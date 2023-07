Återvände utan avtal – dödläge kring Gyökeres

Headlines Blogg

A Bola (Portugal) förklarar situationen med Viktor Gyökeres genom rubriken ”Tre miljoner euro skiljer”. Sporting kan tänka sig att betala 20 miljoner euro, men Coventry backar inte från 23 milj euro. Record är än mer negativ, med rubrik om ”förhandlingar i dödläge”. Klubbpresidenten Frederico Varandas och sportchefen Hugo Viana återvände under tisdagen från Coventry utan något avtal. Record går på Correio da Mañhas uppgifter om att Sportings bud var 18+3,5 milj euro, att Coventry inte accepterat det, och att ”det kommer att vara Sportings slutliga erbjudande”.

Gazzetta (Grekland) uppger att Aris försöker värva David Moberg Karlsson. Thessalonikiklubben uppges jobba hårt på att lösa 29-åringen från japanska Urawa Red Diamonds, som han har kontrakt med till december 2024. Moberg Karlsson uppges planera för att flytta tillbaka till Europa. Aris kom femma i ligan senaste säsongen.

Tubantia (Nederländerna) tror chansen att Samuel Armenteros spelar i Heracles tröja kommande säsong är ”extremt liten”. Kontraktet är avslutat, Heracles erbjuder en roll som andra- eller tredjealternativ i anfallet, ”men det verkar som Armenteros fortsätter sin karriär någon annanstans”, skriver tidningen. Heracles vann den näst högsta divisionen förra säsongen.

ENGLAND

The Athletic var först ut i natt och transferspecialisten Fabrizio Romano följde på kort efter: Arsenal och West Ham är nu helt överens om Declan Rice. Det var strukturen på betalningen av övergångssumman (100+5 miljoner pund) som sinkade övergången. Nu väntar läkarundersökning och kontraktsskrivande för den 24-årige mittfältaren. Arsenals damer gjorde för övrigt klart med Alessia Russo i går. The Athletic skriver också att Callum Hudson-Odoi bestämt sig för att lämna Chelsea i sommar. 22-åringen har ett år kvar på kontraktet. Bland intresserade klubbar finns Nottingham, Fulham och Milan.

Daily Mail skriver att Hannah Dingley tar över som interimtränare för League 2-laget Forest Green. Klubben bekräftade nyheten på morgonen. Hon blir därmed första kvinna att leda ett herrlag i de fyra professionella ligorna i England. Dingley tar över efter Duncan Ferguson som lämnat klubben efter sex månader. Mail berättar också att Manchester United återupplivat intresset för Robert Sanchez, som ett billigare alternativ till André Onana, samt om turkiska uppgifter att Galatasaray är intresserad av Anthony Elanga.

ESPN presenterar sin årliga ranking över de tio bästa i världen på varje position. Föga oväntat toppas anfallslistan av Erling Haaland, före Karim Benzema och Harry Kane. På åttonde plats återfinns Alexander Isak – se anfallslistan här. Kylian Mbappé? Han är etta på snarlika listan över tio bästa forwards.

BBC Radio Sheffield pratar med Rotherhams tränare Matt Taylor, som medger att det är osäkert om klubben kan behålla Viktor Johansson. ”Viktor är en efterfrågad målvakt. Han var bäst i Championship förra säsongen. Om han fortsätter sin form här och internationellt kommer det att vara betydande intresse”, säger Taylor. Leeds United har redan uppgetts sugen på svensken. Rotherham har redan säkrat upp med en ny målvakt, Dillon Phillips.

The Sun gör artikel på Mason Mounts videomeddelande till Chelseafansen om hans flytt. I klippet har han blont hår, men Man Unitedsupportrar påpekar att han inte har det längre. Videon har legat redo ett tag. Klippet i sig strödde bara salt i såren hos Chelseafans, som visar sitt missnöje i social medier över den tidigare idolen.

