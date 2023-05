Jättebud till Messi – PSG-spelare på klubbens sida

Headlines Blogg

Rubrikämne i dag utspritt på England och Frankrike.

ENGLAND

Daily Telegraph berättar att Lionel Messi erbjuds en hisnande summa för att spela i Saudiarabien: 400 miljoner US-dollar om året, motsvarande 4,1 miljarder kronor. Samtal med hans pappa Jorge stundar. Al Hilal är klubben det snackas om. Fifa-agenten Marco Kirdemir, med goda känningar i regionen, påstår i spanska Radio Marca att Messi erbjuds 600 miljoner dollar, oklart för hur länge. ”Han kommer inte att gå till Barcelona, dit återvänder han när han lagt av”, hävdar Kirdemir. Franska Foot Mercato krokar i med det saudiska intresset för just Messi. Saudiarabien vill värva en kronjuvel vardera till sina fyra stora klubbar; Al Nassr (där Cristiano Ronaldo redan spelar), Al Hilal, Al Ittihad och Al Ahli. Manchester Citys tidigare vd Garry Cooke leder arbetet med att höja ligans profil. Även Inter Miami förekommer i spekulationerna om kommande adress för Messi. På annat håll uppger Telegraph att Chelsea väntas få släppa Pierre-Emerick Aubameyang gratis i sommar. Klubbarna som är intresserade – Barcelona, Milan och Atlético – lär inte vara beredda betala någon övergångssumma för 34-åringen.

ANNONS

Daily Star gör om uttrycket ”crème de la crème” till ”Crème de la Prem”. Det står för Manchester City som är tillbaka i Premier League-ledning (3-0 mot West Ham), men också för Erling Haaland som nu är uppe i 35 PL-mål under samma säsong, fler än någon annan lyckats med tidigare. Norrmannen hyllades med en hedersvakt av medspelarna. ”Nu ska jag hem, spela lite tv-spel, äta lite och sova. Sådant är mitt liv”, säger Haaland efter matchen, och ger ett kort svar på om han skulle byta bort alla sina mål mot en trippel (liga, FA-cup och Champions League): ”ja”.

Daily Mail ger störst plats åt Sam Allardyce, som fått uppdraget att rädda kvar Leeds United. För ”Big Sam” saknar inte självförtroende: ”En del tror jag är gammal, antik, men det är så långt ifrån sanningen. Jag må vara 68 år men det är ingen som står över mig ur ett fotbollsperspektiv. Inte Pep, inte Klopp, inte Arteta. De gör var de gör, jag gör vad jag gör, men i fråga om kunskap och kunskapsdjup, så är jag på samma nivå. Jag säger inte att jag är bättre än dem, men garanterat lika bra”. Så presenterade sig Allardyce på onsdagens presskonferens. Sky Sports expert Gary Neville kommenterar utspelet på Twitter med tre gråtskratt-emojis. Men Guradiola håller med Allardyce. ”Han har rätt. Han vet precis vad som behöver göras. Man behöver inte vara ung för att vara en bra tränare”, säger spanjoren.

ANNONS

BBC Sport uppmärksammar Victor Nilsson Lindelöf. Han kommer med i tv-kanalens Omgångens lag. Svensken är dessutom nominerad till Månadens spelare (april) i Manchester United. De andra två kandidaterna är Bruno Fernandes och Luke Shaw. Och på tal om hyllade svenskar, den välkände fotbollsexperten Micah Richards hyllar i BBC Radio 5 Live Alexander Isak som ”den perfekta värvningen” för Newcastle. BBC noterar också att lagkapten Magdalena Eriksson ledde sitt Chelsea till seger i WSL (2-1 mot Liverpool).

Manchester Evening News tar upp att Amad Diallo som gjort stor succé på lån i Sunderland väntas få chansen i Man United kommande säsong. Det är dåliga nyheter för Anthony Elanga som faller ännu längre ned i hackordningen efter ”en säsong av stagnation”. Det mesta pekar mot en utlåning för svensken.

