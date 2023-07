Uppgifter: PSG befarar skambud på Mbappé

Headlines Blogg

FRANKRIKE

RMC Sport följer upp situationen med Kylian Mbappé. PSG-stjärnan har till midnatt på sig att ändra sig sitt beslut att lämna klubben nästa sommar. PSG har sedan tidigare gjort klart att klubben annars vill sälja honom i sommar. RMC Sport menar att PSG befarar att Real Madrid kommer att vänta till sista stund och lägga ett ”extremt lågt och förolämpande bud”. Ett sätt för Real Madrid att visa att klubben försökte värva Mbappé i sommar men att PSG blockade det. PSG-ledningen är övertygad om att Mbappé redan har en överenskommelse med Real Madrid om att komma på en fri transfer nästa sommar (läs mer Mbappé under Daily Record, England).

Annons

L’Equipe följer på förstasidan upp PSG:s försök att värva Ousmane Dembélé. Förhandlingarna beskrivs av tidningen som långt gångna. Men Fabrizio Romano går längre än så i natt: fransmannen har nu sagt ja till PSG. Parterna är överens om ett femårskontrakt. PSG har tidigare meddelat Barça sina intentioner att värva Dembélé men avfärdats. 26-åringen har en utköpsklausul på 50 miljoner euro som går ut vid midnatt i dag. L’Equipe kom under söndagen med en rad andra uppgifter. Som att Al Ahli försöker värva Sofyan Amrabat och att Malmö FF:s Mahamé Siby skriver på för Caen på lån med köpoption. Mittfältaren har redan genomgått läkarundersökning.

ENGLAND

Daily Record står för den vildaste uppgiften i brittisk press. Chelsea försöker värva Kylian Mbappé med ett erbjudande om spelare plus pengar. PSG:s president Nasser Al Khelaïfi ska ha fört samtal med Chelseaägaren Todd Boehly. PSG är angeläget om att undvika att Mbappé lämnar klubben på en fri transfer nästa sommar. I helgen kom uppgifter om att Liverpool försöker låna Mbappé.

Annons

The Athletic kom med mer solida Chelseauppgifter under söndagen. Londonklubben är överens med Monaco om att köpa backen Alex Disasi. En uppgift som fått medhåll även i franska medier. Chelseatränaren Mauricio Pochettino bekräftade efter segern på söndag kväll (2-0 mot Fulham) att nyförvärvet Lesley Ugochukwu kommer att lånas ut.

Daily Mail gör rubrik på sportettan på citat från Marcus Rashford. Manchester United-stjärnan medger att han funderade på att lämna klubben. ”Innan tränaren (Erik Ten Hag) kom, kanske lite. Sådan är fotbollen, det händer”, säger Rashford, ”Allt händer av en orsak, och han (Ten Hag) kom till klubben vid rätt tidpunkt för mig”. Rashford förlängde nyligen kontraktet med United.

Manchester Evening News följde under natten, svensk tid, Manchester Uniteds senaste träningsmatch i USA (2-3 mot Dortmund). United inledde men en ”b-elva” med Victor Nilsson Lindelöf och Harry Maguire som mittbackar. Den senare möttes av en del buande men det var svensken som blev syndabock för tyskarnas andra mål. Det insläppta målet ledde också till ett ”bråk” mellan Brandon Williams och Tom Heaton, där den förstnämnde skrek, ”it’s your fuck up”. Lindelöf får bara 5 av 10 i betyg.

Annons

Sheffield Star noterar att det snart gått två veckor sedan Sheffield United värvade Bénie Traoré från Häcken, och anfallaren har ännu inte kunnat träna med klubben. Orsaken är förseningar med visumet. Men nu uppges det klart och Traoré kan ansluta.

ITALIEN

Corriere dello Sport toppar med ”Lukakus bluff”. Anfallaren fick frågan om en flytt till Juventus av en Intersupporter och svarade, ”Det tror jag inte”. Men Juves sportchef Giuntoli fortsätter arbeta på en deal med Chelsea. Lazio fortsätter i stället leta offensiv förstärkning till kanterna. I dagsläget är Jesper Karlsson förstahandsfavorit, menar CdS, och påpekar att samtal med svenskens representanter återupptagits. Karlsson sägs redo för flytten. En affär med AZ väntas gå på 15 miljoner euro plus bonusar. Tidningen lyfter också upp Pontus Almqvist i en rubrik, då han ”glänste” för Lecce (3-0 mot Citadella). Nyförvärvet svarade för ett volleymål, fick ett mål bortdömt för en tveksam offside och var bland lagets bästa spelare, enligt CdS.

Annons

La Gazzetta dello Sport dekorerar förstasidan med citat från Marcus Thuram (Milan) och Bremer (Juventus), båda intervjuade av tidningen. På transfersidorna instämmer Gazzetta dello Sport i uppgifterna om Sassuolos intresse för Emil Holm. Det gör också transferexperten Fabrizio Romano, som däremot avvisar uppgifterna om att Brighton är ute efter högerbacken. Det ser ut att bli en italienskt match om Holm. Juventus och Atalanta har sedan länge också uppgetts intresserade.

Sky Sport Italia applåderar Atalanta som ses som ”reavinsternas drottning”. Den stundande försäljningen av Rasmus Højlund ger 57,8 milj euro i reavist. Dansken köptes för 17,2 milj euro och säljs för 75 milj euro (plus bonusar). Dejan Kulusevski gav plus 31,5 milj euro, Alessandro Bastoni plus 31 milj euro, Cristian Romero plus 30,7 milj euro och Franck Kessié plus 30 milj euro. På tal om Højlund och United, så fortsätter United också att jobba på en värvning av Sofyan Amrabat från Fiorentina. Gianluca Di Marzio nämnde i helgen att Torino är tillbaka i jakten på Isak Hien. Atalanta är också intresserat men behöver sälja spelare först. Hellas Verona vill ha tio miljoner euro för mittbacken.

