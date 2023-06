Rivaler hotar stämma Everton

Headlines Blogg



ENGLAND

The Guardian uppger att Everton hotas av stämning. Leicester, Leeds, Southampton och Burnley väntas kräva klubben på tiotals miljoner pund, om Everton fälls för brott mot Premier Leagues Financial Fair Play-regler. Målet är uppe den 25 oktober. Tidningen skriver på annat håll att Manchester United nu till slut gett upp Harry Kane. United menar att summorna Tottenham vill ha för landslagsanfallaren är orealistiska. The Guardian var under onsdagen också först ut med Arsenals intresse för Kai Havertz. Tysken vill lämna Chelsea, som i sin tur vill ha 70 miljoner pund för att släppa honom. Det är en summa Arsenal inte kan tänka sig, enligt transferexperten Fabrizio Romano.

Daily Mail slår ett slag för Pep Guardiola. Enligt tidningen har han skänkt sin ligatitelbonus till Man City-personal, som inkluderar receptionister och säkerhetsvakter. Summan kan vara ända upp till 750 000 pund, drygt tio miljoner kronor.

Daily Telegraph har en rad tunga transferuppgifter. Den mest uppseendeväckande är att Newcastle närmar sig Nicolò Barella från Inter för cirka 50 miljoner pund (se även Gazzetta dello Sport). Vidare hävdar tidningen att Manchester United lagt ett första bud på Mason Mount värt 40 miljoner pund. Chelsea har nobbat. Londonklubbens prislapp är 70 milj pund.

iNews har mer Newcastle. Klubben vill ha 18-årige offensive mittfältaren Désiré Doué från Rennes. Även Barcelona och PSG har visat intresse. Doué värderas till 12 miljoner pund.

The Sun gör artikel på Anthony Elanga. Här finns både med att han själv hintar om en flytt och att Emil Forsberg pratar gott om RB Leipzig. Enligt transferjournalisten Ekrem Konur är den tyska klubben ute efter lån med köpoption. Det har talats om en lång rad andra kubbar som är intresserade, The Sun nämner Everton och Feyenoord.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har klart besked till Newcastle. Nicolò Barella ”Går inte att röra”. Newcastle påstås ute efter honom, men Inter blockar bud. Klubben ser Barella ”som ledare i dag och i framtiden”. Samtidigt har Inters sportchef Piero Ausilio varit i London och fiskat efter spelare. Beskedet från Chelsea har varit att varken Romelu Lukaku eller Kalidou Koulibaly lånas ut. Sedan går det för närvarande knappt en dag utan att Emil Holm nämns i Gazzetta dello Sport. I dag bara med ännu en påminnelse om att han väntas lämna Spezia i sommar, att Juventus och Atalanta jagar honom. Men FCInterNews har nya uppgifter. För även Inter påstås intresserad. Holms representanter är i Milano och planerar ett möte med klubben för att känna av varandra. Det förekom uppgifter om Inter och Holm även i februari.

Sky Sport Italia rapporterar att Romas tränare José Mourinho träffade representanter för saudiska klubben Al-Ahli i går. Men portugisen påstås nobba ett lukrativt erbjudande. Han planerar att stanna i Roma till nästa sommar, men vill se satsningar på transfermarknaden.

Tutto Calcio Femminile uppger att Linda Sembrant överväger en flytt till Sassuolo. Landslaget ska ha öppnat möjligheten för 36-åringen att spela OS 2024. Då behöver hon regelbunden speltid. Den möjligheten lär inte ges i Juventus, som erbjudit förlängning ett år till.

SPANIEN

Marca och AS har fokus på två ämnen. Spaniens Nations League-semifinal mot Italien i kväll och Jude Bellinghams presentation i går. Kylian Mbappé då? Uppdateringarna om en eventuell flytt till Real Madrid är få. Men Rodrygo är öppenhjärtig. Han får frågan hur spännande det skulle vara om Mbappé kom till Real Madrid på en skala från 1-10. ”I mina ögon 10, för han är ett fenomen, han är en av världens bästa spelare och vi vet att vi behöver en spelare i den positionen, där han gillar att spela”, säger Rodrygo, ”Det är spännande om Mbappé skulle komma, men han har kontrakt med PSG, så vi måste respektera honom”. Madridtidningarna nämner också att Real Madrid är störst av alla klubbar i sociala medier, enligt en sammanställning av CIES. Klubben har sammanlagt 363 miljoner följare på Twitter, Instagram, Facebook och Tik Tok. Tvåa är Barcelona (342 milj) och trea Manchester United (206 milj) – se hela listan här.

