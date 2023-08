Uppgifter: Ny kamp om Isak Hien

Headlines Blogg

ITALIEN

Sky Sport Italia-profilen Gianluca Di Marzio uppgav under natten att Torino är tillbaka i jakten på Isak Hien. Nya kontakter är tagna med Hellas Verona. Uppgifterna kom bara timmar efter att transferjournalisten Nicolò Schira skrivit att Atalanta är inne på sluttampen med värvningen av svensken. Det har tidigare talats om övergångssumma på cirka tio miljoner euro.

Corriere dello Sport och La Gazzetta dello Sport har båda Romelu Lukaku på förstasidan men på nytt med olika perspektiv. CdS har belgaren som största rubrik. Chelsea och Juventus påstås under tisdagen ha återupptagit samtalen, där Dusan Vlahovic skulle ingå i affären. Roma har också kommit med i bilden, men Chelsea vill sälja och Roma har inte råd. GdS vinkel är att Lukakus representant Sebastien Ledure allt mer desperat knackar på dörrar ”men för närvarande är det ingen som öppnar”, varken i Italien eller i andra europeiska länder. Även tidigare rykten om Tottenham och West Ham har ebbat ut. GdS dedikerar nästan en helsida åt Pontus Almqvist. Lecces nyförvärv, som gjort mål i båda sina första tävlingsmatcher (cupen och Serie A), beskrivs som en ”guldklimp” och ”har redan blivit en supporterfavorit”. Succévärvningen tillskrivs sportchefen Pantaleo Corvino. GdS nämner hans bevingade ord, ”Man kan välja fel fru men inte fel målvakt eller fel anfallare”. Lecces president Sticchi Damiani berättar att Corvino följt Almqvist ”en längre tid”. GdS uppdaterar läget med Emil Holm: Atalanta är fortsatta favorit att värva Speziabacken, trots nygammal konkurrens från Juventus. Övergångssumman väntas bli två miljoner euro för lån plus nio-tio milj euro i köpoption.

Annons

Il Resto del Carlino berättar att kontraktet Jesper Karlsson skriver på med Bologna är värt 900 000 euro om året. 25-åringen har fått ett kontrakt på fyra plus ett år. I går gick Karlsson igenom första delen av läkarundersökningen. Ett ”Det är härligt att vara här” undslapp han sig till några fans. I dag på morgonen är andra delen av läkarundersökningen, sedan väntar träning och officiellt tillkännagivande av övergången. Bologna köper Karlsson för tio-elva miljoner euro från AZ.

Sportialia uppger att Lecce är på väg att låna ut Joel Voelkerling Persson till Vitesse i Nederländerna. Den 20-årige anfallaren har fått magert med speltid sedan flytten från Roma förra sommaren.

ENGLAND

Daily Mirror menar att Mason Greenwood är ”Önskad av ingen”. Trots att han dumpats av Manchester United står inte intressenter på kö. De saudiska klubbarna vill inte ta i honom. 21-åringen påstås dessutom inte hoppfull om en flytt till Saudiarabien efter att ha beskrivit Cristiano Ronaldos karriär som ”död”, skriver The Sun. Inte heller Roma är intresserad. Vidare uppger tidningen att Folarin Balogun vill till Chelsea men att Arsenal lär addera siffror på prislappen för att sälja till Londonrivalen.

Annons

The Sun drar en cineastisk parallell med ”Jakten på röd oktober”. Här står det för att Qatar vunnit jakten på Manchester United och att övertagandet kan ske i mitten på oktober. Därmed ska Jim Ratcliffes bud ha besegrats. Prislappen blir cirka sex miljarder pund.

