Klopps syrliga svar: ”Chelseatränare får vanligen de som de vill”

ENGLAND

Daily Mirror-rubriken ”Mo get’ the Blues” tar fasta på att Mohamed Salah tjurade över att bli utbytt i premiären (1-1 mot Chelsea). Publiken jublade hånfullt för varje bit av tejpen på handen han kastade av i frustration medan han saktade lunkade av planen. Jürgen Klopp hade ingen problem med det, säger han, ”Jag kan förstå honom”. Enligt Daily Mail var Salah bäst i Liverpool efter MacAllister, men allra bäst var Chelseas Enzo Fernández (8/10). Daniel Sturridge var inte heller så pjåkig i Sky Sports studio (se klipp nedan).

The Times fångar i stället upp Jürgen Klopps passning. Redan innan nattens besked att Chelsea är överens med Brightons Moises Caicedo för brittisk rekordsumma, fick Liverpooltränaren kommentera den förlorade striden om mittfältaren. Indirekt, i alla fall. Klopp fick fråga om att Mauricio Pochettino sagt att han behöver fler spelare, varvid tysken svarade, ”Det är vad varje Chelseatränare vill ha, och vanligtvis får de som de vill”. Det ger rubriken på Times sportetta.

Daily Mail följer upp beskedet att Bayern München nobbat Manchester Uniteds första bud på Benjamin Pavard. Ett nytt är att vänta och fransmannen ”kommer att slåss så mycket han kan för en flytt”, som Sky Sports uttrycker det. Men United behöver först sälja Harry Maguire för att kunna fullfölja Pavard-värvningen. United är sedan förra veckan överens med West Ham (30 milj pund). Vidare hävdar Mail att United kan värva ännu en Onana – Amadou Onana från Everton. United ser mittfältaren som ett alternativ till Sofyan Amrabat. Tidigare i sommar värvade United målvakten André Onana.

Evening Standard och Football London var inte särskilt imponerad av ligapremiären för Dejan Kulusevski med Tottenham (2-2 mot Brentford). 6/10 är betyget från båda. ”Hade svårt…” är ett återkommande omdöme om svensken. Men anfallskollegorna Son och särskilt Richarlison får inte mer uppmuntrande ord.

Chronicle njuter vidare av Newcastles uppvisning i lördags, och beskriver tvåmålsskytten Alexander Isak som ”the salt and vinegar on a fish and chip paper”. Poesi från nordöstra England.

The Sun tar priset för mest korkade nyhetsetta. Med allt som händer i världen har tidningen som största rubrik: ”Vår wursta mardröm: Kane* kan spela för England (*Det är Kane Jr, Harrys fjärde barn får spela för våra rivaler om han föds i München)”. Nyheten kommer med rött ”exklusivt” stämplat på den.

Daniel Sturridge singing Usher on Super Sunday pic.twitter.com/87ncArcoPR — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 13, 2023

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport, liksom alla italienska sporttidningar, domineras av chockbeskedet att Roberto Mancini hoppar av förbundskaptensjobbet. Mancini väntas i stället hoppa på som förbundskapen för Saudiarabien. Treårskontraktet är värt hisnande 40 milj euro om året, enligt GdS. Sky Sport Italia hade helt andra siffror: 18 milj euro. Mancini väntas bli klar inom de närmaste två dygnen. Hans ersättare för Italien? Troligen Luciano Spalletti, den tidigare Napolitränaren, som väntas fortsätta med 4-3-3. Antonio Conte ses som ett alternativ. GdS noterar att Emil Holm är med i Spezia trupp inför kvällens match mot Venezia. Men han sitter på bänken och är ”säker på ett farväl, med Sassuolo före de andra” i jakten på hans kontraktsunderskrift. Sky Sport Italia uppger att ett nytt möte mellan klubbarna och Holms agent är inplanerat denna vecka. Holm har förresten haft tröja nummer 2 i Spezia. Nu har han nummer 68. Albin Ekdal och Aimar Sher är registrerade på sina vanliga nummer, 8 respektive 31. GdS ser Pontus Almqvist på nytt göra mål för Lecce, den här gången i tävlingsdebuten (1-0 mot Como). På nytt tycker tidningen också att yttern var bäst i laget. ”Han bekräftar att han är en strålande värvning för Lecce”, skriver GdS. I Corriere dello Sport är Almqvist, som hade bud på fler mål, den ende Leccespelare som når upp till 7 av 10 i betyg.

