Sergio Ramos välkomnas - men inte av ultras

SPANIEN

Estadio Deportivo har Sevillas presentation av Boubakary Soumaré och Mariano Diaz på förstasidan. Den officiella presentation av Sergio Ramos i dag blir på en annan skala. Men alla välkomnar inte 37-åringen tillbaka med värme. Den stora ultarsgruppen Biris Norte har gjort ett uttalande, och menar att värvningen visar ”brist på respekt mot värdena som gjort klubben stor”. Sergio Ramos hade i Real Madrids tröja sina duster med spelare och fans i Sevilla. När han häromdagen skrev på för Sevilla bad han om ursäkt om han förolämpat någon, men ultras har inte förlåtit honom ännu. Sergio Ramos lämnade Sevilla för Real Madrid som 18-åring.

Marca följer upp att damernas förbundskapten Jorge Vilda sparkats med en bild på nya förbundskaptenen Montserrat Tomé och rubriken ”Tar kommandot”. Men på morgonen är Vilda tillbaka i rubrikerna. ”Jag har gett ett hundra procent och förstår det inte, jag ser inte min uppsägning som befogad”, säger han i en första kommentar i Cadena SER, och tycker beslutet var ”orättvist”. Vilda får frågan om han hade spelarna med sig under VM. ”Det är omöjligt att bli världsmästare om man inte skapar ett lag”, menar han. Vilda säger att han blev ”förvånad” när han såg kyssbilderna med Luis Rubiales och Jenni Hermoso, och dementerar att han var inblandad i försöken att få med Hermoso att medverka i en video med Rubiales där händelsen skulle tonas ned. Och applåderna när Rubiales i sitt uppmärksammade tal talade om ”falsk feminism”? Vilda betonar, ”Jag skulle aldrig applådera något manschauvinistiskt”, och förklarar det med att han applåderade Rubiales insatser för damfotbollen, och att ”när det är 150 människor i rummet som applåderar är det svårt att vara den enda som inte gör det”.

Sport ger omvälvningarna i förbundet stort utrymme, men menar att valet av Tomé som förbundskapten väcker blandade känslor hos spelarna. Hon jobbade nära Vilda. Sport ger också plats för att Barça minskat lönekostnaderna med 161 751 612 euro. Och förstås åt beskedet att Fridolina Rolfö behöver göra en titthålsoperation i knäet. Fabrizio Romano fyller på med Barçanyheter: klubben har en återköpsklausul på 20 milj euro för Ez Abde, som sålts till Real Betis. Den gäller till 2025. Barça har även en vidareförsäljningsklausul på 50 procent.

ENGLAND

City AM:s Manchester United-rubrik ”In the red” kan stå för mycket. Här, i en affärstidning, står det för att klubbens värde rasat sedan ägarfamiljen Glazers ska ha plockat bort Till salu-skylten. Enligt The Times har värdet minskat med 500 miljoner pund, cirka sju miljarder kronor. Men rubriken skulle också kunna stå för anseendet. Skandalspelarna är flera. Mason Greenwood har skickats iväg till Getafe, Jadon Sanchos framtid i klubben är oklar och krav har rests från kvinnofridsorganisationer om att United ska porta Antony medan han utreds för våld i nära relation. Brasilianska UOL påstår också att United överväger att stänga av honom. Antony finns dock med i Uniteds CL-trupp som nu presenterats. På tal om CL-trupplistor: Emil Krafth, som kämpar på med att komma tillbaka efter sin långvariga knäskada, är inte med på Newcastles lista.

Daily Telegraph skriver att Man United är på väg att förlänga kontraktet med Aaron Wan-Bissaka. Förhandlingar pågår med den 25-årige högerbacken. Tidningen uppmärksammar också Wolverhampton kostnadsnedskärningar. Klubben sålde spelare för 145 miljoner pund under sommaren.

iNews hävdar att Manchester City är intresserad av Brightons unga stjärna Evan Ferguson. Den 18-årige irländaren ses som en anfallare som kan spela med Erling Haaland. Mer City: klubben kommer i semifinal i klubblags-VM att få möta vinnaren mellan Club León (Mexiko) eller Urawa Red Diamonds (Japan). Det står klart efter måndagens lottning. Turneringen spelas i Saudiarabien med start den 12 december.

Daily Mirror-rubriken ”The Bitter HEND” fångar upp måndagens stora snackis: The Athletics intervju med Jordan Henderson. Den tidigare Liverpoolspelaren förklarade bland annat att flytten till Saudiarabien inte var driven av pengar utan av att han inte längre var önskad av Jürgen Klopp.

Daily Mail konstaterar att Demarai Gray till slut är nära en flytt till Al Ettifaq, vilket också Fabrizio Romano skriver. Evertonyttern har varit öppen om sin vilja att flytta, och fått bryskt svar av tränare Sean Dyche.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ser ett ”Maxat Juve”, där klubben nu förhandlar om nytt kontrakt med Max Allegris favorit Adrien Rabiot. Där Habib Diarra (Strasbourg) och Manu Koné (Mönchengladbach) står på shoppinglistan. På annat håll ser tidningen Milans mittfältare Ruben Loftus Cheek som ett tungt vapen i derbyt mot Inter den 16 september. Engelsmannen har gjort succé så här långt. DAZN uppmärksammar i ett inslag Loftus Cheeks starka avtryck även hos lagkamraterna. De var oförstående till att han byttes ut senast. Tränare Stefano Pioli fick gestikulera till dem att det var för att Loftus Cheek var varnad (se klipp här).

