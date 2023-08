Uppgifter: Juve in i kamp om Holm igen

Headlines Blogg

ITALIEN

Corriere dello Sport uppmärksammar i utkanten av det stora nyheterna att det under de sista dagarna av transferfönstret kan blossa upp en kamp om Emil Holm igen. Högerbacken verkade klar för Atalanta, men Juventus är med i matchen igen. Sky Sport Italia instämmer. Först vill Juve dock få iväg antingen Samuel Iling-Junior eller Matías Soulé. Spezia uppges begära 15 miljoner euro för Holm, men CdS tror 12 milj euro räcker. Tidningen lägger till, ”Juve skulle kunna fatta beslut om att värva svensken och låna ut honom (det finns intresse från Genoa, men även Wolfsburg och Brentford utomlands), även om denna idé kanske tilltalar spelaren mindre än att spela i Atalanta”. På annat håll kan man läsa om Juventusdebutanten Kenan Yildiz. På presskonferensen efter Juves segermatch i söndags tillrättavisade Max Allegri 18-åringen – för hans hår. ”I morgon får han klippa håret för han rörde det 100 gånger, och saker och ting ska göras på rätt sätt”, sa Allegri barskt. Yildiz hörsammade sin tränare. Under måndagen la han ut bild via Instagram på sig själv hos sin frisör.

La Gazzetta dello Sport njuter av ett ”Bubblande Milan”. Premiärsegern (2-0 mot Bologna) visar att de rödsvarta kan utmana i toppen, eller som GdS uttrycker det, ”även Djävulen sitter vid de storas bord”. Kvällens stjärna var nyförvärvet Christian Pulisic med ett briljant 2-0-mål. Inför matchen uppmärksammades att 45 procent av Milans tröjor som sålts sedan Pulisic kom har burit amerikanens namn och nummer. Den siffran lär knappast minska. Tränare Stefano Pioli talade efter matchen om att han ”aldrig tvivlat” på Pulisic, att Rafael Leão ”har superkrafter” och att Giroud ”är en förebild och ledare”. Men Pioli glömmer mitt i segeryran inte heller Zlatan Ibrahimovic: ”Vi saknar Zlatan, den saken är säker, men han gjorde så mycket för den här gruppen och det bästa var att han hjälpte oss att växa mentalt. Hans frånvaro känns, men spelarna har växt tack vare honom”. Bologna slickar sår efter förlusten, men får förstärkning: Jesper Karlsson. Klubben är överens med AZ om en övergång värd 10-11 miljoner euro med vidareförsäljningsklausul. Kontraktet är till 2028, och enligt GdS anländer Karlsson för läkarundersökning redan i dag. Det sker större värvningar i Serie A. Inter är överens med Bayern München om att köpa Benjamin Pavard för 30+2 miljoner euro. Fransmannen, som ses som Milan Skriniars ersättare, anländer i morgon eller torsdag, skriver GdS.

ENGLAND

Daily Star konstaterar att det är ”Over and out” för Mason Greenwood i Manchester United. Klubben har kovänt och dumpar 21-åringen. Sky Sports experten och tidigare Man United-spelaren Gary Neville välkomnar beskedet men säger att ”Processen fram till det här har varit hemsk”. Manchester United Supporters Trust för fram liknande kritik, utredningen ”har tagit alldeles för lång tid”. Och Greenwoods framtid? The Sun pekar ut Al-Ettifaq (Steven Gerrard), där Robin Quaison spelar, och Talk Sport pekar ut Roma (José Mourinho) som möjliga adresser. Ytterligare saudiska klubbar uppges intresserade. Det finns även intresse i Turkiet. The Times skriver att Istanbul Basaksehir gjort en förfrågan tidigare i månaden.

Daily Telegraph berättar att engelska damlandslagets succétränare Sarina Wiegman ses som en kandidat till nederländska herrlandslaget, den dag Ronald Koeman lämnar. Tidigare har engelska förbundet i alla fall gläntat på dörren för Wiegman gällande det engelska herrlandslaget. Martin Ødegaard fixade Arsenals seger trots tio man (1-0 mot Crystal Palace), men Telegraph sätter fokus på nyförvärvet Declan Rice som ”adderat stål till Arsenal stil”.