Corriere dello Sport pryder också förstasidan med den förmodade nya förbundskaptenen Luciano Spalletti. Här finns även mycket Napoli. Piotr Zielinski är nära en flytt till Al Ahli. Victor Osimhen är nära att skriva nytt kontrakt värt 15 miljoner euro om året. CdS utropade vid ankomsten Jens Cajuste som Napolis vice-Anguissa. Men Il Mattino påpekar att han också kan vara vice-Lobotka, och det finns också lite vice-Zielinksi i svensken. Tränare Rudi Garcia prisar redan nyförvärvets mångsidighet. ”Han kan spela alla tre roller på mittfältet. Han har bra teknik och är fysisk, han är lång, han kan erövra boll. Han passar bra in i vårt lag”, summerar Garcia. Cajuste är aktuell redan för ligapremiären mot Frosinone på lördag.

SPANIEN

Mundo Deportivo hör Xavi och Frenkie De Jong slå hårt mot domarna och La Liga efter poängtappet i premiären (0-0 mot Getafe). ”En skam”, är rubriken och slutsatsen från båda. ”Om detta är La Liga-produkten vi ska sälja är det helt skamligt. Jag förstår att folk inte tittar på fotboll”, säger Xavi. ”Det är synd att La Liga fattar sådan här beslut. Getafe maskade bort 20-30 minuter. Det är skamligt”, säger De Jong. MD fyller på med att Barça ”blev bestulna på en straff”. Men Getafes tränare José Bordálas slår tillbaka mot sin kollega Xavi. ”Jag tycker inte att Xavi gör vår liga någon tjänst”, svarar Bordálas, ”Storheten i fotboll ligger i att ett litet lag kan ta poäng från Barcelona. Jag delar inte hans åsikt, det är förstår ett sätt för honom att rättfärdiga att de inte tagit tre poäng med en trupp med otroliga spelare”.

Marca täcker förstasidan med Kylian Mbappé och hans beslut att stanna. En viss beskhet finns inne i tidningen med rubriken ”Ännu en dribbling av Mbappé”. I Madrid ses det som han lurade klubben på en övergång förra året. Inter heller den här gången valde han Real Madrid. ”Såpan är inte över, i alla fall inte förrän juni nästa år”, avslutar Marca sin artikel. Vidare konstaterar tidningen att Kepa Arrizabalaga snart är i Real Madrid. Han fanns inte ens i Chelseas trupp, och Bayern München bekräftade nederlag i kampen om målvakten och då även den stundande spanska flytten. ”Vi var nära ett avtal, vi ville presentera Kepa tillsammans med Harry Kane. Men han har valt Real Madrid. Kepa är spanjor och det var därför han valde Real Madrid”, säger Bayerns vd Jan-Christian Dreesen. Marca har Jude Bellingham som Omgångens lirare. AS ger sin förstasida till Eder Militãos skada, den andra korsbandsskadan på en vecka efter Thibault Courtois. Marca pratar vidare med Aitana Bonmatí inför VM-semifinalen mot Sverige. ”Det är en rival som är helt annorlunda än oss. Om de inte har bollen händer ingenting, de har vunnit många matcher på det viset. Som mot USA, då de led mycket men gick vidare. De försvarar sig, de slår inlägg, de gör det bra med alla långa spelare och på fasta situationer är de otroliga”, säger Bonmatí.

La Voz de Galicia pratar med Williot Swedberg, som imponerat under Celta Vigos försäsong och fått gott om speltid. ”Mitt mål är att spela mer. Jag är ung och behöver spela och mitt mål är att göra det i Celta. Men om det inte går i Celta så får det bli i ett annat lag. Jag vill spela”, säger Swedberg, som bekräftar att han kunde ha lämnat i vintras, ”Det fanns möjligheter att lämna, men de gav mig chansen att stanna och det gjorde jag”. Den stärkta fysiken har varit omskriven, ”Sedan jag kom hit tror jag att jag lagt på mig sex, sju kilo muskler”, liksom snabbheten, ”Det är något jag har sedan förut, men genom att bli starkare har jag blivit mer explosiv”. Swedberg fick göra ett kort inhopp i går (0-2 mot Osasuna).

