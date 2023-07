Uppgifter: Premier League-klubb möter Häckens krav

Headlines Blogg



ENGLAND

The Sun uppger att Manchester United höjer budet på Rasmus Højlund. Det nya är värt 40 miljoner pund. Ett tidigare, värt 30 milj pund, nobbades av Atalanta. Det finns fler engelsk-italienska kopplingar med United i bilden. The Sun hävdar att Romas tränare José Mourinho kontaktat Mason Greenwood, och är beredd att ge honom en chans om United beslutar sig för att låna ut 21-åringen eller riva hans kontrakt. Tidningen skrev i helgen att Sheffield United nu gett Bénie Traoré ett erbjudande och hoppas sy ihop ett avtal med BK Häcken för fem miljoner pund, cirka 68 milj kr. Det är den summa som Göteborgsklubben tidigare uppgetts vilja ha. Erbjudandet till Traoré sägs vara värt en miljon pund om året, cirka 13 milj kr. Rangers och Celtic har också jagat Traoré. Mer från The Sun: Al Qadsiahs nya tränare Robbie Fowler försöker locka Ross Barkley, senast i Nice, till den saudiska klubben. Nottingham vill låna eller köpa Ryan Sessegnon från Tottenham.

Daily Telegraph berättar att Newcastle har anmärkningsvärda planer. Klubben vill låna två engelska landslagsmittfältare: Conor Gallagher från Chelsea och Kalvin Phillips från Manchester City. Däremot har förhandlingarna med Southampton om att värva Tino Livramento gått i stå. Tidningen uppmärksammar också stort Man Citys bud på RB Leipzig-backen Josko Gvardiol samt Liverpools värvning av Dominik Szoboszlai.

The Guardian fångar upp att engelska damspelare är irriterade över VM-bonusar. Spelarna kommer inte att få några prestationsbonusar. Spelarna misstänker att Fifas beslut om individuella bonusar ligger bakom. Muntrare miner i herrarnas U21-landslag, som vann sin EM-kvartsfinal i går (1-0 mot Portugal). I semifinal väntar Israel. Guardians medarbetare och transferorakel Fabrizio Romano har en rad uppgifter. Arsenal väntas inom mycket kort presentera både Declan Rice och Jürrien Timber som nyförvärv. Mason Mount kommer att genomgå läkarundersökning hos Manchester United i dag, sedan är den övergången också klar. Romano påpekar också att Chelsea inte är färdig med sin utrensning. Upp till ytterligare tio spelare kan försvinna i juli, permanent eller på lån. Trevoh Chalobah, Malang Sarr, Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Pierre-Emerick Aubameyang, Cesare Casadei, Baba Rahman, Cesar Azpilicueta och Callum Hudson-Odoi är några.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport sätter ljuset på Milan. Stefano Pioli befinner sig på semester på Kreta, och GdS drar paralleller till den grekiska mytologin, hur Pioli likt Theseus får leta sig fram i en labyrint. I Milantränarens fall gäller det att hitta rätt väg framåt sedan ”Maldini, Massara, Ibrahimovic, Tonali har försvunnit…”, som GdS påpekar. Milan lär för övrigt få svårt med sitt bud på 14 milj euro för Christian Pulisic när Lyon erbjudit 25 milj euro plus en ansenlig vidareförsäljningsklausul. Inter kanske har bättre lycka hos Londonklubben. Tidningen uppger att Inter inom de närmaste dagarna kommer att lägga ett officiellt bud, lån plus köpoption, som tillsammans kan överstiga 30 miljoner euro. Först ska några försäljningar säkras; Marcelo Brozovic till Al Nassr för 18 milj euro och André Onana till Man United för minst 50 milj euro. Inter är hoppfulla om en snar lösning på båda övergångarna. I helgen skrev GdS att Salernitana inte lyckats komma överens med BK Häcken om Kristoffer Lund. Serie A-klubben vill ha ett lån med obligatorisk köpoption för den danska vänsterbacken, men Häcken vill sälja rakt av.

