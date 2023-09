Lindelöf pekas ut i gräl - United dementerar

Headlines Blogg

ENGLAND

The Sun smider medan järnet är varmt. För Manchester United är hett. Tidningen uppger att fyra spelare drabbade samman efter förlusten mot Brighton i helgen. Lagkaptenen Bruno Fernandes konfronterade Scott McTominay, och Lisandro Martínez och Victor Nilsson Lindelöf rök också ihop, enligt tidningen. United dementerar uppgifterna. United, som bara ligger på 13:e plats i ligan, möter i morgon Bayern München i Champions League.

Daily Mail har mer oro i Man United. Enligt tidningen är personer inom klubben bekymrade över Uniteds nära samarbete med agentfirman Sports Entertainment Group, som grundats av Erik ten Hags agent Kees Vos. Tidningen lägger också till att Ten Hags son Nigel arbetar som analytiker åt SGE. På sportettan hävdar Daily Mail med stora bokstäver att ”Chelsea håller ögonen på Ramsdale”. Tillsammans med bland annat Bayern München påstås Boehly & Co följa utvecklingen i kampen om Arsenals målvaktsplats med stort intresse.

Daily Mirror bär på uppmaningen ”Don’t be won-hit wonders”. Den formuleras från Man City-tränaren Pep Guardiolas önskan om att vinna Champions League igen. ”Vi har inte gjort något speciellt med bara en (titel), men vi är oerhört stolta”, säger Guardiola. Han ser trots allt en andra titel som mer överkomlig. ”Den blir lättare. Den svåraste att vinna är alltid den första”, påpekar Guardiola. City inleder i kväll försöket att försvara titeln med match mot Röda Stjärnan.

The Times skriver att England tvingas kvala till EM 2028 även som värdnation. England, Skottland, Wales, Ireland och Nordirland väntas gemensamt vinna kampen om att bli arrangör. Men Uefa garanterar bara två automatiska platser.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport peppar, ”Milan, upp med mungiporna”. Det skulle också kunna vara parollen från Zlatan Ibrahimovic, som gjorde oväntat besök hos sin gamla klubb i går (se klipp här). Efter derbysmällen mot Inter väntar i kväll Newcastle i Champions League. ”SOS Ibra”, är La Repubblicas rubrik. Förhoppningen är att Ibrahimovics besök kan ge Milan en boost, även om han inte höll något Braveheart-tal till truppen. ”Han pratade individuellt, inte till hela laget. Han frågade mig lite om de nya spelarna och så pratade vi lite annat”, säger Milans tränare Stefano Pioli, ”Vi vet hur mycket Ibra bryr sig om oss och hur viktig han varit för vår resa. Hans närvaro är alltid uppskattad. Han gjorde mig, spelarna och klubbledningen glada”. Ibrahimovics framtidsplaner är fortfarande höjda i dunkel. Milan väntas starta matchen med succévärvningarna Reijnders och Pulisic på bänken. I stället startar Pobega och Chukwueze. Newcastle har redan satt avtryck. I alla fall deras fans. Bilder på magglidande fans i hällregnet i Milano har blivit virala (se klipp här). Hellas Veronas målvakt Lorenzo Montipò förstörde kvällen för Jesper Karlsson. Två gånger räddade han målet från påhälsning av svensken. GdS skriver att Karlsson var Bolognas ”farligaste spelare”, har honom som lagets bästa spelare (6,5 av 10) och skriver att det var ”överraskande” att Karlsson byttes ut. Corriere dello Sport fyller i, ”Varför ta ut honom?”. Isak Hien i Verona får också 6,5. Bara Montipò får högre (7/10).

La Repubblica listar inför Champions League tio talanger att hålla koll på. FC Köpenhamns Roony Bardghji finns med redan i rubriken som ”Den svenske Messi”. Amanda Nildén (Juventus) är med i förbundets Omgångens elva efter premiäromgången.

