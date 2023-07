Romano: Gyökeres kan bli klar i dag

Headlines Blogg

A Bola (Portugal) berättar att ”19.04 är Ángel di Marías timma”. I dag presenteras Benficas prestigevärvning – tiden är vald efter Benficas födelseår (1904). Huvudstadsrivalen Sporting kan kontra direkt med Viktor Gyökeres. Enligt transferexperten Fabrizio Romano har det skett ett genombrott i förhandlingarna mellan Coventry och Sporting. ”Grönt ljus kan komma redan under torsdagen”, skriver Romano och lägger till att Coventry begärt 24 miljoner euro plus bonusar. Just prislappen, den högsta någonsin för Sporting, har varit en snackis i Portugal. A Bola frågar sina läsare om Sporting borde betala så mycket som 23 miljoner euro (som tidigare nämnts) för Gyökeres. I omröstningen svarar två av tre (60,6 procent) ”Nej” . Svensken är sedan en tid tillbaka överens med Sporting om de personliga villkoren.

Annons

RTBF (Belgien) noterar att Gustaf Nilsson gjorde fyra mål i Union Saint-Gilloise första träningsmatch. Men det var mot amatörlaget KFC Nijlen, segersiffrorna skrevs till 9-0 och den svenske anfallaren behövde inga tricks ur den högre skolan för att göra målen – Nilsson har nummer 29, se målen här.

TyC Sport (Argentina) har ytterligare en gammal polare till Lionel Messi som Inter Miami vill värva: Enzo Pérez. 37-åringens kontrakt med River Plate går ut i december och han kan därefter ansluta till MLS-klubben. Spanska tidningar skriver att Jordi Alba är mycket nära att skriva på för Inter Miami. Sergio Busquets är redan värvad, och det har även spekulerats i Andrés Iniesta.

ENGLAND

The Guardian upplyser om att Tottenham ger Harry Kane ett nytt, fett kontraktserbjudande, men anfallaren har ingen brådska. Han håller dörren öppen för Bayern München. Läs mer om Kane-affären i Kicker under ”Tyskland”. Tidningen följer också upp Milans andra bud på Christian Pulisic, värt 18,9 miljoner pund. Även det får nobben av Chelsea. Amerikanen är redan överens om personliga villkor med den italienska klubben.

Annons

The Athletic skriver att Arsenal är överens med Ajax om ett köp av Jürrien Timber för 40+5 miljoner pund. Därmed har Londonklubben värvat för över 200 milj pund (Declan Rice 105 milj pund, Kai Havertz 65 milj pund). Vidare berättar The Athletic att en bronsstaty av Arsène Wenger snart kommer att avtäckas vid Emirates Stadium.

Daily Mail följer upp varför Manchester United inte kan värva för summor som exempelvis Arsenal. Erik Ten Hag har ”bara” 120 miljoner pund till sitt förfogande, och hälften har redan lagts på Mason Mount. Fotbollsfinansexperten Kieran Maguire förklarar Uniteds begränsade värvningsmuskler på grund av FFP. Daily Mirror tar i stället upp tråden om Mount. Han fick tröja nummer 7 – ikoniskt nummer i United. Fans har visat missnöje, en del hade velat se Alejandro Garnacho få 7:an, och argentinaren hade enligt Mirror hintat om att han velat ha den. The Sun gör i sin tur en hiss och diss på Unitedprofiler som haft tröjnumret. I samtliga tidningar jublas över att England är i final i U21-EM (3-0 mot Israel).

Annons

Evening Standard upplyser om att Mauricio Pochettino behåller en del av Chelseastaben som plockades in under Graham Potter. Däremot har assisterande tränare Björn Hamberg valt att lämna. Samtidigt skriver Daily Telegraph att klockan tickar för för Chelsea att bli av med ”explosiva” spelare. Romelu Lukaku, Pierre-Emerick Aubameyang, Hakim Ziyech och Christian Pulisic vill alla bort från klubben och är därför inga som bör finnas kvar när försäsongsträningen inleds om en vecka.

