Uppgifter: Betalar Maguire 130 miljoner - för att lämna

Daily Mail drar stort på att Manchester United är beredd att betala Harry Maguire tio miljoner pund för att lämna, ca 134 milj kr. Han har två år kvar på ett lukrativt kontrakt (190 000 pund/vecka), och väntas tjäna hälften så mycket i en ny klubb. Det är vad United är beredd att kompensera för. Backens värde har dalat. Han köptes för 80 miljoner pund 2019 men värderas nu till 30 miljoner pund. Under onsdagen uppgav Manchester Evening News att United halverat prislappen på Anthony Elanga till tio miljoner pund. För lågt, tycker många Unitedfans i sociala medier.

Daily Star sätter rubriken ”Tottenham HURTspur”. Teddy Sheringham, som en gång bytte Tottenham mot Manchester United, tycker Harry Kane måste tänka på var han kan spela med de bästa spelarna och var han kan vinna titlar. ”Han måste ställa sig frågorna och vara ärlig mot sig själv. Om det upprör folk att han säger att han ska lämna så får han ändå göra det. Och om han inte flyttar, så kommer han säkert fortsätta göra mål i Tottenham”, säger Sheringham, som flera gånger tidigare uppmanat United att göra allt för att värva Kane. Enligt Manchester Evening News är Kane Uniteds topprioritet men United arbetar under premissen att Tottenham inte kommer att sälja honom. Alternativ är Rasmus Højlund, Victor Osimhen och Randal Kolo Muani.

The Athletic uppger att Tottenham beslutat sig för att köpa loss Dejan Kulusevski. Både italienska Goal och Calciomercato hävdar dock att Londonlaget väntas försöka förhandla ner utköpsklausulen.

Daily Telegraph berättade på onsdagen att Manchester United är överens med Mason Mount om personliga villkor. Det återstår att komma överens med Chelsea. Enligt Daily Mail skiljer åtskilligt i värdering. United är beredd att betala 55 miljoner pund, Chelsea vill ha närmare 85 milj pund. Mount har ett år kvar på kontraktet. Chelsea har enligt The Athletic också gett Manchester City tillåtelse att prata med Matteo Kovacic. Samtidigt pågår samtal mellan klubbarna om en övergång. Enligt The Times kan det kosta sisådär 35 miljoner pund. Även Kovacic har ett år kvar på kontraktet.

The Independent menar att Tottenham vill ha sin nya tränare på plats inom två veckor. Mycket talar för att det är Ange Postecoglou i Celtic som tar rollen, det understryker Sky Sports.

The Sun skriver att Newcastle erbjudit Bruno Guimarães ett nytt kontrakt med lön på 200 000 pund i veckan, den högsta i klubben. Det kommer som ett svar på intresse från Liverpool, Real Madrid och Barcelona. The Sun menar att brasilianaren är nära att skriva på. Tidningen hävdar vidare att João Félix kan vara på väg till Newcastle, som blivit erbjuden portugisen. Atlético är beredd att låna ut honom igen, men lönen på 200 000 pund/vecka kan vara ett problem.

The Times uppger att Uefa vill sätta tak på hur mycket klubbar kan spendera på spelarköp och löner under en säsong. Planerna kommer som en följd av Premier League-klubbarnas ekonomiska dominans, som väntas öka ytterligare.

ITALIEN

Corriere dello Sport undrar, ”Vad kan man säga?”, sedan Roma förlorat Europa League-finalen (1-1 mot Sevilla, 1-4 e str). José Mourinho hade i alla fall mycket att säga både om och till domare Anthony Taylor, som han var djupt missnöjd med. ”Domaren verkade spansk”, sa portugisen. Han sa mer i garaget efter matchen. Mourinho försökte konfrontera Taylor och ropade, ”it’s a fucking disgrace, man, it’s a fucking disgrace” – ”det är en jävla skam” (se klipp ovan). Som vore han Didier Drogba anno 2009 (se klipp här). Mourinho sådde också tvivel om sin framtid. Stannar han? ”Ja, till måndag i alla fall”, svarade Mourinho och sa att semester väntar. Han skickade sedan en passning till klubbledningen, ”Jag vill stanna men mina spelare förtjänar mer”. Gazzetta dello Sport ser det som ett ultimatum. Brasilianska UOL-profilen Paulo Vinicius Coelho, med 1,5 miljoner följare på Twitter, skrev inför finalen att det var helt säkert att Mourinho tar över PSG om det blev seger i går, men att det oavsett är mycket troligt att så blir fallet. Mourinho prisade också sitt lag. CdS tycker Paolo Dybala var outstanding, 8 av 10. Det matchas bara av Sevillamålvakten Bono.