SPANIEN

Marca drar stort på att ”Såret vidgas” medan AS konstaterar att det nu råder ”Öppet krig”. Det handlar förstås om förbundet (RFEF) och damlandslaget. VM-vinnarna har mot sin vilja kallats in till matcherna mot Sverige och Schweiz. I ett öppet brev understryker spelarna sitt motstånd. Även Jenni Hermoso, som var i fokus för Luis Rubiales-skandalen, publicerade sent på kvällen ett uttalande. Nya förbundskaptenen Montse Tomé tog inte med henne i truppen för att ”det var bästa sätt att skydda henne”, som Tomé uttryckte det. Hermoso skrivelse har rubriken. ”Skydda mig från vad?” (se brevet här). Hon fortsätter: ”Vi har i veckor, månader sökt skydd inom RFEF och inte fått det. Samma personer som ber om vårt förtroende valde i dag att kalla upp spelare som bett om att INTE bli kallade”. Hermoso menar att ”det är ytterligare en strategi för splittring och manipulation genom att skrämma och hota oss med juridiska följder och ekonomiska sanktioner”. Relevo fördjupar sig i omfattningen av kaoset. 1/ Många spelare hade inte kontaktats om uttagningen trots att Tomé påstod det. 2/ Omständigheterna kring uttagningen gör oavsett att spelare utomlands saknar flyg att ansluta med. 3/ Ingen resplan för Sverige är klar trots att matchen ska spelas i Göteborg på fredag. 4/ Klubbar hade inte informerats om laguttagningen av RFEF. Andra nyheter: AS skriver att Marocko är intresserad av att kalla Real Madrids Brahim Díaz. Förbundskapten Walid Regragui fanns på plats under matchen mot Real Sociedad. Marocko har en längre tid hoppats övertyga 24-åringen att byta röd landslagströja.

El Mundo uppger att skandalen med en sexvideo som spridits av ungdomsspelare i Real Madrid utvidgas. Utöver den 16-åriga flicka som drabbats uppges ytterligare ett offer finnas. Det visar enligt El Mundo polisens undersökning.

FRANKRIKE

L’Equipe har fokus på PSG:s överflöd i anfallet inför kvällens match mot Dortmund. Blir det Gonçalo Ramos eller Randal Kolo Muani som startar mellan Ousmane Dembélé och Kylian Mbappé. L’Equipe tror på portugisen, Le Parisien tror på fransmannen. Men PSG kan också utsättas för anfall. Inte bara av Dortmund utan också av Uefa. Organisationen kommer att granska PSG:s försäljning av Abdou Diallo, Marco Verratti och, i går till slut, Julian Draxler. Alla tre har sålts till Qatarklubbar, totalt för cirka 80 miljoner euro. PSG ägs som bekant också av Qatar. Spanska medier samt PSG-kritikern och La Liga-basen Javier Tebas har redan gått ut hårt med fuskanklagelser. PSG bestraffades redan förra året med böter av Uefa gällande Financial Fair Play. På tal om PSG och Qatar, U18-landslagsmannen Ilyes Housni återvände i går på lån till Al Sadd. L’Equipe håller för övrigt Manchester City som solkar CL-favorit, en bra bit före kvartetten Real Madrid, Barcelona, Bayern München och Inter. Andra nyheter från måndagen: Fabio Grosso är klar som tränare för Lyon och målvakten Salvatore Sirigu är klar för Nice.

La Dépêche du Midi flög under radar med uppgiften att Oliver Zandén är tillbaka efter drygt tre månader. 21-åringen finns nu med på Toulouse lagträningar och är även registrerad i Europa League-truppen. Zandén hade en tuff första säsongen i klubben efter flytten från Elfsborg. I juni tvingades han sedan operera höften.

