30 000 röda kort och 10 000 visselpipor som var tänkta att användas unisont när Macron gick in på planen. Landsomfattande protester mot ändrade pensionsvillkor har präglat Frankrike den senaste tiden.

Le Parisien noterar att David Beckham gästade sin forna klubb PSG och hälsade på ”gamla vänner”, som han själv skriver till spelarbilderna på Instagram. Le Parisien påpekar också att Beckham har en bra relation till bland annat Lionel Messi och Kylian Mbappé. Beckhams klubb Inter Miami har som bekant också ryktats intresserad av Messi. Samtidigt uttryckte La Liga-basen Javier Tebas i RMC Sport sin skepsis till att Messi återvänder till Barcelona. ”Barça är inte som PSG, som bara kan vrida på en oljekran för att få pengar till stora löneposter. I nuläget är det komplicerat för Messi att återvända till Barça”, menar Tebas.

Foot Mercato uppgav på torsdagen att Real Madrid varit i kontakt med Zinedine Zidane. Han ses som en möjlig lösning om Carlo Ancelotti lämnar i sommar. Zidane har redan varit Real Madrid-tränare i två vändor.

TYSKLAND

Bild spär på uppfattningen att engelska och tyska medier väljer sida i Julian Nagelsmann uteblivna flytt till Chelsea. Engelska tidningar pekar på att engelsmännen föredrog Pochettino, tyska medier på att tysken nobbade Chelsea. Bilds senaste version är att Nagelsmann tyckte det var för stökigt i Chelsea, stämningen låg och truppen för stor. Bild berättar vidare att Bayern München ska öka publikkapaciteten på sin arena från 75 000 platser till 77 000 i sommar. Det sker genom att förvandla mer sittplats till ståplats. Hos titelrivalen Dortmund har Marco Reus förlängt kontraktet.

Sport1 försöker bringa klarhet i ryktena om en ny innermittfältare i Bayern München. Det stämmer att Matteo Kovacic är ett aktuellt namn, även om förhandlingar ännu inte inletts. Kroaten vill bort, pratar tyska, är önskad av Thomas Tuchel, Chelsea är beredd att sälja och gör det dessutom mycket hellre till utlandet än till Man City, som också är intresserad. Casemiro? Som Kicker påpekat är det ett drömnamn för Tuchel men det stannar där. Manchester United släpper honom inte och brasilianaren trivs i United.

TZ uppger att Bayerns sportchef Hasan Salihamidzic nyligen åt middag med Jamal Musiala och Alphonso Davies. Han förklarade då deras vikt för framtiden. Duon ses inte bara som nyckelspelare på planen men också vid sidan av, som klubbens framtida affischnamn.