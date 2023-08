Chelsea med bud på Lavia – och närmar sig Caicedo

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Telegraph och transferexperten Fabrizio Romano meddelar att Chelsea gett sig in i kampen om Romeo Lavia. Ett bud på 48 miljoner pund har lagts. Southampton kan gnugga händer åt ett möjligt budkrig, eftersom Liverpool lagt flera lägre bud tidigare. Southampton har länge uppgetts begära 50 milj pund. Frågan är vad Chelseas bud innebär för försöken att värva Moises Caicedo och Tyler Adams. The Guardian menar i alla fall att Londonklubben samtidigt närmar sig en affär med Caicedo. The Independent skriver också om ”ett genombrott” i förhandlingarna kring betalningsstrukturen, där Brighton nu sägs kräva 90+10 milj pund.

Annons

Daily Mirror kallar det för ”Hammer Time”. Daily Star använder ”Eastspenders”. De beskriver båda att West Ham till slut går tungt in på transfermarknaden. Harry Maguire är på väg gång. James Ward-Prowse är på väg gång. 30 miljoner pund vardera. Dessutom uppger The Independent att West Ham och Monaco nu är största favoriter att värva anfallaren Folarin Balogun, som Arsenal vill ha 40 milj pund för. Men West Ham kan också sälja tungt. Det första budet från Manchester City på Lucas Paquetá nobbades men ligamästarna väntas komma tillbaka med ett bud på 70 miljoner pund.

Daily Mail toppar med ”Saudiska ligan är inget hot mot oss”. Premier Leagues vd Ian Masters påpekar att spelare och tränare bara är en del för att skapa intresse. Historia, tradition, förankring i samhällena är andra delar. Masters återkommer till Saudiarabien: ”Vi är bara i början på något. Jag har blivit tillfrågad om jag är oroad över det och ni vet svaret – det är något vi håller ett öga på, alla i en tävlingssituation vill ha konkurrens på lika villkor. Vi är långt från att vara oroliga över det för närvarande”, säger Masters. Benjamin Pavard kan bli Harry Maguires ersättare i Man United. Förhandlingar pågår. Men Mail påpekar att det finns tre andra alternativ: Tapsoba (Bayer Leverkusen), Jean Clair Todibo (Nice) och Marc Guehi (Crystal Palace).

Annons

The Athletic uppger att David Raya kommer till Arsenal på lån (3 milj pund) med köpoption (27 milj pund). Den 27-årige målvakten kommer först att förlänga med Brentford. Noterbart från onsdagen är också att Julia Zigiotti Olme förlängt kontraktet med Brighton.

Shields Gazette lyssnar till en uppdatering om Newcastle. ”De enda två spelarna som definitivt missar ligastarten är Emil Krafth och Joe Willock”, säger tränare Eddie Howe. Svensken är tillbaka i träning efter sitt nästan årslånga uppehåll på grund av knäskada men inte redo ännu.

ITALIEN

Il Mattino presenterar Napolis nyförvärv Jens Cajuste som ”Globetrottern som älskar NBA och stoppade Messi”. En hyfsad presentation. Il Mattino menar att han är ”Tanguy Ndombélés arvtagare” i laget, som kan avlasta Anguissa och Lobotka. I dag, på Cajustes 24-årsdag, väntas den officiella bekräftelsen på att han är en Napolispelare. Cajuste har redan träffat lagkamraterna, tränarna och skakat hand med president Aurelio De Laurentiis. Övergångssumman till Reims är cirka 12 miljoner euro. Kontraktet är på fem år. Corriere dello Sport påpekar att några detaljer kring kontraktet är kvar att lösa nu på morgonen, men att årslönen blir 1,2 milj euro plus bonusar. I Frankrike uppgavs han förra året ha 720 000 euro brutto. Cajuste blir femte svensk i Napoli efter Hasse Jeppson, Kurre Hamrin, Jonas Thern och Karl Corneliusson.

Annons

La Gazzetta dello Sport njuter – med all sannolikhet – över att kunna sätta stora rubriken ”Två nej till Lukaku”. Tidningen har en längre tid motsatt sig bytet Dusan Vlahovic-Romelu Lukaku. På onsdagen fick GdS vatten på sin kvarn. Dels skanderade publiken under gårdagens match mellan a- och ungdomslag, ”Vi vill inte ha Lukaku”. Dels berättar transferexperten Fabrizio Romano att Chelseas intresse för Vlahovic är svalt. Och som för att understryka det hela gjorde serben två mål.

SPANIEN

Sport har fokus på Neymar, som PSG vill bli av med. Tidningen menar att Barça är ”mycket uppmärksamma”, men bara kan värva honom om kontraktet annulleras och han sänker lönen, eller en saudiarabisk klubb köper honom och lånar ut honom. Engelska The Independent menar att Barça studerar möjligheten till lån med köpoption. Tidigare har flertal uppgifter gjort gällande att Xavi inte önskar Neymar. Mundo Deportivo påpekar vidare att PSG inte har möjlighet att ensidigt riva kontraktet med Neymar. Dels skulle klubben förstås behöva ersätta brasilianaren. Men Neymars förnyade kontrakt är dessutom skyddat av Fifa-regler för kontrakt för äldre spelare. Skulle PSG bryta mot det skulle klubben få transferförbud i två fönster.