ANNONS

Football Insider levererar ”exklusiv” uppgift på Viktor Gyökeres. Burnley trappar upp jakten, och utmanar klubbar som Everton, Leeds, Fulham och Crystal Palace i jakten på anfallaren.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport firar Inters storseger (6-0 mot Hellas Verona). Lautaro Martínez och Edin Dzeko blev båda tvåmålsskyttar och får 8 respektive 7,5 av 10 i betyg. På andra sidan skalan finns Isak Hien. Svensken, som tidigare ofta lovordats, får supersvaga 4 i betyg och utses till matchens sämsta spelare. ”Tappade bollar, slarvade och var konstant osäker”, lyder det hårda omdömet. Mer om Inter: GdS skriver att Chelsea, under blivande tränaren Mauricio Pochettino, kommer att vilja ge Romelu Lukaku chansen att återuppliva karriären på Stamford Bridge. Men belgaren vill fortsatt stanna i Inter. Grannen Milan tappade viktiga poäng i kampen om Champions League-platser (1-1 mot Cremonese) och Charles De Ketelaere var ”på nytt en flopp”, som tidningen skriver. Corriere dello Sport har belgaren som sämst på planen med 4,5 i betyg.

ANNONS

Corriere dello Sport sätter fokus på ”Nedräkning för Napoli”. Lazio vann i går, därmed gick den andra chansen att säkra scudetton om intet och firandet fick läggas på is. Men kanske inte så länge. Redan i kväll kan det bli tredje gången gillt, om Napoli bara tar en poäng borta mot Udinese. 12 000 Napolifans väntas till Udine, det är halva arenan. Det var inte bara Milan som tappade poäng i kampen om Champions League-platser, det gjorde också Roma (1-1 mot Monza). Efteråt var tränaren José Mourinho rasande på domaren Daniele Chiffi. ”Det är den sämsta domaren jag någonsin stött på”, säger Mourinho. Men han får snabbt mothugg av Monzas tränare Raffaele Palladino. ”Chiffi är en av de bästa domarna, han gjorde ingenting fel”, säger Palladino, ”Jag har aldrig sett en motståndarbänk protestera så här, det var skamligt”. Noterbart från damernas Serie A: Paulina Nyström (Juventus) är med i Omgångens lag.

ANNONS

SPANIEN

Marca har triumferande ”Färdigt avtal” som rubrik för sin nyhet under onsdagen om att Real Madrid värvar Jude Bellingham. Men riktigt där är inte huvudstadsklubben ännu. AS skriver att Real Madrid förnekar något färdigt avtal. I alla fall med Dortmund. Uppgifterna är linje med de tyska: Real Madrid vill max betala 120 miljoner euro, Dortmund vill ha 150 milj euro. Bellingham själv vill till Real Madrid. Det andra stora Madridlaget får också sina uppslag. Real Madrid i all ära, Atlético är för närvarande bäst i stan. Laget tog sig förbi Real Madrid och upp på andra plats efter gårdagens storseger (5-1 mot Cádiz). AS har förstasidesrubriken ”Livet i rosa”, som en hyllning till tvåmmålsskytten Antoine Giezmann och hans rosafärgade hår.

Sport och Mundo Deportivo struntar i Real Madrid, struntar Atlético, struntar i Bellingham. Här handlar det om den stora lille argentinaren. ”Messi närmar sig”, skriver Sport med stora bokstäver. Tidningen rabblar upp vad som talar för det, upprepar att Barça erbjuder ett tvåårskontrakt värt 25 miljoner euro om året, men påpekar att klubben har finansiella ramar att förhålla sig till. Trots anslaget lyckas Sport inte låta särskilt övertygade om att Barça verkligen ska ro i land affären. Liksom Mundo Deportivo tar tidningen upp att Deco är aktuell som ny vd i Barça efter Matheu Alemany. Förhandlingar väntar nästa vecka.

