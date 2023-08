Uppgifter: Karlsson överens med Lazio - som också sneglar på Cajuste

Headlines Blogg



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport vänder sig på nytt mot bytet Dusan Vlahovic-Romelo Lukaku på förstasidan. I går var vinkeln att belgaren är mycket äldre. I dag är fokus på Juventussopprtrarnas missnöje med bytet. Stor rubrik får också Gianluigi Buffon, 45 år gammal, som till slut lägger handskarna på hyllan. Både Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport nämner i dag ännu en gång Lazios intresse för Jesper Karlsson. Och transferjournalisten Nicolò Schira skrev i natt att 25-åringen redan gett klartecken till Lazio för ett kontrakt till 2028. Relevo-journalisten Matteo Moretto skriver samtidigt att Lazio hoppas göra framsteg i förhandlingarna med AZ inom de närmaste dagarna. Det har spekulerats i en prislapp på 15-20 milj euro. Kan det blir fler Laziosvenskar? Transferjournalisten Sacha Tavolieri uppgav häromdagen att Napoli är intresserad av Jens Cajuste. Tavolieri skriver nu att även Lazio kastar lystna blickar på Reimsmittfältaren. Noterbart: Cajuste bytte agent i maj.

Corriere dello Sport gör på nytt Vlahovic-Lukaku till största rubrik på förstasidan. Chelsea närmar sig och Juve är ”Tio miljoner euro från Lukaku” efter de senaste samtalen. Det innebär Londonklubben gått upp till 20 miljoner euro plus belgaren för Vlahovic. Juve ville initialt ha 50 milj euro och Lukaku men kan tänka sig ner till 30 milj euro. Samtidigt uppger Sky Sport Italia att Juve är överens med Lukaku om de personliga villkoren. CdS uppger långt ner på en transfersida att Andrea Pirlo gillar Riccardo Gagliolo och vill ha honom till Sampdoria. Tidigare har Catanzaro visat intresse för den 33-årige Regginabacken, som har en landskamp med Sverige på sitt cv.

La Repubblica noterar att José Mourinho trots allt sagt ja till Saudiarabien. Men han blir kvar som tränare i Roma. Det är Saudi press agency som meddelar att portugisen blir styrelseledamot i Mahd Sports Academy, där för övrigt Cristiano Ronaldo Jr spelar. Kontraktet är på tre år och kronprins Mohammed bin Salman gav klartecken till värvningen av Mourinho.

ENGLAND

Daily Star har som alla tidningar med Englands överkörning av Kina, 6-1, här som ”Great Maul of China”. Men övergångar dominerar tabloiderna. Det är ”Ankomst” för Rasmus Højlund som är på plats i Manchester och har redan genomfört läkarundersökning hos United. Allt blir klart i dag. Och det är ”Avgång” för Harry Kane. Bayern är övertygade om att värva anfallaren. Men Evening Standard menar att om en övergång inte är klar innan ligan startar den 13 augusti, så vill Kane inte äventyra Tottenhams säsong och stannar kvar. Han kan då även vara beredd att förlänga.

Daily Telegraph följer upp André Onanas utskällning av Harry Maguire, som fått stor spridning i sociala medier (se klipp här). Lisandro Mártinez påpekar att Onana är en stor personlighet och en ledare, och uppmuntrar målvakten att fortsätta skälla. ”Det gör det bättre”, säger argentinaren, ”Om man är fokuserad kan man bråka även med lagkamrater. Man måste se till så att alla är på tå, och inget hände. Det är en del av fotbollen”. På tal om United, transferspecialisten Fabrizio Romano uppger att Real Sociedad under tisdagen kontaktade klubben om Donny van de Beek. Förhandlingar om mittfältaren väntar.

The Times skriver att Manchester City hoppas säkra Josko Gvardiol denna vecka, och för under de 86 miljoner pund som RB Leipzig vill ha. Under tisdagen uppgavs även City jaga Jérémy Doku, men får konkurrens från Barcelona. Times skriver på annat håll att West Ham till slut ser ut att värva James Ward-Prowse samt att Chelsea har Tyler Adams (Leeds) och Edson Álvarez (Ajax) som backupplan om klubben inte lyckas värva Mosies Caicedo.

Sussex Express har mer om Caicedo. Mittfältaren medgav för gäster på Brightons gala på tisdagen att han vill lämna klubben. Officiellt kommenterade han ingenting. Chelsea har en längre tid försökt köpa 21-åringen. Caicedo fick under galan priset som Årets spelare både av fans och medspelare.

SPANIEN

Sport toppar med ”Polemisk flytt” för Ousmane Dembélé. Dels är Barça och Xavi besvikna över att fransmannen valt PSG. Dels blossar en konflikt upp om pengarna som väntas leda hela vägen fram till domstol. Det handlar inte om priset. PSG kommer betala 50 miljoner euro. Men fördelningen av pengarna mellan Barça å ena sidan, och Dembélé och hans agent å andra sidan, ”är en olöst konflikt som kommer att sluta på juridisk terräng”, som Mundo Deportivo uttrycker det. Xavi fick efter träningsmatchen i morse, svensk tid (1-0 mot Inter), en fråga om Dembélé. ”Han var tydlig med oss och bad om att få lämna. Det känns inte bra eftersom vi tagit hand om honom så att han trivts här”, säger Xavi,”Jag är lite besviken, ja. Vi kan inte konkurrera med PSG:s bud”.

