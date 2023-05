Uppgifter: Hugo Larssons övergångssumma skrivs ner

Headlines Blogg

TYSKLAND

Sport1 bekräftar uppgifter från Aftonbladet och transferexperten Fabrizio Romano: MFF:s Hugo Larsson skriver på ett femårskontrakt med Eintracht Frankfurt. ”Däremot flyttar Larsson inte för 11,5 miljoner euro som Romano rapporterar, utan för åtta miljoner euro”, hävdar Sport1, vilket motsvarande knappt 93 milj kr.

WAZ noterar att det inte blev någon avtackning med blommor till Rebecka Blomqvist som med andra spelare i går. Orsak? Anfallaren kan trots allt stanna i Wolfsburg. Sportchefen Ralf Kellermann bekräftar att samtal om ett nytt kontrakt återupptagits. Tränare Tommt Stroot:”Vi har märkt hur svårt det är för henne att ta farväl. Jag är glad att möjligheten fortsatt finns. Hon är väldigt pålitlig. Vi vill gärna räkna med det i framtiden”. Blomqvist satt på bänken i gårdagens avslutande match (2-1 mot Freiburg). Wolfsburg slutade tvåa i ligan.

Bild följer Bayern Münchens firande av ligatiteln inför fansen i går. ”Det finns ingen bättre morgon än morgonen efter en titel”, sa Thomas Tuchel belåtet. Dessutom hade herrarna en hedersvakt för damerna (se klipp här) för det blev dubbla ligaguld och därmed dubbelt firande – inklusive en ryslig bayersk version av We’re Not Gonna Take It (se klipp här). Men turbulensen är aldrig långt bort kring Bayern. Vd:n Oliver Kahn och sportchefen Hasan Salihamidzic fick sparken i samband med matchen i lördags. Särskilt Kahn tog det inte bra, han blev enligt klubbpresident Herbert Hainer ”mycket emotionell”. Kahn fick inte ens vara med i Köln när titeln säkrades. ”Vi ska sätta oss ner och när allt lugnat sig. Jag tror att alla förstår att jag är besviken över att inte fått ha varit med laget i går (läs: i förrgår)”, säger Kahn. T-Online uppger att Markus Krösche är aktuell som ersättare till Salihamidzic. Det har spekulerats i Max Eberl men enligt T-Online vill han stanna i RB Leipzig. Andra notiser: 1/ Joshua Kimmich är kritisk till tajmingen på avskedandet av Kahn och Salihamidzic. ”Man kunde väntat två-tre dagar med det officiella beskedet”, menar han. 2/ En video på hur Bayernspelarna efter match i lördags har blivit viral. I omklädningsrummet sjöng de, ”Vem blev tyska mästare, Borussia BVB”. 3/ En bit av mästerskapsskölden gick sönder vid firandet. Dock var det inte originalet. Den var på plats i Dortmund. 4/ Bild noterar att rapparen och Bayern München-supportern Massiv har en gåva till Jamal Musiala. ”Musiala, jag älskar dig, jag kramar dig. Jag ska ge dig en Rolls Royce Cullinan i matt grå”, skriver Massiv. Bild uppger att bilen värderas till 360 000 euro. Dortmund meddelande under söndagen att fem spelare lämnar klubben: Felix Passlack, Mahmoud Dahoud, Anthony Modeste, Luca Unbehaun och Raphael Guerriero. Ramy Bensebaini från Mönchengladbach ersätter Guerriero på en fri transfer.

ENGLAND

Daily Mirror sammanfattar den avslutande omgångens nedflyttningsdrama med ”Dou or Die”. Tack vare Doucourés fullträff överlevde Everton (1-0 mot Bournemouth). Men för Leeds (1-4 mot Tottenham) och Leicester (2-1 mot West Ham) väntar Championship nästa säsong. Leedsfansen riktade sin ilska mot både klubbledning och spelare.