Sport ser en ”Plan B” för Barcelona i jakten på ersättare till Sergio Busquets. Det är Palhinha i Fulham och Florentino Luis i Benfica. Nya sportchefen Deco har redan sonderat terrängen. Sport tror att Fulham vill ha 50 milj euro för Palhinha och Benfica cirka 40 milj euro för Florentino Luis. Fridolina Rolfö är för övrigt en av spelarna som frontar Barcelonas nya hemmatröja, som presenterades i ett klipp på morgonen (se nedan).

Diario de Sevilla meddelar att PSG-målvakten Sergio Rico fortsatt är nedsövd och tillståndet allvarligt. Det har nu gått 18 dagar sedan han blev sparkad i huvudet av en häst. Sjukhuset låter även meddela att det på familjens begäran framöver inte kommer regelbundna nyhetsuppdateringar, bara om tillståndet förändras märkbart.

FRANKRIKE

L’Equipe ser ”Galtier vid vulkanens fot”. Det är Vesuvius det handlar om och det är Napoli som är destinationen. Tränaren, som ännu inte officiellt lämnat PSG, är de italienska mästarnas val nummer ett. Samtal pågår och en överenskommelse är nära, enligt transferspecialisten Fabrizio Romano. På annat håll upplyser L’Equipe om att Antoine Griezmanns utköpsklausul i Atlético bara är 25 miljoner euro. Atlético vill behålla sin stjärna men 32-åringen har en hög lönepost. PSG har uppgetts har visat visst intresse men inget konkret initiativ är taget. Saudiska försök har inte intresserat Griezmann, som fortsatt ser slutat på sin karriär i USA. Under onsdagen kom L’Equipe med uppgiften att Strasbourg är intresserad av Isak Hien. En försök är avhängigt att klubben får nya ägare. Diskussioner har pågått med Chelsea. Hiens värderas av L’Equipe till tio miljoner euro. Atalanta har också uppgetts jaga svensken.

RMC Sport följer upp PSG:s försök att värva Bernardo Silva från Manchester City. En rad spelare har erbjudits i utbyte. Inte minst Marco Verratti. Hittills utan lycka. Däremot är City intresserad av talangen Warren Zaire-Emery. Även Dortmund och Liverpool visar intresse för 17-åringen.

Foot Mercato lanserar siffror på Karim Benzemas lön i Al Ittihad. Det talades om 200 miljoner euro om året. Det talades om 100 milj euro. Men Foot Mercato menar att lönen egentligen är 27,5 milj euro om året, exklusive bildrättigheter. Kontraktet är på tre år. På tal om Saudiarabien kom under onsdagskvällen uppgifter om att Al Ahli gett Riyad Mahrez ett kontraktsförslag. Men enligt FM har Manchester City inga som helst planer på att sälja honom.

TYSKLAND

Kicker drar igång ett ”EM-alarm”. Det kommer efter insatsen mot Ukraina. ”Landslaget befinner sig på nytt i kris med bara ett år kvar till mästerskapen på hemmaplan. Förbundskapten Hansi Flick måste hitta en struktur för laget”. Bayern Münchens defensiv tar också plats. Onsdagskvällens snackis var att Bayern München blandat sig i kampen om Kim Min-jae, där Manchester United länge setts som favorit. Men vänsterfotade Pau Torres ses som Bayerns förstaval att ersätta Lucas Hernández, som vill till PSG. Kontakter är redan tagna med 26-åringens rådgivare. Kicker uppger att Hernández prislapp är cirka 50 milj euro, samt påpekar att en ny mittback bara är ett måste om både Hernández och Benjamin Pavard lämnar.

Sky Sport menar att Bayern München inte bara tar upp kampen med Premier League-klubbar om Kim Min-jae utan också om Moises Caicedo. I alla fall är det ett namn som nu diskuteras i Bayern. Chelsea, Liverpool och Manchester United har setts som hetast alternativ för Brightonmittfältaren.

ÖVRIGT

Jutarnji List (Kroatien) är stolt. ”Det här är Kroatien!” basunerar tidningen ut på förstasidan. Landslaget är klart för final i Nations League (4-2 mot Nederländerna e förl). ”Jag har spelar många galna matcher i min karriär men det här är definitivt en av de galnaste”, säger lagkaptenen Luka Modric.

A Bola (Portugal) har rubriken ”Gyökeres föredrar Sporting”. Viktor Gyökeres påstås ha nobbat Premier League-erbjudanden. I går skrev tidningen att samtal pågår med Coventry. Cirka 20 miljoner euro ligger på bordet. Championshipklubben vill ha mer. Själv berättade anfallaren i tisdags att han hoppas Coventry inte sätter för hög prislapp.