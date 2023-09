Man United-ikonen om Sancho: "Saudiarabien eller utfrysning"

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mirror känner av problemen i Manchester United. Avgörande samtal väntar mellan Erik ten Hag och Jadon Sancho efter att spelaren kritiserat sin tränare inför öppen ridå. Sanchos framtid är osäker. Enligt The Times känner sig Ten Hag sviken av Sanchos utspel efter att ha ställt upp för 23-åringen tidigare. Inom United diskuteras om Sancho ska få spela för klubben igen. Tidigare Unitedspelaren Rio Ferdinand ser bara två alternativ för Sancho: en försäljning till Saudiarabien eller acceptera bänken resten av säsongen. Även Antony skapar rubriker. Han har petats från Brasiliens trupp efter hans ex-flickväns senaste uppgifter om våld i nära relation. En polisutredning pågår. Antony nekar till anklagelserna.

The Sun menar att det är ”TENse times” i United med Sancho och Antony. På tal om United hävdar tidningen att Sergio Ramos nobbade ett sista-minuten-försök från United. 37-åringen är nu klar för Sevilla. Får man tro The Sun vägrar Al Ittihad släppa tanken på Mohamed Salah. Klubbrepresentanter som flugit till England ska ha lagt ett bud till Liverpool på hela 215 miljoner pund, ca tre miljarder kr, allt inkluderat. Salah själv erbjuds en veckopeng på 2,45 milj pund plus segerbonusar, procent på tröjförsäljning samt lukrativa ambassadörsroller för tre företag. Tidningen skriver också att den 42-årige man som försökte skalla tv-profilen Roy Keane bröt näsan på sig själv. Det täcker hela nyhetsettan. Mannen påstås ha reagerat på att Keane firade ett Unitedmål mot Arsenal på Emirates i söndags.

Daily Mail uppger att fotbollsförbundet (FA) är beredd på att förbundskapten Gareth Southgate kan lämna skutan efter EM nästa sommar. Enligt tidningen är Pep Guardiola förbundets dröm som ersättare. På annat håll skriver Daily Mail att West Ham planerar att erbjuda Jesse Lingard ett korttidskontrakt. 30-åringen är för närvarande utan kontrakt. Hjalmar Ekdal lämnar en uppdatering om sin skada på Instagram. ”Vi ses om några veckor”, skriver backen. På bilden syns Ekdals ben med en knäortos efter helgens skada som gör att han missar EM-kvalsamlingen. 40 000 har redan köpt biljetter till hemmapremiären för ”svensklaget” Arsenals damer mot Liverpool den 1 oktober, meddelar klubben.

Evening Standard synar Chelseas problem med målfabrikation. Tidningen menar att klubben överväger att försöka värva Ivan Toney från Brentford i januarifönstret. 27-åringen är för närvarande avstängd för brott mot bettingregler.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport bryr sig inte om att det är landslagsuppehåll och fortfarande tio dagar kvar till Derby della Madonnina. Det är fullt tryck om Inter-Milan. I fokus i dag är att Lautaro Martínez är en Milandödare med åtta fullträffar mot lokalrivalen. Argentinaren närmar sig Zlatan Ibrahimovic som har tio. I topp genom tiderna är Andrij Sjevtjenko med 14 mål i derbyt. I en artikel om ”Den nye Charles De Ketelaere”, som fått nytt liv på lån i Atalanta, kan man bland belgarens många färdigheter läsa att han som ung ”vann en turnering i kubb (ett svenskt spel som påminner lite om boccia, lite om bowling)”.

Corriere dello Sport drar stort på en intervju med Marek Hamsik. Slovaken, som läser till tränare, blir tillfrågad om scudettokampen. Han tror på sin gamla klubb Napoli, ”men Inter har startat mycket bra, kommer från en Champions League-final, och kommer att försöka ta titeln från Napoli. Jag glömmer inte heller Milan och Juventus”. Roma har uppdaterat sin lista till Europa League-gruppspelet. Men den saknar nyförvärven Sardar Azmoun och Rasmus Kristensen. Roma var tvunget för att ge plats åt Romelu Lukaku. För att knyta ihop den italienska säcken: enligt CdS är Inter nära att officiellt presentera Simone Inzaghis nya kontrakt, till 2025. Det kan ske under landslagsuppehållet, spekulerar CdS. Kontraktet är värt 5,5 miljoner euro om året plus bonusar.

SPANIEN

Marca toppar med herrlandslagets spelare som uttalade sig i går i samband med samlingen. ”Vi tar avstånd från vad vi anser vara oacceptabelt uppträdande från Herr Rubiales”, läste kaptenerna upp. Fotbollsförbundet (RFEF) väntas under tisdagens komma med en officiell ursäkt till fotbollsvärlden för Rubiales uppträdande. Redan förra veckan kom bestämda uppgifter om att damernas förbundskapten Jorge Vilda får gå. Det officiella beskedet kan komma redan i dag. Cadena SER påpekar dock att parterna ännu inte är överens om villkoren. Vilda har ett år kvar på kontraktet och vill inte avgå.

Estadio Deportivo har på nytt Sergio Ramos på förstasidan. Nu är flytten helt klar och fokus ligger på att 37-åringen bad sin nygamla klubb om ursäkt. I en presentation säger Ramos, ”Det har gått 18 år sedan jag lämnade och jag tror jag gjorde en del misstag, och jag vill ta tillfället i akt att be om ursäkt till Sevillaspelare som kan känna sig förolämpade av saker jag sagt eller gjort då”, säger han. Enligt Mundo Deportivo tackade Sergio Ramos nej till stora summor: erbjudande om årslön på 20 miljoner euro i Saudiarabien och elva milj euro i Turkiet. I Sevilla får han en årslön på strax över en miljon euro.

