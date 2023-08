Vill kapa Holm-affären - fyra klubbar intresserade

Headlines Blogg

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport rapporterar om dramatik kring Emil Holm. I sista stund har Real Betis lagt sig i. Den spanska klubben är, till skillnad från Atalanta, beredd att köpa svensken direkt och betala mer. Det kan tilltala Spezia. Enligt Tuttmercatoweb har även Roma dykt upp på scenen, och Corriere dello Sport nämner i dagens papperstidning Brentford och Wolfsburg. GdS menar att det mesta ändå talar för att det är Atalantas tröja Holm bär nästa säsong. Det sista detaljerna diskuteras, GdS skriver om lån för 2,5 miljoner euro med option för 8,5 milj euro. Och Holm har gett Atalanta sitt klartecken. ”Den vita röken väntas i dag (om inte några överraskningar inträffar under natten)”, lägger GdS till. Isak Hien då? Atalantas intresse tycks ha svalnat. Alessandro Buongiorno i Torino intresserar mer. Hien är däremot en kandidat i Torino, påpekar transferjournalisten Nicolò Schira, medan Corriere dello Sport i dag skriver att Hellas Verona-svensken är Torinos huvudspår.

Corriere dello Sport har allt fokus på ”The King”. Det är så Romelu Lukaku plötsligt beskrivs, efter att ha rullats i tjära och fjädrar i pressen i Milano och Turin. 7 000 Romafans mötte upp vid flygplatsen när klubbägare Dan Friedken på tisdag eftermiddag landade planet med den nya guldgossen. Il Romanista nynnar passande på ”Volareee!”. Kuriosa: nästan 50 000 påstås ha följt färden på Flight Radar. Lulalus läkarundersökning är genomförd. I dag väntas lånet från Chelsea bli officiellt. Han kan finnas på bänken redan på fredag, när Roma tar emot Milan. Fler klara övergångar: Jesper Lindstrøm skrev på för Napoli och Benjamin Pavard skriver på för Inter i dag. Fredrik Nissen drar knappast till sig några stora rubriker men rapporteras från flera håll göra sin läkarundersökning i Milan i dag, för att sedan spela med de rödsvartas Primaveralag.

Sky Sport Italia rapporterar att det trots allt blir en Ibrahimovic i Serie A även denna säsong. Men det är förstås inte Zlatan utan Arijon Ibrahimovic, Bayern Münchens talang. Frosinone lånar anfallaren. Det bekräftar även tyska Sport1.

ENGLAND

Daily Telegraph drar mest på att Manchester United är i samtal med Chelsea om att låna Marc Cucurella. Men det finns mer United. Raphaël Varane kan bli borta sex veckor på grund av skada. Andre Onana kan bli borta fem veckor, men på grund av Afrikanska mästerskapen i januari. Målvakten satte stopp för sin tid i landslagströjan efter att ha kastats ut från VM, men är nu tillbaka i truppen.

Daily Mail ger sportettan åt Virgil Van Dijk som riskerar ytterligare minst en matchs avstängning efter att ha anmälts för sin domarilska i samband med utvisningen i helgen. Tidigare PL-domaren Mark Halsey tycker Van Dijk borde få tre matcher till. Mail tar också fasta på att Ange Postecoglu är arg sedan Tottenham fått respass i ligacupen (1-1 mot Fulham, 3-5 e str). En annan skräll efter straffar var att Leeds åkte ut (1-1 mot Salford, 8-9 e str). På morgonen gör Daily Mail stora rubriker på engelska proffsspelarföreningen (PFA) som delade ut priser först i går. Erling Haaland röstades fram till Årets spelare bland herrar och fem Man City spelare finns med i Årets lag: Ramsdale – Tripier, Stones, Dias, Saliba – De Bruyne, Rodri, Ødegaard – Saka, Haaland, Kane. Årets spelare bland damer blev Rachel Daly.

The Independent hävdar att Chelsea kan slå till och värva Ivan Toney innan fönstret stänger. Brentford har satt en hög prislapp på anfallaren, 80 miljoner pund. Toney är avstängd till januari för brott mot bettingregler. På tal om Chelsea, Talk Sport hävdar att Bayern München gjort en förfrågan om Conor Gallagher. Klubbarna är redan i samtal om Trevoh Chalobah.

Lancashire Telegraph noterar Leopold Wahlstedt får debutera för Blackburn mot Harrogate Town i ligacupen i kväll. Matchens ses som en chans för flera spelare, ”…och så klart vår nya målvakt Leo (Wahlstedt)”, säger tränaren Jon Dahl Tomasson.

SPANIEN

Mundo Deportivo toppar med bild på Ansu Fati och budskapet ”Lyssnar på erbjudanden”. Cadena Cope har samma uppgifter: 20-åringen är beredd att lämna Barcelona. Enligt AS kommer Xavi inte att lägga några hinder i vägen. Cope menar att det är 75 procents chans att Ansu Fati lämnar. Chelsea, Tottenham och Dortmund är alternativ. Enligt Fabrzio Romano är Tottenham i förhandlingar med Barça. Om Ansu Fati lämnar skapas löneutrymme för att plocka in João Félix. Både för Ansu Fati och João Félix handlar det om lån och båda spelarna representeras av Jorge Mendes. De katalanska tidningarna ger även utrymme för Fabrizio Romanos uppgift om att Aston Villa försöker värva Clément Lenglet från Barça.