TYSKLAND

Sport1 uppmärksammar röran kring Turkiets förbundskapten Stefan Kuntz. Förbundet (TFF) förnekade under måndagen tidigare uppgifter om att han får sparken. Ett uttalande ska komma under onsdagen. Men Sport1 slår fast att Kuntz kommer att få sparken, samt att Vincenzo Montella är favorit att ta över. Kuntz ses som en kandidat till den tyska förbundskaptensposten, ett billigare alternativ till Julian Nagelsmann.

Kicker kom under måndagen med uppgifter om att Nagelsmann tvekar efter samtal med förbundet (DFB). Lönen Nagelsmann fortfarande får från Bayern München är sju milj euro. DFB erbjuder fyra milj euro. Under måndagen kom även beskedet att Glenn Nyberg kommer att döma onsdagens tungviktsmöte i Champions League, Bayern München-Manchester United.

ÖVRIGT

Record (Portugal) sätter på nytt strålkastarljusen mot Viktor Gyökeres. Svensken kallas för ”maskin”, ”fontän av energi” och ”hård som stål”. Fokus ligger på Gyökeres statistik. Han har inte blivit utbytt på 563 dagar. Och hållit sig skadefri, påpekar Record Gyökeres toppar sedan alla möjliga listor i ligan. Flest dueller, flest vunna dueller, flest frisparkar med sig, nickar på mål, skott på mål och så vidare. Dessutom är anfallaren trea i skytteligan med sina tre mål. A Bola säger sig veta vilka klubbar det var Sporting som brädade när Gyökeres värvades. De var åtta till antalet, varav sju från Premier League: Fulham, Everton, Brighton, Wolverhampton, Crystal Palace, Burnley och Brentford. Den åttonde klubben var Eintracht Frankfurt. Samtliga har nämnts tidigare i olika sammanhang under vår och sommar.

Fyens Stiftstidende (Danmark) fångar upp den utsatta positionen för Andreas Alm efter ännu ett bakslag för Odense (0-3 mot Silkeborg). Sportchefen Björn Wesström reagerade på fans som skrek efter Alms huvud. ”Nej, jag frågade en säkerhetsvakt om en äldre man var elva eller tolv år gammal”, kontrar Wesström. Han säger vidare, ”Jag kommer inte att kunna sova en minut i natt, utan ligga och fundera på vilken väg vi ska ta”. FS: ”Är en lösning att sparka Alm?”. BW: ”Det är ett oerhört stort beslut, för då rycker man alla rötter ur jorden. Där är vi inte heller tio minuter efter slutsignalen”. I Odense debuterade Filip Helander. Även Rami Al Hajj startade.

Het Nieuwsblad (Belgien) tar ett snack med Hanna Stenberg i Club YLA (Club Brügges damlag). 19-åringen gjorde i helgen sitt första tävlingsmål för sin nya klubb (5-0 mot Mechelen). ”En stor lättnad för mig, som anfallare vill man inte vänta för länge på sitt första mål”, säger Stenberg, som gillar det mer fysiska spelet i Belgien. ”’Don’t mess with me’ är rätt mycket mitt motto”, säger den tidigare Rosengårdsspelaren och skrattar. Club YLA ligger efter fyra omgångar på tredje plats. Kommande helg väntar fjolårsmästarna Anderlecht. Mer från Belgien: Jacob Ondrejka missar Antwerpens CL-match mot Barcelona i kväll. Han är skadad och vänta bli borta ett par veckor.

Tarafdari (Iran) visar kaotiska scener när Al Nassr anlände till Teheran för Champions League-match mot Persepolis. I fokus: Cristiano Ronaldo. Redan vid flygplatsen följdes gästerna av folkmassor (se klipp här). Senare stormades hotellet som laget bodde på (se klipp här). AFP rapportera också om välkomnandet. Nyhetsbyrån påpekar att matchen kommer till stånd genom ett diplomatisk närmande mellan Saudiarabien och Iran. Matchen spelas inför tomma läktare, en gammal bestraffning av asiatiska fotbollsförbundet (AFC) av Persepolis.