Annons

Mundo Deportivo tycker det råder ”Lamine-feber”. 16-årige Lamine Yamal exploderade på planen när han fick chansen mot Tottenham i veckan. Han har ett kontrakt till 2024 och har ännu inte förnyat. Men Barça är lugna, det lär ske inom kort, skriver Marca. Yamal vill stanna och Xavi räknar med honom. Yamal får redan fansen att glömma Ousmane Dembélé. Och Franck Kessié är också glömd. Nu är mittfältaren klar för Al Ahli.

Faro de Vigo förbereder sig för att välkomna Carl Starfelt. Han anlände under onsdagen. Efter läkarundersökning väntar påskrift på ett fyraårskontrakt och sedan kan han dra på sig Celta Vigos tröja. Starfelt får slåss med Joseph Aidoo och Unai Núñez om en plats. En sak grämer FdV: 28-åringen är högerfotad. Backlinjen saknar vänsterfötter.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att ”OM har problem”. Det blev förlust i första CL-kvalmatchen i Aten (0-1 mot Panathinaikos). Nyförvärvet Pierre-Emerick Aubameyang var på nytt en av flopparna, 3 av 10 i betyg. Gårdagens besked om att Neymar, Marco Verratti, Hugo Ekitike, Renato Sanches och Juan Bernat nu blivit ombedda av PSG att söka nya klubbar tar stort utrymme. Al Hilal är intresserad av både Neymar och Verratti. Brasilianaren är hittills avvisande. Italienaren är mer okej men PSG har nobbat två bud, det senaste på 45 miljoner euro. PSG kan använda Ekitike i samtalen med Frankfurt för att komma åt Randal Kolo Muani. Ousmane Dembélé genomgår i dag läkarundersökning innan han blir PSG-spelare. Och Kylian Mbappé? Fortfarande utanför a-truppen. Enligt ESPN:s källor spelar han inte premiären mot Lorient. Troligen inga matcher alls i augusti. Och en del inom PSG vill frysa ut Mbappé hela säsongen om han inte förlänger, menar ESPN.

Annons

L’Union, lokaltidningen i Reims, sörjer inte nämnvärt den stundande flytten för Jens Cajuste. Dels får klubben igen pengarna som betalades till FC Midtjylland (7+3 milj euro) och mer därtill. Dels ”hittade han aldrig sin plats under Oscar Garcia och Will Still”, menar L’Union, och lägger till att Cajuste ”aldrig lyckades sätta ihop en svit av bra matcher, en oregelbundenhet som berövade honom en startplats”.

TYSKLAND

Kicker skriver om en ”Start med förhinder” för Bayern München. TZ att Bayern är en ”Byggarbetsplats”. Thomas Tuchels lag är inte satt ännu. Tyngsta pjäsen som inte är på plats är förstås Harry Kane. Bayern har redan passerat 100 miljoner euro och är beredd att erbjuda mer. Problemet är att ingen riktigt vet vad Tottenhams ordförande David Levy egentligen vill ha. Och helgen ses som deadline. Randal Kolo Muani är ett alternativ men prislappen ses som för hög mot vad man får. TZ menar att Dusan Vlahovic är en plan B. Kicker påpekar att Mathys Tel imponerat under försäsongen och kan fylla tomrummet tills vidare. Målvakten Manuel Neuer blir i nuläget borta till september/oktober. Enligt spanska Relevo fortsätter förhandlingarna om att plocka in Kepa Arrizabalaga på lån från Chelsea.



Annons

Högerbacken Kyle Walker ser ut att stanna i Man City men det löser Bayern internt. Backen Benjamin Pavard är på väg till Manchester United

Ruhr Nachrichten uppmärksammar Sky Sport-experten Dietmar Hamanns uttalanden. Han tror inte Dortmund kommer sakna Jude Bellingham nämnvärt, och jämför med förra storflytten från klubben. ”De (Dortmund) blev nästan mästare när Haaland lämnade, gjorde fler mål än med honom. Därför tror jag Bellinghams lucka är hanterbar. Självklart hade han enastående färdigheter, men han gjorde vad han ville. Därför kommer man över hans flytt”, säger Hamann, och tror flytten kan gynna sammanhållningen, ”Jag tror också att många spelare inte är ledsna att han lämnat. Han låg bakom massor med mål men han var också skyddad och hade ett frikort. Han kunde göra vad han ville”.

Annons

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) skriver att det nu är klart att Patriot Sejdiu från Malmö FF kommer till NAC på lån med köpoption. Om alla papper är i ordning kan det bli spel för 23-åringen redan mot FC Dordrecht på fredag. Tuttosvenskan var först med uppgifterna om ett lån. De Telegraaf får svar från Twente om att oroligheterna mot Hammarby redan kostat Twente 300 000 euro, motsvarande 3,5 milj kr, fördelade på avstängd sektion (mot Riga senast), böter (från Uefa) och kompensation (till supportar som inte fick resa till Stockholm).

Globo Esporte (Brasilien) uppger att det brasilianska fotbollsförbundet (CBF) fattar beslut om förbundskaptensposten för damlandslaget nästa vecka. Det anses inte troligt att Pia Sundhage får stanna.

Gazzetta (Grekland) berättar att Alexander Jeremejeff skadat sig i låret på Panathinaikos sista träning inför gårdagens CL-kvalmatch (1-0 mot Marseille). 29-åringen väntas bli borta två veckor.

Annons

ESPN (USA) fäster blicken på fotbollsspelaren Da’vian Kimbrough. Han har just blivit den yngste spelare någonsin inom amerikansk proffsidrott. Kimbrough var 13 år, 5 månader och 13 dagar när kontraktet med Sacramento Republic, i den amerikanska andraligan, United Soccer League, presenterades i tisdags.