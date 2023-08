Dramat: Liverpool kapade Caicedo – Chelsea med lång näsa

Headlines Blogg



ENGLAND

The Athletic sätter (förmodad) slutpunkt på en dramatisk affär: Moises Caicedo. Vid halv tre i natt kom beskedet att Liverpool, stärkt av färska pengar från Saudiarabien (Fabinho, Jordan Henderson), har brädat Chelsea. Brighton har godkänt ett jättebud på 110 miljoner pund. Ett brittiskt rekord. Londonklubbens bud var på 100 milj pund. Den summa var vad Brighton begärde i månader men Chelsea la hela tiden lägre bud. Fram till nu. När det var försent. Liverpool vill ha till en läkarundersökning redan i dag. Som extra krydda möts Chelsea och Liverpool i ligapremiären på Stamford Bridge på söndag. Värt att kolla på The Athletic: Hope-o-meter. Aston Villas fans mest optimistiska inför den nya säsongen, West Hams mest pessimistiska.

Daily Mail illustrerar svängningarna kring Harry Kane sedan Tottenham accepterat Bayern Münchens bud i går. Som andra papperstidningar så pryds sportettan av osäkerheten kring flytten. ”Make up your mind, Harry”. Men efter tryckning kom de starka signalerna från Fabrizio Romano & Co om att det verkligen blir Bundesliga kommande säsong. Därav ”Auf Wiedersehn, Kane” som toppar nätupplagan. 100 miljoner pund går affären till slut på. West Ham värvade i går Edson Álvarez men väntar fortfarande på att Harry Maguire ska bestämma sig. Klubben är redan överens med Manchester United om en övergång värd 30 milj pund.

iNews har ”Omöjligt” som största rubrik på sporten. Det är Pep Guardiolas svar på om Manchester City kan ta en ny trippel denna säsong. ”Historien tala för sig själv: när man uppnår vad vi uppnått är det omöjligt att upprepa”, säger Guardiola. iNews omnämner förstås också Lauren James som fått två matchers avstängning i VM, och får hoppas på final för England.

Manchester Evening News noterar att Man United registrerat tröjnumren. Nyförvärvet Rasmus Højlund tar tröja nummer 17, som Fred lämnar efter sig när han flyttar till Fenerbahçe.

ITALIEN

Sky Sport Italia pratar med Napolis nyförvärv Jens Cajuste om flytten till Napoli. ”Det var det lättaste valet i mitt liv”, säger svensken, ”Jag är verkligen tacksam och glad över att vara här”. Han ses som en ”vice-Anguissa”, som Corriere dello Sport uttrycker det. Men även om Cajuste snarare är en avlastare än startspelare knyts förhoppningar till honom. Just Corriere dello Sport gav honom i lokalupplagan i går hela förstasidan med rubriken ”Cajustissimo”. Dessutom fick han tröja nummer 24. Lustigt, för att det var hans 24:e födelsedag i går, men också uppseendeväckande med tanke på att ingen har plockat upp tröjan sedan klubblegendaren Lorenzo Insigne lämnade den efter sig 2022.

La Gazzetta dello Sport undrar, ”Inter, vad gör ni?”. Klubben har fortfarande inte hittat en anfallare sedan det skar sig med Romelu Lukaku. Hetaste namn nu är…Marko Arnautovic i Bologna. Även Mehdi Taremi i Porto finns på listan men kostar mer. Lukaku fortsätter oavsett skapa rubriker. Enligt GdS överväger Tottenham att lägga in en stöt på 30-åringen, nu när klubben förlorar Harry Kane.

Corriere dello Sport förmedlar Aurelio De Laurentiis klara besked: ”Osi stannar”. Det har surrat av rykten kring storstjärnan Viktor Osimhen. Han kopplades under vår och tidig sommar ihop med storklubbar i Europa, och på senare tid med Saudiarabien. Men nigerianen ska ingenstans. Det är budskapet. ”Osimhen stannar. Han har två år på kontraktet. Var skulle han annars?”, svarar De Laurentiis.

Tuttomeractoweb får med att Genoa värvat Shakur Omar från Atalanta. 19-åringen lämnade 2021 IFK Uddevall för Bergamoklubben. Den gångna säsongen gjorde Omar ett mål på sju matcher för Primaveralaget.

SPANIEN

Marca och AS har båda långtidsskadade Thibault Courtois på förstasidan. En stor huvudvärk för Real Madrid. Vem ska ersätta belgaren den här säsongen? Båda tidningarna menar att Yassine Bounou är favorit. AS påpekar att marockanen gärna vill till Real Madrid. Marca uppger att Sevilla är öppna för idéen, men det finns ett problem: Real Madrid vill låna, Sevilla vill sälja. Flera andra namn har bollats upp. Tidningarna nämner Kepa Arrizabalaga, David De Gea, Hugo Lloris, Unai Simón, Giorgi Mamardashvili och Keylor Navas. Bounou är också – med knapp marginal – läsarnas favorit i AS. Han får 30 procent, De Gea 28 procent. Marca noterar även att nyförvärvet Arda Güler måste genomgå ett mindre ingrepp i knäet som han skadat. På annat håll skriver Marca Celta Vigo kräver minst 40 miljoner euro för Gabi Veiga. Bud väntas inom kort från Napoli. Celtas nu färdiga värvning av Carl Starfelt kommer som avslutande två meningar på den artikeln. På morgonen täcks de spanska sajterna av VM-firande: landslaget är i semifinal (2-1 mot Nederländerna e förl).

