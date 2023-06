Uppgifter: Så mycket betalar AIK för Thychosen

Headlines Blogg

Tipsbladet (Danmark) uppger att AIK betalar 500 000 danska kronor, motsvarande nästan 800 000 svenska kronor för FC Midtjyllands back Mads Thychosen. Expressen berättade i går att slutförhandlingar pågår.

Kronen Zeitung (Österrike) jublar över att ”Baumgartners två mål öppnar dörren till EM” (2-0 mot Sverige). I artikelutbudet finns en om ”trollkaren”. Det är Robin Olsen. Tidningen räknar till 12 räddningar som fick österrikarna att ”förtvivla”. Men till slut stod inte heller han emot.

A Bola (Portgal) toppar med att Ángel ”Di María är ett steg ifrån” att bdra på sig Benficas tröja framöver. Transferjournalisten Fabrizio Romano instämmer. Den 35-årige argentinaren skriver på för ett år. Cristiano Ronaldo hyllas för sin rekordsiffra på 200 landskamper – och han passade på att avgöra tisdagens match i slutminuterna (1-0 mot Island).

Euro-Football (Ryssland) rapporterar att klubbar i Nederländerna och engelska Championship är intresserade av Arnor Sigurdsson, som lämnar IFK Norrköping i sommar. Den 24-årige mittfältaren tillhör CSKA Moskva men har inga planer på att återvända. Kontraktet med den ryska klubben går ut om ett år.

Israel Hayom (Israel) instämmer i Aftonbladets uppgifter om att Kristoffer Peterson är när en övergång till Hapoel Beer Sheva. Enligt tidningens källor har Fortuna Düsseldorf gått med på att släppa 28-åringen för en mindre summa.

ENGLAND

Daily Mirror viker, som alla andra engelska tidningar, förstasidan åt The Ashes. Men Jack Grealish klämmer sig in. Man City-profilen ångrar inte sitt uppmärksammade drickande efter trippeln. ”Jag har bara kul, jag lever min dröm, spelar för världens bästa klubb och vi har just vunnit trippeln”, säger Grealish. Och några problem att ansluta till landslaget var det inte. ”Jag var lite bakis men jag var inte full eller så”, säger han, och påpekar att han hade flera dagar på sig att återhämta sig.

The Independent konstaterar att Arsenal kan vara på väg att värva spelare för över 200 miljoner pund. Klubben ska lägga ett tredje bud på Declan Rice. Det andra, som fått nobben, var på totalt 90 miljoner pund. West Ham vill ha minst 100 milj pund, enligt The Times 120 milj pund. Bud på Jurriën Timber (Ajax vill ha minst 40 milj pund) och Kai Havertz (Chelsea vill ha 70 milj pund) har också nobbats, men Arsenal väntas återvända. Enligt Daily Mail har ett nytt bud på 60 milj pund lagts på Havertz. Dessutom är Roméo Lavia (Southampton) aktuell.

Daily Mail följer upp West Hams jakt till en möjlig ersättare för Declan Rice. Här kommer João Palhinha in i bilden. Enligt Mail har Fulham satt en hög prislapp: 90 miljoner pund. På tal om Fulham, Daily Telegraph uppger Londonklubben jagar Fred i Manchester United. Och från United är steget inte långt till Harry Kane. Klubben sägs ha gett upp, men enligt Daily Mail hoppas Kane på att Tottenham ska sänka prislappen på 100 miljoner pund så att Erik ten Hag & Co kan slå till. Mail menar att en prislapp på 80 milj pund skulle kunna göra susen.

Manchester Evening News gillar att sätta säsongsbetyg på Uniteds spelare. Tidningen brukar göra det även i halvtid av säsongen. Nu är slutbetygen inne. Victor Nilsson Lindelöf får trygga 7 av 10. En handfull spelare får högre, men bara Casemiro får 9. Lägst betyg av alla spelare? Anthony Elanga, 2.

Daily Telegraph beskådar förändringarna i Chelsea. N’Golo Kanté är till slut klar för Al Ittihad och Christophe Nkunku är till slut klar för Chelsea. Men Nkunku har nya tränaren Mauricio Pochettino fått en tredje spelare till truppen utan att Chelsea agerat i sommarfönstret. Nkunku var klar sedan tidigare, detsamma med Malo Gusto och Andrey Santos väntas inom kort få arbetstillstånd.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser det som att Juventus går till full attack. Arkadiusz Milik säkrades i går, och förhandlingar pågår med Galatasaray om Nicolò Zaniolo. Weston McKennie kan komma att användas som motvikt i förhandlingarna med den turkiska klubben. Gazzetta dello Sport, Corriere dello och Sky Sport Italia – alla gör stora rubriker på att Manchester United nu är enda seriösa kandidat till att värva André Onana. Enligt GdS funderar United på ett bud på 40 miljoner euro. Inter vill ha minst tio milj euro till. Under tiden har Inter redan varit i kontakt med Empoli för att försäkra sig om Guglielmo Vicario om Onana lämnar.

Corriere dello Sport har ett tydligt besked på förstasidan: ”Osimhen 150 miljoner euro!”. Det är Napolis höga prislapp på anfallaren. går på en helt annan linje än de flesta andra om Kim Min-Jae. Rapporter har duggat tätt om att sydkoreanen är nära en flytt till Bayern München. Det går inte CdS med på. Tidningen menar att Manchester City kastat sig in i kampen och att det i stället handlar om ett derby med Manchester United. En kvarts sida har bild på en BK Häcken-spelare. Eller ”BK Kacken” som det står under bilden. Den är hur som helst på Kristoffer Lund. Salernitana förhandlar om den 21-årige danske vänsterbacken. Övergångssumman anges till runt två miljoner euro, cirka 23,5 milj kr. Tidningen uppmärksammar med en helsida de 100 Golden Boy-nominerade spelarna, varav fem är svenska: Hugo Larsson (Malmö/Frankfurt), Johan Bångsbo (IFK Göteborg), Filip Sidklev (Brommapojkarna), Otto Rosengren (Mjällby) och Noah Persson (MjällbyYoung Boys).

