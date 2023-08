Swedbergs nya roll - ”Har överraskat lagkamrater”

Headlines Blogg

SPANIEN

Faro de Vigo, La Voz de Galicia, AS – alla instämmer de nu i Radio Galegos uppgifter i går: Williot Swedberg blir kvar i Celta Vigo. 19-åringen lånas inte ut. Han har imponerat på nya tränaren Rafael Bénitez under försäsongen. Det är helt klart beskedet som klubben skickat ut. Swedberg ses nu som Iago Aspas stand-in som släpande anfallare och kommer att få speltid. AS lägger till att ”i omklädningsrummet är de överraskade över den svenske anfallarens utveckling”. Tidningen påpekar att han nu är starkare, snabbare och visar mer karaktär.

Marca sätter rubriken ”Med en sköldpaddas fart” och illustrerar med just en sköldpadda. Kanske är det en blinkning till liknelserna mellan Kylian Mbappé och Donatello i Teenage Mutant Ninja Turtles. Oavsett syftar rubriken på att övergången för fransmannen till Real Madrid går långsamt Mbappé har kontroll över sitt öde och har ingen brådska. Sport – av alla tidningar – hävdar vidare att Mbappé gett klartecken till en flytt till Chelsea en säsong, så länge han kan skriva på för Real Madrid på en fri transfer nästa sommar. På morgonen finns en annan rubrik på Marcas hemsida: ”Juventus bekräftar diagnosen: Mbappé är ingen nyck utan en nödvändighet”. Real Madrid förlorade i morse, svensk tid, med 1-3. Bäst att skynda på sköldpaddan.

Sport och Mundo Deportivo har båda Ansu Fati på förstasidan, 20-åringen som sänkte Milan. Sport har tilläget ”..och två värvningar till”. I dag har Barças ledning, inklusive president Joan Laporta och tränare Xavi, ett möte för att diskutera fler värvningar. João Cancelo, med Ivan Fresnada som plan B, är ett aktuell val till ytterbacksplatsen. Men en annan rubrik är mer anmärkningsvärd. ”Xavi har ett problem: Barça har bara 13 registrerade spelare – inklusive Kessié och Dembélé”, som båda är på väg ut. Det hela bottnar som vanligt i Barças ekonomiska trubbel. Försäljningar och andra intäkter gör ändå att klubben är övertygad om att kunna registrera hela truppen.



ENGLAND

The Sun känner Arsenalfansens besvikelse. ”Jesus wept”. Gabriel Jesus har opererat knäet och blir borta flera veckor. Laget slog i går Monaco efter straffar (1-1, 5-4 på straffar), här är Daily Mails spelarbetyg. Chelseafansen svettas över en annan anfallarens knä: Christophe Nkunku. Han fick kliva av träningsmatchen i morse, svensk tid, mot Dortmund redan efter 20 minuter. Nyförvärvet missade en stor del av förra säsongen hos RB Leipzig med en knäskada, men Maurcio Pochettino är försiktigt optimistisk. ”Vi hoppas han kan vara tillbaka snart. Vi behöver några dagar att bedöma honom”, säger han. Matchen slutade 1-1.

Daily Mail skriver om att Chelsea fått konkurrens om Moises Caicedo. Enligt Sky Sports handlar det om en saudisk klubb. Enligt The Atheltic är det inte nödvändigtvis en saudisk klubb. CBS:s Ben Jacobs skriver att det är en Premier League-klubb, men inte Liverpool. Caicedos representanter ska ha blivit tillsagda av Brighton att budet är på över 80 milj pund, större än Chelseas. Mystiken tätnar. Mail ger annars dagens fetaste rubrik åt att Manchester City säkrat Josko Gvardiol. De engelska tidningarna anger motsvarande 90 miljoner euro som slutsumma, tyska Sky Sport lägger till tio milj euro i bonusar. Daily Mail undrar sedan hur illa ställt det är i West Ham. The Sun och The Times gör samma sak. Trots jätteförsäljningen av Declan Rice är Londonklubben den enda i Premier League som inte värvat nytt.

The Guardian-medarbetaren Fabrizio Romano har två potentiella värvningar för Tottenham. Förhandlingar pågår med Rosario Central om 19-årige anfallaren Alejo Véliz. Dessutom är klubben nära att värva backen Micky van de Ven från Wolfsburg.

Nottingham Post noterar en rejäl smäll för Nottingham. 0-5 mot Rennes i en försäsongsmatch. Nyförvärvet Anthony Elanga spelade från start. ”Såg bra ut emellanåt på kontringar, men hade liten möjlighet att komma in i matchen”, summerar tidningen.

Sheffield Star konstaterar att Sheffield United äntligen har Bénie Traoré, nyförvärvet från Häcken, på plats. Problem med visumet sinkade anfallarens ankomst. Han får tröja nummer 11.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport sätter strålkastarljusen på Milan. ”Det finns att göra”, menar tidningen efter tre raka förluster i USA. Bland annat är Charles De Ketelaere på väg bort. Milan är överens med Atalanta om ett lån, värt sex miljoner euro, med köpoption. Nu är det upp till 22-åringen. Enligt transferexperten Fabrizio Romano har belgaren också erbjudanden från Spanien. Emil Holm nämns på nytt i en artikel om Spezia. Han fick en smäll och fick kliva av i 2-1-segern mot Wolfsburg. Förutsatt att det inte är något större problem ser GdS Sassuolo som ledare i jakten på hans namnteckning, före Juventus, Atalanta och West Ham. På tal om Spezia: den tidigare AIK -aktuelle Lukas Mühl har nu i stället skrivit på för Spezia. Parma åkte ur Serie A men Marija Banusic blir kvar i ligan. Den landslagsmeriterade 27-åringen har skrivit på för nykomlingen Napoli.

