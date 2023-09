Uppgifter: Potter aktuell för Lyon – och kanske England

Headlines Blogg

FRANKRIKE

L’Equipe påpekar att Frankrike är ”Nära målet”, att kvalificera sig till EM. I kväll väntar Irland på Parc des Princes. Trolig startelva: Maignan – Koundé, Upamecano, L Hernandez, T Hernandez – Tchouaméni, Griezmann, Rabiot – Dembélé, Giroud, Mbappé. På annan plats uppger L’Equipe att Lyon uppvaktar Graham Potter. Klubbägaren John Textor pratade med den tidigare Chelseatränaren under onsdagen. Laurent Blancs dagar i klubben anses räknade efter en miserabel start på säsongen. Lyon ligger sist. Potter nämndes under onsdagen också av Daily Mail som en möjlig arvtagare till Gareth Southgate som förbundskapten efter EM nästa sommar. Potter har varit utan jobb sedan han fick sparken i Chelsea för fem månader sedan.

Le Parisien uppmärksammar att PSG varken registrerat Marco Verratti eller Hugo Ekitike till gruppspelet i Champions League. Däremot är överraskande målvakten Keylor Navas med.

France Football presenterade sin lista över nominerade till Ballon d’Or. På herrsidan märks exempelvis att Cristiano Ronaldo är ratad. Både Fridolina Rolfö och Amanda Ilestedt är nominerade bland damer. Här är hela listorna.

Foot Mercato hävdar att Trabzonspor är nära att värva Nicolas Pépé från Arsenal. Det gäller ett lån. Tidigare har Besiktas och även saudiska klubbar visat intresse för 28-åringen.

ENGLAND

The Sun smäller tidningen i bordet med uppgiften att John Terry är nära att bli tränare för Al Shabab i Saudiarabien. Han påstås ha ett kontraktserbjudande på minst två år att ta ställning till. Även den saudiska tidningen Asharq Al-Awsat uppger att Terry är aktuell för ett jobb i Al Shabab, men troligen inom den sportsliga ledningen. Chelsealegendaren väntas till Riyadh inom de närmaste dagarna, först därefter fattar han beslut, skriver tidningen. Al Shabab sparkade sin tränare Marcel Keizer i onsdags efter dåliga resultat. Terry jobbar för närvarande inom Chelseas akademi.

The Athletic och The Times krokar i Chelsea med uppgiften om att klubben är i samtal med Riyadh Air som huvudsponsor. Klubben har inlett säsongen utan sponsor på tröjorna. Även bettingbolaget Kaiyun Sports är aktuellt. The Athletic uppger att Chelsea är ute efter 60 miljoner pund per år, för herr- och damlag. Riyadh Air ägs av Saudiarabiens statliga investeringsfonden Public Investment Fund (PIF), som också är majoritetsägare i Newcastle.

Metro fångar på sportettan upp Manchester Uniteds besked i går om att klubben tar allvarligt på anklagelserna mot Antony om våld i nära relation. United förnekar också uppgifter om att klubben försökt tysta ner ärendet. United kommer inte att stänga av brasilianaren från spel under utredningen, trots krav från kvinnofridsorganisationer.

Daily Telegraph sätter, liksom franska Foot Mercato, punkt för Al Ittihads jakt på Mohamed Salah. Även ett bud på 200 miljoner pund kommer nobbas. Det saudiska transferfönstret stänger i dag. Men Telegraph understryker att Al Ittihad kommer att återvända i kommande fönster. Vidare skriver tidningen att Tottenhams Eric Dier sökt upp tränare Ange Postecoglu för samtal efter att ha blivit helt utfryst. Arsenals seger på svensk mark får också några rader (3-0 mot Linköping), med Lina Hurtig och Stina Blackstenius som målskyttar.

Evening Standard var först med att skriva att Bayern München kommer att återvända till Fulham för João Palhinha i januarifönstret. Fabrizio Romano instämmde under natten. Portugisens övergång kraschade spektakulärt under Deadline Day.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport pratar titelkamp med tio experter. Nio av dem har Inter som favorit till scudetton – Fabio Capello, Cesare Prandelli, Arrigho Sacchi, Juan Sebastian Veron, Hernan Crespo, Alberico Evani, Mircea Lucescu, Andrea Barzagli, Fabio Grosso. Bara Beppe Bergomi kan inte välja mellan Inter, Milan och Napoli. På annat håll skriver GdS att Luciano Spalletti redan satt sin prägel på landslaget, suddat ut minnet av Roberto Mancini. Nu gäller ”dialog, hög press och aggressiva yttrar”. Vidare avfärdar tidningen José Mourinho som ”Inte så speciell”. Romatränarens facit i ligan är 1,61 poäng i snitt. Med det är han långt efter de bästa i klubben. Spalletti hade 2,0, Rudi Garcia 1,99, Claudio Ranieri 1,93 och så vidare.

Corriere dello Sport viker förstasidan åt Dusan Vlahovic. Tidningen lyfter sommarens följetong, om bytet med Romelu Lukaku som inte blev av. Det var inte bara taktiska skäl som fick Juve att fundera på det. Inter heller bara extrapengarna i bytet. Vlahovic kommer att tynga konton rejält. Bara bruttolönen når 20 miljoner euro kommande säsong. Den ursprungliga planen var också att sälja anfallaren efter två säsonger för 120-140 milj euro. Men skador och sviktande form ha satt stopp för sådana värderingar.

La Repubblica skriver in sin Genoa-upplaga att Sampdoria fått kalla fötter. Det lär inte bli någon värvning av Santi Mina. Bakgrunden är att fansen protesterat mot värvningen. Celta Vigo bröt nyligen kontraktet med 27-åringen, som är dömd till fyra års fängelse för sexuella övergrepp. Uppgifterna om Sampdorias nej har också fått rubriker i Spanien.