The Guardian uppger att Arsenal, Manchester City, Manchester United och Tottenham är några av de klubbar som är intresserade av Oscar Gloukh. 19-åringen, som ingår i det israeliska succélaget i U21-EM, köptes av RB Salzburg från Maccabi Tel Aviv i januari för sju miljoner pund. Även Barcelona, Villarreal, Milan och Monaco är intresserade. The Guardian skriver också att Newcastle, och en annan top-sex-klubb i ligan, är ute efter Joachim Andersen. Crystal Palace väntas kräva minst 40 milj pund för den danske backen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger plats åt Davide Frattesi. Inter köper mittfältaren från Sassuolo för totalt 33 miljoner euro. I dag väntar kontraktsskrivande. Samtidigt skriver tyska Sky Sport att Inter även värvar Yann Aurel Bisseck från danska Aarhus. Klubben utlöser utköpsklausulen på sju milj euro för den 22-årige tysken. Milan slickar sår efter ha missat Frattesi, och hoppas på andra värvningar. Mittfältaren Tijjani Reijnders har ratat Barcelona för Milan, påpekar GdS. Återstår att komma överens med AZ. Milan erbjöd 16 milj euro, AZ ville ha 25 milj euro. En lösning kring 20 milj euro väntas. GdS vänder längre in i tidningen strålkastarljusen mot Isak Hien. Atalanta är fortfarande ute efter backen. Hellas Verona vill ha tio-tolv milj euro i cash. Atalanta erbjuder mindre och har försökt få med spelare i utbyte, men utan lycka. GdS menar dock att Bergamoklubben inte har bråttom med Hien. Spelare behöver säljas först.

Corriere dello Sport ger också störst utrymme till Frattesis övergång. Men även Emil Holm nämns i förbigående på förstasidan i en puff för Juventus. På nytt understryks nya sportchefen Cristiano Giuntolis kärlek till svensken. Budskapet är: Holm till kanten samt Koopmeiners eller Milinkovic till mittfältet. Men här presenteras också ett hinder för Holm. Spezia vill ha 15 miljoner euro. Kan Il Secolo XIX ha en dörröppnare? Tidningen uppger att Holms övergång kan komma med ett lån tillbaka till Spezia i ett år. På så vis skulle högerbacken ges mer tid att komma tillbaka efter skada och lära känna italiensk fotboll bättre innan det stora steget. Transferjournalisten Nicolò Schira skrev i natt att Atalanta fortsatt är med i bilden, och det finns också intresse från Inter. Framtiden för lagkamraten Aimar Sher är oviss. ”Jag är öppen för allt och stänger inga dörrar”, säger han till Fotbollskanalen. Senaste säsongen var Sher utlånad från Spezia till Groningen men där blir det ingen fortsättning.

SPANIEN

Marca basunerar belåtet ut att ”Real Madrid tar Arda Güler från Barcelona”. AS är minst lika belåten, ”Güler väljer Real Madrid”. Den turkiska jättetalangen tycks säkrad. Övergångssumman till Fenerbahçe blir 20 miljoner euro, 2,5 milj mer än utköpsklausulen, skriver Marca. Det finns också en vidareförsäljningsklausul på 20 procent. Affären kan bli officiell redan i dag. Enligt AS kommer Carlo Ancelotti att ta med 18-åringen i a-laget kommande säsong. Güler ansluter i veckan. Gårdagens besked att Uefa stoppar Osasuna från spel i Conference League får helsidor. Osasuna kommer att vända sig till CAS, idrottens skiljedomstol. Om Osasuna inte får rätt lär platsen gå till Athletic Club. AS uppger att Atlético-mittfältaren Saúl vill ha en årslön på 20 miljoner euro netto för att flytta till Saudiarabien. Nappar Al Nassr eller Al Ittihad, som visat intresse, skulle 28-åringen bli den högst betalda spanska fotbollsspelaren. Rubriker får också bekräftelsen i natt om att Carlo Ancelotti tar över brasilianska landslaget 2024.

Sport och Mundo Deportivo speglar med sina respektive förstasidor att Barcelona står som både förlorare och vinnare. Förlorare: Sport har Güler, som skriver på för Real Madrid. Vinnare: MD har Vitor Roque, som skriver på för Barça.

Rac1 lägger till ytterligare en gammal vän som kan göra Lionel Messi sällskap i Inter Miami. Andrès Iniesta är aktuell. 39-åringen, som nyligen lämnade Vissel Kobe, har ett kontraktserbjudande att ta ställning till.

El Chiringito TV-profilen François Gallardo fortsätter stångas. Han försäkrar att Kylian Mbappé kommer att bli en Real Madrid-spelare på torsdag eller fredag. Allt är klappat och klart. Gallardo trummar in budskapet med hjälp av andras tweets, samt menar att L’Equipes uppgifter om att PSG verkligen vill sälja Mbappé (se under L’Equipe) styrker hans case. Till helgen är Gallardo geni- eller, mer troligt, dumförklarad.

