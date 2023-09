Därför portas Sancho av United

Headlines Blogg

ENGLAND

The Sun döper om Manchester United-stjärnan till ”Jadon Bancho”. Han är ”banished” – förvisad – från lagets träningar, meddelade klubben i går. The Athletic ger en förklaring: Sancho har vägrat be Erik ten Hag om ursäkt. 23-åringens dåliga relation till tränaren nådde nya nivåer för snart två veckor sedan med Sanchos utspel om att han ”varit en syndabock länge”. Daily Telegraph skriver i dag att Sancho anser att han behandlats annorlunda än lagkamrater gällande vissa regler.

Manchester Evening News påtalar att Man United har upp till nio spelare borta, och flera frågetecken i backlinjen. Ändå finns ingen plats för Harry Maguire i startelvan. Det blir Victor Nilsson Lindelöf och Lisandro Martínez, om inga skador inträffar. MEN påpekar att det mesta för närvarande ändå går fel kring 30-åringen. I senaste klubblagsmatchen, mot Arsenal, hoppade Maguire in vid 1-1 och det blev förlust 1-3. I senaste landskampen, mot Skottland, hoppade han in och gjorde ett självmål. Samtidigt red i går Harrys mamma ut till hans försvar mot hånet hennes son utsätts för. Experten Jamie Carragher menar i en krönika i Daily Telegraph att även att Uniteds nya målvakt André Onana utnyttjade Maguires situation när han skällde ut backen i en träningsmatch mot Dortmund, ”i mina ögon ett skamligt spel för gallerierna för att göra sig omtyckt bland fansen”.

Evening Standard hävdar att Chelsea sällat sig till Brightonanfallaren Evan Fergusons beundrare. Londonklubben har gjort till vana att shoppa hos sydkustklubben. 18-åringen följs sedan tidigare av de båda stora Manchesterklubbarna och flera andra. Prislappen som nämnts är 120 miljoner pund. I natt bekräftade Arsenal att Kyra Cooney-Cross från Hammarby skrivit på innan transferfönstret stängde.

BBC Sport rapporterar om en udda transfer i Tjeckien. FK Usti nad Labem, ett lag i tredje divisionen, har värvat Martin Podhajsky – som aldrig spelat fotboll. Bakgrunden är att 22-åringens pappa lovat sponsra klubben med motsvarande cirka 250 000 kr för tio minuter speltid för sin son.

Daily Mail ger Kyle Walker sin fulla uppmärksamhet efter presentationen av hans kontraktsförlängning. Beskedet var väntat men Man Citys klipp roar många. Walker gör en version av Leonardo DiCaprio i Wolf of Wall Street (se klipp här – original här).

ITALIEN

Corriere dello Sport ger förstasidan åt Francesco Totti. Han är öppen för att återvända till Roma. José Mourinho har påståtts önska Totti tillbaka, som ett ansikte utåt för klubben. CdS: ”Vill han (Mourinho) ha dig i Roma nästa år?”. Totti: ”Jag tror det. Ni pratar om nästa år, då kan jag redan ha varit i Roma ett tag”. Rubriken ”Pogba på två fronter” står för att fransmannen dels fajtas en dopningsdom, dels reser till Frankrike i dag för att höras i rättegången mot bland annat hans bror Mathias som anklags för att vara delaktig i ett utpressningsförsök mot Paul.

La Gazzetta dello Sport fortsätter med sitt dagliga fokus på Milanoderbyt i helgen. I dag lockar tidningen med en intervju med Inters nya målvakt Yann Sommer. ”Alla derbyn är speciella, det finns också några i Tyskland och Schweiz, men det här är unikt med tanke på trupperna, prestigen och betydelsen för hela nationen. Jag längtar”, säger Sommer. Två övergångar att notera med blågula ögon: Karin Lundin återvänder till Fiorentina och Loreta Kullashi lånas ut till Sassuolo.

SPANIEN

Marca ger hela förstasidan åt damernas liga, som efter strejken kommer igång i helgen. Samtidigt råder fortfarande oklarhet kring landslaget. I eftermiddag presenterar nya förbundskaptenen Montse Tomé truppen till matchernas mot Sverige (22 september i Göteborg) och Schweiz. Cadena Cope uppger att en del av de många spelare som bojkottat landslaget är villiga att återvända, andra inte. Men i natt skrev Relevo att VM-spelarna haft videomöte på kvällen. Även de som redan hade bojkottat landslaget var inbjudna. Resultatet är att VM-spelarna överväger att inte hörsamma landslagskallelsen om det inte blir djupare, strukturella förändringar i förbundet (RFEF). Ett gemensamt besked väntas innan laguttagningen i eftermiddag. Marca skriver också om ”Larmberedskap för Ancelotti”. Real Madrid har sju matcher under de kommande tre veckorna, och för närvarande bara 15 spelare i perfekt skick.

