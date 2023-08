Amin Sarr floppade igen - uppges vara till salu

Headlines Blogg

FRANKRIKE

L’Equipe följer Nice-Lyon (0-0) och önskar att man sluppit. ”Det var länge sedan man var så uttråkade”, inleds tidningens matchrapport. Men Lyons tränare Lauren Blanc var nöjd. ”Vi kom hit för att ta poäng och vi fick med oss en”, säger den kritiserade tränaren. Det var storklubben Lyons allra första poäng. Fansen är fortsatt frustrerade. Amin Sarr har varit en hackkyckling länge på grund av prislapp (elva milj euro) och utfall. Han lyckades inte övertyga i går heller. L’Equipe skriver att 22-åringen är ”anmäld saknad”, delar ut 3/10 i betyg och utser honom till en av matchens två floppar. Under helgen skrev L’Equipe att Lyon är beredd att sälja Sarr, liksom förre Djurgårdenspelaren Tino Kadewere. Sarr anslöt till Lyon för endast sju månader sedan. Gabriel Gudmundsson fick bara några minuter när Lille kollapsade på bortaplan (1-4 mot Lorient). På transfersidorna tar L’Equipe farväl av Matteo Guendouzi, som flyttar från Marseille till Lazio i utbyte mot totalt 18 miljoner euro.

Le 10 Sport skriver att Georges Mikautadze, som gjorde mål för Metz igen i går, är nära ett beslut om ny klubb. Beslutet kan fattas redan i dag. Sheffield United, Lazio, Lyon, Rennes och senast Ajax vill alla köpa den 22-årige georgiern. Metz prislapp är 22 miljoner euro. Le 10 Sport hävdar även att PSG lagt ett nytt bud på 40 milj euro för Bradley Barcola, men Lyon har svarat med att priset är 60 milj euro.

ENGLAND

Daily Express-rubriken ”Bättre än Barça” fångar upp Jürgen Klopps eufori efter Liverpools vändning med tio man (2-1 mot Newcastle). Han fick frågan hur vändningen stod sig jämfört med mötena med Barcelona 2019, när 0-3 borta vändes till 4-0 hemma. ”Det här var mycket svårare än Barcelona-matchen”, säger han, och försöker sedan beskriva betydelsen, ”Jag har ingen aning om det men i detta ögonblick, med mina 1 000 matcher, har jag inte upplevt något liknande på detta vis, i Newcastle, med den stämningen – det är galet. Men vad det betyder (för fortsättningen, min anm) det har jag ingen om”. Liverpool Echo ger förstås sitt toppbetyg till tvåmålsskytten Darwin Núñez, 10/10. Liksom Alisson Becker och Joe Gomez är anfallaren med i BBC:s Omgångens lag. Daily Mail ser lite smolk i glädjebägaren. Tidningen menar att Virgil Van Dijk, som fick rött kort, riskerar ytterligare bestraffning för olämpligt uppträdande. Backen ska ha sagt till en av domarna att utvisningen var ”ett jävla skämt”. Tidigare domarbasen Keith Hackett tycker både att utvisningen var riktig och att Van Dijk förtjänar ytterligare bestraffning.

Chronicle ger utlopp för besvikelsen över Newcastles resultat, Eddie Howes byten, Sven Botmans skada och skriver att ”Liverpool är Newcastles kryptonit”. Alexander Isak får hyfsat svala 6/10. Större värme får hans engelska i ett klipp, även om den är mer London än Newcastle över dialekten, mer Top Boy än Geordie Shore (se klipp här).

The Sun berättar att det var en ex-världsmästare i boxning, Terry Flanagan, som hoppade upp på Erling Haalands rygg och firade Manchester Citys första mål (2-1 mot Sheffield United). City har för övrigt lagt ett nytt bud på Matheus Nunes i Wolves, värt totalt 60 miljoner euro. Det berättar Fabrizio Romano, som för övrigt också uppger att Nottingham är på väg att lägga ett bud på Wilfred Ndidi i Leicester. The Sun har andra fler transferuppgifter. Tottenham och Newcastle har gjort Liverpool, Everton och Burnley sällskap i jakten på Johan Bakayoko i PSV Eindhoven. Den 20-årige yttern värderas till 20-25 miljoner pund. Juventus försöker kapa Brightons försök att värva Boca Juniors vänsterback Valentin Barco, 19. Den satta prislappen är nio miljoner pund.

