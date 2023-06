Avgörande möte – ny plan för Mbappé

Headlines Blogg



SPANIEN

Marca pryder förstasidan med Erling Haaland. Han har röstats fram som Årets spelare av Marcas journalister tillsammans med en stor internationell jury, där även TV4:s Johanna Garå ingick. Haaland vann före Lionel Messi och Vinícius Jr (se hela 100-listan här). Kylian Mbappé kom fyra. Men fransmannen får stora rubriker på annat håll. Enligt Marca kommer Mbappés representanter, med mamma Fayza Lamari i spetsen, i dag att ha ett avgörande möte med PSG, med klubbpresident Nasser Al Khelaifi i spetsen. Blir det en försäljning i sommar? Spelar Mbappé ut kontraktet till nästa sommar? Ett tredje alternativ har nu fått momentum, skriver Marca: ett nytt avtal på två-tre år med en muntlig överenskommelse om att sälja Mbappé nästa sommar. På det viset kan PSG fortfarande få in pengar och Mbappé lugnt spela kvar en säsong som han tänkt sig. PSG väntas erbjuda detta alternativ vid det stundande mötet.

Sport och Mundo Deportivo har båda Oriol Romeu på förstasidan. Barcelona satsar på att värva den 31-årige Gironamittfältaren sedan en värvning av Marcelo Brozovic gick om intet. Sport påpekar att han blir Sergio Busquets ersättare. Kontakter är redan tagna mellan parterna. Romeu har en utköpsklausul på tio miljoner euro men Barça hoppas betala hälften.

Esport3 fick en intervju med Barcelonas president Joan Laporta. Av den framgår bland annat att Fridolina Rolfö och hennes lagkamrater kan räkna med matcher på arabiska halvön framöver. Barça är på offensiven i regionen och ”har fått erbjudanden för damlaget från Qatar, Dubai och Saudiarabien att spela där”, berättar Laporta, och säger att de kikar i kalendern. Laporta bekräftade också att Barça jobbar på en stor hyllning av Lionel Messi, ”Jag hoppas det blir när Camp Nou öppnar” – fler citat här.

ENGLAND

Daily Star konstaterar, ”Mase Chase Over”. Manchester United är till slut överens med Chelsea om ett köp av Mason Mount för 60 miljoner pund. Härnäst väntar målvakten André Onana för cirka 40 milj pund. Därmed är den sommarbudget på 100 milj pund, som The Athletic skrev om redan i maj, använd. Men Unitedförsäljningar kan skapa utrymme för fler värvningar.

Daily Express fångar upp Reece James kommentar till en Arsenalsupporter. Efter Jorginho har Kai Havertz bytt blått mot rött, och supportern skriver på Twitter, ”Reece James to Arsenal. Who says no?”. Reece James själv biter tillbaka, ”I say no”. På Instagram har han också lagt upp en bild där han stirrar stint på Arsenalfans som häcklar honom. Reece James är för övrigt en av bara tre Chelseaspelare som är kvar från Chelseas startelva när laget vann Champions League för två år sedan (Cesar Azpilicueta kommer lämna inom kort). De andra två är Thiago Silva och Ben Chilwell.

Daily Mail fångar upp nyheter från De Telegraaf. Arsenal är nu överens med Ajax om att värva Jurriën Timber. Pris: 40,5 miljoner pund. Bara läkarundersökning återstår. Därefter har Arsenal på några dagar spenderat drygt 200 miljoner pund på Timber, Kai Havertz (65 milj pund) och Declan Rice (105 milj pund).

The Times har kommit över dokument som visar att Manchester City tog emot motsvarande 400 miljoner kronor från en ”mystisk person” i Förenade Arabemiraten. City är misstänkt för otillåten finansiering, och The Times passar på att i en artikel rada upp exempel på PL:s anklagelser mot City, från Roberto Mancinis ”andra jobb” till Yaya Tourés bildrättigheter. Samtidigt har Daily Mail i dag en artikel om att Manchester City är övertygad om att sätta nytt brittiskt intäktsrekord på över 700 miljoner pund den här säsongen.

The Guardian noterar att Aston Villa nu är överens med Villareal om att köpa Pau Torres. Kostnad: cirka 35 miljoner pund. Här finns också två av de senaste saudiska värvningarna: Firmino är klar för Al Ahli och Jota är mycket nära Al Ittihad. Enligt Daily Record kan Celtic hoppas på upp till 25 miljoner pund på Jotas övergång.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport fäster blicken på ”Galna Saudiarabien”. Det skulle kunna vara ”Galna Gazzettan”, som photoshoppat Marcelo Brozovic med Al Nassr-tröja på kroppen och agal på huvudet. Kroaten har sagt ja till ett kontrakt värt 100 miljoner euro. Men Romelu Lukaku har – på nytt – sagt nej till ett kontrakt, den här gången värt 120 milj euro (Al Hilal). Dåliga nyheter för Chelsea som hade fått 50 milj euro från Al Hilal för Lukaku. Inter vill låna anfallaren med köpoption på cirka 30 milj euro, helst inte bindande. Efter Mount-affären kan Chelsea och Man United indirekt göra affärer igen. För GdS menar att försäljningen av Andre Onana till United, för uppskattade 50 milj euro, banar vägen för Inter att gå vidare med Lukaku.