Il Messagero gör en tidig rapport från smärre stökigheter vid Europa League-finalen. Tre supportrar ska ha skadats vid ett bråk på tidig eftermiddag i går, två av dem fördes till sjukhus. En av dem som togs till sjukhus var svensk. Det uppger ungersk polis. Sju polacker greps i samband med incidenten. Ytterligare två polacker greps senare för en annan attack, på en spanjor och en italienare. Det finns sedan många år tillbaka ont blod mellan Sevilla- och Slask Wroclaw-huliganer.

La Gazzetta dello Sport gör störst rubriker på Milans värvningar. Daichi Kamada väntas vara klar inom en vecka (fri transfer). Därefter är det Ruben Loftus Cheeks tur (20 miljoner euro). Sedan hoppas Milan på Loïs Openda, men har konkurrens om Lensanfallaren, från RB Leipzig och Atlético de Madrid. GdS går också igenom Lazio som stärkta av Champions League-pengar har siktet inställt på tre spelare: anfallaren Santiago Gimenez (Feyenoord), mittfältet Piotr Zielinski – samt yttern Jesper Karlsson (AZ). Svensken är förstaval på positionen, prislappen uppskattas till 20 miljoner euro. Callum Hudson-Odoi (Chelsea) ses som plan B.

SPANIEN

Marca hyllar Sevilla (1-1 mot Roma, 4-1 e str) med romerskinspirerade, ”Ave SeVIIlla”, där alltså siffran ”sju” smyger sig in. Sju som i klubbens sju Europa League/Uefacupen-titlar under 2000-talet. Sevillatidningen Estadio Deportivo har sannolikt också tankarna i det romerska med ”Röd-vitt imperium”, medan AS har mer konventionella ”I sjunde himlen”. Målvakten Bono blev en huvudperson på planen, tränaren José Luis Mendilibar blev det vid sidan av. Efter bara två och en halv månad i klubben kan han addera en titel till CV:et. ”Jag kan fortfarande inte fatta det, men de har gett oss pokalen och medaljerna. Det kommer att ta ett tag att smälta” säger han. Han har bara kontrakt till juni. Och om Mendilibar nu erbjuds nytt kontrakt? ”Det vore galet att inte fortsätta…”, svarar han. Marca är säker. ” Mendilibar vann sin förlängning”, är en rubrik. Marca uppger på annat håll att Celta Vigos stortalang Gabri Veiga är ”mycket nära Newcastle”. 21-åringens utköpsklausul är 30 miljoner euro.

Sport fruktar att tiden kan bli för knapp för Barcelona att värva Lionel Messi. På förstasidan har tidningen satt procent på chanserna för de olika intressenterna. Al Hilal får 40 procent, Inter Miami 40 procent, Barça 15 procent och PSG 5 procent. Argentinska TyC Sport regerar på att Barça i förhandlingar utlovat ett bud för en och en halv månad sedan. Men det finns fortfarande inget. Enligt Relevo har han gett Barça tio dagar. BBC-experten Guillem Balague tror det redan är kört med en återkomst, ”det enda som verkar säkert är att det inte blir Barcelona”.

FRANKRIKE

L’Equipe kretsar i första hand kring landslagsuttagningar, både för herrar och damer. Men här finns också plats för en tragedi som skakar Frankrike och Tyskland. Vid en internationell ungdomsturnering i Frankfurt har en 15-årig spelare från Berlin avlidit. Han uppges ha misshandlats efter slutsignalen av en 16-åring från FC Metz:s träningsakademi.

