Ilska efter ny avstängning av Mourinho

Headlines Blogg



ITALIEN

Corriere dello Sport toppar med ”Måltavla”. Det är så José Mourinho och romanisti upplever det. Portugisen har stängts av igen. Först blev det fyra matcher av Uefa efter sitt uppträdande mot domaren i Europa League-finalen. Nu handlar det om tio dagar i Italien, vilket i praktiken är två omgångar, för uppträdandet mot en Serie A-domare. Dessutom gav gårdagens dom 50 000 euro i böter till vardera Mourinho och Roma. CdS påpekar att straffen, som uppfattas som hårda, väckt ilska. Il Romanista har i dag trotsiga rubriken, ”Stolthet och fördomar”. Fans kräver att Romas ledning försvarar Mourinho offentligt. På tal om Roma, tidningen uppger att intresse finns för Marcel Sabitzer, senast utlånad till Manchester United. Romas väntas testa RB Leipzig med en låneförfrågan.

Annons

La Gazzetta dello Sport levererar besked från Nicolò Zaniolo, ”Juve, jag är här”. Italienaren välkomnar intresset. ”Jag är öppen för allt. Till att börja med att stanna i Galatasaray där jag trivs. Ja, Juve är Juve, även utan Champions League eller spel i Europa. Som barn höll jag alltid på Juventus, och min idol var Pogba. Jag skulle vilja spela för Juve. Det är en stor klubb. Jag upprepar: om det finns en möjlighet där alla tre parter är nöjda – Galatasary, Juve och jag – så bra. Men annars har jag det bra här i Turkiet”, säger Zaniolo. Mer Juve: Det finns tre erbjudanden på Federico Chiesa från England: Newcastle och Aston Villa, båda 50 milj euro, samt Liverpool, 40 milj euro. Juventus vill ha 60 milj euro. För Milan är det ”Loftus-Cheek day”, som Corriere dello Sport kallar det. Chelseamittfältaren är på plats i Milano och genomgår läkarundersökning på morgonen. Övergångssumma: 21,5 milj euro. Nästa inköp kan bli Tijjani Reijnders (18-20 milj euro) och Christian Pulisic (18-20 milj). Dessutom kommer Luca Romero på en fri transfer från Lazio. GdS tror Atalanta värvar Rodrigo Becão från Udinese. En mittback. Och Isak Hien då? ”Vägen förblir öppen”, menar tidningen, och påpekar att Becão ”är mer än ett alternativ till Hien”.

Annons



ENGLAND

The Guardian ser hur Arsenal spänner musklerna. Det blev inga pokaler den här säsongen men ”Arsenal vinner dubbeln” på transfermarknaden. Kai Havertz är helt klar för 65 miljoner pund och West Ham har accepterat budet på 105 milj pund för Declan Rice. Havertz passade också på att be Chelseafans om ursäkt över Arsenalvideon som läckte ut redan innan övergången var klar. ”Det här är inte min stil och det gör mig upprörd att ni fick höra det på detta vis”, skriver Havertz till Chelseafansen på Twitter. Det lär också bli en trippel för Arsenal inom kort. Jurriën Timber från Ajax är nära för cirka 30 milj pund. The Athletic förklarar hur Arsenal trots köp för 200 milj pund lär klara FFP galant.

Daily Telegraph kan konstaterar att Arsenal inte är enda klubb i norra London som värvar dessa dagar. Tottenham har gjort klart med James Maddison från Leicester och närmar sig Micky van de Ven från Wolfsburg.

Annons

The Times följer dragkampen mellan Manchester United och Chelsea. Parterna är ännu inte överens om Mason Mount. Den här veckan blir avgörande. Samtidigt uppges Manchester United fundera på andra måltavlor, med Moisés Caicedo i topp – samma spelare som Chelsea är på väg att förhandla med Brighton om. Samtalen mellan United och Chelsea lär bli intressanta av flera skäl.