Sport ropar ut ”Xavi 2026”, och Mundo Deportivo har samma budskap. Parterna är överens om ett nytt kontrakt för Barcelonas tränare. ”Allt som nu återstår är att bestämma datum för familjefotot”, som MD uttrycker det. Det blir dock inte den här veckan, påpekar Sport, då sportchefen Deco är borta.

FRANKRIKE

L’Equipe har fokus på Kylian Mbappé inför Frankrikes EM-kvalmatch mot Irland på torsdag. PSG-stjärnan verkar tillbaka efter turbulensen kring hans kontrakt under sommaren. Tidningen följer också upp krisen i Lyon. Klubben ligger sist i Ligue 1 och Laurent Blanc sitter löst. Lyon har redan börjat titta sig om efter andra namn. Thiago Motta (Bologna) och Will Still (Reims) är två av dem som har stöd i styrelserummet, men det finns fler alternativ. L’Equipe berättar vidare att Napolis president Aurelio De Laurentiis hånfullt viftade bort Al Hilals bud på Victor Osimhen i somras. I e-post till en representant skriver De Laurentiis, ”Ert bud på 200 miljoner euro räcker till en av Osimhens fötter. Om ni erbjuder 500 milj euro kanske vi överväger ert erbjudande men jag understryker: kanske”. Från transfermarknaden berättar tidningen att Arsenals Nicolas Pépé framöver spelar i Besiktas och att Nice är intresserad av målvakstveteranen Salvarore Sirigu som är utan kontrakt.

RMC Sport berättar att polisen inlett en utredning av en uppmärksammade läktarincident under Nantes-Marseille. En familj, där den sexårige sonen bar en OM-tröja, attackerades med spottloskor, öl och förolämpningar. Pappan drabbades av en hjärtattack. Incident följer kort på en annan uppmärksammad incident, då en åttaårig pojke med hjärntumör fick sin OM-tröja avdragen och bränd av Ajacciofans.

TYSKLAND

Süddeutsche Zeitung pratar med Bayern Münchens hederspresident Uli Hoeness om klubbens misslyckanden på deadline day. ”Förutom i undantagsfall ska vi i framöver inte vara involverade sista transferdagen. Vi brukade skratta åt deadline day”, menar Hoeness. Skämtsamt säger han att användandet av ordet ”transfer” nu är ”straffbart fram till den 1 december”. I intervjun ondgör sig också Hoeness över transferprogram som han kallar för ”bur full av dårar”, där man lever i en parallell tillvaro men påverkar den verkliga världen.

Sky Sport-experten Lothar Matthäus kritiserar Bayerns fönster inte så mycket för spelarna som såldes och köptes utan för sättet klubben handskades med det. ”Problemet är att Bayern gör diskussionerna offentliga. Vecka efter vecka kommenterade tränaren, vd:n, Hoeness eller spelare saker”, menar Matthäus. Klubbpresident Herbert Hainer säger att klubben planerar att agera på vintermarknaden, men Matthäus menar att ”det skapar onödigt tryck, och visar att han (Hainer) inte gjort sin läxa i tid”, och tycker att Bayern borde försökt värvat Sofyan Amrabat, som Man United lånade.

Sport Bild uppger att Dortmunds tränare Edin Terzic och Nico Schlotterbeck hamnade i stort gräl på träningen i söndags. Backen var missnöjd med att inte ha varit med i startelvan mot Heidenheim. Terzic anses under press, och Bild har redan börjat spekulera i att Julian Nagelsmann är ledig.

ÖVRIGT

Sportowe Fakty (Polen) uppmärksammar Omgångens lag i och från Ekstraklasa. En svensk tar plats: Raków Częstochowa-mittfältaren Gustav Berggren.

SDNA (Grekland) noterar att Alexander Jeremejeff fortsatt står utanför Panathinaikos lista för spelare i Europa League. Atenklubben kunde göra förändringar till gruppspelet fram till i går.

SportTV (Portugal) synar Viktor Gyökeres. Efter sin imponerande start i Sporting gör tv-kanalen nu ett inslag på svenskens felbeslut och felpassningar mot Braga i helgen – se klipp på länken.

Daily Record (Skottland) kan indirekt sägas ha Gustaf Lagerbielke på nyhetsettan. Rangers har vänt sig till förbundet och kräver förklaring sedan Kemar Roofes mål dömts bort i helgens Old Firm. Cyriel Dessers tog bollen från svensken men ansågs ha gjort det regelvidrigt (se klipp här). Rangers får stöd av ex-domaren Dermot Gallagher.

Fotomaç (Turkiet) har Galatasarays två stora värvningar på förstasidan: Tanguy Ndombélé och Davinson Sánchez, båda från Tottenham. Här finns också plats för Eric Bailly och för Nicolas Pépé till Besiktas. Och för Fenerbahçes intresse för Jorginho. Det turkiska fönstret stänger den 15 september.

La Denière Heure (Belgien) skriver om Anderlechts två stora värvningsförsök. Thorgan Hazard är en komplicerad affär på grund av lönen, medan Kasper Schmeichel är på bana – båda parter är inställda på kontraktsskrivande. Det belgiska transferfönstret fönstret stänger i morgon.