Foot Mercato uppger att Al Ittihads spektakulära bud övertygat Karim Benzema. Han har sagt till Real Madrid att han vill lämna. Det är nu upp till Real Madrid att släppa den 35-årige anfallaren. AS har tidigare skrivit att fransmannen har ”en och en halv fot i Saudiarabien”. Enligt spanska Cadena SER har Real Madrid fruktat utvecklingen i en månads tid. Harry Kane ses som ett alternativ. Han har tidigare erbjudits klubben. Inga samtal är ännu inledda. Foot Mercato uppger vidare att Arsenal är på väg att lägga ett bud på anfallaren Elye Wahi, 20. Budet väntas vara lägre än de 30-35 miljoner euro som Montpellier vill ha. Även Monaco är intresserad. Fler uppgifter: PL-nykomlingen Burnley vill värva Fabián Ruiz från PSG.

TYSKLAND

Kicker ser med lite vemod fram emot lördagens cupfinal. ”Superanfallarnas duell” syftar på Nkunku mot Kolo Muani – båda väntas lämna tysk fotboll i sommar. I RB Leipzigs förväntade startelva saknas Emil Forsberg. Dominik Szoboszlai, som väntas starta, uppges ha retat upp klubbledningen genom att öppet flörta med idén om ett klubbyte. Enligt Kicker är Newcastle mycket intresserad. Utköpsklausulen är 70 miljoner euro. Tidningen skriver på annat håll att Declan Rice fortsätter vara topprioriterad. Thomas Tuchel ville ha honom redan i Chelsea. Bayern tror att klubben är mer attraktiv än engelska toppklubbar bortsett från Manchester City, som redan har Rodri i den positionen. Men Arsenal ses fortfarande som liten favorit. Enligt TZ finns tvivel i Bayern på Kimmich-Goretzka, och vill se Kimmich-Rice. Benjamin Pavard vill lämna klubben och enligt Kicker har Lucas Hernández redan sagt till klubbledningen att han har en principöverenskommelse med PSG och också vill lämna.

WAZ gör tabell på Wolfsburgspelarnas säsong efter snittbetyg. Mattias Svanberg hamnar långt ned, elva av de sexton spelare som presenters. Svanberg har snittbetyget 3,458, där 1 är högst och 6 lägst. På tal om svenskar. Köln tackar på sin hemsida nu officiellt av Sebastian Andersson, vars kontrakt gått ut. Ny klubbadress är okänd.

ÖVRIGT

Olé (Argentina) liksom många argentinare via sociala medier, pikar Zlatan Ibrahimovic. Orsaken är hans kritik mot argentinarna efter VM-firandet, där han också sa ”Jag är inte orolig för honom (Messi). Jag är orolig för de andra i Argentina, då de inte kommer vinna något mer”. Det kastas i ansiktet på Ibrahimovic. I gårdagens Sevillalag fanns Lucas Ocampos, Gonzalo Montiel och Papu Gomez. ”Zlatan ser hur argentinare vinner Europa League”, skriver Olé med en bild på en bekymrad Ibrahimovic. Tidigare har Olé pikat Ibrahimovic med att Argentina också får en Champions League-vinnare, Lautaro Martínez (Inter) eller Julio Álvarez (Man City).

A Bola (Portugal) menar att ”Manchester United har förfört Ugarte” och att ”deras projekt tilltalar honom”. Det är dåliga nyheter för Chelsea, som inte kan erbjuda Champions League-fotboll. Både Chelsea och PSG har tidigare uppgetts villiga att betala mittfältarens utköpsklausul på 60 miljoner euro.

Tipsbladet (Danmark) har med Kristoffer Olsson i Omgångens lag, och uppmanar FC Midtjylland att köpa honom. Mittfältaren är på lån från Anderlecht.

Telemarksavisa (Norge) får bekräftelse från Leopold Wahlstedt att han tackat nej till ett nytt kontraktsförslag från Odds. Det nuvarande går ut vid årsskiftet. Den 23-årige målvakten har tidigare kopplats ihop med storklubbar som Manchester United, Liverpool och Schalke 04. Wahlstedt, som inte kom med i den senaste landslagstruppen, svarade för övrigt för en spektakulär straffräddning häromdagen (se klipp här).

Telegraf (Serbien) uppger att Dusan Vlahovic är nära en övergång till Bayern München. Thomas Tuchel ska personligen ha varit i kontakt med Juventusanfallaren. Ett första bud på 50 miljoner euro har nobbats, men förhandlingarna fortsätter.