Annons

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo drar båda på att det är ”krig” mellan PSG och Barcelona om Ousmane Dembélé. Det var innan nattens besked från transferspecialisten Fabrizio Romano om att Dembélé sagt ja till PSG. Tidningarna menar att Barça kommer att ta strid om PSG betalar utköpsklausulen på 50 miljoner euro som går ut vid midnatt i dag. Klubben kommer då att vända sig till Uefa och kräva en utredning av PSG:s finanser. Romano menar att Barça kan använda en del av pengarna för Dembélé till att värva João Cancelo. Iván Fresneda är plan B.

Marca och AS bygger förstasidor på spanska landslagstjejer. Inte de som är i VM utan U19-landslaget som vann EM (0-0 mot Tyskland, 3-2 e str). ”En gyllene framtid”, som Marca slår fast på förstasidan. Både Marca och AS gör också stora, men rätt urvattnade, artiklar om Kylian Mbappé. Att Real Madrid bidar sin tid är på nytt temat. AS menar att den spanska klubben står fast vid att truppen är komplett för kommande säsong, medan Marca uppmärksammar RMC Sports linje om att det kan komma ett skambud från Real Madrid i sista minuten.

Annons

TYSKLAND

Kicker lockar med intervjuer kring landslaget och Bundesliga, men här finns också plats för Zweite Bundesliga. Branimir Hrgota (Greuter Fürth) är efter sina två mål i helgen uttagen i Omgångens lag. Svante Ingelsson och Nils Fröling fick också en fin start på säsongen med Hansa Rostock i går (2-0 mot Nürnberg). Ingelsson, med nyskrivet kontrakt, var enligt Kicker en av de bästa på planen och spelade fram inhopparen Fröling till det andra målet (se målet här).

Sky Sport följer upp Sadio Manés flytt till Al Nassr. Läkarundersökning väntas i dag. Övergångssumman till Bayern München landar på strax under 30 miljoner euro inklusive bonusar. Den 31-årige senegalesen ville stanna i Bayern. Plåster på såren blir en lön på 40 miljoner euro netto om året. Sky Sport summerar samtidigt Bayerns värvning av Mané som ”den största transfermissen i rekordmästarnas historia”.

Annons

Sport1 har mer Bayern. Brentfords målvakt David Raya har nobbat Bayern som i första hand var ute efter ett lån med köpoption. Bayern har inte helt strukit intresset för Raya, tror inte Arsenals är ett hot men Yassine Bounou är ett konkret alternativ. Marockanen är mer öppen för flytten. Bayern vill inte göra en stor investering med tanke på Manuel Neuer.

ÖVRIGT

Gazet van Antwerpen (Belgien) konstaterar att Jacob Ondrejka direkt hamnat i strålkastarljusen. I sin debut svarade han för inspelet som motståndarna gjorde självmål på (1-0 mot Club Brügge) – se målet här. ”Jag kunde gjort ett eller två mål”, menar Ondrejka. Het Laatste Nieuws skriver i sin matchrapport att svensken var ”särskilt farlig”, att han redan spelat sig in i fansens hjärta och konstaterar att han är polyvalent. Ondrejka startade centralt på mittfältet. Inför matchen hade både Het Nieuwsblad och HLN citat från nyförvärvet. Den förre Elfsborgsspelaren berättar att han gillar att provocera. ”Man kan säga att jag gillar att reta motståndarfans. Jag kör också trash-talk ibland – för skoj skull, jag menar inget illa”, säger Ondrejka. Till HLN säger 20-åringen, ”Jag gillar att underhålla på och utanför planen”. Han lägger till, ”En Abba-sång på min inkilningen? Nej, nej, Country Roads”. Och det kan för övrigt bli mer blågult i Antwerpen. Klubben uppges även försöka värva Gustaf Lagerbielke, Ondrejkas tidigare lagkamrat i Elfsborg.

Annons

A Bola (Portugal) njuter av Sportings insats (3-0 mot Villarreal). Även om Viktor Gyökeres inte gjorde mål påpekar både A Bola och Record att svensken imponerade. ”Det var för sådana här insatser vi ville ha Gyökeres”, påpekar tränare Rúben Amorim. En insats av svensken ”som får det att vattnas i munnen på Sportingfansen”, om man får tro A Bola.

Przeglad Sportowy (Polen) sätter Mikael Ishak i fokus efter att Lech Poznan klivit upp i serieledning efter två omgångar. I går gjorde han första målet (2-0 mot Radomiak Radom) – se målet här. Przeglad Sportowy påpekar att det var Ishaks första start inför hemmafansen på 108 dagar. Där emellan har han haft borrelia. ”Jag känner mig bättre och bättre. Jag är glad över att ha gjort mål och min form växer”, säger Ishak.

TV2 (Norge) noterar att Leopold Wahlstedt tackar för sig i Odd efter gårdagens match (2-3 mot Rosenborg). ”Jag är väldigt tacksam för tiden jag haft i Odd, och är skyldig klubben ett stort tack. När jag kom till Odd var jag ingen. Nu känner jag mig redo för nästa steg”, säger Wahlstedt, som bekräftade att Bröndby blir ny klubbadress. Sportchefen Morten Rönningen: ”Vi tror att det löser sig inom en-två dagar”.