Corriere dello Sport har för tredje dagen i rad Romelu Lukaku i fokus. I dag med beskedet att Juventus sätter press på Chelsea genom att göra Álvaro Morata till alternativ. Lukaku uppgavs redan i förrgår överens med Juve. Dusan Vlahovic, som ses ingå i ett byte med Chelsea, var för övrigt en av målskyttarna på morgonen när Juventus tog en prestigeseger mot Real Madrid med 3-1. CdS har också dåliga nyheter för Jesper Karlsson . Lazio är mycket nära att köpa Gustaf Isaksen från FC Midtjylland för tio miljoner euro plus bonusar. Danska medier instämmer, och CdS lägger till att ”Lazio föredrog honom framför Karlsson i AZ Alkmaar”. I går kom uppgifter att Karlsson hade gett grönt ljus till en övergång till Lazio. Klubben är dessutom överens med Daichi Kamada om ett kontrakt.

FRANKRIKE

Le Parisien och RMC Sport uppger båda att Benficas anfallare Gonçalo Ramos är överens med PSG. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano, som tror på en snar övergång, handlar det om ett femårskontrakt. Benfica vill ha 80 miljoner euro för 22-åringen. Enligt portugisiska Record och A Bola i dag så erbjuder PSG 65+15 milj euro, alltså totalt 80 milj euro. PSG arbetar parallellt med flera spår. Foot Mercato menar att PSG vill addera tre offensiva krafter till efter Ousmane Dembéle, förutom Ramos även Randal Kolo Muani och Bradley Barcola.

L’Equipe drar på förstasidan på PSG:s nya tränare Luis Enrique som hamnat mitt i tumultet med Kylian Mbappé. Men tidningen understryker att spanjoren är fast besluten att sätta sin prägel på laget med sina metoder och sina idéer. Ett par träningsmatcher får också gott om utrymme. Olympique de Marseille förlorade mot Bayer Leverkusen inför fulla läktare på Stade Vélodrome med 1-2. En av floppspelarna i matchen var enligt L’Equipe Pierre-Emerick Aubameyang. Rennes imponerade med storseger mot Nottingham, 5-0.

Le Progrès hör Lyons Laurent Blanc försvara Amin Sarr , som under fjolårssäsongen fick kritik. Enligt tränarna imponerar svensken på träningarna men får inte ut det på matcherna. ”Amin saknar lite självförtroende”, menar Blanc. Sarr ska också har varit ett utropstecken under en träningsmatch bakom stängda dörrar (8-2 mot Sion). Sarr fanns bland målskyttarna, men mer än så framgår inte.

TYSKLAND

Kicker menar att ”Klockan tickar” för Bayern München att få ordning på de sista bitarna innan ligastarten. Som att få tillbaka ringrostiga kaptenerna Manuel Neuer och Thomas Müller, som att slutföra värvningen av Harry Kane och hitta en ny nummer 6. ”Jag är en nummer 6”, svarade Joshua Kimmich och skapade lite uppståndelse i går. Kicker skriver vidare att RB Leipzig snart har sina sista pusselbitar på plats. Josko Gvardiol säljs till Manchester City och Castello Lukeba från Lyon ersätter. Sky Sport uppger att totalsumman City betalar för Josko Gvardiol är över 100 miljoner euro. RB Leipzig har insisterat på just minst 100 milj euro. Grundsumman är 90 miljoner euro. BBC Sport anger också 90 milj euro som grundsumma, men skriver att inga bonusar förekommer. Affärerna väntas presenteras i veckan. RB Leipzig vann i går för övrigt en träningsmatch mot amatörklubben VSG Altglienicke med 9-2, nyförvärvet Loïs Openda gjorde fyra mål och Emil Forsberg gjorde två.

Sky Sport uppger att Manchester United fortsatt är intresserad av Leon Goretzka. Mittfältaren vill stanna i Bayern München, men står för närvarande i skuggan av Joshua Kimmich och Konrad Laimer på Thomas Tuchels mittfält. Även West Ham drömmer om Gorretzka.

ÖVRIGT

De Telegraaf (Nederländerna) är bara en av tidningarna som ger stort utrymme åt vad ett vittne beskriver som ”en människojakt” på Twentefans av Hammarbyhuliganer. Minst två personer har skadats. Trots att Twente i sista stund stoppat biljetter har enligt Algemeen Dagblad ”hundratals” supportrar rest, fans som redan hade ordnat med resa. Twentesupportrar uppges varna varandra från att lämna hotellen i Stockholm. Matchen spelas i kväll. Utanför Twentespelarnas hotell var det fyrverkeri för att störa nattsömnen.

Nettavisen (Norge) och annan norsk press kanske skriver mest om jättefiaskot för Häcken i CL-kvalet. Rubriker som ”Hosets Klaksvík chockade Høgmos Häcken och möter Molde i nästa omgång”. Mycket Norge med andra ord. Men skrällen är omskriven överallt i Europa. Klaksvík har hamnat på kartan – och dessvärre också Allsvenskan.

Miami Herald (USA) jublar över Lionel Messis senaste insats i Inter Miamis rosa tröja. Det blev två mål och priset som matchens spelare i natt, svensk tid (3-1 mot Orlando City). Därmed har Messi fem mål på sina tre första matcher med klubben. Alla var inte glada i argentinaren. Orlandomittfältaren César Araújo munhöggs med honom i pausen och lagets tränare, Oscar Pareja, var missnöjd med ”cirkusen”. Han bestred även en straff och tycker Messi skulle haft ett andra gult kort efter en tackling. ”Jo, vi har sett Miamis framsteg och Messis ankomst, men det måste också vara rättvist”, säger han. Här är Messis första mål och här det andra.