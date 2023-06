A Bola: Sporting med nytt rekordbud på Gyökeres

Headlines Blogg

A Bola (Portugal) har en uppföljning på Viktor Gyökeres. Efter Records uppgifter förra veckan om ett bud på 12+3 milj euro för svensken har A Bola i dag rubriken ”20 miljoner euro för Gyökeres”. En rekordsumma för klubben. Ett femårskontrakt ligger på bordet. Tränare Rúben Amorim är angelägen om Gyökeres och ska redan har pratat med Coventryanfallaren. Sporting har lovat Amorim att göra sitt bästa. I förra veckan uppgav Coventry Telegraph att enligt tidningens uppgifter var ”minst åtta Premier League-klubbar” ute efter Gyökeres, och bedömde Sportings chanser som ”små”. Men de portugisiska uppgifterna tyder på att klubben är beslutsam.

Tipsbladet (Danmark) fortsätter sin ranking position för position i Superliga. Till bästa offensiva mittfältare utses Viktor Claesson (FC Köpenhamn). På fjärde plats är Kristoffer Olsson (FC Midtjylland). Lite under radar har ett besked från SønderjyskE flugit: Lukas Björklund har opererat sitt knä och är borta resten av året. 19-åringen värvades från Milan förra sommaren.

Scottish Sun (Skottland) skriver om att Jordan Larsson gifte sig i helgen. Kompisen Sead Haksabanovic i Celtic la ut ett klipp på Instagram Stories på Larsson, som var uppe på scen och rappade med Jireel (se klipp nedan). Larsson själv la ut en låg rad klipp från bröllopet (se klipp här). 25-åringens fotbollsframtid är fortsatt oklar. FC Köpenhamn förhandlar med Schalke om ett köp.

Fox Sport (Mexiko) och TUDN rapporterar, som en lång rad Syd- och Mellanamerikanska medier, att Lionel Messi blev kvarhållen i passkontrollen när han kom till Beijing med det argentinska landslaget (se klipp här). Enligt uppgift ska Messi inte haft något visum. Orsaken påstår vara att han trodde att det spanska passet som gäller i Taiwan även gällde i Kina. Det ska ha tagit två timmar att reda ut det hela. Uppgifterna är knapphändiga och på morgonen ännu inte bekräftade i argentinska medier. I Beijing rådde Messihysteri inför ankomsten (se klipp här). Argentina möter Australien i Beijing på torsdag.

ENGLAND

Daily Star förmedlar budskapet från Rodri under rubriken ”Låt oss bygga en Manchesterdynasti”. Temat går igen på de flesta sportettorna i England i dag. Champions League-vinnaren säger att ”vi kan skapa ett arv för framtiden”, att City kan försvara titeln. Daily Telegraph påpekar att City också går rejält stärkta från säsongen ekonomiskt. Klubben har säkrat 294 miljoner pund i prispengar. I kväll har City parad i Manchester.

The Times krokar i med att Pep Guardiola kommer stanna de två kommande säsongerna av kontraktet. Däremot är det inte troligt att han fortsätter längre än så. Efter trippeln har skådespelerskan Julia Roberts fullbordat Guardiolas säsong. Minns att Guardiola i mars berättade att han haft tre idoler, Michael Jordan, Tiger Woods och Julia Roberts. Nu skriver Julia Roberts på Instagram, ”Grattis, @pepteam, för att du ledde ditt lag till Champions League-titeln”.

Daily Mail och The Independent skriver båda att Kevin De Bruyne riskerar att missa starten av nästa säsongen. Citys stjärna kan bli borta tre månader. Han har en hamstringskada. Mail hävdar vidare att Brendan Rodgers kan är aktuell för en comeback i Celtic. Klubben har haft samtal med den tidigare tränaren. Enzo Maresca, Daniel Farke och Kjetil Knutsen ses som andra alternativ. Skotska Daily Record skriver att Celtic även haft samtal med Francesco Farioli. Ange Postecoglou lämnade nyligen för Tottenham.

Sky Sports uppger att Newcastle leder jakten på James Maddison framför Tottenham. Nyblivna Championshiplaget Leicester är villig att sälja den 26-årige mittfältaren. Kanske har Tottenham större lycka i jakten på David Raya. Londonkubben uppges nära ett avtal med målvakten, skriver transferexperten Fabrizio Romano. Brentford vill ha 40 miljoner pund, vilket Tottenham anser som för mycket.