Corriere dello Sport lanserar ”Med Inzaghi mot stjärnorna”. Simone Inzaghi har, som tidningen skrev redan i går, förlängt med Inter till 2025 och ”bokar scudetto nummer 20”. Inter har vunnit Serie A 19 gånger. Mer Serie A: efter tre omgångar är åskådarantalet uppe i nästan en miljon. Det är en märkbar förbättring mot fjolåret, och publiksiffror är ”som på 80-talet”, skriver tidningen.

FRANKRIKE

L’Equipe ger förstasidan till det stundande VM i rugby på hemmaplan, och fredagens öppningsmatch mot Nya Zeeland. Men den stundande EM-kvalmatchen i fotboll mot Irland får också några sidor. Ur PSG:s anfallstrio Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani och Ousmane Dembélé är bara den förstnämnde i dagsläget given i landslagets startelva, men alla tre är aktuella för framtiden. Mbappé var under måndagen också omskriven efter att tidningen uppgett att han gett upp sina lojalitetsbonusar i PSG men inte kommer att förlänga. En flytt till Real Madrid nästa sommar ses fortfarande som trolig men L’Equipe spekulerar i att anfallaren också skulle vara öppen för Liverpool, som tidigare visat intresse. På tal om PSG, RMC Sport uppger att förre tränaren Christophe Galtier är aktuell som tränare för Al Duhail i Qatar.

France Bleu-journalisten Bruno Salmon stryker ett streck över ett namn på Lyons tränarlista. Thiago Motta är inte intresserad, det försäkrar Bolognatränarens entourage. Enligt måndagens L’Equipe har Lyon visat intresse för Thiago Motta och Will Still (Reims). Nuvarande tränare Laurent Blancs dagar ses som räknade. Lyon är jumbo i Ligue 1.

Foot Mercato följer upp kritiken från Frankfurtfans mot Randal Kolo Muani, sedan han bråkat sig till en flytt till PSG. I helgen fanns en budskapsbanderoll på arenan. Den var adresserad till ”Kohle” (kontanter) Muani: ”Pengar förändrar inte karaktären, de avslöjar den”. FM skriver att fransmannen nu svarat med att plocka bort alla gamla inlägg med Eintracht Frankfurt på sin Instagram.

TYSKLAND

Sport Bild uppger att Bayern Münchens klubbledning är kritisk till Thomas Tuchels uttalanden om en ”tunn trupp”. Hans krav på en nummer 6 har retat upp dem, särskilt som tränaren fortsätter prata om det. Tidningen skriver vidare att Joshua Kimmich det som ”ett slag i ansiktet” att Tuchel inte ser honom i den positionen.

Bild uppmärksammar Dennis Hadzikadunic. Backen har imponerat så pass i HSV att klubben redan ser över möjligheterna att köpa honom. Det i sig är komplicerat då Hadzikadunic fortfarande har kontrakt med ryska klubben Rostov. 25-åringen var med i Kickers Omgångens lag i Zweite Bundesliga i går.

WAZ noterar att Rebecka Blomqvist är tillbaka med Wolfsburg. ”Jag får fortfarande gåshud när jag ser straffsparksläggningen mot USA”, säger hon om sommarens VM. Men nu är fokus på ligaspelet. ”Vi är bra nog att slåss om titlar – alla tre”, säger hon, och syftar på ligan, cupen och Champions League. 26-åringen förlängde i somras kontraktet ett år.

ÖVRIGT

Õhtuleht (Estland) sätter Sveriges bekymmer med bristande speltid för Robin Olsen i perspektiv. Karl Jakob Hein är kommande EM-kvalmotståndaren Estlands förstemålvakt. 21-åringen är tredjemålvakt i Arsenal efter Aaron Ramsdale och nye David Raya. Han blev kvar när transferfönstret stängde. ”Klubben kunde helt enkelt inte släppa mig på lån”, säger Hein. Förra året blev det en ligacupmatch. Året dessförinnan fem matcher på lån i Reading. Däremot har det blivit en hel del minuter med U23-laget. ”Vid en viss tidpunkt måste jag få fart på min karriär i form av speltid, helst någonstans som förstemålvakt”, säger Hein. Estland tar emot Sverige på lördag.

Daily Monitor (Uganda) har som största rubrik på förstasidan i dag ”Arsenalfan dödad efter Manchester Uniteds förlust”. Ett gnabb mellan två supportrar till de båda lagen i västra Uganda startade med Uniteds bortdömda mål och slutade med att en 29-åring blev knivhuggen till döds.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) samlar reaktioner efter Louis Van Gaals senaste utspel mot Argentina. I en intervju med NOS sa den tidigare förbundskaptenen att segern mot Nederländerna i VM var ”en förutbestämd plan, Messi skulle bli världsmästare” – alltså mer eller mindre riggat (se klipp här). Reaktionerna har inte låtit vänta på sig i argentinska medier, och ett förbundskonto på X har också lagt ut ett klipp med bilder från finalmatchen. Till det finns text om att Argentina ”alltid vet hur man tar en förlust”. Inte ens på hemmaplan får Van Gaal medhåll. ”Jag delar inte hans uppfattning”, säger Virgil Van Dijk.

La Nación (Argentina) pratar med Jorge Valdano, som har ett förflutet som både spelare och sportchef i Real Madrid, och som allt som oftast levererar tänkvärda ord. Som om Europas fotbollsoro för Saudiarabien. ”Europa måste komma ihåg att de varit de senaste 20 årens Saudiarabien, som tömt andra kontinenter på talang. Nu får de lära sig att det finns en konkurrent av två legitima skäl: 1/ pengar att handla för och 2/ kärlek till fotboll. För Saudiarabien är inte Qatar, det är ett land som älskar fotboll, även om det inte har traditionen eller bakgrunden”, menar Valdano.