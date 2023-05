”Bevis” på att Kulusevski blir kvar i Tottenham

Headlines Blogg

ENGLAND

Football London insisterar på att Tottenham har för avsikt att utlösa köpoptionen på Dejan Kulusevski. ”Det är ingen slump att svensken finns på stora bilder på reklam för Tottenhams sommarturné i Thailand och på en träningsmatch mot Leicester som är långt efter att hans låneavtal gått ut”, påpekar FL:s Tottenhamjournalist Alasdair Gold. Exempel på Thailandsturnén finns här. Italienska uppgifter har de senaste veckorna gjort gällande att Kulusevski lär återvända till Juventus.

The Times gör störst rubrik på Pep Guardiolas frustration över den långsamma processen kring anklagelserna mot Manchester City om ekonomiskt fusk. ”Vad jag önskar är att Premier League och domarna fattar ett beslut så snart som möjligt. Då får alla veta om vi gjort något fel eller – som vi varit övertygade om i många år – gjort det på rätt sätt, och då kan folk sluta snacka om det. Vi önskar att det (beslutet) kom i morgon. Nej, i eftermiddag vore ännu bättre”, säger Guardiola. City möter i dag Brighton, och Guardiola tokhyllade Roberto De Zerbi. ”Roberto är en av de mest inflytelserika tränarna de senaste 20 åren”, menar Guardiola, och fortsatte att prata om laget han skapat, ”Det är som en restaurang med Michelinstjärna, unikt”.

The Guardian uppger att Tottenham nu överväger en förfrågan om Feyenoords tränare Arne Slot. Enligt Daily Mail väntas det kosta klubben tio miljoner pund att köpa loss honom. Slots agent Rafaela Pimenta kommer under onsdagen att träffa Feyenoords klubbledning för diskussioner. Enligt Algemeen Dagblad kommer hon att sätta press på Feyenoord att antingen höja hans lön drastiskt eller påskynda en flytt till Tottenham (eller annan storklubb).

Daily Mail hävdar att Real Madrid överraskande överväger ett bud på Andy Robertson i Liverpool. Vänsterbacken väntas kosta drygt 40 miljoner pund. Tidningen berättar även att numera kultförklarade West Ham-supportern ”Knollsy” (Chris Knoll) – även kallas ”Ängeln i Alkmaar” – fått en biljett av klubben till Conference League-finalen i Prag. ”Knollsy” blev viral sedan han tillsammans en annan West Ham-supporter försvarat en sektion med bland annat familjer från en hord svartklädda AZ-huliganer i förra veckan (se klipp här). ”De såg ut som små myror som sprang mot oss”, berättade han kort efteråt med blått öga från drabbningen. Alphonse Areolas fru hyllade ”Knollsy” på Instagram och han fick en stående ovation från fans i samband med ligamatchen i helgen. I går kom också de väntade beskeden att Bukayo Saka förlängt med Arsenal och att Filip Helander är en av spelarna som lämnar Rangers i sommar.

ITALIEN

Corriere dello Sport menar att Luis Enrique nu toppar listan över ersättare till Luciano Spalletti i Napoli. Även Gazzetta dello Sport har i dag stort fokus på den spanske tränaren, och uppger att det var han som tackade nej till Chelsea och inte tvärtom. Klubbpresident Aurelio De Laurentiis väntas ta tid på sig. Andra namn som nämnts är Julian Nagelsmann, Rafael Benítez, Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini och Thiago Motta. Il Mattino bollar även upp Sérgio Conceição. Corriere dello Sport ger också utrymme åt framtiden för Napolis tre största stjärnor. Den summeras med att Khvicha Kvaratskhelia stannar, Kim Min-jae lämnar (troligen Man United eller PSG) och Victor Osimhen säljs bara om ett bud på 150 miljoner euro inkommer.

Tuttosport skriver frustrerat ”Varför ska vi betala?”, som i varför är det bara Juventus som straffas. Det förmedlar känslor hos spelare och supportrar. Och turbulensen i klubben fortsätter. Under tisdagskvällen förekom uppgifter om Max Allegri kan få sparken. Tuttosport avvisar dem inte. Det enda som är säkert är att Allegri själv inte säger upp sig. La Repubblica beskriver det som att Allegri ”befinner sig i väntrummet”. Om Allgeri sparkas skriver Tuttosport att ”en tränare med mindre krävande CV” väntas ersätta, som Alessio Dionisi (Sassuolo), Thiago Motta (Bologna) eller Igor Tudor (Marseille).

La Gazzetta dello Sport har som de flesta italienska sporttidningar i dag fullt fokus på cupfinalen i kväll, Fiorentina-Inter. Det var 22 år sedan Fiorentina senast vann cupen. Inter är regerande mästare.

SPANIEN

Super Deporte, sporttidningen i Valencia, rasar efter förbundets beslut att straffa klubben i Vinícius-fallet. ”Mestalla är inte rasistisk. Stängningen av Mario Kempes-läktaren är en skam utan motstycke”. Valencia uttrycker i ett uttalande sin ”fullständiga oenighet och indignation” över beslutet och påpekar att stängningen av läktaren är en ”orättvis och oproportionerlig” åtgärd. Super Deporte menar att förbundet köpt in sig på Carlo Ancelottis felaktiga uttalande om att publiken unisont skanderade ”mono” (apa) när de i själva verket skanderade ”tonto” (dåre). Ancelotti tog på tisdagen tillbaka just den delen av sitt uttalande efter matchen.

