Svaret till Messi och Neymar: "Lipsillar"

FRANKRIKE

RMC Sport uppmärksammar på morgonen störst PSG:s svar till Lionel Messi och Neymar. Messi har vid upprepade tillfällen sagt att han hade det svårt under sin tid i Paris. Neymar fyllde i en intervju i helgen i med, ”Vi genomlevde helvetet”. PSG:s syrliga svar i L’Equipe i dag: ”Vi vill inte kommentera, vi har en viss stil. Konstigt nog ville båda spelarna stanna i PSG”. Den tidigare franske storspelaren Robert Pirès har inte mycket till övers för Messis och Neymars uttalanden. ”Jag kallar sådana för lipsillar. Du är en professionell spelare och måste klara av pressen”, säger Pirès till Canal+.

L’Equipe har full fokus på nya PSG som körde över Lyon (4-1). ”Det känns som jag leder ett ganska unikt lag”, säger PSG-tränaren Luis Enrique, men säger också om insatsen, ”Det är fortfarande långt från mina egna krav”. Men störst fokus var på förlorarna. Krisen är total i Lyon. Schismen mellan förre ägaren Jeam-Michel Aulas och nye ägaren John Textor fortsätter. ”Jag skulle aldrig ha sålt Barcola, aldrig!”, sa Aulas bland annat i Téléfoot på söndagen. Storklubben ligger nu jumbo. Tränare Laurent Blanc är under stor press. ”Efter den här matchen är jag inte i en bättre position än jag var innan”, säger Blanc. Och fansen är rasande. Efter matchen adresserade supportergruppen Bad Gones capo hela laget via mikrofon (se klipp nedan). Han hänvisade bland annat till en stor banderoll, ”Om det finns några ledare i omklädningsrummet så har de inget rätt att vara tysta längre”. Både Joel Asoro (Metz) och Gabriel Gudmundsson (Lille) fick starta för sina lag. Asoro, som svarade för en assist, får 6/10 av L’Equipe och Gudmundsson 5/10. ”Det kändes bra. Det var mycket folk på plats, jag uppskattade det. Jag såg att alla var glada, så jag är nöjd med att få debutera i startelvan”, säger Asoro efter 2-2 matchen mot Reims. Fem PSG-spelare är med i L’Equipes Omgångens lag i Ligue 1: Donnarumma, Marquinhos, Hakimi, Asensio och Mbappé.

😱 Scène surréaliste au Groupama Stadium ! Le capo des Bad Gones prend la parole face aux joueurs de l’@OL !#OLPSG pic.twitter.com/2Pa52WfHRO — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 3, 2023

ENGLAND

Daily Mirror ser till den vackra sidan av söndagens stormatch i London. Arsenal gick vinnande ur striden (3-1 mot Manchester United). ”Den här viljan att vinna är vacker”, säger tränare Mikel Arteta beundrande. I allra störst fokus var Declan Rice. ”Enastående”, säger Arteta om mittfältaren. ”pRICEless”, slår Mirror fast. ”Arsenalfansen älskar honom, de har en ny hjälte och han har bara spelat ett par matcher”, säger Gary Neville i Sky Sports. Arteta passar också på att leverera en annorlunda jämförelse, om Kai Havertz problem. ”Jag sa till honom i går (läs: i förrgår) att det kan vara svårt i början. När jag träffade min fru var det svårt i början att övertyga henne, och jag fick fortsätta att skicka meddelanden. Till slut sa hon ”ja”, hon ville vara tillsammans, och det var vackert. Om man får ”ja” direkt, första dagen, är det inte så fantastiskt”, menar Arteta.

Daily Telegraph går i stället på ilskan i Man United. Dels Erik ten Hag, som var förbannad på VAR och rasar mot en offsideavblåsning – men får inget medhåll av tidigare PL-domaren Mike Dean i Sky Sports studio. Dels Jadon Sancho, som direkt efter ett uttalande av Erik ten Hag om petningen, svarade på Instagram, ”Jag har varit en syndabock länge”. Victor Nilsson Lindelöf får godkänt, 6/10, i Manchester Evening News. Han byttes oväntat ut, enligt Ten Hag för att han var trött efter sjukdom. Daily Telegraph lyfter efter Chelseas debacle hemma mot Nottingham fram varför klubben inte värvade en spelare som James Maddison, som gör succé i Tottenham. Chelsea vägrar värva spelare över 25 år, Maddison är 26.