FRANKRIKE

L’Equipe har Luis Enrique på förstasidan till rubriken ”Vid bergets fot”. En flört med pågående Tour de France men också en beskrivning av utmaningen som väntar spanjoren. I eftermiddag presenteras Luis Enrique officiellt som PSG:s nya tränare. Och PSG är nu överens om kompensationen till förre tränaren Christophe Galtier och hans högra hand Thierry Oleksiak. Den blir totalt nio-tio miljoner euro. På tal om PSG så skriver L’Equipe att klubben försöker förhandla fram ett nytt kontrakt med Kylian Mbappé, men är nu övertygade om att anfallaren bestämt sig för att lämna gratis nästa sommar. På så vis hoppas Mbappé dra in ytterligare pengar via en jättelik sign-on-fee. PSG känner sig lurad. Mbappé ska enligt PSG-källor ha försäkrat att han inte skulle gå gratis till en rival. Det var därför PSG gick med på ett kontrakt på två plus ett år och inte ett tydligt treårskontrakt. Den uppkomna situationen komplicerar också FFP-situation för klubben. PSG står fast vid försäljning i sommar om Mbappé inte förlänger, men kan inte heller tvinga bort honom. L’Equipe noterar på annat håll att Marcelino börjat som ny tränare i Marseille och att Adi Hütter är ny tränare i Monaco.

Le Parisien tar upp att Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-In Lee och Cher Ndour alla inom kort officiellt kommer att presenteras som PSG-nyförvärv. Förutom att jaga Randal Kolo Muani till anfallet så hägrar fortfarande en värvning av Bernardo Silva. Det är komplicerat. Pep Guardiola uppges pressa Man City att göra allt för att behålla portugisen. Bernardo Silva värderas till 80 miljoner euro och klubben lär inte ge några rabatter, menar tidningen. Däremot uppges 28-åringen sugen på en flytt till PSG. Familjen föredrar också en flytt från Manchester till Paris.

Le 11 Lillois synar läget för Gabriel Gudmundsson. L’Equipe nämnde nyligen att hans framtid i Lille är oklar. Corriere dello Sport skrev häromdagen om visst intresse från Bologna, och Le 11 Lillois skriver nu om en möjlig återkomst i Nederländerna. AZ, som är på väg att tappa Milos Kerkez, påstås intresserad.

TYSKLAND

Sport Bild följer upp Bayern Münchens intresse för Harry Kane. Bayern tränare Thomas Tuchel och Kane är i kontinuerlig kontakt via mess. De hade också ett möte i anfallarens hem i London i juni. Kane påstås ha varit imponerad och är villig att flytta till München. Chansen att vinna Champions League lockar. Bayern är beredd att erbjuda en årslön på tolv milj euro netto. Tottenhams ordförande Daniel Levy vill ha 100 milj euro för Kane, men Bayern hoppas komma undan billigare då 29-åringen sedan 2021 uppges ha fått ett muntligt löfte om att Tottenham ska lyssna på lukrativa bud från utlandet. Kane är den här gången redo att driva på en flytt, menar Sport Bild. Hans kontrakt går ut nästa sommar. Vidare skriver tidningen att Bayern fortsatt har RB Leipzigs Max Eberl som toppkandidat till sportchef.

Bild berättar att Marko Johansson provspelar för Osnabrück, nykomling i Zweite Bundesliga. Ett lån är aktuellt. Den 24-årige målvakten var den gångna säsongen utlånad till Bochum men fick ingen speltid. Johansson har kontrakt med HSV till 2025. På tal om målvakter och Zweite, Andreas Linde får enligt Kicker konkurrens av en ny målvakt i Greuther Fürth. Klubben lånar in Kölns 19-åriga talang Jonas Urbig som är tänkt att få matchning.

Sky Sport skjuter ner uppgifterna om Giorgi Mamardashvili i Bayern München. Jo, Valenciamålvakten har scoutats, men det har många andra målvakter också, och det pågår inte några samtal i München med 22-åringens rådgivare. Bayern har för närvarande Manuel Neuer (37), Sven Ulreich (34) och Yann Sommer (34), men särskilt sistnämnde har ryktats på väg bort.