Daily Mail skriver att förbundets granskning av Lucas Paquetá fokuserar kring tre gula kort som brasilianaren dragit på sig, det senaste mot Bournemouth i ligapremiären för knappt två veckor sedan. West Ham-stjärnan misstänks för brott mot bettingregler. Utredningen uppges ha fått Manchester City att backa ur ett köp av Paquetá. Intresset kan, enligt Sky Sport, återupptas i januari. På tal om City, Pep Guardiola missar de två nästkommande matcher efter en ryggoperation. Mer Pep: ett klipp där Citytränaren får en parkeringsbot har blivit viral. När parkeringsvakten vill ta en bild tillsammans med Guardiola svarar han, ”Vill du ta ett foto? Du får betala för fotot”, varvid parkeringsvakten skrattar (se klipp här).

Annons

Daily Telegraph skriver att Romelu Lukaku inte ens pratat med Mauricio Pochettino. Anfallaren, som tränar med U21-laget, vill bort och Chelsea vill ha bort honom. Men parterna är för närvarande fast med varandra i brist på alternativ.

Chronicle lyssnar till tidigare Liverpool- och Newcastlebacken José Enrique som hyllar Alexander Isak. ”Jag tycker Isak har allt”, säger José Enrique, ”Han påminner mig på ett sätt en hel del om Zlatan Ibrahimovic, han är på den nivån och jag älskar honom som spelare”.

The Guardian-medarbetaren och transfergurun Fabrizio Romano understryker att Victor Nilsson Lindelöf fortfarande ses som en ”nyckelspelare” av Erik Ten Hag. Mittbacken är, trots intresse från Rennes och andra klubbar, en ”untouchable” som Raphaël Varane och Lisandro Martínez. Till skillnad från Harry Maguire.

Annons

Birmingham Mail tippar att Robin Olsen får chansen att stå när Aston Villa möter Hibernian i Conference League-kvalet i kväll. Tidningen påpekar att svensken fick möjligheter att vakta målet i cupmatcher förra säsongen.

SPANIEN

Marca och AS täcker båda förstasidorna med skandalen kring förbundsordförande Luis Rubiales. AS med domen från Spaniens premiärminister Pedro Sánchez: ”Ursäkterna räcker inte”. Han kan inte avsätta Rubiales, som inte har några planer på att lämna. Men efter att Rubiales anmälts kan ärendet nå idrottens skiljedomstol i landet, som har den befogenheten. Marca menar att ”Rubiales hänger på repen”. Fotbollsförbundet har med anledning av Rubiales-ärendet kallat till extrainsatt möte på fredag. Där väntas Rubiales däremot få stöd.

Cadena SER uppmärksammar Cristiano Ronaldos ilska. Portugisen nekades ett flertal straffar i första halvlek när Al Nassr mötte Shabab Al Ahli och rasade mot domarna i halvtid (se klipp här). ”Vakna! Vakna!”, skrek han, och puttande även undan en man som försökte ta en selfie (se klipp här). Matchen slutade dock lyckligt för Al Nassr. I slutminuterna vände laget 1-2 till 4-2 och säkrade en plats i Champions League-gruppspelet. Cristiano Ronaldo blev utan mål men spelade i alla fall fram till Marcelo Brozovics mål som satte punkt för tillställningen.

Annons

Sport och Mundo Deportivo gör sina dagliga expeditioner på Barcelonas transfermarknad. Sport slår fast att João Félix är aktuell på lån med köpoption, men bara om Abde Ezzalzouli eller Ansu Fati lämnar. Abde är på förstasidan med upplysningen om att Bayer Leverkusen är beredd att betala 20 miljoner euro. MD påpekar att det är avgörande timmar för João Cancelo, som väntas blir Barças femte värvning i sommar efter Iñigo Martínez , Ilkay Gündogan , Oriol Romeu och Vitor Roque (sistnämnda ansluter i januari). Lånet av Cancelo från Man City, med köpoption på 30 milj euro, kan vara klart innan helgen.