The Guardian har koll på Manchester City. Enligt Fabrizio Romano har klubben brädat West Ham i jakten på Jérémy Doku och värvar Rennes ytter för 51 miljoner pund. Samtidigt påpekar Daily Mail att City hade en överenskommelse om att köpa Lucas Paquetá av West Ham för 85 milj pund men affären kollapsade efter misstankarna mot brasilianaren om brott mot bettingregler. Guardian noterar också att Chelsea värvar reservmålvakten Djordje Petrovic från New England Revolution, samt att Brighton lånar ut Yasin Ayari till Coventry.

Talk Sport hävdar att Liverpool är intresserad av Kalvin Phillips, som hamnat i periferin hos Manchester City. Samtidigt skriver The Sun att City är beredd att låna ut 27-åringen för att han ska hitta formen igen. Phillips ska ha erbjudits till både Premier League- och utländska klubbar. På tal om Liverpool: klubben har beslutat sig för att överklaga Alexis Mac Allisters utvisning i helgen.

SPANIEN

Marca och AS fylls på nytt av spansk VM-firande. Efter busskortege i Madrid mottogs damlandslaget av 15 000 personer. Tidningarna berättar även att VM-finalen var den mest sedda dammatchen någonsin med i genomsnitt 5,6 milj tittare. Samtidigt fortsätter fördömanden av förbundsordförande Luis Rubiales för den uppmärksammade kyssen på Jennifer Hermoso. Rubiales kröp under måndagen till korset och bad om ursäkt, men en del tycker att han borde få sparken, dit hör andre vice premiärminister Yolanda Díaz. ”Rubiales har trakasserat och attackerat en kvinna. Hans ursäkter är inget värda”, menar hon. AS kommer sedan med påståenden kring Kylian Mbappé. PSG vill ha 250 miljoner euro för att sälja Mbappé i sommar, inte en euro mindre. Ägarna i Qatar sägs förvånade att Real Madrid inte har hört av sig. Sport Bild hävdade i går att PSG kan tänka sig att sälja för halva den summan. Mbappé har ett år kvar på det nuvarande kontraktet.

Sport och Mundo Deportivo har också firande av damlandslaget som största bild och fylligaste rubrik. Men Barcelonas transfermarknad tar ansenlig plats, med fokus på João Cancelo. Han anses i stort klar för Barça. Det håller Fabrizio Romano med om, och påpekar att det handlar om ett lån från Manchester City med köpoption. Enligt Mundo Deportivo är köpoptionen på cirka 30 miljoner euro. Tidningen skriver vidare att värvningen av Cancelo innebär att det inte finns plats för Iván Fresneda. Real Valladolid-backen sägs i stället aktuell för Chelsea. Sporting har tidigare uppgetts ivrig i jakten på 19-åringen. Utköpsklausulen är på 20 milj euro, men MD menar att hälften kan räcka.

FRANKRIKE

L’Equipe täcker förstasidan med beskedet att Thierry Henry tar över U21-landslaget, med sikte på hemma-OS nästa sommar. Tidningen påpekar att det inte är ett lätt jobb. Det finns en ny generation spelare att försöka forma som aldrig sett honom spela och Henry har blandade resultat som tränare (Belgien, Monaco, Montreal). PSG:s damer har värvat Aïssatou Tounkara, fransk landslagsback, från Manchester United. Beskedet kommer samtidigt med nyheten att Paulina Dudek dragit korsbandet igen. Polskan gjorde det också hösten 2022.

Le Parisien skriver att PSG:s andra bud på Roland Kolo Muani är på 70 miljoner euro, bonusar ej inräknade. Det första bundet var på 60+10. Frankfurt väntas vilja ha mer. Samtidigt är PSG på väg att sälja en annan anfallare, Hugo Ekitike. Nya möten väntar både med just Frankfurt och med West Ham, som väntas erbjuda lån med obligatorisk köpoption.

RMC Sport lanserade under måndagen plötsligt uppgiften om att Rennes vill ha Victor Nilsson Lindelöf men sköt själva nästan ner det direkt. I artikeln underströks att en affär skulle vara svårt. Kort därefter påpekade Fabrizio Romano att varken svensken eller Erik Ten Hag vill se ett klubbyte. Och så var det troligen med det.