The Sun har en uppmärksammad exklusiv-stämplade story: Chelsea närmar sig André Onana då Inter hittat en ersättare i Guglielmo Vicario. Dessutom kan Romelu Lukaku och Kalidou Koulibaly ingå i affären. Sistnämnda berättade La Repubblica för fem dagar sedan. Vicario har under en längre tid pekats ut som Inters ersättare om Onana lämnar. Inter är också nära att värva målvakten Theo Sander, 18, från Ålborg men det har inget med Onanas framtid att göra.

BBC Sport uppger att både Everton och Brighton är ute efter Rebecka Blomqvist. Svenskan uppges dock prioritera Wolfsburg. Förhandlingar om ett nytt kontrakt inleddes nyligen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport lägger tonvikten vid Inters anfall. Klubben är fast besluten att behålla Romelu Lukaku. Ett möte väntar inom kort med Chelsea. Ett lån till lägre kostnad än den gångna säsongen är aktuellt. Men affären kan också smälta samman i diskussioner om Onana, Dumfries (Inter) samt Chalobah, Koulibaly (Chelsea). Lämnar Edin Dzeko – han anfallaren har ett erbjudande från Fenerbahçe – så har Inter ringat in Gianluca Scamacca. Ett lån från West Ham kan bli aktuellt. Corriere dello Sport påpekar att Roma är ute efter Scamacca. Emil Holm dyker upp i Gazzetta dello Sports rubriker två dagar i rad. Under söndagen berättade GdS att Atalanta nu jagar högerbacken, vars Spezia i går åkte ur Serie A via playoff (1-3 mot Hellas Verona). Klubben uppges ha följt 23-åringen en tid men väntas avvakta ett värvningsförsök till han i juli är tillbaka från ljumskbråcket. I dag påpekar GdS att Juventus, som varit intresserad länge, också väntas göra ett försök. Klubben hoppas prislappen sjunker med nedflyttningen. Spezia vill ha sju-åtta miljoner euro för Holm, Juve vill betala cirka fem milj euro. Isak Hien i Hellas Verona får för övrigt starka 7 av 10 i betyg för insatsen i playoffmatchen. Just Atalanta har tidigare uppgetts intresserad av Hien.

Corriere dello Sport rubriken ”Furst Ranieri” tycks vara en ordlek med Monacos tidigare Furst Rainier. Claudio Ranieri hyllas efter att ha tagit Cagliari tillbaka till Serie A (2-1 mot Bari). Italien har de senaste veckorna gjort det till en vana att förlora finaler. Förlust i Europa League-finalen. Förlust i Conference League-finalen. Förlust i Champions League-finalen. Och i natt förlorade U20-landslaget VM-finalen (0-1 mot Uruguay). Svensken Glenn Nyberg dömde finalen och retade gallfeber på uruguayanska fans för att han inte visade tillräckligt med kort. Exempelvis valde han att dra tillbaka ett rött kort efter en VAR-koll (se incidenten här). Gazzetta dello Sport ger Nyberg godkända 6 av 10. Det var Uruguays första världsmästartitel sedan a-landslaget vann VM 1950. Det var Uruguays första världsmästartitel sedan a-landslaget vann VM 1950. CdS skriver att sex spelare från Primaveralaget väntas få chansen med a-laget under försäsongslägret i Folgaria. En av dem är förstås Emin Hasic, som nickade laget till scudetton i fredags.

SPANIEN

Marca och AS låter fotbollen spela i skuggan av Djokovics triumf i Roland Garros. Nachos bekräftelse på att han stannar i Real Madrid tar i alla fall plats. Liksom att Deportivo La Coruña bittert missade att ta sig tillbaka till La Liga. Inte ens ”Super Max”, som lokaltidningen La Opinión a Coruña kallar Max Svensson efter en stark avslutning på säsongen, kunde ändra på det. Castellón vann 4-3. AS gör artikel på att många av Sevillas utlåningar varit ”fiaskon”, men tre av dem har varit värre, de har varit ”förödande”. Till den senare gruppen räknar tidningen Ludwig Augustinsson, som återvänder från sejourer i Aston Villa och Mallorca med bara sex matcher som facit.

