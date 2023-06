Lokaltidningen: Ekdal lämnar Spezia

Headlines Blogg

ITALIEN

Città della Spezia ser det redan som att det bara blev en säsong för Albin Ekdal i Spezia. Han väntas lämna. Skadeproblemen och den höga lönen gör att landslagsmittfältaren inte kommer att följa Spezia ner i Serie B, menar lokaltidningen, som ser en återkomst i Sverige som sannolik. Själv sa Ekdal i går att han ännu inte vet om framtiden ligger i Spezia eller någon annanstans. Enligt Città della Spezia är vidare tanken att Aimar Sher ska stanna på lån i Groningen. Lånekontraktet är till 2024 men Sher fick liten speltid den gångna säsongen och Groningen trillade ur Eredivisie.

La Gazzetta dello Sport följer upp att Davide Frattesi ledde Italien till seger i gårdagens tredjeprismatch i Nations League (3-2 mot Nederländerna). Mittfältaren visade med det att han är redo för Inter, menar tidningen. Frattesi sägs överens med Milanoklubben. GdS, liksom TV Globo, uppger att Carlo Ancelotti kommer att ta över Brasiliens landslag. Men det blir från 2024, kanske redan i januari, men troligare den 1 juli, när kontraktet med Real Madrid gått ut. En officiell bekräftelsen väntar senare i månaden. ESPN Brasil nöjer sig med att förbundet är ”optimistiskt” om att Ancelotti kommer nästa år. Annat värt att att nämna: Benjamin Tahirovic blev klar för Ajax på söndagen. Lecco är klart för Serie B för första gången på 50 år, efter playoffseger mot Foggia med 3-1. Ryktena om framtiden för Linda Sembrandt fortsätter. I förra veckan kom uppgifter om samtal med Sassuolo, i helgen skrev JuveNews om Inter. Den 36-årige backen har ännu inte lämnat besked till Juventus.

Corriere dello Sport följer bland annat upp Emil Holm. Gazzetta dello Sport uppgav under söndagen att Atalanta lagt in en växel i jakten på Emil Holm. Förhandlingar pågår med Spezia. Bergamoklubben hoppas nu slutföra en övergång värd 6-7 miljoner euro inklusive bonusar. Holm ska redan ha gett grönt ljus. Tidigare har Juventus under lång tid uppgetts intresserad. Ännu större rubriker får Federico Chiesa. Dörren står öppen att lämna Juventus. CdS tror på övergångssumma på cirka 40 miljoner euro. Bayern München, Chelsea och Newcastle pekas ut som intresserade, och Chiesa själv är öppen för en flytt.

ENGLAND

Daily Mirror följer upp situationen i Manchester United på flera sätt. I söndags kom uppgifter om att Eric ten Hag var ilsken över det långdragna ägarbytet, att det sinkar chanserna att ta upp kampen om Declan Rice. En källa inom United har tidigare försäkrat The Times om att ägarskiftet – som kan ta hela sommaren – inte påverkar transferfönstret. Oavsett gör Luke Shaw sitt bästa för att locka Rice och Harry Kane. ”Jag skulle älska om de kom till United. Det kan jag inte ljuga om. Jag försöker förklara för dem hur bra Manchester United är för jag vet deras kvaliteter”, säger Shaw, som hänger med landslaget på Uniteds träningsanläggning Carrington inför kvällens EM-kvalmatch mot Makedonien, ”De (Rice och Kane) har varit här (Carrington) de senaste dagarna. Förhoppningsvis gillar de det och kan vänja sig vid det!”. Mirror adderar också på tal om ett ägarskifte att om shejk Jassim går segrande ur striden finns Ole Gunnar Solskjaer i tankarna för en roll på Old Trafford.

Daily Telegraph har fokus på förändringarna på Arsenals mittfält. Granit Xhaka och nu även Thomas Partey är på väg bort. Det nya mittfältet är tänkt att byggas på Martin Ødegaard och tilltänkta förvärvet Declan Rice. Arsenal är dessutom hoppfulla om att värva Kai Havertz inom kort. Bayern München anses borta ur bilden.

The Sun samlar trådar om Chelsea försäljningar till Saudiarabien. Sex spelare är aktuella: N’Golo Kanté, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Hakim Ziyech, Pierre-Emerick Aubameyang och Romelu Lukaku (även om sistnämnde uppgetts ha tackat nej). Det är knappats en slump. Chelseas ägare Todd Boehly var så sent som i förra veckan i Saudiarabien och träffade bland annat Al Hilal. Statliga saudiska PIF, som äger de inhemska toppklubbarna och Newcastle, är stora investerare i Clearlake Capital som är majoritetsägare i Chelsea.

