Uppgifter: Häcken nobbade bud – PL-klubb efter Traoré

Headlines Blogg

ENGLAND

The Sun uppger att BK Häcken redan nobbat ett bud på Bénie Traoré värt 2,8 miljoner pund, ca 38 milj kr. Budet kom från Rangers. Sedan tidigare har också Celtic uppgetts intresserad av den 20-årige anfallaren, och har den senaste veckan jobbat på att få till ett avtal. Dessutom ska nyuppflyttade Premier League-klubben Sheffield United nu också blanda sig i leken. Där väntas Traoré ha en chans på en startplats, vilket lär locka, menar The Sun. Häcken uppges vilja ha fem miljoner pund för Traoré. The Sun skriver vidare att West Ham är ute efter Amadou Onana i Everton. Den 21-årige belgaren ses som en ersättare till Declan Rice. Prislapp: 40-50 miljoner pund.

Daily Mail höjer siffran på antalet spelare Manchester United är beredd att släppa. Daily Mirror angav elva, Mail anger tretton. Dessutom sätter tidningen prislapp på var och en av dem. I kategorin ”Till salu” finns Anthony Elanga, som Dortmund påståtts intresserad av. Prislappen anges till 20 miljoner pund, alltså inte den halverade prislapp som det tidigare spekulerats i. I kategorin ”Lyssnar på erbjudande” finns exempelvis Harry Maguire och Scott McTominay för 40 milj pund vardera. I kategorin ”Kan säljas vid rätt pris” finns exempelvis Jadon Sancho för 45 milj pund. Se hela listan här.

ESPN följer upp Uniteds mittfältsjakt. Efter strandade förhandlingar om Mason Mount – men budet ligger kvar på bordet – så har det ryktats om Moisés Caicedo, men ESPN har två namn till: Mohammed Kudus (Ajax) och Taylor Booth (Utrecht). På tal om Caicedo, The Times skriver att Chelsea sagt till Brighton att klubben inte kommer betala prislappen på 80 miljoner pund som hängts om halsen på 21-åringen.

Daily Mirror bygger i sommartorkan förstasida på Mikel Artetas uttalanden i Marca i söndags. Tidningen tar bland annat fasta på att Arsenaltränaren indirekt bekräftar att Kai Havertz värvas. På fråga om intresse för Declan Rice säger Arteta att han inte uttalar sig om andra klubbars spelare. På fråga om Kai Havertz mjuknar han. ”Jag upprepar att jag inte pratar om spelare i andra klubbar, men i Kais fall har han redan visat mycket, inklusive i Champions League. Det är en talangfull spelare, mångsidig, och bara 24 år”, säger Arteta. Att prata om spelare (snart) i sitt eget lag går bra. I Mirror kan man bland fotbollssidorna också läsa om Aitchs uppträdande på Glastonbury-festivalen. Rapparen, som är ett Man United-fan, uppträdde av allt att döma i klubbens nya hemmatröja, som tycks ha ”smyglanserats” på det viset. På en tweet från BBC i ämnet svarade Man Uniteds twitterkonto med en röd ros.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport meddelar att Inter är beredd att köpa Romelu Lukaku. Tidigare har klubben bara kunnat tänka sig ett nytt lån medan Chelsea bara vill sälja. Men nu trillar pengar in i Inters kassa. Nära förestående försäljningar av André Onana till Manchester United och Marcelo Brozovic till Al Nassr kan inbringa drygt 70 miljoner euro. GdS menar att klubben inte vill möta Chelseas prislapp på 40 milj euro för Lukaku, men en möjlig lösning kan vara ett lån med obligatorisk köpklausul på 30 milj euro. Vidare lyfter GdS fram Liverpool (20 procents chans) i främsta led bland PL-klubbar i jakten på Viktor Osimhen. Även Newcastle (5 procent) och Manchester United (5 procent) nämns, liksom PSG (20 procent). Men chansen att Napoli, som erbjuder nytt kontrakt, får behålla sin stjärna anses god (50 procent). GdS påminner om att Napoli nyligen sa till PSG att Osimhen kostar 180 milj euro.