The Sun skriver att Maurizio Pochettino låter Cesar Azpilicueta lämna. Chelsea kan släppa 33-åringen för en symbolisk summa eller helt enkelt gratis. Det senaste namnet i lämmeltåget ut från Chelsea var i går Edouard Mendy, som blev klar för Al Ahli för 16 milj pund.

BBC Sport uppmärksammar Uefas beslut att ändra på reglerna för långa kontrakt. Amorteringar får bara göras över fem år framöver framöver. Beslutet följer på Chelseas värvningar med kontrakt på uppåt åtta år, som fallen var med Enzo Fernández och Mykhailo Mudryk. Men den nya regeln kommer inte att gälla retroaktivt.

Annons

SPANIEN

Sport jublar över ”Dembélé ok”. Fransmannen har meddelat Xavi att han vill fortsätta i klubben och inte utnyttja en klausul i kontraktet och lämna. I stället vänta förhandlingar om ett nytt kontrakt som ska gälla till 2027. Sport jublar inte lika mycket över Barças chanser att värva. I nuläget är fönstret redan stängt för Barça efter Ilkay Gündogan (bekräftad) och Iñigo Martínez (snart bekräftad). Det finns inga pengar. Därför kan Barça för närvarande inte heller köpa Marcelo Brozovic.

Mundo Deportivo pryder förstasidan med Franck Kessié. Mittfältaren kan inbringa pengar till Barça. Ett bud värt 20 miljoner euro från Al Ahli ligger på bordet. Kessié erbjuds en årslön på tio milj euro netto.

Catalunya Radio berättar att Barcelona överväger en franchise i Qatar, det vill säga att sälja sitt namn till en klubb i emiratet. Det kan ge stora pengar till Barça. Även Mundo Deportivo har uppgifterna. Det var en idé som diskuterades vid ett möte i Doha i förra veckan.

Annons

El País fascineras över Barcelonas färgval. Bortatröjan (eller är det tredjetröjan) kommer att vara vit. Samma färg som eviga rivalen Real Madrid. Men Barça har haft vitt förut. I klubbens tidigare historia var det inte ovanligt. Johan Cruyff & Co tycks ha varit de sista att bära vitt, 1977/1978.

Marca uppmärksammar att Real Madrids mittfältare Federico Valverde riskerar fem matchers avstängning. Det är vad en rapport till ligans tekniska kommitté förordar. Valverde slog till Alex Baena i Villarreal efter en match den 8 maj.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter fokus på ”De nya oljekungarna” som förstås är Saudiarabien. Intåget på fotbollsmarknaden har varit spektakulärt. Men bakom pengaregnet har förhandlingarna varit mer komplicerade än vad de verkar. Ibland kommer agenter, ibland klubbpresidenter, ibland statliga representanter. Till detta kan läggas förhandlare och mellanhänder som kan vara svåra att identifiera. En viss ”aggressivitet” finns också. De saudiska representanterna kan kontakta spelare och familjer direkt. De kan lova guld och gröna skogar, men det verkliga erbjudandet är lägre. Men målmedvetenheten är stor. ”De kommer för att ta igen förlorad tid inte för att skaffa vänner”, säger en mellanhand. En annan säger, ”Man får inte tro att de är korkade. De har obegränsat med pengar, en vilja att prestera och de omger sig av experter”.

Annons

RMC Sport, liksom flera andra källor, uppger att Nice nya tränare är Francesco Farioli, 34. Italienaren var också med i bilden för Sampdoria, som till slut valde Andrea Pirlo. RMC Sport, liksom flera andra källor, berättar att Al Nassr nu muntligen är överens med Lens om en övergång för Seko Fofana. Lagkaptenen säljs för strax under 30 miljoner euro.