FRANKRIKE

L’Equipe sammanfattar läget i PSG med enkla budskap. Bild på Kylian Mbappé och ordet ”In” i grönt. Bild på Neymar och ordet ”Out” i rött. Mbappé är inte bara tillbaka i träning med a-laget med ett leende på läpparna. Han är också beredd att förlänga. Enligt Foot Mercato till 2025 med en klausul som garanterat honom möjlighet att bli såld nästa sommar. Mbappé har fått ett transferfönstret som har gått som han velat. En riktig nummer 9 i Gonçalo Ramos. Kompisen Ousmane Dembélé på plats. Randal Kolo Muani och Bradley Barcola fortfarande möjliga värvningar, och enligt Foot Mercato fortsätter Mbappé även trycka på för Bernardo Silva. Dessutom är han ensam herre på täppan. Lionel Messi är borta och Neymar är det snart. Al Hilal var på söndagskvällen ”ett steg ifrån” att säkra Neymars övergången värd strax under 90 miljoner euro. Brasilianarens skriver på för två år. Enligt uppgift kommer han att tjäna mer i grundlön än Cristiano Ronaldo. Portugisen har 100 milj euro i årslön plus 100 milj euro från samarbetsavtal. L’Equipe menar att Neymar idealiskt sett vill återvända till Europa inom ett till två år, med sikte på VM 2026. Fabrizio Romano slår även fast att något lån till Barça inte är aktuellt. Noterbart från söndagens ligaspel är att Monacos Wissam Ben Yedder buades ut av publiken (4-2 mot Clermont). Lagkaptenen står åtalad för tre sexualbrott.

Foot Mercato uppger att PSG är överens med Roma om en försäljning av Leandro Paredes för cirka fem miljoner euro. Vidare hävdar FM att Bayern München är intresserad av Ibrahim Sangaré i PSV Eindhoven. 25-åringen toppar den tyska klubbens lista över möjliga mittfältsvärvningar. Enligt nederländska ESPN är även Liverpool och PSG efter Sangaré.

TYSKLAND

Kicker ger som väntat Harry Kane plats på förstasidan, Bayern Münchens och Bundesligas rekordvärvning. Det talas om hysteri, och Bild uppger att Bayern i lördags hade rekordförsäljning på merch, shop och online sammanräknat. Över 10 000 tröjor med Kanes namn och nummer 9 ska ha sålts. Men det ändrar inte det faktum att Thomas Tuchel redan har uppförsbacke efter chockartade 0-3 mot RB Leipzig i Supercupen i lördags. Tränaren är redan under press. ”Hans facit under tiden i Bayern har varit katastrofalt”, säger experten Dietmar Hamann, ”Det kan bara finns två anledningar till att det inte funkar. 1/ Laget är splittrat, 2/ Eller så har laget ett problem med tränaren”. Lothar Matthäus, en annan högprofilerad expert, är ”förvånad” över Tuchels kommentarer efter matchen. ”Jag är övertygad om att det förvånar omklädningsrummet och att en del spelare skakar på huvudet. ’Kane undrar nog om vi inte tränat på fyra veckor’ – om han (Tuchel) inte är försiktig tas det inte emot väl i omklädningsrummet. Det kan snabbt bli farligt för honom”, menar Matthäus. Tuchel sa också att han var ”chockad” över insatsen, och Kicker kommenterar det med att ”Larmklockorna ringer redan i München. Och det innan Bundesliga ens börjat”.

Bild uppmärksammar även att Fabrizio Romano rapporterar att Union Berlin ger sig i kast med nästa spektakulära värvning från Serie A: Leonardo Bouncci, 36. Spanska Relevo var först med uppgifterna. Union är redan på väg att göra klart med Richard Gosens från Inter. Enligt Bild är Gosens aktuell redan för ligapremiären mot Mainz i helgen.

ÖVRIGT

Record (Portugal) deltog i regnet av lovord över Viktor Gyökeres efter lördagens debut. Tidningen fortsätter i dag med, ”Gyökeres spränger skalan”. Record uppmärksammar nu att svensken leder truppstatistiken för skott, nickar, vunna dueller och frisparkar med sig.

Rijnmond (Nederländerna) njuter av att ”Tre svenska nyförvärv fixade härlig seger åt Exelcsior” (4-3 mot NEC). Casper Widell, Richie Omorowa och Oscar Uddenäs gjorde alla mål i ligadebuten. ”Swedish House Mafia”, kallar mittfältaren Lennard Hartjes trion och skrattar. Och Omorow har en idé efter succén, ”Kanske kan vi göra det till en nationell helgdag”. Särskilt Widell, som köptes från Helsingborg för 175 000 euro, imponerade på De Telegraaf. ”Det ser ut som väl investerade pengar”, menar tidningen, och Algemeen Dagblad håller med. De Telegraaf skriver vidare att källor inom Ajax bekräftar The Athletics uppgifter om att klubben är överens med Middlesbrough om att köpa Chuba Akpom. Övergångssumman är tolv miljoner euro.

La Dernière Heure (Belgien) skriver att Ludwig Augustinsson är på ingång till Anderlecht. Transferjournalisten Sacha Tavolieri skrev i natt att det är en ”done deal”, och Edu Saniña på Golsmedia Andalucía instämmer. Låneavtalet med Sevilla ska ha slutits under helgen, och väntas blir officiellt i dag eller i morgon.