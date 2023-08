Neymars pappa rasar: ”L’Equipe är L’Efake”

Headlines Blogg

FRANKRIKE

L’Equipe har först och främst ögonen på VM-åttondelsfinalen mot ”grannen” Marocko. Men ögon och öron följer också Neymar. L’Equipe kom under måndagen med beskedet att Neymar vill lämna PSG. Det ska brasilianaren ha meddelat klubbledningen. I stället vill han tillbaka till Barcelona. En övergång anses mycket komplicerad. Det surras också om intresse från MLS och från Chelsea. Dessutom påstår Foot Mercato att det finns ett saudiskt erbjudande med lön på sammanlagt 300-400 miljoner euro. Men Neymars pappa och agent, Neymar Sr, slår tillbaka kraftfullt mot gårdagens uppgifter. ”Jag kan bekräfta att nyheten inte hänt. L’Equipe är L’Efake”, meddelar Neymar Sr PL Brasil, och tror att någon har en agenda, ”Informationen kommer från någonstans, man får försöka förstå avsikten”. Mer från franska ligan: Arsenal uppgavs i går ha nobbat ett bud på Folarin Balugan från Monaco. Reims utmanar Burnley om Ajax ytter Mohamed Daramy.

RMC Sport ser en tunt beslöjad attack på Kylian Mbappé i PSG-president Nasser Al Khelaïfis ord i samband med presentationen av Gonçalo Ramos. Al Khelaïfi sa att anfallaren är ”supermotiverad och slåss för laget” samt att ”det är den här typen av spelare som är framtiden för vår stolta klubb”. Mbappé tränade under måndagen med gruppen av spelare som inte är aktuell för a-laget. Enligt Le Parisien är han ”fokuserad och disciplinerad” trots situationen. RMC Sport följer också upp AS uppgifter i går om att PSG är ute efter Ansu Fati. Namnet har varit på bordet, men det är för att 20-åringen erbjudits till PSG via agenter, menar radiokanalen. Och PSG är för närvarande inte intresserat av att gå vidare.

ENGLAND

Evening Standard pryder som alla engelska tidningar nyhetsettan med Englands VM-avancemang. Tidningen bär på mindre framträdande plats också på citat från Dejan Kulusevski, som gjorde en strålande match mot Sjachtar i söndags med bland annat två assist (Football London gav honom 9/10). Svensken prisar nya tränaren Ange Postecoglu och har fått tydliga direktiv inför säsongen. ”Jag vet precis vad han vill ha av mig. Han vill att jag attackerar straffområdet mycket mer när vi har bollen, och när jag har den bara satsa framåt hela tiden, och inte bry mig om ifall jag tappar den, bara fortsätta satsa”, säger han. På frågan om Postecoglu vill att han gör fler mål svarar Kulusevski, ”Exakt, vi vill alla göra fler mål. När vi leder med 1-0 vill vi göra två, inte backa tillbaka”. Kulusevski hyllar även Harry Kane, och hoppas flyttryktena försvinner. ”Vi vill förstås alla att han stannar och kommer göra allt för att han gör det”, säger svensken.

The Sun har i stället för den engelska triumfen Lauren James utvisning i fokus på sportettan. Hon får svettas över om det blir mer VM-spel efter stampincidenten. Daily Telegraph menar att det är ”nästan säkert” att den automatiska avstängning på en match förlängs till att täcka resten av VM. West Hams jakt på spelare tar också stort utrymme. Klubben lägger på Manchester Uniteds Harry Maguire och Scott McTominay på 30 miljoner pund vardera. Det senare har blivit nobbat, enligt Fabrizio Romano. Dessutom uppger klubben överens med Ajax om att värva Edson Álvarez för 35 miljoner pund samt enligt The Sun gett sig in i kamp med Burnley om att låna Ian Maatsen, som imponerat under försäsongen med Chelsea. Trots att det till slut börja röra på sig på transfermarknaden påpekar Daily Telegraph att tränare David Moyes hänger löst.

