"Mördare på läktarna?" - AEK vill inte möta Dinamo

Eleftheros Typos (Grekland), Ta Nea – alla de stora grekiska tidningarna täcker förstasidorna med mordet på en 29-årig AEK-supporter. ”Vem bär skulden?”, skriver Ta Nea med stora bokstäver, och pekar sedan ut polisen, som struntade i varningssignalerna, och förstås Dinamo Zagrebs huliganer, av Eleftheros Typos upprört kallad en ”multinationell strormtrupp”, eftersom det förutom kroater fanns fem andra nationaliteter bland de gripna. För en av de skadade efter bråket i måndags kväll uppges tillståndet vara kritiskt, ett par andra behandlas också fortfarande på sjukhus. Sju poliser som bar ansvar för övervakning fick omedelbart gå. Polisen är övertygad om att mördaren finns bland de 90-tal huliganer som gripits. Hans DNA finns på offret. Uefa sköt upp själva Champions League-kvalmatchen. Det räcker inte på långa vägar för AEK. ”Hur är det tänkt att AEK efter det barbariska mordet på Michalis av ett gäng kriminella kroater, ska springa in på planen och spela mot detta lag? Kommen en del av hans mördare att finnas på läktarna? Deras vapendragare som firar mordet i sociala medier?”, skriver AEK i ett uttalande på tisdag kväll. Klubben håller Dinamo Zagreb som ansvarig part och kräver tuffa tag: ”Är kroaternas lobbying inom Uefas ramverk viktigare än det liv som mördarna tog? Kräver europeisk fotboll att våra spelare ska spela på deras hemmaplan som om ingenting har hänt? Det finns bara ett sätt: omedelbar och hård bestraffning nu! Den civiliserade europeiska fotbollen kräver det, och det gör också AEK!”. Det finns också en oro för en ny våldscykel över gränser mellan ultrasfalanger till vänster (som AEK:s tillhör) och höger (som Dinamos Bad Blue Boys tillhör). Beredskapen är höjd för Panathinaikos-Marseille och Hajduk Split-Paok.

Daily Record (Skottland) tar fram ”exklusivt”-stämpel och sätter den på uppgifter om Celtic-aktuelle Gustaf Lagerbielke (Borås Tidning räknas uppenbarligen inte). 23-åringen har titeln baron, är nummer 254 i linjen till den svenska kungatronen och beskrivs av tidningen ha ”en av de mest aristokratiska familjeträden i europeiska fotboll”. Elfsborg bekräftade i går samtal med Celtic men dementerade bud. Sky Sport påpekar att Lagerbielke är ett av två aktuella namn, en sondering har också gjort hos Volendam för Xavier Mbuyamba.

Globo Esporte (Brasilien) uppger att Manchester City lagt ett bud på motsvarande 81 miljoner euro för Lucas Paquetá. West Ham har ännu inte svarat, men väntas nobba och begära mer. Pep Guardiola vill ha 25-åringen.

ENGLAND

Daily Mail ser ett Manchester ”United-elände”. Nyförvärvet Rasmus Højlund har ryggproblem som kommer att begränsa hans speltid under inledningen av säsongen. Problemet är större än klubben tidigare medgett. Tidningen tar vidare upp The Times uppgift om att Chelsea riskerar böter, eller till och med poängavdrag, för att brutit mot Premier Leagues ekonomiska regelverk. Plåster på såren från Mail är att Londonklubben till slut säkrat en huvudsponsor. Infinite Athlete kan det stå på det hittills sponsorlösa tröjbröstet redan till ligapremiären i helgen. Avtalet uppges värt drygt 40 miljoner pund per säsong.

Daily Mirror drar ett djupt andetag, ”Herr we go”: Bayern München lägger ett nytt bud på Harry Kane. Det är tyska och engelska medier eniga om. Enligt The Times tycks Tottenham ”allt mer resignerad” till att tappa sin anfallsikon. Richarlison imponerade inte alls i hans frånvaro i går (2-4 mot Barcelona). Men klubben värvade samtidigt en annan anfallare, Alejo Véliz (och även backen Micky van de Ven). Och enligt Times kan om Kane lämnar ytterligare anfallsförstärkning komma genom Gift Orban från Gent. På Mirrors sportetta finns också ”Nkunku knockad till jul”. Chelseas nyförvärv har opererat knäet och blir borta cirka fyra månader, enligt Daily Telegraph.