SPANIEN

Estadio Deportivo kommer med bild på presentationen av Sergio Ramos. 22 000 fans slöt upp på Ramón Sánchez Pizjuán-stadion. Men 37-åringen fick också kommentera ultrasgruppen Biris Norte beska uttalande om hans återkomst. ”Jag vill vara respektfull mot åsikter i Sevilla och mot dem som fortfarande är upprörda över mina gester. Förhoppningsvis kan jag med mina framträdanden och mina ursäkter ändra på den uppfattningen. Vi har för många fiender utanför för att slåss inbördes. Jag ber om ursäkt för mina misstag och hoppas vi kan segla i medvind framöver”, säger Sergio Ramos. Han skyr inte frågor om att lyfta pokaler, ”Jag tror vi kan vinna en titel, ligan, Champions League, jag vet att det är mycket svårt för ingen viker ner sig, men man måste tro”.

AS täcker förstasidan med beskedet att Jenni Hermoso nu också anmält Luis Rubiales efter kysskandalen vid VM-finalen. Tidningen rapporterar också uppgifter från Dazn om att Real Madrid-legendaren Raúl är ett av namnen som är aktuella för tränarposten i Villarreal. Enligt AS har klubben varit i kontakt med Raúls rådgivare. 46-åringen är för närvarande tränare för Real Madrids Castilla-lag. Quique Setién fick i tisdags sparken från Villarreal efter bara fyra omgångar.

Marca ser en Jude ”Bellingham till Cristiano Ronaldos rytm” – det vill säga, han gör mål i den portugisiske legendarens takt. Som 20-åring. Som mittfältare. Bellingham har som Cristiano Ronaldo fem mål på sina fyra första matcher med Real Madrid. Inte ens Ferenc Puscas, Karim Benzema & Co kan matcha det. På tal om Real Madrid. Kepa Arrizabalaga har klivit in i Thibault Courtois. Men spanjoren var inte förstaval, om man får tro Yassine Bounou. ”Som jag förstått det var jag förstaval, men sedan analyserade klubbledningen situationen med att jag skulle spela Afrikanska mästerskapen och missa viktiga matcher i januari”, säger den marockanske målvakten, som i stället skrivit på för Al Hilal i Saudiarabien.

Mundo Deportivo har just sett ett transferfönster stänga men har genast blicken på nästa. ”En defensiv mittfältare i januari”, lyder budskapet för Barcelona. För närvarande finns bara Oriol Romeu som given i positionen. Barça uppges ha ögonen på Guido Rodríguez, Palhinha, Jorginho och Florentino Luis.

TYSKLAND

Kicker undrar, ”Kan Flick vända på det hela?”. Landslaget har varit en katastrof. Även under Hansi Flick. Pressen är nu stor, hemma-EM väntar om mindre än ett år. På lördag är det match mot Japan och tisdag mot Frankrike. Sedan ska Flick ha vaskat fram EM-elvan. Under onsdagen slog a-landslaget i en match bakom lyckta dörrar U20-landslaget med 5-0. Överraskningen var att mittfältaren Joshua Kimmich spelade högerback. Det kan vara hans nya roll. Startelvan: Ter Stegen – Kimmich, Süle, Rüdiger, Schlotterbeck – Gündogan, Can, Wirtz – Sane, Havertz, Gnabry. Målvakten Marc-André ter Stegen kastade också in målvaktshandsken. ”Ja, jag är för närvarande nummer ett. Jag har väntat länge på den här möjligheten. Jag ska göra allt för att behålla den statusen”, säger Barcelonamålvakten. Manuel Neuer väntas tillbaka efter skada vid månadsskiftet, men enligt Kicker kan det dröja längre, Bayern München vill inte skynda försiktigt.

Bild noterar att Wolfsburg värvat målvakten Kamil Grabara från FC Köpenhamn för 13,5 miljoner euro (ansluter i vinter eller nästa sommar), samt att Dortmund sålt Thorgan Hazard till Anderlecht. Övergångssumman uppges vara fyra milj euro, belgiska medier anger tre milj euro.

ÖVRIGT

Record (Portugal) låter citat från Viktor Gyökeres täcka förstasidan. ”I Portugal är det mycket mer filmningar” än i England. Det kan ses som ett svar på att svenskens vassa armbågar uppmärksammats. Anfallaren har dragit på sig två gula kort på de två senaste matcherna. ”Jag måste vara försiktigare med mina armar”, säger Gyökeres. Cristiano Ronaldo fick under onsdagen en fråga om rivaliteten, hatet mellan honom och Lionel Messi. ”Jag ser inte saker så. Visst, det fanns rivalitet, men en bra rivalitet. Men den som gillar Cristiano behöver inte hata Messi och vice versa. Vi är två bra, mycket bra (ler) fotbollsspelare som förändrat fotbollshistorien, fortsätter att göra det, och är respekterade runt om i världen. Men han fortsätter på sin väg och jag på min. Vi gör nu bra saker på varsitt håll, historien fortsätter, men inte rivaliteten”, säger Cristiano Ronaldo.

SDNA (Grekland) uppmärksammar att Paok:s Emelie Helmvall hade lekstuga i damernas Champions League-kval (6-1 mot St. Pölten). Anfallaren gjorde fyra mål – alla i första halvlek. Returen spelas på lördag.

The Athletic (USA) ger via sin MLS-skribent Pablo Iglesias Maurer perspektiv på Lionel Messis och fotbollens triumftåg i USA. ”Bara för några dagar sedan var det en MLS-klubb som hade presskonferens efter match och inte en enda journalist dök upp, varken på plats eller via zoom”, skriver Maurer på X (tidigare Twitter).