Sport och Mundo Deportivo drar på förväntade Barça-affärer. Sport pekar ut Vitor Roque som ”Den utvalde”. Barça har bestämt sig för att köpa anfallaren från Athletico Paranaense. Affären, som går på cirka 30 miljoner euro, kommer att aktiveras efter försäljningar. Mundo Deportivo har ”Carrasco om Ferran lämnar”. Tidningen menar att Barça säljer Ferran Torres om klubben får ett bud på 40 miljoner euro. I så fall plockas Yannick Carrasco in från Atlético för 16 milj euro. Under söndagen berättade transferexperten Fabrizio Romano att Barça värvar backtalangen Mikayil Faye, 18, från kroatiska NK Kustosija för fem milj euro.

FRANKRIKE

L’Equipe är mest Roland Garros. Bortanför de röda gruskornen är det fortfarande mest Manchester City. En artikel undrar om Pep Guardiola nu kanske är den störste tränaren genom tiderna. Tidningen kommer fram till att det står mellan honom och Johan Cruyff. I en webbomröstning leder Guardiola före Alex Ferguson. En annan artikel menar att Erling Haaland närmar sig Lionel Messi i kampen om Ballon d’Or.

Le Parisien var på söndagen först att berätta att PSG är intresserad av Wilfried Zaha, vilket transfergurun Fabrizio Romano senare tillstod. RMC Sport menar att 30-åringen snarare blivit erbjuden till PSG men även Marseille. Det finns också saudiskt intresse men Zaha föredrar Europa. RMC Sport tillskrivs även Chelsea och Arsenal visst intresse. Zaha har ett utgående kontrakt med Crystal Palace, som vill förlänga. Le Parisien noterar så klart att Zlatan Ibrahimovic satt på läktaren bredvid Kylian Mbappé under Roland Garros-finale. Att Ibra, som sägs svalt inställd till Milans erbjudande om klubbchefsroll och som tidigare flörtat med en roll i PSG, syns tillsammans med Mbappé, vars inflytande i PSG bara växer, skulle kunna leda till spekulationer? Men Le Parisien avhåller sig helt från sådana.

RMC Sport nickar instämmande till CBS uppgifter om att Al Hilal vänt blickarna mot Neymar efter Lionel Messis diss. Enligt uppgift skulle den saudiska klubben vara beredd att betala PSG 45 miljoner euro för brasilianaren. Kontakter är tagna med spelaren.

Foot Mercato hävdar att Newcastle, PSG och Chelsea utmanar Manchester United om Kim Min-jae. Chelsea ses som det svagaste kortet bland utmanarna. United har länge setts som hetaste adress för Napolis succéback.

TF1-programmet Téléfoot uppger att Juventus, Inter, Aston Villa och Newcastle alla är intresserade av Matteo Guendouzi. Mittfältaren har kontrakt med Marseille till 2025. ”Vi kommer att ha samtal med klubbledningen och den nya tränaren. Sedan väger vi plus och minus och fattar ett gemensamt beslut”, säger Guendouzi om sin framtid.

TYSKLAND

Sky Sport pratar med Bayern Münchens starke man Uli Hoeness, som är orolig över Manchester City framgångar. ”Det är inte bara Manchester City, det är allt som kommer från Mellanöstern. Jag är mycket orolig över vad som kommer från Saudiarabien, de verkar ha oändligt med pengar. Vi betalar för det genom oljepriserna. Men det är ingen idé att klaga, vi får hitta andra vägar att möta detta”, säger Hoeness, ”Det kommer verkligen inte att bli lätt de närmaste tio åren. De köper allt i Gulfen. Men fördelen är att man bara kan spela med elva spelare, och det finns 15-16 spelare i laget, så det kommer alltid att finnas 50-60 bra spelare i världen och vi måste försöka få tag i dem”.

Bild har fångat upp ett annat av Hoeness utspel. ”Ert folk (Sky Sport) som Lothar (Matthäus) kommer inom de närmaste månaderna att få mindre information för vi kommer att strypa kanalerna”, sa Hoeness i samma intervju med tv-kanalen. Matthäus, som upprepade gånger kritiserat klubben under den gångna säsongen, kontrar nu. ”Jag har aldrig fått information från Bayern. Jag ser saker på planen, jag pratar med folk, jag pratar om saker jag uppfattar, jag har aldrig fått något. Sorry, men det där uttalandet är nonsens. Jag kan se när laget inte funkar eller stämningen är dålig”, säger den högprofilerade experten. Tyskland spelar landskamp i dag, mot Ukraina. Bild tror på följande startelvor.