Birmingham Mail ger Robin Olsen hyfsade 6/10 efter Aston Villas bortaseger (3-1 mot Burnley). Och det lär bli fler chanser. ”Martínez är redo om några dagar, jag vet inte exakt angående torsdag (Hibernian), jag vet inte exakt angående söndag (Liverpool)”, säger tränare Unai Emery, ”Det är viktigt att ge andra spelare chansen, som med Robin Olsen”. Stalltipset är att Olsen står mot Hibernian. En attack mot Villas spelarbuss efter matchen får störst rubriker.

Football Insider hävdar att League One-klubbarna Cheltenham och Carlisle är intresserade av Joel Mumbongo. 24-åringen, som är utan kontrakt, var senaste i Tranmere Rovers.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tar fasta på ”Max ilska” efter Juventus poängtapp (1-1 mot Bologna). Tränaren Max Allegri var rasande efter matchen och skrek så högt i omklädningsrummet att pressen kunde höra det. Om vad är oklart. GdS menar att både lagets och domarens insats gjort honom missbelåten. Bologna var också missbelåtna med domaren efter en utebliven straff. Jesper Karlsson debuterade, kom in i en svår period för Bologna och får nöja sig med 5,5/10. För GdS råder sedan ingen tvekan om Italiens tidigare förbundskapten: ”Mancini väljer pengarna”. Han blir förbundskapten för Saudiarabien. Rubriken kommer till en fotoshoppad bild på Mancini i traditionell saudisk dräkt (thaw) och med sedlar i handen. Kontraktet gäller till januari 2027 och sammanlagt kan han tjäna 90 miljoner euro. GdS snappade i helgen upp att Lecce låtit Joel Voelkerling-Persson lämna klubben för läkarundersökning hos Vitesse. Enligt GdS handlar det om en permanent övergång. Lecce köpte svensken förra sommaren. Roma ska då ha fått en miljon euro och har en vidareförsäljningsklausul på 50 procent, det noterar även GdS.

Corriere dello Sport konstaterar att det är ”Big Roms dag”. Roma vill ha klart med Romelu Lukaku under måndagen. Det instämmer Fabrizio Romano i. Tränare José Mourinho har via samtal försökt övertyga anfallaren. En överenskommelse om ett lån från Chelsea för fem miljoner euro plus bonusar är nu nära. Det finns ingen bindande köpoption. Lukaku väntas sänka sin lön för att Roma ska kunna ta kostnaden. Men Gazzetta dello Sport varnar för att den totala kostnaden, inklusive lön, kan bli 15-20 milj euro, och att Roma får en överviktig och ringrostiga spelare. Lukaku uppges väga fyra-fem kilo för mycket. Corriere dello Sport skriver på annat håll att Atalanta närmar sig en värvning av Emil Holm. Juventus har hamnat aningen på efterkälken de senaste dagarna. Tuttomeractoweb poängterar samtidigt att ingen av de båda klubbarna ännu är överens med Spezia, och en Premier League-klubb är också beredd att blanda sig i. Spezia sägs vilja ha 13 miljoner euro och påstås beredd att behålla högerbacken en säsong till om klubben inte får vad den vill ha.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo ger Barças nya poster boy all sin uppmärksamhet. 16-årige Lamine Yamal var matchens lirare i en svängig tillställning (4-3 mot Villarreal). Xavi prisar Yamal. ”Det är en spelare som gör skillnad”, påpekar han, ”Jag hoppas han stannar här hos Barça i många år för det är en spelare som kan markera en era”. Mitt i euforin höjer Sports krönikör Joan Vehils ett varningens finger. Dels för riskerna med att överanvända en 16-åring, dels för att Barça i övrigt ser blekt ut. Tidigare på dagen berättade klubbpresident Joan Laporta att det finns ekonomiskt utrymme för nya värvningar. ”Vi har en lönemarginal för avslutande värvningar, för mer än en, och vi jobbar på det”, säger Laporta. João Cancelo ses som en av dem.

Super Deporte är frustrerad efter Valencias förlust (1-2 mot Osasuna). ”Utan nyförvärv är det omöjligt”, lyder dagens största rubrik. Den får sällskap av en klockan och påpekandet att det är fem dagar kvar.

Marca sällar sig till Lamine Yamals hyllningskör. Tidningen har inte bara med 16-åringen i Omgångens lag, han är dessutom Omgångens spelare. Annars är Madridtidningarna fulla av spekulationer om hur Carlo Ancelotti ska handskas med Real Madrids startelva efter Vinícius Jr:s skada. Brasilianaren lär vara tillbaka efter landslagsuppehållet. En bekräftelse väntas efter undersökning i dag. AS tror att Ancelotti återvänder till 4-3-3 under tiden, med Valverde till höger, Rodrygo till vänster och Joselu i mitten. Efterspelet på Rubiales-affären fortsätter, senast med ett hårt utspel från Andrés Iniesta. ”En vacker historia har blivit nedsmutsad av en president som klamrar sig fast vid sin position”, skriver Iniesta på X.