The Sun sätter tränarcirkusen i Wolverhampton i fokus. ”Lopetegui ut – O’Neil in”. Förstnämnda är bekräftat, sistnämnda är troligt. Här uppmärksammas också Fabrizio Romanos uppgifter att Arsenal är överens med Brentford om att köpa målvakten David Raya för 30 miljoner pund och att Kyle Walker vänder Bayern München ryggen för att i stället skriva nytt kontrakt med Man City.

Evening Standard uppger att inte bara Angelo Gabriel lånas ut från Chelsea till Strasbourg: även Deivid Washington följer efter. 18-åringen är ytterst nära en övergång till Londonklubben för 17 miljoner pund och beger sig sedan över kanalen. En tredje spelare väntas göra samma resa, troligen ytterligare ett ungt nyförvärv, Lesely Ugochukwu.

ITALIEN

Sky Sport Italia-experten Gianluca Di Marzio skriver om en ”blitz i Sverige” från Udinese för att värva Lucas Bergvall från Djurgården. Det betyder direkta samtal på plats. Även Atalanta är intresserade av 17-åringen men Udinese har kommandot, skriver Di Marzio, och lägger till att ”målet för Udineses representanter är att återvända till Italien med Bergvall”. Ingen köpesumma nämns, men Di Marzio har tidigare nämnt sex-sju miljoner euro.

La Gazzetta dello Sport fortsätter sin anti-Lukaku-kampanj. Efter att i upprepade artiklar ha påtalat att Juvefansen inte vill ha belgaren och efter att ha ålders- och vikthånat honom, så levereras i dag hårda ord från Inters vice president Javier Zanetti. ”Med tanke på vad Inter gjort för honom så hade vi förväntat oss ett annat uppträdande. Både som professionell spelare och som människa. Han har självfallet rätt att gå var han vill, det hade räckt att säga det i tid. Och ingen är större än klubben, och när man bygger ett lag måste man alltid tänka på vem man tar in i omklädningsrummet”, säger Zanetti. Han säger inte att ”Romelu har förrått oss”, som är citatrubrik på förstasidan, men det är andemeningen.

Il Secolo XIX skriver om Sassuolos förhandlar med Spezia om Emil Holm. Enligt tidningen erbjuder Sassuolo nu tio miljoner euro, 3,5 milj euro för lån och 6,5 milj euro i bindande köpoption. Det är i så fall en höjning av lånedelen med 500 00 euro. Tidningen påminner om att SønderyjskE ska ha 50 procent. Samtidigt skriver Gazzetta dello Sport i dag att det fortsatt är ”öppen auktion” mellan Sassuolo, Juventus och Atalanta om Holm. Il Secolo XIX tar också upp att Genoa utmanar Leicester om att låna stortalangen Cesare Casadei från Chelsea. Mittfältaren föredrar Genoa, Chelsea föredrar Leicester, men inget beslut är taget.

Corriere dello Sport sätter strålkastarljusen på Viktor Osimhen och Piotr Zielinski. ”230 miljoner euro till Napoli”. Det är summan av de nya buden från Al Hilal respektive Al Ahli. Det största budet är förstås på nigerianen, värt 200 milj euro, och med en årslön på 50 milj euro till spelaren. Napoli hoppas fortsatt förlänga med Osimhen.