AS ger stor plats åt sexvideoskandalen som skakar Real Madrids ungdomssektion. Enligt AS riskerar de inblandade som spridit en sexvideo upp till fem års fängelse. Marca skriver om högst ett år, vilket skulle innebär att de inte behöver sitta av tiden i fängelse. I AS TV uppges att Real Madrid öronmärkt Reece James som Dani Carvajals ersättare på sikt. Den 23-årige engelsmannen förlängde förra året sitt kontrakt med Chelsea till 2028. AS är rejält frustrerad över PSG. Tidningen menar att Qatar ”ännu en gång hjälper Al-Khelaïfi med Financial Fair Play”. Först köpte Qatarklubben Al Arabi Abdou Diallo från Qatarägda PSG för 15 miljoner euro, sedan Marco Verratti för 50 milj euro och nu ser Qatarklubben Al Ahli ut att köpa Julian Draxler för cirka 20 milj euro. Affären väntas bli helt klar i helgen. AS räknar också på att av de 214 milj euro som PSG i så fall sålt spelare för, så har 194 milj euro kommit från länder i Mellanöstern.

Sport drar på förstasidan stort på att Barcelonas intresse för Nico Williams. Han kan lämna Athletic gratis till sommaren. Och gratis är bra. Barcelonas prekära ekonomiska situationen belyses också av La Ligas senaste lönetak för klubbarna som presenterades under torsdagen. Barças tak sänks drastiskt, från 656 miljoner euro till 270 milj euro (hela listan här). Sport försöker förklara varför i en artikel. Genom den dramatiska sänkningen halkar Barça efter Atlético, som har 296 milj euro. I överlägsen topp, och med höjt tak, är Real Madrid: 727 milj euro.

FRANKRIKE

L’Equipe inleder med 16 sidor rugby-VM. Först därefter kommer fotbollen med en bekräftelse på vad tidningen avslöjade häromdagen: Fabio Grosso blir Lyons nya tränare. Italienaren anländer i dag, ser matchen mot Le Havre på söndag och presenteras på måndag. L’Equipe skriver på annat håll om Gianluigi Donarumma. En del kritiker i Italien vill i stället ha in Guglielmo Vicario mellan stolparna i landslaget. Även i PSG är hans position hotad. Keylor Navas blev oväntat kvar efter transferfönstret stängde. På en fråga i går om målvaktshierarkin i klubben svarade Luis Enrique, ”För mig är det bra att ha tre-fyra målvakter på hög nivå. De är alla redo att spela”, svarade tränaren. L’Equipe kommenterar: ”Det finns bättre svar att försäkra sin nummer ett om hans position”.

Le Parisien noterar att Marco Asensio blir borta en månad på grund av en knäskada. Annars njuter tidningen över en helsida åt PSG:s nya mittfält med Ugarte, Vitinha och Zaïre-Emery. PSG säger också på ett annat sätt farväl till det gamla mittfältet med en avskedsceremoni för Marco Verratti vid kvällens hemmamatch mot Nice.

TYSKLAND

Sky Sport en flytt för João Palhinha i januari fortfarande är aktuell trots den plötsliga kontraktsförlängningen med Fulham. Det uppger såväl Sky Sport, Sport1 som Bild. Portugisen ville säkra den omedelbara ekonomiska framtiden med kontraktsskrivningen men är fortfarande öppen för Bayern – som fortfarande har intresse.

Bild gör stora rubriker på Wolfsburgs tränare Niko Kovacs idéer. Han vill anpassa avsparkstider efter klimatförändringarna. ”Det som bekymrar mig är hettan. Jag önskar vi kunde börja lite senare i augusti och september för det blir väldigt varm och kvaliteten sjunker”, säger han, ”Vi känner alla till klimatförändringarna. Det är mycket svårare att spela klockan 15.30 än låt säga 18 eller 19”. Kovac pekar på att ligor i södra Europa har senare avsparkstider, och påpekar att värmen också drabbar publiken. Lokaltidningen WAZ välkomnar idéen, och tycker ligan borde överväga den. Bild noterar också att FC Bayerns tränare Thomas Tuchel bekräftar att Manuel Neuer drabbats av ett smärre bakslag i sin rehab. En comeback i målet är enligt tidningen nu inte aktuell förrän i oktober. Då har 37-åringen varit borta tio månader efter sin skidolyckan. Bild myntar på annat håll begreppet ”Tiki-Toppi” som beskrivning på Frankfurttränaren Dino Toppmöllers fotboll.

ÖVRIGT

TyC Sport (Argentina) uppger, genom Germán García Grova, att Manchester City är på väg att värva 19-åriga vänsterbacken Valentín Barco. En principöverenskommelse med Boca Juniors är på plats. City-representater ska nu resa till Argentina för att slutföra övergången. Det har tidigare rapporterats om en utköpsklausul på motsvarande 111 milj kr.