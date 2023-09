Samtal utan resultat - Sancho väntas lämna

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Star uppger att Erik ten Hag och Jadon Sancho efter samtal inte lyckats lösa knutarna. Relationen är fortsatt iskall. Tidningen menar att 23-åringen nu väntas lämna klubben i januarifönstret, först troligen på lån, med försäljning i sommar. Med Antony också åtminstone temporärt borta, uppges Anwar El Ghazi aktuell för United. Enligt Daily Telegraph är det dock mellanhänder som försöker sälja in 28-åringen, som är utan kontrakt.

The Guardian och Daily Telegraph har snarlika sportettor. Bilderna på retrotröjorna som England och Skottland ska använda är i bildmässigt fokus. Men Phil Fodens namn är i rubrikerna. Förbundskapten Gareth Southgate pressas att använda Man City-mittfältaren centralt, i en nummer 10-roll, men slår tillbaka. ”Han spelar inte centralt för sin klubb, så det finns antagligen en anledning till det. Det har att göra med nivån på matcher”, svarar Southgate, ”Ni får prata med Pep (Guardiola) som är världens bästa tränare och använder honom från kanten”. Kontringen blir att Foden själv sagt att hans bästa position är centralt. ”Men han spelar inte där!”, påpekar Southgate. Har han diskuterat ämnet med Guardiola? ”Ja, ja!”, svarar Southgate.

Daily Mail har mer United i form av att klubben är i diskussion med ny sponsor, Qualcomm. Tidningen berättar också om ett nytt bakslag för Chelsea. Nyförvärvet Roméo Lavia, som ännu inte debuterat, väntas bli borta sex veckor på grund av den fotledsskada han ådragit sig under träning.

The Sun har mer från Piers Morgans intervju med Luis Rubiales. I den försvarar den nu fd förbundsordföranden sin kyss av Jenni Hermoso. ”Det var inget ont menat, inget sexuellt innehåll, ingen aggression, inget sådant. Kyssens betydelse till Jenni var exakt densamma som en kyss till mina döttrar. Mellan familj och vänner är det väldigt, väldigt vanligt”, menar Rubiales.

The Times upplyser om att Rui Pinto, hackare i Football Leaks, dömts till ett villkorligt fängelsestraff på fyra år. Han läckte bland annat dokument om Manchester City, PSG och Chelsea till medier.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport toppar med ”Pogbas mardröm” sedan fransmannen testat positivt för testosteron. Turintidningen Tuttosport har mer förtvivlade, ”Pogba, hjälp oss att förstå”. Resultat av ett b-prov väntar. Vid positivt resultat rör det sig vanligen om två års avstängning men fyra år om dopningen anses avsiktlig för att förbättra resultat. Pogba är temporärt avstängd och som Tuttosport påpekar redan på förstasidan utesluter inte Juventus att riva kontraktet om han fälls. Dopningsfallet följer på ett år i klubben fylld av skador och totalt bara 213 minuter speltid. ”Vilken flopp ’Pogback’ varit”, summerar Gazzetta dello Sport i en underrubrik. Tidningen är också förtjust i att lansera namn på anfallskonstellationer. Det senaste är ”Lubala”, för Lukaku och Dybala. Mot Empoli på söndag kan Romaduon starta på topp.

Corriere dello Sport låter bara Pogba få halva förstasidan. Den andra halvan går till landslaget, som i kväll EM-kvalspelar mot Ukraina. Debattens vågor har gått höga om Gianluigi Donnarumma, men förbundskapten Luciano Spalletti har inga tvivel: ”Donnarumma startar”. 47 000 biljetter är sålda, men San Siro tar cirka 80 000. Lite under radar har flugit att Emmanuel Ekong skrivit på för kroatiska ligasjuan NK Istra. 21-åringen, som tillhör Empoli, lånas ut ett år med köpoption. Förra säsongen var Ekong utlånad till Perugia.

SPANIEN

Marca, liksom flera andra tidningar, har Lamine Yamal på förstasidan. I dag, mot Cypern, väntas 16-åringen spela från start för Spanien. Marca har en sidorubrik om att ”Historien talar för målfest”. Spanien har på fem möten 26-0 mot Cypern. U21-landslaget slog i går Skottland med 1-0. En annan rubrik är ”100 dagar utan Benzema”. Marca redogör för problemen Real Madrid haft att ersätta fransmannen.

Mundo Deportivo gör förstasida på att Bernardo Silva och Dani Olmo har ”Barça-klausul”. I sina nya kontrakt med Manchester City respektive RB Leipzig har båda spelarna utköpsklausler på 60 miljoner euro. De finns där med tanke på Barças intresse, menar MD. Tidningen uppmärksammar också Lionel Messis hyllning av Tottenhambacken och landslagskollegan Cristian Romero. ”I mina ögon är han världens bästa back just nu”, säger Messi till Telemundo.