Sportitalia-journalisten Alfredo Pedullà uppger att Fenerbahçe gjort en förfrågan om Isak Hien. Svensken är redan överens med Atalanta, som dock ännu inte kommit överens med Hellas Verona om en övergång.

Sky Sport Italia konstaterar att Bayern München är på väg att värva en Kim Min-jae som är två år yngre – men bara i Sydkorea. Förklaring: en ny lag har trätt i kraft som likställer ålder med de flesta andra länder. Traditionellt har ett barn ansetts vara ett år vid födsel och ett nytt år adderats den 1 januari varje år. Det innebär att sydkoreaner nu kan sägas bli ett till två år yngre. För Napolibacken och exempelvis Heung Min-son innebär det två år. Men den åldern står sedan tidigare redan i all fotbollsstatistik.

FRANKRIKE

L’Equipe ger förstasidan till Lucas Hernández som flyttar till PSG från Bayern München. I dag genomgår landslagsbacken läkarundersökning. Blivande tränaren Luis Enrique har gett grönt ljus. Det har inte ultras. Hernández har rötter i Marseille och uppfattas att ha hånat PSG i samband med Bayern Münchens CL-firande 2020. Ultraskollektivet CUP:s presidenten har redan varnat Hernández för mottagandet. Ett svar kanske kommer den 13 augusti. Då har PSG ligapremiär hemma mot Lorient. I går släpptes Ligue 1:s spelschema. Strasbourg tar stor plats. Dels väntas Patrick Vieira bli ny tränare. Dels påstås Chelseas senaste sydamerikanska förvärv, Ângelo Gabriel, aktuell för ett lån. Strasbourg köptes förra veckan av Londonklubbens ägare.

Foot Mercato berättar om ett nytt bakslag för Hakim Ziyech. Hans läkarundersökning i Al Nassr misslyckades. Ett knäproblem upptäcktes. Klubben tvekar nu om att värva marockanen. En liknande upptäckt gjorde PSG-läkare i januari, skriver FM, men en flytt stoppades till slut endast av att Chelsea missade kontraktsunderskrifter innan transferfönstret stängde.

TYSKLAND

Sport1 försöker förklara Bayern Münchens beslut att låta Lucas Hernández flytta till PSG. Det togs snabbt av nya klubbledningen. Dels dök Kim Min-jae upp som alternativ. Dels tänker Bayern inte slåss för spelare som vill bort. Samma princip gäller Benjamin Pavard, som vill lämna. Sport1 kommer också med en udda transferuppgifter. Chelsea skulle nyligen ha erbjudit Bayern München att köpa Wesley Fofana, men Bayern ansåg backen vara för dyr.

Ran uppmärksammar en opinionsundersökning av nyhetsbyrån SID. Hansi Flick tycks ha tappat folkets förtroende. 69,1 procent vill ha en ny förbundskapten till hemma-EM nästa sommar. Helst vill de att ersättaren heter Jürgen Klopp (12,8 procent) eller Julian Nagelsmann (11,7 procent).

Sky Sport berättar att El Chadaille Bitshiabu, 18, kan lämna PSG för RB Leipzig. I går gästade han den tyska klubben för samtal. Inget avtal är ännu klart. RB Leipzig har också lagt ett bud till Feyenoord för nederländska landslagsbacken Lutsharel Geertruida. På annat håll skriver Sky Sport att Dortmund plötsligt släppt planerna på att köpa Edson Álvarez från Ajax. Det blev för dyrt och klubben anser sig ha alternativ.

Bild drar stort på att Dortmund klått både Barcelona och Real Madrid i jakten på en jättetalang. Det handlar om 16-årige Ousmane Diallo, spansk ungdomslandslagsspelare. Även Bayern München gjord ett sent försök till ingen nytta.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) tände i går grönt ljus för Viktor Gyökeres övergång till Sporting. I dag är det mer gult. Det är nämligen ”fortfarande långt kvar” i förhandlingarna med Coventry. Record skrev häromdagen om planer på att ha svensken klar till klubbens 117-årsfirande i morgon, som en present till fansen. De planerna tycks som bortblåsta. I stället menar A Bola i dag att Sporting har målet att ha Gyökeres klar till försäsongslägret i Algarve, som startar den 15 juli. Ironiskt nog är också Coventry i Portugal på försäsongsläger, 10-17 juli.

Ekstrabladet (Danmark) messar med norska förbundskaptenen Ståle Solbakken, som hade Viktor Fischer i tre år i FC Köpenhamn. För honom kom beskedet i går kväll om att anfallaren inte bara lämnar AIK utan slutar helt och hållet inte som en chock. Dels rent kronologiskt. ”Jag fick beskedet personligen från Fischer redan tidigare under dagen”, svarar Solbakken. Dels på grund av sin kännedom om Fischer. ”Jag är inte så överraskad. Han är en spelare som måste vara central och i centrum för ett lag”. Stålbakken, som är full av lovord. Han skriver också, ”Det är en spelare jag alltid kommer att minnas för sitt uppträdande både på och utanför planen”.

Tubantia (Nederländerna) skriver om krav från Hammarbyfans på fler biljetter till bortamatchen mot Twente. Hammarby har tilldelats 1 500 biljetter. Och fler kommer det inte att bli, påpekar Tubantia. Sektionen har redan utökats till max.