Daily Mail uppger att Premier League stoppat Chelsea från att använda Paramount+ om huvudsponsor på tröjorna. Orsaken är att PL befarar att sändningsrättsinnehavare skulle bli upprörda. Streamingtjänsten var tänkt att ersätta telekomoperatören Three. Nu ser i ställer ut att bli bettingbolaget Stake en säsong, innan ett förbud mot spelreklam på tröjor väntas införas. Supportergruppen Chelsea Supporters Trust har redan vänt sig emot ett avtal med Stake. Mail noterar också uppgifterna om att Rúben Neves är nära en flytt till Saudiarabien.

Football London sätter ljuset på övergången för Dejan Kulusevski. Några detaljer: Övergångssumman på 30 miljoner euro kommer inte att betalas direkt utan över sex räkenskapsår. Nya tränaren Ange Postecoglou ville ha honom och Kulusevski väntas bli ”en viktig del” i australierns nya lagbygge.

Football Insider uppgav i helgen att Victor Nilsson Lindelöf inlett samtal med Manchester United om ett nytt kontrakt. Det nuvarande går ut om ett år, men det har i våras uppgetts United utnyttjar en option om att förlänga ett år. Samtidigt påstås Eintracht Frankfurt fortsatt intresserad av Lindelöf.

SPANIEN

Marca, AS och alla andra spanska tidningar firar Spanien efter triumfen i Nations League (0-0 mot Kroatien, 5-4 e str). ”Campeones!” är ordet överallt. Det var efterlängtat. ”Elva år, tre finaler och fem tränare senare – Spanien dansar igen”, skriver El Mundo. Samtidigt försöker Marca se nyktert på prestationen. ”Låt oss vara ärliga: vi har upplevt ett smärre mirakel i en turnering som är flera nivåer under EM och VM. Men låt oss fira, det lär ta många år innan vi får göra det igen. För landslaget är bara hyfsat. Det vore att lura sig själv att tro annat”, skriver krönikören Juan Ignacio Garcia-Ochoa. Tre spelare får bästa betyg i Marca (tre stjärnor av tre): Unai Simón och Jordi Alba i Spanien, samt Ivan Perisic i Kroatien.

Sport och Mundo Deportivo har också förstasidor med ”Campeones!”, men båda tidningarna ger gott om utrymme åt att Barcelona till slut uppges överens med Athletico Paranaense om Vitor Roque för 35+10 miljoner euro. MD kom under söndagskvällen också med uppgiften att Sergio Busquets är ”mycket nära” en flytt till Inter Miami och polaren Lionel Messi. Efter gårdagens Nations League-triumf gav också Ansu Fati klara besked om hur han ser på sin framtid. ”Jag har kontrakt med Barça och min intention är att fortsätta förbättra mig och växa där”, säger 20-åringen, som förekommit i transferkarusellen en längre tid.

FRANKRIKE

Le Parisien förklarar PSG:s val av Luis Enrique som ny tränare, vilket snart väntas vara klart. Det är, menar tidningen, ett förstaval från början. Luis Enrique var en av tre huvudkandidater sedan i maj, före Julian Nagelsmann och Xabi Alonso. PSG har aldrig pratat med José Mourinho, Mikel Arteta eller Sergio Conceiçao. Thiago Motta fick bara ett samtal. Och vad händer med nuvarande tränare Christophe Galtier? Enligt Foot Mercato är han i samtal med Al Shabab i Saudiarabien. Tillbaka till Le Parisiens artikel, i den finns också uppgiften att klubbpresident Nasser Al-Khelaïfi intern pushar hårt för att PSG ska värva Harry Kane. Från damlaget kan noteras att Le Parisien i helgen skrev att Aïssatou Tounkara (Manchester United) troligen blir den som ersätter Amanda Ilestedt.