Corriere dello Sport synar det ostadiga läget i Juventus. Tidningen nämner att tränare Max Allegri aldrig varit intresserad av en flytt till Saudiarabien, men lägger lättsamt till, ”vi har hört monstruösa erbjudande, allt från 90 till 300 miljoner euro för tre år. Sistnämnda summa skulle inte bara locka Allegri utan hela Juventus till att flytta till Riyadh för ett tag”. På spelarsidan är en prioritet att knyta upp Adrien Rabiot på ett nytt kontrakt. Trots färska kontakter från Manchester United menar CdS att Juves utsikter är goda. I korthet noteras att Hellas Verona-svensken Isak Hien är ytterst nära Atalanta. Slutförhandlingar väntar i veckan.

SPANIEN

Marca klarlägger att Real Madrid inte har några aktiva planer i rullning kring Kylian Mbappé, trots fortsatta rykten. Om fransmannen inte förlänger med PSG är den 1 januari 2024 datumet som Real Madrid kan bli aktiva, påpekar tidningen. Då är det fritt fram att förhandla med Mbappé. Bland distraktioner som tennis på förstasidan tränger sig en match fram. ”Historiska Eldense” är tillbaka i Segundan efter 59 år. De förstörde dagen för Raúl och Real Madrids ungdomslag med att hämta upp 0-2 och 2-3 till seger på straffar.

Cadena Cope uppmärksammar som många spanska medier att Atlético haft en omröstning bland medlemmar om klubbmärket. Den var rådgivande, och en majoritet ville att Atlético byter tillbaka till det gamla (till vänster på bilden, nuvarande till höger). Nu väntar en bindande omröstning.

Sport menar att det är ”Brådskande att sälja” för Barcelona. Umtiti, Lenglet, Dest och Collado är fyra sådan spelare. Deras gemensamma löner ligger på 50 miljoner euro, och Barça behöver skära i lönekostnaderna också med tanke på kommande ekonomiska resultat för 2022/2023. Vidare konstaterar tidningen att Barça ser ut att gå miste om Marcelo Brozovic, som tycks välja Saudiarabien.

Mundo Deportivo firar redan att Vitor Roque skriver på för Barça. Kontraktet uppges vara till 2029 – ett år längre än vad som tidigare angetts. Athletico Paranaense får 35+10 miljoner euro. Utköpsklausulen blir en miljard euro. Det hela är klappat och klart ”inom kort”. Det är fortfarande oklart om 18-åringen ansluter direkt eller efter nyår. Den brasilianska klubben vill det senare alternativet.

FRANKRIKE

L’Equipe skriver att PSV Eindhovens unga stjärna Xavi Simons är tveksam till en återkomst i PSG. Den franska klubben har möjlighet att köpa tillbaka 20-åringen för bara sex miljoner euro i sommar, men Simons trivs där han är, har dåliga minnen från förra sejouren i PSG och befarar bänken om han återvänder. Multiklubbsportföljer blir allt vanligare. Den här gången är det The Friedken Group, som äger Roma, som köper Cannes. L’Equipe bekräftar The Athletics uppgifter i helgen. Cannes spelar i fjärde divisionen.

Le Parisien hävdar att PSG kan göra sitt tränarskifte redan på onsdag. Klubben är överens med Christophe Galtier om ett avgångsvederlag på cirka sex miljoner euro och bara detaljer återstår innan Luis Enrique kan presenteras.

TYSKLAND

Kicker presenterar sin omröstning med 252 Bundesligaspelare. De svarar även på frågor utanför den inhemska ligan. Hela 52 procent av dem ser Erling Haaland som världens bästa offensiva spelare. Kevin De Bruyne är tvåa med 14,3 procent och Kylian Mbappé trea med 13,1 procent. Världens bästa defensiva spelare är Rúben Dias med 24,2 procent, närmast efter följer David Alaba (9,9) och Antonio Rüdiger (7,9). Klara segrar blir det för Pep Guardiola som bästa tränare (59,1 procent) och Thibault Courtois som bästa målvakt (45,6 procent). I Bundesliga var den stora besvikelsen bland utespelare den gångna säsongen Sadio Mané (41,7 procent), medan Randal Kolo Muani imponerade mest (24,2).