Calciomercato menar att Atalanta inte gett upp hoppet om Isak Hien, trots en offensiv från Fiorentina. Och klubben har ett ess i rockärmen. Atalanta kan låna ut Nadir Zortea mot svensken ett år.

SPANIEN

Marca och AS har båda fokus på nummer 9. Rollen har påståtts fylld med värvningen av Joselu. Men själva tröjnumret, som Karim Benzema bar, är fortfarande ledigt. Joselu tog nummer 14. Det skulle vara första gången i historien som Real Madrid inte har en spelare i tröja nummer 9. Någon annan i truppen är knappast aktuell. Vinícius Jr har just bytt till 7 och Rodrygo till 11. Vilket för oss fram till Marcas huvudrubrik: ”Den här tröjan väntar på Mbappé”. Blir det nästa sommar? Eller blir det redan den här?

Sport och Mundo Deportivo är upptagna av euforin kring att Barcelona säkrat titeln med seger mot Real Madrid. Det handlar om basket. Men Sport hävdar i alla fall att Barça inte gett upp Marcelo Brozovic. Al Nassr är i diskussioner med Inter. Den saudiska klubben uppges ha lagt ett bud på 18 miljoner euro. Men Barça är beredd att matcha Al Nassrs bud. Sport uppger vidare att Xavi gör ett avbrott i semestern för att träffa klubbens sportsliga ledning och pressa dem på värvningar.

Faro de Vigo, liksom åtskilliga andra medier, slår fast att Celta Vigos nya tränare heter Rafaen Benítez. Det innebär också att spanjoren är ny tränare för Williot Swedberg, som lär lånas ut (om han inte övertygar Benítez om annat).

FRANKRIKE

L’Equipe har tränarfokus. Storklubbar som PSG, Marseille, Monaco och Nice har fortfarande inte klart med tränare trots att försäsongen närmar sig. Men spelarnas transfermarknad sätter också färg på tidningen. Manchester United och Bayern München har de senaste veckorna tagit konkreta steg i jakten på Randal Kolo Muani. De leder jakten på anfallaren. Frankfurt försöker övertala 24-åringen att stanna, annars är prislappen satt till cirka 100 miljoner euro. RB Leipzig väntas inom kort lägga ett första bud på Lyons back Castello Lukeba, 20. Budet lär vara på 27 miljoner euro. Det är tveksamt om Lyon accepterar det. Även engelska klubbar uppges intresserade. Lionel Messi, Kylian Mbappé och Erling Haaland porträtteras som de tre favoriterna till Ballon d’Or. Gamla storspelaren och Ballon d’Or-vinnaren Alain Giresse tror det står mellan Messi och Mbappé. L’Equipe berättar vidare att PSG tjänar 6,5 miljoner euro på Christophe Nkunkus övergång från RB Leipzig till Chelsea. Klubben hade en vidareförsäljningsprocent.

RMC Sport-experten och tidigare Marseillespelaren Pascal Olmeta får fråga om den kontroversiella planen på att ärkerivalen PSG:s tränare Christophe Galtier skulle ta över OM. Olmeta avvisar den som bara en fransman kan: ”Gör man bouillabaisse med dålig fisk får man ingen bouillabaisse”. Olmeta behöver inte oroa sig längre. Både RMC Sport och transferexperten Fabrizio Romano skriver på onsdagsmorgonen att OM är överens med Marcelino.

TYSKLAND

Sky Sport menar att det redan kan vara dags för förbundskapten Hansi Flick att kasta in handduken. I går kom ännu ett tyskt magplask (0-2 mot Colombia. Publiken buade. Det är mindre än ett år kvar till hemma-EM. ”Situationen är allvarlig”, medger Leon Goretzka. Sky Sports Florian Plettenberg skriver i en krönika, ”Om Flick inte kan visa förbundet en hundraprocentig väg ut ur misären måste de omedelbart gå skilda vägar eller Flick avgå. Julian Nagelsmann finns tillgänglig”. Flick sa efter matchen att han inte har några planer på att avgå. Förbundets sportchef Rudi Völler gav honom också stöd. Däremot gick Völler hårt åt spelarna. ”Det finns definitivt en del spelare vi inte kommer att se igen i september”, säger han till RTL. Bild ger alla spelare 4 eller 5 i betyg (skala 1-6, 1 är bäst). Men en 6:a delas ut. Till Hansi Flick.

Sport Bild skriver att 37-årige Manuel Neuer, som nu är tillbaka i Bayern München, tänker fortsätta till 40. Minst. Den långa skadefrånvaron ser målvakten som vila för att kunna fortsätta längre. Dessutom stärks Neuers position i klubben igen. Målvaktstränaren Toni Tapalovic, som han stått nära, är nära en återkomst. Samtidigt ser Yann Sommer och Alexander Nübel ut att lämna. SportBild hävdar vidare att Dortmund har ett nytt namn på listan som ersättare till Jude Bellingham: hans landsman Connor Gallagher, från Chelsea. Men han skulle sannolikt kosta mer än Edson Álvarez, där Dortmund försökt förhandla ner priset med Dortmund till 33 miljoner euro. På tal om Chelsea uppgav SportBild redan under tisdagen att Bayern München har César Azpilicueta som alternativ om värvningen av Kyle Walker inte lyckas. Tränare Thomas Tuchel känner Azpilicueta sedan tiden i Chelsea.