FRANKRIKE

L’Equipe har fokus på Ligue 1-klubbarnas finjusteringar på transfermarkanden innan fönstret stänger. PSG ska på tisdagen ha stoppat förhandlingarna om Bradley Barcola. Klubben uppges frustrerad över att Lyon ändrat prislapp på 20-åringen. Barcola själv är fortsatt intresserade av flytten. Även Barcelona, Manchester City och Chelsea har gjort förfrågningar. Samtidigt fortsätter PSG:s förhandlingar med Eintracht Frankfurt om Randal Kolo Muani. Nya samtal väntar i dag. PSG:s nya bud väntas vara 70 miljoner euro plus bonusar. Klubben hade velat inkludera Hugo Ekitike, men anfallaren föredrar en annan destination. West Ham och Milan är intresserade. Al Ahli har lagt Marco Verratti åt sidan för att fokusera på andra spelare. I stället har Galatasaray klivit fram i jakten på mittfältaren. L’Equipe kom under tisdagskvällen med uppgiften att Metz värvar Joel Asoro från Djurgården. Övergångssumman är 1,2 miljoner euro. Läkarundersökning väntar i dag.

Annons

Le Parisien konstaterar att PSG:s spelare i en andra omröstning, en hemlig sådan, på bara några dagar röstat för Marquinhos som lagkapten. Brasilianaren behåller därmed kaptensbindeln ”trots att hans insatser de senaste månaderna kritiserats och trots att han inte har någon påtaglig aura”, som tidningen uttryckte det. Tränare Luis Enrique ville inte lägga sig i valet. RMC Sport påtalar att Kylian Mbappé är en av vicekaptenerna men bara blev fyra i omröstningen, efter även Danilo Pereira och Presnel Kimpembe.

Foot Mercato uppger att West Ham i sin anfallsjakt förutom Hugo Ekitike även har fokus på Youssef En-Nesyri. Kontakter är redan tagna med Sevilla, som vill ha 33 miljoner euro för sin marockanska skyttekung.

ÖVRIGT

Sky Sport (Tyskland) noterar att Bayern München har klart med Daniel Peretz. Fabrizio Romano utropade på morgonen ”here we go”. Förhandlingarna med Maccabi Haifa lossnade till slut. Övergångssumman landar på drygt fem miljoner euro plus bonusar. 23-åringen, som ska utmana Sven Ulreich, sträcker sig till 2027. Vidare skriver Sky Sport att Bayern München ger sig in i kampen om Armel Bella-Kotchap, 21. Även Dortmund är intresserad av den landslagsmeriterade Southamptonbacken. Benjamin Pavard har

Annons

Algemeen Dagblad (Nederländerna) sörjer Jesper Karlsson som flyttar till Bologna. ”Det gör AZ lite tråkigare att titta på för var det en spelare som underhöll AZ-publiken de senaste säsongerna så var det Karlsson med sina läckra klacksparkar och långskott”, skriver tidningen. Samtidigt konstateras att 25-åringens skador på senare tid fick glansen att flagna en aning. Dessutom har AZ en ersättare in-house: Ruben van Bommel, 19. Pappa Mark Van Bommel är numera tränare för Antwerpen, som med Jacob Ondrejka i startelvan i går kväll vann på hemmaplan i Champions League-kvalet (1-0 mot AEK).

Ekstra Bladet (Danmark) skriver att Elfsborg betalade 3,3 miljoner danska kronor för Simon Hedlund, motsvarande cirka 5,2 milj svenska kronor. Anfallaren, som köptes från Bröndby, presenterades i söndags. Tidningen ger ganska låga betyg till svenskarna som medverkade i FC Köpenhamns CL-kvalseger (1-0 mot Raków Częstochowa). Viktor Claesson får 3 av 6 stjärnor, Jordan Larsson och Roony Bardghji bara 2.

Annons

ESPN (Brasilien) och Globo Esporte uppger att Fluminense nobbat ett bud från Liverpool värt 30 miljoner euro för André, 22. Den brasilianska klubben vill inte släppa den defensiva mittfältaren i sommar.