Daily Mirror har som största rubrik, ”Keep your MOney” – att Mohamed Salah nobbar det lukrativa erbjudandet från Saudiarabien. På sporten ges annars Jamie Carraghers salva rejält med utrymme. Sky Sports-experten och den tidigare Liverpool-spelare följer sin gamla klubbs jakt på Romeo Lavia. ”Det här är pinsamt”, skriver han på X sedan Liverpool fått ett tredje bud nobbat, och uppmanar klubben att betala vad Southampton kräver eller gå vidare.

Daily Mail menar att Chelsea kan komma upp i totala värvningar för en miljard pund under bara drygt ett år med Todd Boehly. Londonklubben har redan spenderat 769 miljoner pund och jagar fortfarande Tyler Adams, Moisés Caicedo, Dusan Vlahovic och Micheal Olise i sommarfönstret.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport gör det igen. Ännu en förstasida som dömer ut bytet Dusan Vlahovic mot Romelu Lukaku. Fokus i dag är på supportrar och ex-spelare i Juve som opponerar sig. Rubrik: ”Alla säger Vlahovic”. Men Juventränare Max Allegri vill ha belgaren. Andra rubriker: Inters tränare Simeone Inzaghi har förlängt kontraktet till 2025 och målvakten Yann Sommer anslutit. Fiorentina bekräftar att klubben är överens med Spezia om att värva anfallaren M’Bala Nzola.

Sportitalia-profilen Alfredo Pedullà uppger att Atalanta planerar med en värvning av Isak Hien. Tränare Gian Piero Gasperini valt ut honom. Avtalet med Hellas Verona är på cirka tio miljoner euro. Vad som återstår är att Atalanta samtidigt lyckas kränga Merih Demiral till Inter. Atalanta är på för närvarande på offensiven. I går värvades Gianluca Scamacca och på morgonen rapporterar Fabrizio Romano att det är mycket nära med Charles de Ketelaere från Milan: ett lån (tre milj euro) med köpoption (23 milj euro) plus bonusar (fyra milj) och vidareförsäljningsklausul (10 procent). John Björkengren lämnade under måndagen Lecce för Randers.

Corriere dello Sport, som till skillnad från Gazzetta dello Sport hela tiden haft en entusiastisk bild av bytet Vlahovic-Lukaku, menar i dag att ”det aldrig varit så nära”. Chelsea har nu höjt erbjudandet till 28 milj euro plus Lukaku. Juve vill ha 35 milj euro och belgaren. Men tidningen bygger i dag sin förstasidan på Napolis bud på Celta Vigos stortalang Gabri Veiga, värt 30 miljoner euro. Och att Piotr Zielinski är på väg till Al Ahli för samma summa. Transferjournalisten Nicolò Schira skriver på X att det sedan i går pågår nya samtal mellan Sassuolo och Spezia om Emil Holm. Sassuolos bud har tidigare uppgetts vara 9,5 milj euro (tre milj för lån, plus köpobligation på 6,5 milj euro). Spezia vill ha 12 milj euro.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo täcker förstasidorna med Gamper Cup, den årliga försäsongsmatchen med lite extra glans. I år är Tottenham motståndare, och Dejan Kulusevski väntas starta. MD skriver också att Bernardo Silvas förhoppningar om en övergång till Barcelona är nära att grusas. Om Barça inom de närmaste dagarna inte kommer med ett bud som Manchester City kan acceptera så förlänger han med de engelska mästarna. Det tycks givet. Minns att PSG nyligen gav upp Bernardo Silva för att City vägrar att lyssna på bud.

Marca gör – till skillnad från de katalanska tidningarna – störst rubrik på Neymar. AS gör störst rubrik på Mbappé. I båda tidningarnas fall baseras rubrikerna på franska uppgifter från måndagen. Att Neymar vill till Barcelona, att Mbappé måste ta första steget för att Real Madrid ska agera. Det kan också tilläggas att AS bekräftar Mundo Deportivos uppgifter i går om att Xavi inte vill ha Neymar.