Sport och Mundo Deportivo har båda Barças intresse för Neymar på förstasidan, men med olika spår. Sport påpekar att brasilianaren vill återvända och att ”enda sättet är att anlända via lån från Saudiarabien”. Det skulle i sin tur kosta Barça tolv milj euro. Ett saudiskt bud till PSG är att vänta inom kort. MD:s vinkel är att det står mellan Neymar och João Félix. En annan skillnad mellan tidningarna i dag: Sport uppger att Ousmane Dembélé väntas presenteras i PSG i dag, medan MD drar på att PSG:s tålamod börjar ta slut. Om Barça inte låter fransmannen skriva på inom 24 timmar så hotar PSG med att hoppa av dealen.

FRANKRIKE

L’Equipe välkomnar den nya säsongen. Den inleds i kväll med Nice-Lille. Intressant nog väntas Gabriel Gudmundsson starta i en offensiv roll i ett 4-2-3-1 – på högerkanten. Adam Ounas är skadad. ”Förra sommaren hade vi samma problem och jag använde ’Gabi’ (Gudmundsson)”, säger Lilles tränaren Paulo Fonseca. Tidningen har också rankat favoriter, där PSG som vanligt är i topp men bara får fyra av fem stjärnor. Utmanarna, på tre stjärnor, anses Monaco, Marseille och Rennes vara. På två stjärnor finns Lens och Lille. Flytten för Jens Cajuste från Reims tar bara plats som en liten del i en liten Reims-notis. Från transfermarknaden noterar L’Equipe även att en efter Barcelona och Al Hilal, så har en Los Angeles-klubb positionerat sig i kampen om Neymar. Om det är LA Galaxy eller LAFC är oklart.

Le Parisien berättar att Kylian Mbappé är fast besluten att stanna i PSG den här säsongen och lämna på en fri transfer nästa sommar. Budskapet repeterades vid ett möte med PSG:s president Nasser Al-Khelaïfi tidigare i veckan. L’Equipe bekräftar uppgifterna.

Foot Mercato menar att Manchester City har tre spelare i fokus som möjliga ersättare till Riyad Mahrez. Det handlar om Michael Olise (Crystal Palace), Bradley Barcola (Lyon) och Jeremy Doku (Rennes). Även Daily Telegraph har uppgav under torsdagen att City är ute efter Doku. Foot Mercato skriver vidare att att Marco Verratti, trots ivrig uppvaktning från Saudiarabien, hoppas stanna i Europa. Chelsea uppges intresserad.

TYSKLAND

Bild ger det eftertraktade vänsterkrysset på förstasidan till Bundesligas största värvning. ”Kane-thrillern” är redo för upplösningen. Det håller Sky Sport och Kicker med om. Torsdagens avsnitt var dramatiskt. Först Bayern Münchens överenskommelse med Tottenham. Sedan Kanes tvekan. Men framåt midnatt tycktes grönt ljus även säkrat från spelaren. I dag väntas slutscenerna – ankomst, läkarundersökning – innan eftertexterna på transfern kan rulla. Bild menar att det finns detaljer kvar att lösa kring bonusar och agentarvode, men inget som ska störa ett lyckligt slut. Övergångssumman anges till 100 miljoner euro plus 20 milj euro i bonusar. Kane skriver på ett fyraårskontrakt och kommer att bära tröja nummer 9. Han är aktuell för spel redan i Supercupen mot RB Leipzig på lördag.

Sky Sport var först med att för ett par dagar sedan berätta om Bayerns intresse för Kepa Arrizabalaga. Under torsdagen följde tv-kanalen upp med att Bayern också lagt sitt första bud till Chelsea: ett lån med köpoption.

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) skriver om AZ:s allt annat än imponerande Conference League-kvalseger i Andorra (1-0 mot FC Santa Coloma). Även lagets nummer 11 får en släng av sleven. ”Till mångas förvåning spelar Jesper Karlsson fortfarande i Alkmaar, men visade inte i Andorra att han är redo att ta steget till en större liga”, skriver AD. Även Mayckel Lahdo startade.

Ekstra Bladet (Danmark) pekar ut Armin Gigovic som syndabock efter FC Midtjyllands kvalmatch till Conference League (0-1 mot Omonia Nicosia). Det var hans helt misslyckade passning som bäddade för matchens enda mål. BT berättar Mjällby är intresserad av Rasmus Wikström i Brøndby.