Marca täcker förstasidan med Kylian Mbappé. Tidningen bekräftar Daily Telegraphs uppgifter i går om att PSG överväger att anmäla Real Madrid för otillåten kontakt med Mbappé. Marca påpekar att sådana anmälningar är svåra att bevisa. PSG är övertygad om att anfallaren och Real Madrid redan är överens om en övergång på fri transfer nästa sommar.

AS, liksom Marca, tillbakavisar också uppgifter om att João Félix är ett alternativ för Barcelona, som ersättare till Ousmane Dembélé. Uppgifter under tisdagen gjorde gällande att Jérémy Doku däremot är det. I går kom en AS-journalist med uppgifter om att Werder Bremen och FC Köpenhamn är intresserade av Ludwig Augustinsson. Några ytterligare bekräftelser är svåra att hitta i andra medier, och FCK-podden ”Kvart i bold” skrev under gårdagen att FCK inte haft någon kontakt med Augustinsson.

Radio Galega uppger, enligt flera supporterkonton till Celta Vigo, att Williot Swedberg lär stanna och inte lånas ut. Svensken ska ha imponerat på nya tränaren Rafael Benítez under försäsongen.

FRANKRIKE

L’Equipe har fokus på Olympique de Marseille och klubbens nya offensiv med Pierre-Emerick Aubamyang i spetsen. I kväll spelar OM sista försäsongsmatchen och hela 60 000 åskådare är väntade till Stade Vélodrome. Som angavs redan i tisdags morse kommer PSG att betala cirka 50 miljoner euro för Ousmane Dembélé oavsett om utköpsklausulen förändrats. Enligt L’Equipe vill PSG också betala i delbetalningar över flera år. Affären blir klar i veckan. Tidningen, och transfergurun Fabrizio Romano, uppger att RB Leipzig ökar sitt bud på mittbacken Castello Lukeba till 32 miljoner euro. Men enligt Foot Mercato kommer Lyon att nobba även detta bud.

Le Parisien uppger att Bernardo Silva inte kommer till PSG i sommar. Manchester City vägrar släppa portugisen, och PSG har nu gett upp försöken.

TYSKLAND

Bild slår fast att Bayern Münchens bud till Tottenham för Harry Kane var 85 miljoner euro plus 10 milj euro i bonusar. Sky Sport har samma totalsiffra. Tottenham uppger vilja ha 120 milj euro, men Sky tror på ett nära förestående avtal strax norr om 100 milj euro-strecket. Kontraktet med Bayern är till 2028. Bild hävdar vidare att Kane själv har en plan om att spela för Tottenham i träningsmatchen mot Sjachtar på söndag men flytta innan Premier League-starten. Anfallarens debut skulle därmed bli mot RB Leipzig i Supercupen den 12 augusti. Bild kom under tisdagen med uppgifter om att klubbar både i Norge och Sverige var intresserade av Marko Johansson. Enligt Aftonbladet blir det Halmstad som lånar HSV-målvakten.

Sport1 uppmärksammar att Dortmund drabbats av en rad skador på USA-turnén. Thomas Meunier uppges bli borta en månad på grund av en muskelskada. Gregor Kobel kan missa cupmatchen i helgen, däremot Nico Schlotterbecks knäskada inte allvarlig även om det inte heller lär bli spel i cupmatchen.

ÖVRIGT

Varden (Norge) följer upp Leopold Wahlstedt, vars övergång till Bröndby ser ut att kapas av Blackburn. Den engelska klubbens bud till Odd uppges vara motsvarande drygt 11,5 milj svenska kronor inklusive bonusar. Det bud som accepterats från Bröndby var 8,3 milj kr. I båda fallen finns vidareförsäljningsklausul på 15 procent. Bröndby erbjöd enligt danska BT Wahlstedt en årslön på motsvarande drygt fyra svenska miljoner kr, men Blackburn erbjuder det dubbla, alltså drygt åtta milj kr. Det är i sin tur tio gånger mer än 24-åringens nuvarande lön i Odd. Wahlstedt föredrar också enligt Varden en flytt till den engelska klubben. Blackburn har den förre MFF-coachen Jon Dahl Tomasson som tränare.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) skriver om damlandslaget som är ”I sjunde himlen” efter storsegern i VM (7-0 mot Vietnam). Här finns också en artikel om en 16-åring som blev nedslagen utanför Twentes arena i samband med matchen mot Hammarby. Bilderna har fått uppmärksamhet i Nederländerna. Ögonvittnen säger till AD att det var Hammarbysupportrar som slog och sparkade. Misshandeln är polisanmäld. Händelsen inträffade en halvtimme efter matchen när Hammarbysupportar bröt sig ut från arenan, upprörda efter attacken mot sponsorsektionen.

Tipsbladet (Danmark) har tre svenskar med i Omgångens lag i Superliga. Jordan Larsson (FC Köpenhamn), Rami Al-Hajj (Odense) och Benjamin Nygren (FC Nordsjælland) är alla med. Nygren är även med i Superligans officiella Omgångens elva.