ITALIEN

Sky Sport Italia uppger att Inter nu tagit kontakt med Spezia om Emil Holm. Svensken ses som en ersättare till Raoul Bellanova, som flyttat till Torino. Spezias prislapp uppges vara 15 miljoner euro. Juventus starka intresse har annars citerats flitigast på senare till, och Gazzetta dello Sport skriver så sent som i dagens tidning att Atalanta bibehåller intresset för 23-åringen. Under onsdagskvällen kom Sky Sport Italia också med uppgiften att Udinese är intresserad av Lucas Bergvall i Djurgården. Vidare hävdar tv-kanalen att Roma, efter att ha gått miste om Davide Frattesi, kastar lystna blickar på Scott McTominay, Manchester Uniteds mittfältare. Renato Sanches (PSG) och Marcel Sabitzer (Bayern München) är alternativ. West Ham uppges lägga ett bud på 18 miljoner euro för Denis Zakaria. Juventus är ute efter 25 milj euro. ”Nästa vecka kan bli avgörande för en överenskommelse”, lägger Sky Sport Italia.

Annons

La Gazzetta dello Sport har fokus på en ”Trippel salto” av Milan. Tijjani Reijnders, Christian Pulisic och Álvaro Morata är alla nära att dra på sig den rödsvartrandiga tröjan. ”Förhandlingarna går framåt på alla tre fronter”, som GdS skriver. Serie A presenterade spelschemat i går. Det får ett uppslag. Det får också nyheten om att ”supertilläggstid” införs, som under VM i Qatar. Efter att ha säkrat Davide Frattesi är Inters nästa mål Romelu Lukaku. Simone Inzaghi ser belgaren som central inför nästa säsong och Inter kommer att göra sitt yttersta för att hitta en väg att värva honom, menar GdS. Men samtalen med Chelsea väntas dröja till nästa vecka. Inter inväntar också ett nytt bud på André Onana från Man United värt 50 miljoner euro. Kanske redan i dag. Inter vill ha 60 milj euro för målvakten. ”Så här långt har buden inte varit på den nivå vi önskar”, sa Inters sportchef Piero Ausilio i går.

Annons

SPANIEN

Marca och AS använder förstasidorna åt framför allt två ämnen: Ultimatumet till Mbappé (se under Frankrike) och U21-landslagets EM-semifinaltriumf (5-1 mot Ukraina). Nu väntar final mot England. Marca skriver att Milan intensifierar försöken att värva Atléticos anfallare Álvaro Morata. Det har skrivits om saudiskt intresse, men enligt Cadena Cope vill 30-åringen bara till Milan och verkar få sin vilja igenom. Förhandlingarna går framåt och ett avtal kan vara klart ”de närmaste dagarna”. Enligt Gazzetta dello Sport är kan Milan betala utköpsklausul på tolv milj euro och en årslön till Morata på fem milj euro.

Sport och Mundo Deportivo konstaterar båda stolt att Barça gjort sin ”Andra värvning” – Iñigo Martínez från Athletic. Liksom Ilkay Gündogan kommer backen på en fri transfer. Men tidningarna slickar också sår efter att Barça blivit snuvade på Arda Güler av Real Madrid. MD förklarar att det var jättetalangens önskan om spel redan den här säsongen som spolierade chanserna. Dels därför att det var oklart om Güler kunde ta plats på sportsliga grunder i Barças truppen men också för att det var osäkert om han av ekonomiska skäl kunde registreras – Barças återkommande problem. Fenerbahçe uppges upprörda med Güler för Barças erbjudande hade passat den turkiska klubben bättre. 18-åringen kunde då stannat en säsong till på lån. AS menar att Barça inte heller erbjöd lika bra ekonomiska villkor. Enligt Marca väntas Güler till Real Madrid redan i dag, för presentation i morgon.

Annons

Cadena SER uppmärksammar de goda nyheterna om Sergio Rico. PSG-målvakten har fått lämna intensivvårdsavdelningen. Det har gått en och halv månad sedan 29-åringen blev sparkad av en häst. För två veckor sedan vaknade han upp ur koman.