Corriere dello Sport gör också stor rubrik på Lukaku, att Inter har allt fokus på att lösa belgaren. CdS nämnde redan i helgen att Juventus intresse för Emil Holm blossat upp. Nya sportchefen Cristiano Giuntoli är förtjust i svensken. Holm ses som ”en affär som Juventus hoppas lösa för tolv miljoner euro sås snart som möjligt för att avskräcka rivaler”. Hit hör Atalanta. Gazzetta dello Sport nämner också Juve och Holm i dag, liksom Tuttomercatoweb. Samtidigt menar Corriere dello Sport i dag att Torinos Stephane Singo är ett alternativ på högerkanten. Tidningen menar vidare att Gabriel Gudmundsson är en plan B till Bolognas vänsterkant, helst på lån med köpoption. Franska L’Equipe har tidigare skrivit att Gudmundsson är en spelare Lille kan tänka sig att avvara. Och vad händer med Isak Hien? Ett nytt möte mellan Atalanta och Hellas Verona stundar. Det skiljer fortfarande en del i värdering. Italien presenterade i går truppen till VM, där bland annat Sverige väntar i gruppspelet.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo har bara ett fokus: Arda Güler. Sport trycker på att Barça är i pole position, Mundo Deportivo på att ett besked är nära förestående. Och Barças president Joan Laporta bekräftar förhandlingar, ”Det stämmer att våra scouter följt honom länge, alla stora europeiska klubbar vill ha honom, och vi för samtal med Fenerbahçe”.

Marca påstår att Kylian Mbappé vill ha 240 miljoner euro från sin nästkommande klubb. Det är summor Real Madrid inte är beredd att betala. En källa i Real Madrid säger också till tidningen att en övergång för PSG-anfallaren inte är aktuell i sommar, det kan bara bli nästa sommar om kontraktet gått ut. Radio Marca uppger att hela Sevillas trupp är till salu. Klubben har en skuld på 90 miljoner euro. Det ska klubbpresident Pepe Castro ha meddelat den sportsliga ledningen. Sevilla vann Europa League för bara en månad sedan. Ludwig Augustinsson var redan innan beskedet oönskad i Sevilla. I Radio Marca gör Hammarby-tränaren Martí Cifuentes. Också reklam för Allsvenskan. ”Sverige är en bra del av världen att växa i som tränare”, säger han, och lägger till. ”Det fanns spelare på bra nivå, även om Danmark alltid är lite före, talangen har alltid funnits där”.

El País bjuder på en intervju med Jorge Mas, delägare i Inter Miami. ”Messi kan göra MLS till en av de två-tre bästa ligorna i världen”, menar Mas, som också bekräftade att argentinarens lön är ”mellan 50 och 60 miljoner dollar om året” – det är ca 540-650 milj kr. Messi har redan fått sällskap av Sergio Busquets, och fler kompisar är att räkna med. ”För oss är det viktigt att Messi får spelare omkring sig på hans nivå. Vi har pratat med ’Busi’ i ett år”, säger Mas, som räknar med ”två-tre” värvningar till. Luis Suárez? ”Han är under kontrakt, han har en klausul, men jag vet inte om han kommer. Vi pratade också med Ángel di María men det verkar som han skriver på för ett annat lag”, säger Mas, men medger, ”Vi har pratat med Jordi Alba”. Enligt Sport är Alba nära att skriva på för Inter Miami, som också uppges förhandla med Sergio Ramos.

FRANKRIKE

L’Equipe är mitt uppe i Tour de France-eufori. Det skänker lite glans till ett land förmörkat av upplopp. U21-landslaget misslyckades däremot kapitalt med att skänka någon glans. Det blev respass i kvartsfinal (1-3 mot Ukraina). Noterbart bland matchens toppbetyg är tvåmålsskytten Georgi Sudakov och Chelseas Mykhailo Mudryk (båda 7 av 10), medan Liverpoolaktuelle Khephren Thuram ses som en av matchens floppar (3 av 10). Vidare bekräftar L’Equipe uppgifterna från The Athletic om att Lyon lagt ett bud på 25 miljoner euro till Chelsea för Christian Pulisic. I budet ingår också en vidareförsäljningsklausul. Milan har bara uppgetts erbjuda 14 milj euro för amerikanen. Det officiella beskedet om att Patrick Vieira är ny tränare för Strasbourg får ansenligt med utrymme. Han gör sin första träning med klubben i dag.

Le Parisien noterar att Qatar valt en annan väg än Saudiarabien. Till skillnad från grannlandets uppmärksammade storvärvningar, har Qatar satsat på ungdomar. Bland annat har tre tidigare PSG-talanger valt Qatar Stars League. En förklaring är att Antero Henrique, tidigare sportchef i PSG, numera är sportchef för ligan. De lokala lagen kan också locka med tjusiga anläggningar och arenor som de fått tillgång till efter VM.