Cadena Cope fångar upp Barcelonas tränare Xavis kommentar på att Vinícius röda kort hävts. ”Jag är förvånade att de tog tillbaka det röda kortet för Vinícius, det är obestridligt att där fanns en aggression”, säger han. Cadena SER-experten och tidigare elitdomaren Iturrade González instämmer, och kallar beslutet att häva Vinicius röda kort för ”ett stort misstag”. Super Deporte beskriver beslutet som ”surrealistiskt”.

Marca drar stort på gripandena efter den senaste tidens Vinícius-incidenter. ”Straffriheten är över”, slår tidningen fast, till bilder på gripandet av de fyra personer som misstänks för Vinícius-dockan som hängdes från en bro. Sammanlagt har sju personer gripits. Under tisdagen varnade också Real Madrids president Florentino Pérez, ”Vi kommer inte att tolerera fler incidenter med rasism mot våra spelare”. Enligt Marca kommer Pérez ha två mål högst på sin agendan: att lugna Vinícius och att förändra användandet av VAR-systemet, som klubben anser misslyckades i bland annat fallet med det röda kortet mot Vinícius. Marca berättar vidare att Robin Le Normand får spanskt medborgarskap i dag. Därmed är Real Sociedad-backen tillgänglig för förbundskapten Luis de la Fuente. Det franska landslaget visade inget intresse för Le Normand, vilket det spanska gjort. Han skulle därmed i teorin kunna bilda mittbackspar i spanska landslaget med likaledes franskfödde Aymeric Laporte. Hanna Lundkvist blev för övrigt målskytt när Atlético vann (4-0 mot Alhoma) – se målet här.

Sport tar bara flyktigt upp Barcelonas förlust i går (1-3 mot Real Valladolid). Fokus ligger på Jules Koundé, som är missnöjd med att spela högerback och vill lämna klubben. Barcelona är ovillig att sälja men ett bud på 80 miljoner euro skulle ändra på det, menar Sport.

FRANKRIKE

L’Equipe har till en bild på Kylian Mbappé rubriken ”Kontrakt med misstroende”. PSG-stjärnan har ett kontrakt till 2024 men med option på ytterligare ett år. L’Equipe uppger att Mbappé för närvarande inte planerar att utlösa den optionen, dels för att hålla alla dörrar öppna, dels för att sätta press på PSG på transfermarknaden. När Mbappé förra sommaren förlängde med PSG meddelade klubben att han skrivit på ett treårskontrakt, men L’Equipe uppgav senare att det var ett kontrakt på två plus ett år. Tidningen uppmärksammar även QSI:s planer på att köpa in sig i Santos. QSI, som äger PSG, är ute efter en affärsmodell likt City Football Group, med en stor portfölj med klubbar. QSI har redan köpt in sig i Braga, har inlett samtal med Málaga och med en ännu icke namngiven belgisk klubb.

Foot Mercato skriver att Nice inte behåller Nicolas Pépé, som därmed återvänder till Arsenal efter säsongens slut. Vidare uppger FM att Rennes ringat in Enzo Le Fée som ersättare till Lovro Majer, som väntas lämna i sommar. Nice, Dortmund och Bayer Leverkusen är också intresserade av den 23-årige Montpelliermittfältaren. Rennes vill även värva Serge Aurier från Nottingham. Högerbacken vill helst stanna i Premier League.

TYSKLAND

Sport Bild berättar att Bayern München har Julián Álvarez på sin anfallslista. Sky Sport bekräftar uppgifterna. Argentinaren har fått blygsamt med speltid i Manchester City. Inga kontakter är ännu tagna. Enligt både Sport Bild och Sky Sport är Randal Kolo Muani fortsatt Bayerns nummer ett på shoppinglistan. PSG, Chelsea och Man United utmanar om hans namnteckning. Eintracht Frankfurt hoppas dra in minst 100 miljoner euro vid en försäljning. Även Harry Kane finns kvar på listan. Sport Bild uppger vidare att Bayern är intresserad av Adrien Rabiot, som kan lämna Juventus gratis i sommar.

Ruhr Nachrichten konstaterar att Jude Bellingham inte heller i går kunde träna på grund av en känning i knäet. Hans medverkan i titelavgörandet mot Mainz på lördag är osäker. Bild påpekar att han i så fall också kan ha gjort sin sista match i Dortmund. Engelsmannen väntas bli såld i sommar. Samtidigt pågår förberedelserna inför en eventuell titelparad på söndag. Minst 200 000 människor är väntade, men Bild tror snarare på 400 000. Det är elva år sedan senast. Dortmund har två poäng mer än Bayern München, som möter Köln. En pikant detalj är att Köln tänker basunera ut eventuella Dortmundmål live på sin match mot Bayern. Kölnfansen, som har goda band till Dortmunds dito, lär jubla.

WAZ skriver att Manchester City är ute efter Laura Vetterlein i Wolfsburg. Samtidigt skriver tidningen att det är fortsatt oklart vilken klubb Rebecka Blomqvist hamnar i. Hon lämnar Wolfsburg i sommar.

ÖVRIGT

BT (Danmark) har tagit ut Omgångens lag. Två svenskar tar plats, båda från FC Nordsjælland, målvakten Patrick Carlgren och anfallaren Benjamin Nygren.

RB Sport (Ryssland) pratar med Haris Skenderovic, agent till Armin Gigovic. Han bekräftar att svensken inte återvänder till Rostov, sedan Fifa förlängt möjligheten att pausa kontrakt. ”Fifas beslut var väntat. Armin kommer att pausa kontraktet med Rostov ytterligare ett år, annars stängs han av från landslaget, som (Mathias) Normann”, säger Skenderovic. Gigovic spelar för närvarande för FC Midtjylland. Nyligen uppgavs Club Brügge intresserad.