The Sun har ett ”nEVER again” för Evertons beslutsamhet om att inte hamna i samma situation igen. Här finns också gårdagens uppgifter om att det är klart med Maurcio Pochettino i Chelsea, men också Londonklubbens passning till just Leeds, en gammal rival. I augusti pikade Leeds officiella Twitterkonto Chelsea med ett ”Life comes at you fast!” (ung ”Det smäller snabbt”) tillsammans med en skärmdump från Chelseas konto om Leeds snabba mål mot Londonlaget. Efter Leeds nedflyttning svarar Chelsea med bild på den gamla Leeds-tweeten och svaret, ”It certainly does” (”Det gör det verkligen”).

Manchester Evening News spinner belåtet efter en avslutande ligaseger för Manchester United (2-1 mot Fulham). Nu väntar FA-cupfinal mot Manchester City. En chans att stoppa lokalrivalen från en trippel à la United 1999. Victor Nilsson Lindelöf lär starta i finalen. I går gjorde han ännu en stabil insats. ”Han är sin bästa form under i sin Unitedkarriär”, skriver MEN, och delar ut 7/10. Tränare Erik Ten Hag skickade samtidigt ut en varning till klubbledningen inför kommande säsong om att det ”behövs investeras” för att slåss om titlar, ”i vintras gjorde alla klubbar runtomkring oss gjorde stora investeringar, men inte vi, ändå fixade vi det, så jag är stolt över mitt lag”.

The Athletic noterar att Brentford blev enda lag att slå mästarna hemma och borta den här säsongen (1-0 mot Manchester City), och fångar också upp Pontus Jansson med ett emotionellt tal. Enligt The Athletic sa han, ”När jag slängdes ut från min förra klubb, plockade Brentford upp mig. Brentford lät mig vara mig själv”. Nu väntar Malmö FF.

The Times får bidra med lite lite silly season. Tidningen kom under söndagen med uppgiften att Barcelona är beredd att satsa 100 miljoner euro på Newcastles mittfältare Bruno Guimarães. Här uppmärksammas också Brightontränaren De Zerbis uttalande om att Alexis Mac Allister och Moisés Caicedo lär lämna klubben samt att Dejan Kulusevski medger att framtiden är oviss.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport firar ”Euopadjävular”, alltså Milan, som vann gårdagens tungviktsmöte (1-0 mot Juventus). Turinlaget däremot buades ut. Di María i synnerhet. Och ramsor skanderades mot klubbledningen. Tuttoport spottar ur sig ”Det saknas heder, Juve” som dagens största rubrik. Juventus tränare Max Allegri säger, ”Jag önskar ingen annan ett sådant här år”, där poängavdraget är det centrala temat, ”På planen visade vi att vi är topp fyra, vissa lag är i Champions League för att vi blev bestraffade”. Milan kan däremot blicka framåt med tillförsikt. Uppgifter gör gällande att Daichi Kamada skriver på efter att ha lämnat Eintracht Frankfurt på en fri transfer. Dessutom närmar sig klubben Loïs Openda i Lens. Enligt La Repubblica väntas övergången gå på 25 miljoner euro. Isak Hien får hyfsade 6/10 för sin insats för Hellas Verona, som drabbades av en rejäl kalldusch genom att släppa in en kvittering på tilläggstid (1-1 mot Empoli). Inför sista omgången har Verona och ett annat svensklag, Spezia (Albin Ekdal, Emil Holm), samma poäng i kampen om att undvika sista nedflyttningsplatsen. Verona möter Milan borta och Spezia möter Roma borta.

Corriere dello Sport blickar lite mer söderut. Rykten har gjort gällande att José Mourinho är på väg bort. Så långt vill inte CdS sträcka sig. Men tidningen spekulerar i den paradoxala situationen som kan uppstå. Vinner Roma Europa League-finalen mot Sevilla på onsdag lär klubben erbjuda både nytt kontrakt till Mourinho och möjlighet till nya spelare. Å andra sidan, vinner Roma kommer Mourinhos attraktionsvärde för andra klubbar att öka ytterligare. Söndagens stora besked från södra Italien kom annars från Napolis ägare Aurelio De Laurentiis. ”Spalletti är en fri man. Han bad mig om att ta ett sabbatsår”, berättar han.