TYSKLAND

Bild kom på söndagskvällen med en lite överraskande uppgift. Diskussioner pågår mellan Manchester United och Bayern München om en byte, Scott McTominay mot Ryan Gravenberch. Det handlar om lån. Tidigare på dagen spekulerade tidningen i att Benjamin Pavard försöker strejka sig bort. Fransmannen vill till Inter (ett avtal är klart, 32 miljoner euro), har missat flera träningar och hans skador har ifrågasatts. Thomas Tuchel fick frågan om han är frustrerad. ”Jag tar det inte personligt, han är för närvarande fokuserad på sina önskemål”, svarar Tuchel. Som tidigare gäller att Bayern först vill hitta en ersättare. Bild uppger att Bayern gjort en förfrågan hos Barcelona om Marcos Alonso. Diskussioner pågår. Daily Telegraph uppger att även Manchester United är intresserad av spanjoren. Under söndagen gjorde Harry Kane två mål när Bayern vann (3-1 mot Augsburg). Sky Sport är inte imponerad över mästarlaget. ”Kane döljer Bayerns brister”, lyder rubriken.

Kicker ger förstasidan till Union Berlin som toppar Bundesliga. Det är också en Unionspelare som är Omgångens lirare: nyförvärvet Robin Gosens. Ingen svensk är med i Omgångens lag. Värt att notera: den enda spelare som varit med i Omgångens lag i båda de inledande omgångarna är Leverkusens nyförvärv Granit Xhaka. Bara en svensk har satt avtryck i ligan så här långt. Mattias Svanberg har näst högsta betygssnittet i Wolfsburg.

Sky Sport drar stort på att PSG nu lagt ett nytt bud på Randal Kolo Muani. Den franska klubben erbjuder totalt 80 miljoner euro, 70+10. Om Frankfurt skulle acceptera kan en affär vara klar på tisdag. Kolo Muani hoppas på det, men enligt Bild håller Frankfurt fast vid 100 milj euro. Le Parisien menar att 90 milj euro lär räcka. Hugo Ekitike och Timothée Pembélé är två spelare som kan bli aktuella i ett avtal. Samtidigt har Frankfurt sålt Jesper Lindstrøm till Napoli för 35 milj euro, skriver Bild. Mittfältaren ska ha flugit till Italien efter gårdagens match (1-1 mot Mainz).

ÖVRIGT

Protathlima (Cypern) uppgav vid midnatt att Apollon Limassol är överens med Hammarby om ett lån av Tesfaldet Tekie. Det finns även med en köpoption. Expressen uppgav under söndagen att 26-åringen var nära en flytt till en cypriotisk klubb.

A Bola (Portugal) ser Paulinho som ”Ostoppbar!” sedan han lett Sporting till seger (1-0 mot Famalicão). Men Viktor Gyökeres stoppade Famalicão med oschyssta medel, anser motståndarna. Svensken fällde Otávio Ataíde med armbåge (se incidenten här). ”Jag tycker det borde varit utvisning”, säger backen.

Leeuwarder Courant (Nederländerna) pratar med Heerenveens tränare Kees van Wonderen. Han bekräftar intresset för att låna Patrik Wålemark men är osäker på om det genomförbart. ”Han är i en klubb med en helt andra lönenivåer än vad vi har. Det är svårt för oss”, säger van Wonderen, och hoppas med andra ord att Feyenoord ska betala en del av lönen. I samma tidning berättade Hussein Ali i helgen att han väljer Iraks landslag. 21-åringen har gjort U21-landslagskamper för Sverige. AZ väntar på ”Den nye Kudus”. Han kommer från BK Häcken: Ibrahim Sadiq. Ghananen har gjort en liknande resa som landsmannen Mohammed Kudus, som sedan gjort succé i Ajax och nu sålts till West Ham.

Nettavisen (Norge) har inte glömt. 20 år efter kollapsen i stafetten i Val Di Fiemme är längdåkaren Jörgen Brink fortfarande ett begrepp. Nettavsien utser Hødd till ”Obos-ligans Jörgen Brink” – startar matcher bra och sedan är det tvärstopp.