L’Equipe ger förstasidan åt Luis Enrique, som väntas bli klar för PSG ”inom de närmaste dagarna”. Det går trögare för Olympique de Marseille. Marcelo Gallardo har nobbat klubben. Paulo Fonseca är ett annat namn, men Lille håller hårt i honom. Tidningen menar att ”situationen börjar bli bekymmersam” för OM, med två veckor till försäsongen inleds. Tidningen berättar vidare att om konkurrens till Hjalmar Ekdal, även om det knappast är så L’Equipe uttrycker det: Burnley är nära att låna mittbacken Soumaïla Coulibaly, 19, från Dortmund. Tidningen har också samma startelva för Frankrike mot Grekland i kväll, som TF1 presenterade i går (se förmodade lag här).

BeIN Sports pratar med Lionel Messi och argentinaren summerar karriären. ”Jag har uppnått allt inom fotbollen, det finns inget kvar”, säger han. En MLS-titel är kanske inte drömmarnas mål.

TYSKLAND

Kicker inleder sin säsongsranking av spelare. För Zwete Bundesliga gäller det alla position. Eric Smith (St Pauli) är tvåa bland mittbackar och Branimir Hrgota (Greuter Fürth) är tvåa bland offensiva mittfältare. Det är de svenska som är med i översta skiktet. För Bundesliga presenteras bara målvakter och mittbackar. Gregor Kobel (Dortmund) och Matthijs De Ligt (Bayern München) toppar respektive lista. Det hårt ansatta tyska landslaget möter Colombia på tisdag, här är troliga startelvor.

Sport1 konstaterar att Bayern Münchens anfallsjakt tystnat. Internt diskuteras på sistone att ge Mathys Tel en mer framträdande roll kommande säsong. Hellre det en dyr anfallare alla inte är övertygade om. På radarn finns hur som helst Dusan Vlahovic, Gonçalo Ramos och Rasmus Højlund.

Bild sätter procent för Bayern att fixa heta namn. I topp: Kim Min-jae med 80 procent och Kyle Walker med 60 procent. Ingen annan får över 50 procents chans. I botten: Kai Havertz med noll procent.

ÖVRIGT

Record (Portugal) understryker att Sporting leder jakten på Viktor Gyökeres. Det är bara den portugisiska klubben som kontaktat Coventry om svensken. A Bola putsar upp tidigare uppgifter om lönen anfallaren erbjuds. Det är drygt en miljon euro om året, och det är efter skatt. Kontraktet är på fem år. Övergångssumman Sporting kan erbjuda är totalt 20 miljoner euro.

L’Essentiel (Luxemburg) skriver att två spelare lämnat landslaget efter en dispyt med förbundskapten Luc Holtz. Den ene är Vincent Thill, som är på lån i AIK, den andre är Gerson Rodrigues. Orsaken uppges vara en konflikt med förbundskaptenen och de båda spelarna ska stängt dörren för fortsatt spel under Holtz. Spelarna reser inte med landslaget till Bosnien i dag. Thill ska ha varit missnöjd med att ha blivit utbytt i halvtid mot Liechtenstein i lördags (2-0) och lämnade direkt sina landslagskamrater, vilket inte uppskattades av Holtz. De båda spelarna ses som två av Luxemburgs bästa.

TV2 (Norge) pratar med förbundskaptenen Ståle Solbakken som har förståelse över att folk reagerar på hans kontraktsförlängning strax före efter mardrömsstarten i EM-kvalet. ”Ja, så kommer det alltid att vara. Det beror på att vi är i en resultatbransch. Men nu har ju både förbundet, spelarna och tränarna tron på att vi är på rätt väg. Då följer vi den så länge den känns rätt”, säger Solbakken, ”Men sedan finns det en tidsgräns som för allt annat. En sådan förlusten som i går (läs: i förrgår, mot Skottland)… Det är inte så att jag inte fattar att det undras ’varför väntade de inte till efter dessa matcher (med att förlänga)?”. VG har räknat på att Norge är sämst av alla 53 lag i EM-kvalet under sista tio minuterna med fyra insläppta mål.

CBS Sports (USA) firar landslaget som försvarade titeln i Nations League (2-0 mot Kanada). Folarin Balogun och Chris Richards gjorde sina första mål i landslagströjan. Lagkaptenen Christian Pulisic utsågs till turneringens spelare. New York Times avslöjar detaljer i Lionel Messis kontrakt med Saudiarabien. Han får 22,5 miljoner euro över tre år för ganska lite: betalda semestrar, som han förväntas lägga upp bilder på med saudigodkända hashtags, och några reklamuppdrag. En viktig klausul är att han inte få säga något som skadar Saudiarabiens anseende. Landet har ofta fått frän kritik för inskränkningar i mänskliga rättigheter.