TYSKLAND

Kicker ger ”King Harry” förstasidan. Bayern München är beredd att sträcka sig ända till 100 miljoner euro för att få loss anfallaren. Enligt Kicker är Bayern internt starka i tron om att lyckas. Anfallaren har skickat positiva signaler genom familjen, som representerar honom i förhandlingar. Enligt CBS-journalisten Ben Jacobs väntas ett andra bud läggas, värt cirka 93 milj euro. Kickers läsaromröstning visar att Kane är den mest önskade anfallaren (se omröstning här). Men Bayern letar spelare till fler positioner. Enligt Fabrizio Romano i natt är Bayern nu helt överens med Kim Min-jae om de personliga villkoren i ett femårskontrakt. Nästa steg är att betala mittbackens utköpsklausul i Napoli på 50 milj euro. Kyle Walker är också högt på agendan men en mer komplicerad affär. Träningsmatcher: Svante Ingelsson spelade en halvlek och gjorde ett mål för Hansa Rostock, som vann med hela 17-0 mot Elmenhorst. Även Nils Fröling spelade en halvlek för Hansa Rostock. Braminir Hrgota spelade en halvlek och gjorde ett mål för Greuter Fürth som vann med 7-0 mot FC Coburg.

Annons

Sky Sport tittar på spelare som är på väg bort från Bayern München. Enligt tv-kanalen kan Bayern nu tänka sig att släppa Lucas Hernández till PSG för 45 miljoner euro. Något bud har ännu inte inkommit. Alexander Nübels agent Stefan Backs bekräftar att målvakten vill lämna klubben. ”Vi har alltid sagt att det inte är rimligt att återvända så länge Manuel Neuer är kvar, och nu är han spelklar igen”, säger Backs. Nübel har varit utlånad till Monaco.

WAZ uppger att Rebecka Blomqvist, 25, bestämt sig för att stanna i Wolfsburg. Samtalen om ett nytt kontrakt går in i slutfasen. Samtidigt ser Jill Roord ut att lämna. Manchester City uppges beredd att betala 300 000-400 000 euro. Sportchefen Ralf Kellermann vill inte bekräfta någon av de båda. ”Vi lär få klarhet i båda fallen innan VM”, säger han.

Süddeutsche Zeitung häller kallt vatten över de som jublade över en seger för Bayerns supportrar. Det var inte deras påtryckningar som fick Bayern München att säga upp avtalet med Qatar Airways. Det var Qatar, genom emiren själv, som sa upp avtalet. Bayern hade velat fortsätta. Fast det kan till viss del ändå ses som en supporterseger. För bakom Qatars beslut ligger missnöje med bland annat tyska protester under VM – och med Bayernfansens protester vid senaste årsmötet. Samtidigt skriver Bild att det inte blir någon större ekonomisk förlust för Bayern. Enligt tidningen har klubben redan kompenserat bortfallet med nya sponsorer.

Annons

ÖVRIGT

Record (Portugal) välkomnar dagen med ännu en förstasida med Viktor Gyökeres. Budskapet är, ”Gyökeres packar väskorna”. Så nära är en flytt. Förhandlingarna har tagit avgörande steg.”Överenskommelsen med Coventry är nära förestående”. Championshipklubben får inte bara 20 miljoner euro inklusive bonusar utan också en vidareförsäljningsklausul på 35 procent, vilket CNN Portugal var först med. Sedan tidigare är Gyökeres överens med Sporting om ett femårskontrakt med årslön på en miljon euro netto. Kontraktet innehåller också en utköpsklausul på 100 milj euro.

UOL Esporte (Brasilien) låter profilerade journalisten Milly Lacombe gå till attack mot förbundskapten Pia Sundhage. Inte över VM-truppen, utan över att den svenska förbundskaptenen inte kan språket. ”Pia har haft fyra år på sig att lära sig portugisiska”, beklagar sig Lacombe. Sundhage använder engelska. ”Det är Brasilien här, Pia, landslaget är viktigt, vårt språk är portugisiska”, påpekar Lacombe, och lägger till, ”jag känner mig förolämpad”.