TYSKLAND

Kicker ger förstasidan åt den tyska traditionen att få fram stormålvakter, men frågar sig om det finns någon arvtagare till Manuel Neuer. På annat håll kan man läsa att RB Leipzig väntas dra in 250 miljoner euro i övergångar i sommar, med Christopher Nkunku (60 milj euro), Dominik Szoboszlai (70 milj euro) och nu Josko Gvardiol (ca 100 milj euro) som de klart märkbara försäljningarna. RB Leipzigs vd Max Eberl bekräftar att Gvardiol är på väg att lämna. ”Josko och hans rådgivare har meddelat oss hans önskan att flytta till Manchester City. Vi är i samtal med City, mer finns inte att tillägga”, säger Eberl till Leipiziger Volkszeitung. Budet sägs vara 90 milj euro plus bonusar, och RB Leipzig vill ha minst 100 milj euro. Bild påpekar att i samtliga tre fall ska tidigare klubbar ha en bit av kakan (PSG ca 6,5 milj euro, RB Salzburg ca 14 milj euro respektive Dinamo Zagreb ca 20 milj euro). Vad händer med Bayern Münchens värvning av Kim-Min Jae? Den kommer. Napolis mittback slutför lumpen i Sydkorea denna vecka. Därefter triggar Bayern klausulen. Den betalas i stort av försäljningen av Lucas Hernández till PSG. Ett nollsummespel, som Kicker uttrycker det.

WAZ konstaterar att Felix Nmecha snart byter Wolfsburgs tröja mot Dortmunds. Parterna är i princip överens. Allt som fattas är ett slutgiltigt ”ja” från Dortmund. Affären väntas slutföras nästa vecka. Priset är cirka 30 miljoner euro. 22-åringen skriver på ett femårskontrakt. WAZ kyler ner Fabrizio Romanos uppgifter om att Lovro Majer är aktuell som ersättare i Wolfsburg. Internt ses redan mittfältsuppställningen, som inkluderar Mattias Svanberg, som starkt. Bild har möjligen ytterligare en värvning till Dortmund. I samband med förhandlingarna om Jude Bellingham har Dortmund erbjudits att låna Sergio Arribas, 21, i två säsonger för två miljoner euro. Real Madrid har en återköpsklausul. Även Frankfurt uppges intresserad.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) skriver om en ”Slutattack” för Viktor Gyökeres. Sporting hoppas ha klart värvningen av svensken denna vecka. O Jogo har rubriken ”Gyökeres har redan grönt ljus”. Det följer på engelska Daily Mails uppgifter om att Sporting är nära att vinna kampen om anfallaren. ”Svensken har haft intresse från Brentford, West Ham och Everton, men Sporting har gett det bästa budet hittills”, skriver Mail. The Sun slängde i helgen in en brasklapp: även Atalanta vill ha Gyökers. Ett nytt namn i leken.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) noterar förvånat hur lite snack det är om Jesper Karlsson. Det är en spelare som väntas lämna AZ. Han har den här gången grönt ljus från klubbledningen, efter övergångar uteblivit i tidigare fönster. ”Men AZ hoppas i hemlighet behålla svensken”, påpekar AD. RTV Noord går igenom spelartruppen i nedflyttade Groningen. Då kommer också flera svenskar på tal. Klubben hoppas att Daleho Irandust stannar och blir en tongivande spelare. Paulos Abraham får däremot ”vara glad om det blir några spelminuter överhuvudtaget”. 20-åringen har haft knäproblem och opererades nyligen igen. Yahya Kalley är på lån (med köpoption) i Norrköping och Groningen säljer gärna. Aimar Sher återvände till Spezia efter sitt lån och återkommer inte.

Goal Mix (Irak) har mer om Aimar Sher. Han påstås välja att spela för Iraks landslag. I ett uttalande som tillskrivs 20-åringen säger han, ”Mitt godkännande kommer när (förbundskapten) Casas har kontaktat mig och bjuder in mig”. Sher, som återvänt till Spezia efter lån till Groningen, har tidigare spelat för svenska landslaget upp till U21.

7Sport (Bulgarien) uppmärksammar att CSKA värvat den tidigare Malmö FF– och Hammarby-forwarden Vidar Örn Kjartansson, 33.