SPANIEN

Mundo Deportivo njuter av sina ”Gamper Boys”, och Sport tycker det var ”Lamine Yamal show”. 16-åringen kom in i 80:e minuten och medverkade i de avslutande tre målen som fastställde slutresultatet i den årliga uppvisningsmatchen Gamper Cup (4-2 mot Tottenham). Yamal får klart högst betyg i Sport, 9 av 10. Matchen spelade inför 35 000 åskådare på Montjuïc (Estadi Olímpic Lluís Companys), som blir Barças hemmaplan kommande säsong under ombyggnaden av Camp Nou. Asnu Fatis framtid fortsätter vara ett frågetecken, trots en imponerande försäsong, och Xavi rätade inte ut det efter matchen. Snarare tvärtom. ”Han (Ansu Fati) tränar bra, som Ferran Torres, men fram till den 31 augusti kan vi inte ge några svar, för vi har Financial fair play att ta hänsyn till”, säger Xavi. El Desmarque hävdar att storsatsande Al Hilal kan vara på väg att värva Ansu Fati, som föredras framför João Félix. Ironiskt nog kom uppgifter i går att just Barça kan satsa på João Félix om en värvning av Bernardo Silva går om intet, en redan till synes utsiktslös affär.

Relevo uppger att Real Sociedad för samtal med Arsenal om att låna Kieran Tierney. Den baskiska klubben är intresserad av ett lån med köpoption på den 26-årige vänsterbacken. Relevo uppger vidare att Al Ahli är intresserad av Mario Hermoso. Atléticobacken har redan nobbat ett första erbjudande, men utesluter inte en flytt.

FRANKRIKE

L’Equipe slänger i rubrikform fram ett idiomatiskt uttryck som slarvigt skulle kunna översättas, ”Det går bra nu”. För det gör det för Frankrike i VM. ”Nästan för enkelt”, som är rubriken på första uppslaget efter kvartsfinalavancemanget (4-0 mot Marocko). En halvsida ges också Al Hilals stora intresse för Neymar. Lönen som erbjuds är runt 80 miljoner euro per år. Foot Mercato skriver även att den saudiska klubben vill träffa Neymars pappa och agent, Neymar Sr, som i går dementerade att sonen sagt till PSG att han vill bort. Men L’Equipe tvivlar på att Al Hilal kan övertyga Neymar, som vill spela i en stark liga fram till VM 2026. På tal om Al Hilal och PSG, så har klubben lagt ett nytt bud på Marco Verratti enligt Fabrizio Romano. Både Neymar och Verratti saknades för övrigt på PSG:s träning på tisdagen, men det handlade enligt RMC Sport om skadekänning respektive sjukdom. På lördag har PSG ligapremiär mot Lorient. Noterbart: den storsatsande saudiska fotbollen håller på att slå sig in på den europeiska tv-marknaden. Canal+ har, enligt L’Equipe, köpt rättigheterna till Saudi Pro League för de två nästkommande säsongerna. I Italien har La7 gjort detsamma.

Le 11 Lillois hävdar att framför allt Bologna och Torino fortsatt följer Gabriel Gudmundsson nära. Svenskens framtid i Lille anses oklar. En plats på bänken ses som trolig.

TYSKLAND

Sport1 lanserar ett uppseendeväckande namn i Bayern Münchens målvaktsjakt: Kepa Arrizabalaga. Samtal uppges redan igång med spanjoren och även med Chelsea. Det skulle handla om ett lån med köpoption. Arrizabalaga, som Thomas Tuchel känner väl sedan sin tid i Londonklubben, sägs öppen för idéen. Chelsea har just värvat Robert Sánches. På Bayerns lista finns fortfarande Yassine Bounou, men Sevilla vill inte släppa honom på lån med köpoption. Bayern jagar ”billig” men bra målvakt med tanke på det oklara läget kring Manuel Neuers skada.

Sky Sport skriver att Bayern München är redo att lansera ett fjärde bud på Harry Kane på cirka 110 miljoner euro. Enligt The Times kommer huvuddelen av pengarna att betalas direkt och Tottenham kan den här gången vara beredd att ge med sig. Sky Sports expert Dietmar Hamann tycker det är för mycket pengar med i bilden. ”Jag skulle inte betala 100 miljoner euro för en spelare som har ett år kvar på kontraktet och är 30 år gammal”, säger Hamann i Sky Sport.

Bild hävdar att Hoffenheim lånar anfallaren Wout Weghorst från Burnley. Den 31-årige nederländaren var under våren utlånad till Manchester United.