Daily Mail gör på morgonen störst rubrik på att Sky Sports-profilen Roy Keane blev attackerad utanför en hiss på Emirates. En man försökte enligt uppgift skalla Keane men träffade bröstet. Keanes kollega Micah Richard grabbade tag i mannen (se klipp här), som lämnade innan vakter var på plats. Liverpools tränare Jürgen Klopp kallade söndagens insats på Anfield ”nästan perfekt” (3-0 mot Aston Villa). Han fick för femtioelfte gången frågan om Mohamed Salah blir kvar, och svarade kort: ”Yup”. Nyförvävet och målskytten Dominik Szoboszlai är med i BBC:s Omgångens lag i Premier League.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport njuter i fulla drag av att ”Milano styr”. I går var det ”Inter som rider vågen” (4-0 mot Fiorentina). Inter och Milan har full pott efter tre matcher. I nästa ligamatch (15 september) möts de på San Siro. Men skrällgänget hittills heter Lecce. Efter ny seger (2-0 mot Salernitana) är laget på fjärde plats. Pontus Almqvist var ”mindre briljant än vanligt” och får nöja sig med 5,5/10. Samma betyg får Albin Ekdal, som äntligen fick starta, men hans Spezias kräftgång i Serie B fortsatte (0-1 mot Como). ”Jag har varit med om många liknande situationer. Man behöver lite snack och arbeta hårt, och till slut kommer det att vända”, säger Ekdal.

Tuttosport-rubriken ”Framåt med Fede” betyder att Federico Chiesa ledde Juventus till ny seger (2-0 mot Empoli). Juve är trea, två poäng efter Milanolagen men tränare Max Allegri tonar ner Juves titelchanser. ”Jag tycker det finns bättre rustade lag som Inter, Milan och Napoli, som har som tydligt mål att vinna scudetton. Vi måste göra det bra och hålla oss nära, fotbollen är märklig och kanske vi om tre månader fajtas med dem”, säger han. Allegri bekräftade även att Paul Pogba är skadad. ”Han kände en smärta i ryggen, och vi får se vad undersökningarna i dag eller i morgon visar”, säger Allegri.

SPANIEN

Estadio Deportivo toppar med beskedet att Sergio Ramos återvänder till Sevilla efter 18 år. Den 37-årige backen hoppades länge på att Sevilla skulle höra av sig, gick till slut med på Al Ittihads erbjudande – men då kom samtalet från Sevilla. Enligt ED väntar läkarundersökning i dag och om allt går enligt planerna, presentation på tisdag.

AS och Marca har båda bara ögon för Jude Bellingham. ”Bernabéus nya kärlek”, som är AS förstasida i dag. Fem mål på fyra matcher. Som mittfältare. Som 20-åring. Marca menar att Bellingham ”erövrat Bernabéu på ett sätt som inget nyförvärv tidigare under Florentino Pérez”. Och då jämför tidningen med spelare som Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Sergio Ramos, Karim Benzema etc. AS analyserar på annat håll Celta Vigos seger i fredags, som anses ha haft en nordisk smak. ”Jørgen Strand Larsen och Williot Swedberg fångade strålkastarljusen men den verkliga nordiska sensationen i säsongsinledningen är Carl Starfelt”, skriver AS, ”Det har inte tagit lång tid för honom att etablera sig som försvarets ledare”.

Sport och Mundo Deportivo såg Barcelona kämpa sig till en bortaseger (2-1 mot Osasuna). ”De klarar av att lida”, menar Sport på sin förstasida. Lida, det känner João Félix att han fått göra nog i Atlético. Men nu fick han dra på sig Barcelonas tröja, fällde några tårar över det, och Xavi sa efter hans inhopp, ”Jag skulle vilja lyfta fram João Félix attityd”. Enligt Cadena Cope har portugisen gått med på en årslön på i sammanhanget magra 400 000 euro. Bäst i Barça i går var enligt Sport solklart Jules Koundé, 9 av 10.

