Kulusevski springar mest i Premier League

ENGLAND

Daily Mail skriver att Manchester Uniteds sportchef John Murtough och vd Richard Arnold försöker få sams på Erik ten Hag och Jadon Sancho. Att Sancho häromdagen raderade sitt ilskna inlägg mot Ten Hag från sociala medier ses som ett första steg. Samtidigt skriver The Athletic att United har ett prislapp på Sancho: 65 miljoner pund. Det motsvarar vad klubben betalade för 23-åringen när han köptes från Dortmund. Färsk Premier League-statistik visar att Dejan Kulusevski är den spelare i ligan som avverkat flest kilometer under de fyra inledande omgångarna: 47,07 km (se lista här). Tvåa är Bruno Fernandes med 46,84 km och trea Declan Rice med 46,75 km. Tottenhamsvensken är också den spelare som sprungit mest under en match, 13,00 km mot Bournemouth. Daily Mail uppger vidare att Man United är en av flera PL-klubbar som är intresserade av Khvicha Kvaratskhelia. Tidningen tror på en PL-flytt för Napolistjärnan kommande sommar.

Daily Star ändrar ”cheerleader” (hejarklacksledare) till ”Jeerleader” (typ hånarklacksledare). Det gäller Harry Maguire. Backen är ständig måltavla för hån. Senast var det publiken i Skottland, men det är också vardagsmat i England. Han tar det med ro. ”Jag skulle inte säga att jag är vant mig vid det, men jag kan handskas med det”, säger Maguire, ”Det tar lite press från mina medspelare och sätter den på mig, och om det får dem att spela bättre är det okej”. Förbundskapten Gareth Southgate kallade i går hånet av Maguire i bland annat engelska medier för ”ett skämt”.

The Sun tar upp flera ämnen som skapade rubriker under onsdagskvällen. Här finns Richarlisson som ska ta hjälp av psykolog för att hitta målet, här finns Nottinghambacken Harry Toffolo som döms för brott mot bettingregler. Och här finns The Suns egna uppgifter att Graham Potter efter att ha nobbat Lyon även nobbat Rangers. Tidningen lägger till att Potter är ute efter en Champions League-klubb eller en klubb med potential att nå dit. Klubb i Champions League alltså, inte landslag i Nations Leagues C-division.

Daily Telegraph delar med sig av vad tidningen anser vara en ”exklusiv” uppgift: Newcastles tränare Eddie Howe har klubbledningens fulla stöd, trots en knackig inledning på säsongen. Klubbordförande Yasir Al-Rumayyan har i stället förhört sig om hur han kan hjälpa till.

FourFourTwo har utsett de 100 snyggaste klubbmärkena i världen. På pallen hamnar i tur och ordning 1860 München, Aberdeen och Milan. Elfsborg är enda svenska klubb på listan, på plats 35.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport drar stort på en intervju med Christian Pulisic. Milans nyförvärv säger, ”Det var kärlek vid första ögonkast. Särskilt när man såg fansen. Jag har aldrig upplevt en sådan passion förut”. Amerikanen får välja två nya lagkamrater som imponerat på träningar och i matcher. ”Svårt. Ruben (Loftus Cheek) är en urstark spelare. Honom känner jag väl. Och (Tijjani) Reijnders är oerhört bra med boll, han är speciell. I mina ögon är han verkligen en toppspelare, på den allra högsta nivån”, säger Pulisic, som inför derbyt mot Inter i helgen ”drömmer om att göra ett mål, som alla anfallare gör, eller att svara för en assist, som alltid är kul”.

Corriere dello Sport täcker förstasidan med Davide Frattesi och Giacomo Raspadori till rubriken ”Ge oss plats”. De båda imponerar med landslaget men har haft svårt att plats i startelvorna i Inter respektive Napoli. Liksom Gazzetta dello Sport har Corriere dello Sport nästan ett helt uppslag med Paul Pogba. Båda tidningarna drar samma slutsats. Fransmannens försvar på det positiva dopningstestet, som väntas bekräftas av b-testet, kommer att vara att det var oavsiktligt. I så fall skulle Pogba per automatik slippa undan med två år i stället för fyra års avstängning. Dessutom kommer förmildrande omständigheter att understrykas, vilket skulle dra ner straffet till ett års avstängning. CdS nämner också fallet med Joao Pedro 2018. Åklagaren hade yrkat på fyra års avstängning, men det blev bara ett halvår. Oavsett blir det tufft för Pogba att komma tillbaka och Juve kan riva kontraktet. La Repubblica uppger att Juve spanat in Thomas Partey i Arsenal som möjlig ersättare till Pogba.