Marca och AS låter ersättarna i Real Madrid ta plats. Marca med att ”Kepa stänger dörren”. För det går bra även i skadade Thibault Courtois frånvaro. AS har ”I Rodrygos skor”. För brasilianaren ska sätta bollarna i skadade landsmannen Vinícius Jr:s frånvaro. Det senaste i Luis Rubiales-affären kommer från El Mundo. Efter beskedet om 90 dagars avstängning från Fifa har det spanska fotbollsförbundet (RFEF) dragit in presidentens lön och även tagit ifrån honom alla förmåner, som lön, bil, dator, mobil och även förbundets medel till att försvara sig rättsligt. Cristiano Ronaldo framfart i Saudiarabien får färska rubriker. Portugisen är sig lik. Det blev två mål och en assist för Al Nassr (4-0 mot Al Shabab) och det blev ett nytt utbrott. På bästa Mario Balotelli-vis kan Cristiano Ronaldo höras fräsa ”Always against me” till domaren, sedan han fått ett mål bortdömt (se klipp här).

FRANKRIKE

L’Equipe följer PSG:s jakt på Randal Kolo Muani och Bradley Barcola. Frankfurt ska under tisdagen omedelbart ha nobbat ett tredje bud för Kolo Muani. Budet var på 65 milj euro plus Hugo Ekitike. Ett problem med budet är också att Ekitike inte erbjuds lika hög lön i Frankfurt. Le Parisien skriver i stället att Frankfurt är tillbaka vid 100 milj euro eller ingen affär. Samtidigt uppger L’Equipe att PSG väntas trycka på gaspedalen för att värva Barcola. Nya diskussioner väntar med Lyon och sannolikt ett första bud. L’Equipe bär på dåliga nyheter för Amin Sarr. Lyon värvar anfallaren Mama Baldé, som blir Alexandre Lacazettes backup. Den roll som Sarr haft. Det har gått tungt för svensken och Lyon har uppgetts beredd att släppa honom.

RMC Sport rapporterar att PSG-mittfältaren Marco Verratti är nära en flytt Al Arabi. Qatar-klubben ska ha lagt ett första bud under tisdagen. Övergångssumman väntas landa på cirka 45 miljoner euro. Verratti är öppen för att lämna PSG.

Foot Mercato har en överraskande övergång. Andy Carroll är på väg att lämna England för spel i Amiens. 34-åringen ska ha anlänt i går. I Amiens blir anfallaren i så fall klubbkompis med Sebastian Ring.

TYSKLAND

Bild tar farväl av Benjamin Pavard, som till slut fick sin flytt till Inter, och tidningen hälsar Trevoh Chalobah välkommen. Enligt Bild väntas Chelseaspelaren ersätta fransmannen i Bayern München. Intensiva samtal pågår mellan klubbarna. Problemet är fortfarande att Londonklubben bara vill låna ut Chalobah med bindande köpoption. Armel Bella-Kotchap i Southampton är ett alternativ. Problem: Dortmund leder jakten. Eric Dier i Tottenham är ett annat alternativ. Problem: förhandlingar med Daniel Levy igen. Ett tredje alternativ är Scott McTominay i Man United och flytta ner Konrad Laimer som backup till Noussair Mazraoui. Bild instämmer i uppgifterna om att Bilal Hussein flyttar från AIK till Hertha Berlin. Däremot sätts en lägre övergångssumma. Expressen har angett åtta milj kr. Bild har knappt sex milj kr (knappt 500 000 euro). I slutändan kan skillnaden vara något så enkelt som bonusar.

Sky Sport pratar med Randal Kolo Muani som tar tillfället i akt att vädja till klubbledningen i Eintracht Frankfurt att släppa honom. ”Jag hoppas Frankfurt accepterar erbjudandet från PSG och att klubbytet nu blir av”, säger anfallaren. Intervjun gjordes inte med Frankfurts goda minne, och enligt Bilds källor i klubben minskar chanserna tvärtom chanserna för en flytt. Enligt franska uppgifter har också förhandlingarna – i alla fall tillfälligt – strandat (se under Frankrike).

ÖVRIGT

RTV Noord (Nederländerna) skriver att Daleho Irandust är en av spelarna Groningen hoppas sälja innan transferfönstret stänger. Groningen har informerat spelarna om att den vill hjälpa till att hitta ny klubb. Enligt fotbolltransfers.com är Häcken intresserad av Irandust. Vitesse har nu bekräftat Joel Voelkerling Persson drar på sig klubbens tröja denna säsong. Det är ett lån från Lecce med köpoption. 20-åringen får tröja nummer 9. Utrecht, som har Isac Lidberg som nyförvärv, har sparkat sin tränare Michael Silberbauer redan efter tre omgångar.

One (Israel) sörjer Maccabi Haifas uttåg i Champions League-kvalet (0-3 mot Young Boys). Daniel Sundgren var särskilt olycklig. Han förlorade nickduellen vid 0-1 och bollen styrdes sedan via Sundgren in till 0-3 (se match-klipp här). ”En av svenskens värsta matcher sedan han kom till klubben”, skriver One. Sundgren värvades för drygt ett år sedan och väntas inom kort förlänga kontraktet. Noah Persson fanns i Young Boys startelva.

iG Esporte (Brasilien) noterar att Erick Brendon kan förlänga med Östersund. ”Vi har inlett samtal nu och jag är intresserad av att stanna”, säger den 28-årige mittfältaren, vars kontrakt går ut efter säsongen.