TYSKLAND

Kicker utropar, ”Se upp, risk för implosion”. Varningen gäller Dortmund. Laget har fått en knackig start på säsongen, tappade 0-2 till 2-2 mot nykomlingen Heidenheim och blev utbuat. Dessutom uppges tränare Edin Terzic, sportchef Sebastian Kehl och vd Hans-Joachim Watzke inte dra jämnt i klubbfrågor, vilket ökat spänningarna. ”Jag kommer självklart att ha samtal med tränaren och sportchefen, de är en prioritet”, säger Watzke. Bild påpekar att över Terzic vilar nu Julian Nagelsmanns skugga – en tränare Dortmund velat ha vid ett flertal tillfällen tidigare. Ingen svensk är med i Kickers Omgångens lag i Bundesliga (tidigare MFF-spelaren Dennis Hadzikadunic, HSV, är med i Omgångens lag för Zweite Bundesliga). Hugo Larsson får medelbetyget 3/5 (1 är högst) efter att ha fått chansen från start för Frankfurt i går (1-1 mot Köln). Emil Forsberg fick på nytt bara ett några minuter långt inhopp för RB Leipzig (3-0 mot Union Berlin).

Bild kallar Deadline Day för Bayerns ”svarta transferfredag”. Svallvågorna märks fortfarande. Josip Stanisic, Benjamin Pavard och Ryan Gravenberch lämnade. Men ingen kom in. Bayern var i samtal med Armel Bella-Kotchap och Trevoh Chalobah för högerbackspositionen men fick inte till något avtal. Men mest spektakulärt var förstås att övergången sprack för João Palhinha, som redan var på plats hos Bayern. Uttalanden i helgen spär på snacket om spänningar. ”Truppen är lite tunn”, slår tränare Thomas Tuchel fast ett flertal gånger i samma intervju. ”Jag tycker vår trupp är i toppklass. Tuchel får vara lite mer kreativ nu. Det är hans jobb”, säger vd Jan-Christian Dreesen. Bilds krönikör Alfred Draxler kommenterar: ”Om han (Dressen) medvetet sa att tränaren måste vara mer kreativ, då är det ett explosivt påstående. För omvänt kan det också betyda att han (Tuchel) inte varit det så här långt”. Sky Sports expert Dietmar Hamann kommenterade läget i i Bayern i lördags. ” Det finns ett maktvakuum nu. Det var därför man föll pladask i går (fredags)”, säger Hamann, och tycker att det finns en ”förgiftad stämning, från klubbledningen till tränaren, och från tränaren till laget”.

WAZ uppger att Kamil Grabara är klar för Wolfsburg – även om FCK håller igen med uppgifter. Målvakten uppges redan ha skrivit på kontraktet, ansluter sommaren 2024 och kostar cirka fem miljoner euro.

ÖVRIGT

ESPN (USA) slänger fram en gästlista som heter duga när Lionel Messi ledde sitt Inter Miami till ny seger, den här gången i Los Angeles (3-0 mot LAFC). På läktarna satt bland annat Prins Harry och Meghan Markle, Leonardo DiCaprio, Rage Against The Machine, Selena Gomez, Liam Gallagher, LeBron James och Tyga (se hela listan ovan – och en stjärnkavalkad här). Messi gjorde visserligen inget mål den här gången men två assist (se den läckraste här). Argentinarens omskrivna bodyguard fick också visa upp sina färdigheter för celebriteterna på läktarna (se klipp här).

Ekstrabladet (Danmark) ger Roony Bardghji toppbetyget 5 av 6 stjärnor. ”Det ser ut att bli hans säsong”, skriver tidningen sedan 17-åringen smällt in ännu ett mål (se klipp här) för FC Köpenhamn (2-0 mot Viborg).