SPANIEN

L’Esportiu är den enda av de katalanska sporttidningarna som bryr sig om Espanyols öde. ”Inferno” är rubriken efter att den Barcalonabaserade klubben genom ett kvitteringsmål på tilläggstid förpassats till Segundan nästa säsong (2-2 mot Valencia). Sport och Mundo Deportivo har bara notiser. Här gäller bara Barcelonas temporära farväl till Camp Nou samt Sergio Busquets och Jordi Albas mer permanenta farväl som gäller. ”Messi förtjänar också ett sådant här farväl”, sa Barças tränare Xavi, som ännu en flört med den förlorade sonen att återvända för att få ett riktigt avslut i klubben. Argentinaren var inte långt borta. Han var på Coldplay-konstert i stan och fick höra konsertbesökare skandera ”Messi, Messi”. Alejandro Balde skadade sig i gårdagens match (3-0 mot Mallorca), blir borta sex-sju veckor och missar då även Final Four i Nations League med spanska landslaget.

Marca skriver om ”Våndan” för hela sex lag som slåss om att undvika den sista nedflyttningsplatsen – Real Valladolid, Celta Vigo, Almería, Valencia, Getafe och Cádiz. Alla lagen befinner sig inom två poäng inför sista omgången. Marca gör sig också beredd att välkomna Jude Bellingham till Real Madrid. Övergången från Dortmund väntas bli klar i veckan. Real Madrid hoppas kunna sprida betalning på cirka 100 miljoner euro i tre-fyra proportionerliga delbetalningar över flera år. Det är viktigt, även om priset skulle bli högre.

Diario De Sevilla uppmärksammar Sergio Ricos hästolycka. Enligt ett uttalande från PSG-målvaktens familj via hans agentfirma är de närmaste 48 timmarna kritiska. Han ska ha fått flera sparkar mot huvudet från en häst som slitit sig. Läget har beskrivits som allvarligt.

FRANKRIKE

L’Equipe slår på förstasidan fast att Kylian Mbappé är ”Större än Zlatan”. För PSG-stjärnan slog svenskens rekord genom att bli framröstad till bäste spelare av Ligue 1-spelarna för fjärde gången. Ibrahimovic stannade på tre. Mbappé bekräftade på UNFP-galan också att han stannar i PSG kommande säsong. Lionel Messi, som var nominerad som bäste spelare och som kom med i Årets lag, var inte närvarande på galan. Argentinaren var på Coldplay-konsert i Barcelona. Frånvarande redan från titelfirandet var Neymar. Brasilianaren stack till Monaco för F1-loppet i går. Neymars frånvaro ska inte ha fallit i god jord hos alla i PSG-ledningen.

Prime Video visar hur Mbappé inledde sitt tacktal med att skicka en hälsning till huvudskadade målvakten Sergio Rico. ”Det är en stor ära, men jag vill första av allt skicka mina tankar till Sergio Rico, det finns saker som är mycket viktigare än fotboll”, sa Mbappé. Rico skadades svårt i samband med en hästolycka.

ÖVRIGT

Het Laatste Nieuws (Belgien) påpekar att Armin Gigovic fortfarande är aktuell för Club Brügge, som vill ha en ung nummer 10. Svensken och Abdelkahar Kadri från Kortrijk är de två spelare som övervägs, enligt HLN. FC Midtjylland vill gärna ha kvar Gigovic.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) ger ytterligare kontext till Ajaxspelaren Steven Berghuis slag mot en Twente-supporter i går (se klipp här). Enligt ett vittne, som AD är bekant med, ska supportern också använt rasistiska ord mot Berghuis lagkamrat Brian Brobbey. Berghuis har bötfällts och bett om ursäkt för episoden.

Ekstra Bladet (Danmark) skriver om AIK:s svartsmurfar som härjade under Stockholmsderbyt i går. ”Skandalösa scener”, som tidningen använder i rubriken. De flesta stora nordiska tidningar skriver också om händelserna.