Foot Mercato uppger att Sergio Ramos, 37, kan skriva på för Besiktas. Tidigare hade den förre Real Madrid- och PSG-backen uppgetts aktuell för rivalen Galatasaray. FM skriver vidare att Brighton är överens med Lille om att köpa Carlos Baleba. 19-åringen ses som ersättare till Moises Caicedo och väntas kosta cirka 30 miljoner euro. Läkarundersökning är att vänta senare i veckan.

TYSKLAND

Sport Bild hade en gala på måndagskvällen där bland annat Robert Lewandowski närvarande. Bayern München-legendaren tror på värvningen av Harry Kane. ”Det är en stor transfer, inte bara för Bayern utan för hela Bundesliga”, säger han, ”Bundesliga är inte någon enkel liga, han behöver definitivt tid, för kulturen, språket, allt”. Kan Kane slå Lewandowskis rekord på 41 mål? ”Han kommer definitivt att visa vad han kan. Låt han göra sitt jobb i lugn och ro, och pratar inte alltid om mitt rekord”. Kane gjorde mål i sin ligadebut i helgen. Ett sidospår: Harry Kane har blivit pappa för fjärde gången. Barnet har fötts på engelskt sjukhus, vilket är en stor grej. För The Sun i alla fall. Tidningen byggde nyligen en hel förstasida på fruktan att den nyfödde skulle födas på tysk mark. Dagens rubrik? ”Harry Kanes son föddes på engelskt sjukhus – efter att miljoner fans fruktat att den framtida stjärnan skulle spela för Tyskland”. Miljontals fruktat… Oh well, sonen är hur som helst Harry och Kates fjärde barn.

TZ konstaterar att Bayern München accepterat Inters bud på Benjamin Pavard. Men det finns ett hinder kvar. Bayern vill först ha klart med en ersättare. Enligt tidningen är Lutsharel Geertruida i Feyenoord ett aktuellt namn. Kontakter är tagna med 23-åringen men inget bud är lagt ännu. Mohamed Simakan är ett annat namn men väntas vara mycket svår att köpa från RB Leipzig. Tidigare har AZ nämnt Lukas Klostermann, också RB Leipzig.

Bild följer upp Aftonbladets uppgifter om Emil Forsberg. Tidningen skrev häromdagen att RB Leipzig nobbat intresse från Ajax och Lyon, och vill förlänga. Bild instämmer och lägger till att även saudiska klubbar med lukrativa erbjudanden avvisats. Det nuvarande kontraktet går ut 2025, och Forsberg erbjuds ett ett plus ett år. Då är han 36 år. Bild noterar samtidigt att Forsberg internt ska ha utlovats rikligt med speltid. Hittills har det bara blivit två korta inhopp. Han fajtas med Xavi Simons, Dani Olmo, Christoph Baumgartner och Fábio Carvalho om två platser.

ÖVRIGT

Grenz Echo (Belgien) menar att Sebastian Andersson får leta ny klubbadress. Den 32-årige anfallaren ”kommer inte att spela i Eupen”, säger klubbens vd Christoph Henkel. Andersson, som är utan kontrakt efter att ha lämnat Köln i sommar, rapporterades förra veckan nära den belgiska klubben. L’Avenir noterar att Jacob Barrett Laursen sålts till BK Häcken för strax under 500 000 euro.

De Telegraaf (Nederländerna) har Casper Widell i Omgångens elva. Den tidigare Helsingborgsbacken har fått en flygande start i Excelsior. Den stundande övergången för Jesper Karlsson rapporteras här, som i övrig nederländsk media, bara med hänvisning till italiensk medier (se under Gazzetta dello Sport).

TyC Sport (Argentina) och Olé rapporterar att Carlos Tevez är ny tränare för Independiente. Han väntas skriva på kontraktet i dag. Tevez första jobb var med Rosario Central förra året, men där blev han bara kvar i fem månader. Tevez ersätter Ricardo Zielinski, som lämnade Independiente efter premiärförlusten i helgen.