Cadena Cope uppmärksammar Der Speigels intervju med Verónica Boquete, Fiorentinamittfältare och tidigare landslagsspelare. Hon menar att kriget kring Jennifer Hermoso varit smutsigt. ”Jennis telefon blev hackad. De hade tillgång till foton och videos. Sånt som kunde användas för att läcka och attackera offret”, säger Boquete. Hon välkomnar Luis Rubiales avgång men varnar för att dra för stora växlar. ”Vi har vunnit ett slag men håller på att förlora kriget”, säger hon. Hermoso hyllades för övrigt när hon återvände till sin klubb Pachuca i Mexiko (se klipp här).

Relevo uppger att mittfältaren Irene Guerrero lämnar Atlético för Manchester United. I utbyte får den spanska klubben Vilde Bøe Risa. Även Bergen Avisen skriver om bytet. Bøe Risa ska ha varit i Madrid under måndagens för att slutföra övergången. United meddelade i går att Adriana Leon lämnat klubben för Aston Villa.

Diario de Navarra uppger att Osasuna tackade nej till Mason Greenwood på grund av hans bakgrund. ”Timmar senare var han klar för Getafe”, skriver tidningen. På söndag kan kan Greenwood debutera för Getafe mot just Osasuna. ”Tränarna har varit imponerade med hur vass han varit på träningarna och planerar att kasta in honom så snart som möjligt”, säger en källa till The Sun.

FRANKRIKE

L’Equipe ger tränarskiftet i Lyon sin fulla uppmärksamhet. Laurent Blanc fick gå i går. Enligt L’Equipe grämer sig klubbägaren John Textor privat att att beslutet inte togs redan i sommar. Efter att tränare som Graham Potter och Oliver Glasner sagt nej tack är tiden pressad. Ju mer tiden är pressad ju mer talar det för Gennaro Gattuso, som Jorge Mendes försökt sälja in. Textor har kommit närmare superagenten efter försäljningen av Bradley Barcola till PSG. Inför Tyskland-Frankrike i kväll pratar L’Equipe med motståndarnas Ilkay Gündogan. ”Vi har inte haft mycket att glädja oss över, vi är i en svår fas i vår historia, men vi måste skapa en upprymdhet inför EM (på hemmaplan, min anm)”, säger Gündogan. Thierry Henry har fått en lyckad start som förbundskapten för det franska U21-landslaget. 4-1 mot Danmark följdes i går upp av 4-0 mot Slovenien. Barcola, som nämndes tidigare, gjorde två av målen.

RMC Sport pratar med Paul Pogbas agent, Rafaela Pimenta. ”Vi väntar på b-provet innan vi kan uttala oss”, säger Pimenta om dopningsfallet, ”Men vad som är säkert är att Paul Pogba aldrig avsiktligt skulle bryta mot regler”.

TYSKLAND

Bild understryker att Julian Nagelsmann är den stora favoriten inom förbundet att ta över efter Hansi Flick. Två andra namn som nämns är Oliver Glasner och Stefan Kuntz. Samtidigt kan en del andra strykas. Matthias Sammer hör dit, slår Bild fast. Louis Van Gaal tror inte heller han är med i diskussionen. ”Jag känner mig hedrad att ses som en kandidat men ingen utlänning har någonsin tidigare blivit utsedd till tysk förbundskapten”, säger han till Sky Sport. Rudi Völler leder temporärt landslaget, som i kväll möter Frankrike. Völler uteslöt i går en fortsättning över EM.

NDR hör Felix Magath kasta in sitt eget namn i förbundskaptensdiskussionen. ”Enligt min mening behöver vi nu brådskande någon som kan lyfta det här osäkra laget”, säger Magath, ”Jag tycker att jag är bra på att lyfta osäkra lag och ge dem så pass mycket självförtroende att de kan prestera bra igen”.

WAZ följer upp det dystra korsbandsbeskedet för Rebecka Blomqvist. Det är ett avbräck för landslaget, men inte minst för 26-åringen själv. Enligt WAZ ”hade hon en större roll i tränarens planer än någonsin förr”, efter att Jill Roord lämnat klubben. Nu väntar i stället lång frånvaro. Blomqvist förlängde kontraktet i somras.

ÖVRIGT

O Jogo (Portugal) firar rekordsegern med att Beatlesnynna ”All you need is nove” (som i ”nio”). Högtflygande Luxemburg sköts ned med 9-0. Det var Portugals största vinstmarginal någonsin. Vid underläge 8-0 verkade Luxemburgs förbundskapten Luc Holtz ha fått nog och gick ner i omklädningsrummet (se klipp här). Holtz återkom lagom till 9-0.

TyC Sport (Argentina) anar hett möte i La Paz mellan Bolivia och Argentina i kväll. 2 500 poliser är utkommenderade och åskådare har fått den iögonfallande rekommendationen att inte ta med sig barn. TyC Sport noterar vidare att varje argentinsk spelare anlände till hotellet med en egen syrgastub. La Paz ligger på 3 600 meters höjd. Lionel Messi är med men det är ännu oklart om han spelar.

Alkass TV (Qatar) var på plats när Marco Verratti landade i Doha i natt. ”Jag är glad över att vara här och ser fram emot säsongen”, säger den 30-årige italienaren. I dag genomgår Verratti läkarundersökning hos Al Arabi. Övergångssumman till PSG är cirka 45 miljoner euro.