FRANKRIKE

L’Equipe har en given rubrik: ”Ultimatumet”. PSG-presidenten Nasser Al Khelaïfi klargjorde i går situationen med Kylian Mbappé, att han var ”chockad och besviken” över anfallarens utspel om att lämna gratis nästa sommar. Al Khelaïfi förklarade att det inte är ett alternativ. Antingen förlänger Mbappé eller så blir han såld i sommar. Al Khelaïfi satte också en deadline. ”Ett beslut krävs nästa vecka, inom tio dagar, max två veckor. Vill han inte förlänga står dörren öppen”, säger PSG-presidenten. Mbappé har en lojalitetsbonus på 40 milj euro som trillar in den sista juli. Al Khelaïfi fick innan presskonferensen och presentationen av Luis Enrique besök: av en förundersökningsdomare. Al Khelaïfi gav sin tillåtelse till en husrannsakan i hans frånvaro. Det gällde fallet med lobbyisten Tayeb Benabderrahmane som säger sig ha blivit kidnappad i Qatar 2020. Brasilianska förbundet har basunerat ut att Carlo Ancelotti blir förbundskapten nästa år. Men enligt Ancelottis entourage är inget hugget i sten. Italienaren kan förlänga med Real Madrid om han skulle få ett erbjudande.

Annons

Foot Mercato uppger att PSG hoppas de goda relationerna med Galatasaray mynnar ut i en fortsättning för Mauro Icardi, men också att Leandro Paredes och Juan Bernat gör honom sällskap i den turkiska klubben. Vidare uppger FM att RB Leipzig nu lagt ett fjärde bud på Loïs Openda, värt 43 miljoner euro plus bonusar. Lensspelaren är redan överens med den tyska klubben om ett femårskontrakt.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung pratar med Emil Forsberg. RB Leipzig är åderlåtet. En lång rad toppspelare har lämnat (Laimer, Nkunku, Szoboszlai och snart troligen Gvardiol). Men svensken är inte oroad. ”Det är aldrig trevligt när spelare lämnar men det är så det funkar i fotbollen”, säger Forsberg, ”Här i Leipzig har det alltid fortsatt på en hög nivå även när spelare som Naby (Keita), Dayot (Upamecano), Ibu (Ibrahima Konaté) eller Timo (Werner) lämnat, och så kommer fallet också att vara nu. Jag ser fram emot den nya säsongen”.

Annons

Kicker skildrar på förstasidan uttåget ur Mönchengladbach – Jonas Hoffman (till Leverkusen) är den senaste i raden av spelare. Bayern München och Harry Kane har också ett självklart utrymme. Bayern vill helst få igenom en affär innan den 24 juli, när laget reser till Asien, men är beredd att vänta till augusti om det skulle behövas. TZ lägger till att hoppet att värva Kane växt internt, det talas om ett genombrott de senaste veckorna. Kane vill verkligen komma. Men SportBild uppger att Tottenhams ordförande Daniel Levy är arg över att Bayern pratat med Kane bakom hans rygg och träffat en överenskommelse. Levy vill straffa Bayern. Han vill att klubben ska blöda, som SportBild skriver, och är beredd att nobba även bud på 100 miljoner euro. Tottenham har enligt The Guardian också svarat med att erbjuda anfallsstjärnan ett jättekontrakt. Kicker skriver på annat håll att det ”inte är någon vågad gissning” att Greuther Fürths nya målvakt Jonas Urbig, 19 (på lån från Köln), kommer att peta Andreas Linde. Mer svenskt: Svante Ingelsson hoppade in och gjorde ett mål och var inblandad i ett par andra när Hansa Rostock tog en storseger i en träningsmatch (9-0 mot Malchow). Nils Fröling spelade från start. Rebecka Blomqvist har, som hon berättade för Fotbollskanalen, förlängt med Wolfsburg. Det har också klubben bekräftat.

Annons

Sky Sport skriver att Bayern Münchens läkarteam anlänt till Sydkorea för undersökning av Kim Min-jae. Själva värvningen väntas vara klar inom de närmaste dagarna. Bayern triggar backens utköpsklausul i Napoli på 50 miljoner euro.