ANNONS

FRANKRIKE

Le Parisien byter ut den stormiga inrikespolitiken för stormiga PSG. ”Messi, vilken röra”. Under onsdagen protesterade hundratals ultras utanför PSG:s huvudkontor. ”Avgå klubbledningen”, var budskapet. Men ilskan riktades också mot Lionel Messi, Neymar och även Marco Verratti. Messi kallades för ”hijo de puta”. Mot kvällen drog en grupp ultras till Neymars hus och skanderade, ”Dra härifrån!” (se klipp här). Vid midnatt kom en reaktion från klubben. ”PSG fördömer på starkaste vis det oacceptabla och förolämpande agerandet från en liten grupp individer under onsdagen”, skriver PSG i ett uttalande. Le Parisien påpekar vidare att det finns två olika perspektiv på Messis skilsmässa från PSG: det spanska och argentinska är att PSG:s projekt inte längre motsvarade Messis förväntningar, medan det franska är att Messi ville stanna men kraven var för stora. Le Parisien står fast vid att Messi inte lär spela mer för klubben.

ANNONS

L’Equipe blickar med rubriken ”Slutet på en era” framåt. Tidningen tror att agerandet mot Messi också innebär en vändpunkt för klubben, en förändring i hur klubben handskas med sina stjärnor. Omklädningsrummets uppges ha förståelse för beslutet kring Messi. Det nämner även Le Parisien. L’Equipe påpekar vidare att argentinarens flytt också ger större handlingsutrymme för PSG:s sportslige rådgivare Luis Campos på transfermarknaden.

RMC Sport känner av svallvågorna utomlands efter Messi-bomben. I Katalonien läggs skulden på PSG. ”Här tolkas det som ett infall av PSG. Eftersom klubben inte lyckades att förlänga med Messi vill den få Messi att se ut som ’the bad guy’”, säger Mundo Deportivo-journalisten Roger Torelló. Argentinska TyC Sport kallar PSG:s förfarande ”fegt”, och påpekar att ”PSG aldrig kommer att bli en fotbollens storhet, så som Lionel Andrés Messi är och för alltid kommer att vara”. Olé skriver att agerandet är ”bortanför det begripliga”. RMC Sport speglar även det politiska maktspelet. Le Figaros Mellanösternexpert Georges Malbrunot tror inte bestraffningen har att göra med att Qatar äger PSG och Messi besökte Saudiarabien. Den ansträngda relationen mellan länderna har lättat. Däremot håller Saudiarabien på att ta upp kampen med Qatar på det sportsliga planet. ”De vet att de kan köpa inflytande, att deras granne lyckades med VM och har nu själva gett sig i kast med samma operation”, menar Malbrunot.

ANNONS

TYSKLAND

Kicker konstaterar torrt att Frankfurt har ”Chansen till en ny titel” efter onsdagens semifinalseger (3-2 mot Stuttgart). I final väntar RB Leipzig. Kicker drar sedan i bromsen kring Marcas uppgifter om en nära förestående flytt för Jude Bellingham. Dortmund uppges ”förvånad” över uppgifterna, skriver både Kicker och Sport1. Klubben har ännu inte fått något bud. Det understryker även Sky Sport. Förhandlingar har ännu inte inletts. Den tyska klubben vill ha 150 miljoner euro. Real Madrid sägs inte vilja betala mer än 120 milj euro. Däremot avisar de tyska medierna inte att Real Madrid håller på att locka 19-åringen till sig. Sport1 påpekar även att Bellingham själv tidigt valde bort klubbar med dubiösa finansiärer som Manchester City, PSG och Chelsea, sedan också Manchester United och Liverpool. ”Allt pekar på en flytt till till RealMadrid”, som tv-kanalen skriver. Kicker påpekar att Dortmund vill ha en snar lösning på Bellinghams framtid.

ANNONS

Bild-journalisten Christian Falk kommer med saftiga uppgifter. Qatarbudet med shejk Jassim i spetsen har tre spelare i sikte om de vinner dragkampen om Manchester United: Kingsley Coman, Eduardo Camavinga och Kylian Mbappé. Lycka till.