Bild är först ut att avvisa Bayern München-rykten. Nej, det ligger ingen sanning i att Bayern är intresserad av Barça-mittfältaren Frenkie De Jong. Och, nej, det finns ingen sanning i The Guardians uppgifter om att Bayern ger sig in i kampen om Mason Mount.

Sky Sport rapporterade under söndagen att Manchester City lagt ett bud på Josko Gvardiol på 90 miljoner euro exklusive bonusar. En världsrekordsumma för en mittback. RB Leipzig sägs vilja ha 100 milj euro. Enligt Foot Mercato är City beredd att erbjuda 120 milj euro inklusive bonusar. Den 21-årige kroaten har tidigare uppgetts överens med City.

TZ skriver att Bayern är besvikna på att Lucas Hernández nobbade ett nytt avtal efter att klubben stöttat honom under både skadeperioder och rättegång. PSG uppges nära en värvning. Bayern vill ha 50 milj euro, PSG kan sträcka sig till 40 milj euro.

ÖVRIGT

Record (Portugal) get störst rubrik åt Viktor Gyökeres. Budskapet är att ”Gyökeres gör allt för lejonen”, alltså Sporting. Han har uppmuntrat Coventry att få till en affär, och han är beredd att korta ner semestern för att så snart som möjligt bege sig till Portugal. Record nämner konkurrens från West Ham om svensken men att den ”inte bekymrar Sporting”. A Bola har försiktigare ”Slutattack för Gyökeres”, att det är en helt avgörande vecka. Record uppgav i lördags att Sportings bud till Coventry är 16+3 miljoner euro. Anfallaren har redan uppgetts överens om personlig villkor.

Varden (Norge) har den självklara huvudpersonen i rampljuset: Leon Hien. Först succéinhopp i Odd med debutmål (1-0 mot HamKam), sedan fick han en platsflaska kastad mot sig under intervjun. Men en annan svensk utmärker sig också. Leopold Wahlstedt höll på nytt nollan. ”Hans räddning på tilläggstid visar att han är redo för en betydligt större klubb”, skriver tidningen. Och Odd är överens med Troyes om en övergång, värd åtta-tio miljoner norska kronor, ungefär lika mycket i svenska kronor. Nu är det upp till Wahlstedt, som däremot inte är överens med den franska klubben. ”Jag har inte tackat nej och det är fortfarande en dialog med Troyes”, säger han. Troyes, som trillade ur högsta divisionen, ingår i City Football Group. iTromsø uppger att en lång rad storklubbar är ute efter 18-årige Daniel Bassi. Arsenal, Chelsea, Brentford och Brighton hör till dem. Även FC Köpenhamn, Bodø/Glimt och Slavia Prag uppges intresserade. Bassis kontrakt går ut vid årsskiftet.

Ekstra Bladet (Danmark) följer upp Ísak Bergmann Jóhannesson, som vill bort från FC Köpenhamn. Klubbar i Nederländerna och Belgien är enligt tidningen intresserade. FCK är öppen för försäljning eller utlåning. Tidigare har IFK Norrköping svarat att klubben inte tror på en comeback för 20-åringen.

Blick (Schweiz) förmedlar ilska mot Mohammed Al-Hakim för ”uppenbara felbeslut” som kostade Schweiz poäng i U21-EM (2-3 mot Italien). 20 Minuten har matchrubriken, ”Bestulna på två straffar – domaren hindrade landslagets comeback”. Till och med italienska Gazzetta dello Sport håller med. ”Vi måste vara ärliga, den här gången skulle Schweiz ha fått två straffar, den andra av dem var solklar”, skriver tidningen och ger Al-Hakim mycket svaga 4,5 av 10 i betyg.