Faro de Vigo gör artikel på att Carl Starfelt gör en ”kärleksflytt”. Hans flickvän Jacynta Galabadaarachchi bytte nyligen Celtic mot Sporting. Det är bara 455 km med bil från Vigo till Lissabon. Även Celtictränaren Brendan Rodgers nämner närheten till flickvännen som en av orsakerna. Starfelts övergång, värd cirka fem miljoner euro, väntas bli klar inom kort.

TYSKLAND

Sport1 och Sky Sport tycks eniga om en sak: Bayern München och Harry Kane är inte över. Inte än. Sky Sport påpekar att Tottenham faktiskt inte nobbat Bayerns bud på 100 miljoner euro, Bayern har inte haft någon kontakt med ordförande Daniel Levy. Även om ett avtal inte är nära ses förhandlingarna som pågående. Både Sport1 och Sky Sport skriver att ett nytt bud är aktuellt. Kane är prioritet för Bayern. Men det måste fixas innan den engelska ligastarten nästa helg. Om inte, så menar Sport1 att Kane kan vara ett alternativ i januari, då han är billigare, samt förlita sig på Mathys Tel fram till dess. Kane kan också bli ett mål på fri transfer nästa sommar. Sky Sport skriver på annat håll att PSG, trots värvningen av Gonçalo Ramos, fortfarande vill ha Randal Kolo Muani. Problemet är Eintracht Frankfurts prislapp på 100 miljoner euro. Om Kolo Muani säljs ser Frankfurt två möjliga ersättare i Hugo Ekitiké (PSG) och Elye Wahi (Montpellier).

Bild följer upp måndagens besked att ett ingrepp gjorts i Manuel Neuers knä. Folk nära Neuer pratar om att han kan vara redo redan till ligastarten den 18 augusti. Men Bild uppger att det finns de i Bayern som befarar att målvaktsveteranen kan bli borta till efter nyår. Situationen är oroande. I går blev andremålvakten Yann Sommer klar för Inter. Återstår Sven Ulreich, som vaktade målet i 4-2-matchen mot Monaco i går. Bild ser möjliga värvningar i: Giorgi Mamardashvili (Valencia), Yassine Bounou (Sevilla), David de Gea (fri) och Kamil Grabara (FC Köpenhamn).

ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) har på morgonen störst Celticrubrik om att flytten för Carl Starfelt är bekräftad – av hans tandläkare. På Instagram önskar han svensken lycka till i Spanien. Mittbacken fick göra ett kort inhopp i går (4-2 mot Ross County) innan flyttlasset går till Celta Vigo. Tränaren Brendan Rodgers sa efter matchen att affären väntas bli klar ”tidigt nästa vecka, om inte tidigare”. Ersättare kan bli Gustaf Lagebielke, vilket Expressen rapporterade under måndagen. Elfsborgsbacken har tidigare uppgetts uppvaktad av Antwerp och Ajax.

BT (Danmark) skriver att Isak Bergmann Jóhannesson, tidigare i Norrköping, kan hamna i Tyskland. Fortuna Düsseldorf har lagt ett bud på 20-åringen till FC Köpenhamn.

Ta Nea (Grekland) rapporterar att en 22-årig grek avlidit efter måndagskvällens våldsamma bråk med Dinamo Zagreb-huliganer utanför AEK:s arena. Han knivhöggs upprepade gånger, fördes till sjukhus men läkarna lyckades inte rädda hans liv. Ytterligare åtta personer fördes till sjukhus. Trots att den kroatiska klubbens supportrar var portade lyckades 200 obehindrat ta sig till Aten och gick till attack. 96 personer greps, merparten kroater. AEK möter Dinamo Zagreb i Champions League-kvalet i kväll.