SPANIEN

Marca och AS har båda Jude Bellingham på förstasidan, fotbollsvärldens klarast lysande stjärna i säsongsupptakten. Real Madrids och landslagets back Dani Carvajal har reagerat starkt på påståenden om honom ”från engagemang i politiska partier till sexuella övergrepp under VM 2018”, som han skriver på X. Carvajal menar att påståendena är ”fullständigt felaktiga” och lägger till: ”jag har redan vidtagit rättsliga åtgärder”. AS påpekar att brasilianske Ronaldo har det tufft som klubbägare. Cruzeiro, där han 2022 köpte 90 procent av aktierna, har nu åtta matcher utan seger i brasilianska ligan. Fansen har protesterat. Ronaldo är majoritetsägare även i spanska Real som också haft en dålig start på säsongen, trots Ronaldos rensningar i klubbledningen för en månad sedan. Även här protesterar fansen, direkt mot Ronaldo. Marca uppmärksammar vidare att La Liga blir tröjsponsor utomlands – till klubben med världens längsta namn. Det gäller walesiska Clwb Pel Droed Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch, också känd bara som Llanfairpwll. Den här säsongen kommer laget, som spelar i motsvarande femte divisionen, att springa runt med La Ligas nya logga på tröjorna.

Cadena Cope rapporterar att Mapi León, Patri Guijarro och Claudia Pina, som avstod VM, har gjort sig tillgängliga för landslagsspel. På fredag presenterar nya förbundskaptenen Montse Tomé truppen till matcherna mot närmast Sverige den 22 september. Det är ännu oklart hur VM-spelarna och övriga spelare kommer att agera, om de tycker reformerna inom förbundet (RFEF) är tillräckliga.

Sport och Mundo Deportivo är helt fokuserade på att Deco nu officiellt presenterats som Barcelonas sportchef, med Bojan Krkic i teamet. Decos kontrakt gäller till 2026. Då går också president Joan Laportas mandat ut. Deco bekräftar också att Xavi förlänger kontraktet. Båda tidningarna uppmärksammar vidare stort att strejken är avblåst i damernas högsta liga. En överenskommelse om minimilön har till slut träffats. Därmed kommer ligan igång i helgen.

FRANKRIKE

L’Equipe är förtrollad av rugby-VM men slänger in uppgiften att Fabio Grosso övertagit platsen som hetast namn som ny tränare i Lyon. Fabrizio Romano tar över stafettpinnen och meddelade i natt att avtalet är klart. Bara detaljer återstår. L’Equipe konstaterar på annat håll att PSG vinkat hej då till Marco Verratti, Kylian Mbappé med en tår i ögat. ”Din tid här kommer aldrig att bli bortglömd eller förbisedd”, skriver fransmannen i sociala medier. Ytterligare en spelare lämnar PSG i dagarna. Édouard Michut lånas ut på nytt. Senast var det Sunderland för 20-åringen, nu är det turkiska Adana Demirspor, som tränas av Patrick Kluivert. Enligt Le Parisien finns också en köpoption inkluderad.

TYSKLAND

Kicker-rubriken låter sig inte riktigt översättas till svenska men väl till engelska, ”Free spirit versus team spirit”. Det är Bayern München kontra Bayer Leverkusen. Bundesligas två fullpottare efter tre omgångar. I morgon möts de (troliga startelvor här). Tidningen tror på tre svenskar i startelvor i helgens Bundesligamatcher: Mattias Svanberg (Wolfsburg), Oscar Vilhelmsson (Darmstadt) och Emil Forsberg (RB Leipzig), men sistnämnde anses i närmast 50/50-situation med Fabio Carvalho.

TZ skriver att Bayern Münchens tränare Thomas Tuchel inte är helt förtjust i Matthijs De Ligts spelstil – för långsam i uppbyggnad, för många bollar i sidled. För närvarande går därför Kim Min-jae och Dayot Upamecano före.

Sport1 uppger att Bayern München försöker förlänga kontraktet med Alphonso Davies. Men så här långt har klubben inte lyckats övertala hans agent Nick Househ om den sportsliga och ekonomiska planen. Samtalen är för närvarande parkerade. Real Madrid uppges lura i vassen. Enligt spanska uppgifter vill klubben värva Davies kommande sommar. Då har kanadensaren ett år kvar på nuvarande kontrakt.

WAZ har en artikel med citatrubriken ”Jag är en stolt pappa”. Tidningen har pratat med Mattias Svanberg, som slapp EM-kvalpina för att vara med de sina. ”Det är en fantastisk känsla, det är väldigt fint att ha en liten familj”. 24-åringen har inlett säsongen i Wolfsburg starkt. ”Jag har mer självförtroende och kunde dessutom vara med hela försäsongen. Det är en anledning till varför jag är i form. Men jag tror jag har mer att ge”, påpekar Svanberg. Närmast väntar Union Berlin på lördag.

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) döper om Excelsior till ”Excelsiör” efter svensksuccén för Oscar Uddenäs, Richie Omorowa och inte minst Casper Widell. Reportaget inleds med påpekandet att ”Inte ens en svensk sagoskildrare hade vågat sätta på pränt att alla tre skulle göra mål i deras debutmatch”.

NRK (Norge) sätter strålkastarljusen på Mimmi Löfwenius. Vålerengaanfallaren firade sitt mål mot gamla klubben Lillestrøm med att trotsigt hålla upp klubbmärket på tröjan. Det slutade inte där. Hon kastade också slängkyssar mot Lilleströms bänk. ”Det var riktat mot mig. Hon släppte mig inte med blicken och gjorde tre slängkyssar. Jag ignorerade det”, säger LSK-tränaren André Bergdølmo. Löfwenius själv vill inte kommentera. Matchen slutade 2-2. Vålerenga ligger tvåa, LSK trea.