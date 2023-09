Frankfurts plan: sälja Hugo Larsson för halv miljard

Headlines Blogg

Sport Bild har rubriken ”Eintrachts 230 miljoner euro-plan”. Det är transferpengar klubben ser potential till i de egna leden. Enligt trupplaneringen ska Frankfurts topptalanger säjas inom max tre år. Sport Bild skriver att Willian Pacho, Junior Dina Ebimbe och Hugo Larsson är spelare som klubben inom det tidsspannet, enligt egna värderingar, planerar att sälja för vardera 40 miljoner euro, motsvarande 477 milj kr. Enligt Aftonbladet har MFF en vidareförsäljningsklausul på 10-15 procent på Larsson. SportBild synar vidare Bayern München-tränaren Thomas Tuchels position i klubben. Han vill ha ännu mer att säga till om. Samtidigt har han blivit tillrättavisad av klubbledningen: han måste vara mindre emotionell och mindre negativ i uttalanden. Tuchels behandling av Joshua Kimmich har också rest frågetecken i ledningen. Men efter samtal anses relationen mellan Tuchel och ledning för närvarande stabil. I kväll väntar stormatch mot Manchester United. Sport Bild tror till skillnad från Kicker i går att Matthijs De Ligt startar i backlinjen (se förmodade startelvor).

Annons

Leipziger Volkszeitung räknar in tre färska CL-poäng till RB Leipzig (3-1 mot Young Boys), men insatsen var långt ifrån perfekt. ”Det är inte lätt att spela mot dem på konstgräs”, konstaterar Emil Forsberg, som för en gång skull fick starta.

WAZ skriver ner tennissiffrorna 1-6, 0-6. Det är Wolfsburgs två senaste resultat borta mot Dortmund. I helgen möts de igen. ”Jag hoppas vi spelar fotboll…”, säger Mattias Svanberg, men kör ändå vidare på jämförelsen, ”Vi vill vinna tredje set i Dortmund. Och är det en femsetare kan vi fortfarande vända”. Det kan vara läge att ta med familjen. Hans flickvän och nyfödda dotter var på plats och såg Wolfsburg slå Union Berlin i helgen. Då blev det seger 2-1. ”Min dotter är fortfarande obesegrad”, säger Svanberg belåtet.

ENGLAND

The Times gör stora ögon. ”Levy: Kane har en återköpsklausul”. Det avslöjade Tottenhambossen vid ett supportermöte under tisdagen. ”Det finns en återköpsklausul. Han kommer alltid att vara välkommen tillbaka”, sa Daniel Levy. Samtidigt skriver Daily Mail att Kane hade siktet inställt på en flytt på fri transfer till Manchester United nästa sommar. Men Uniteds värvning av en ung anfallare i Rasmus Højlund och Bayern Münchens omedelbara intresse fick pendeln att svänga mot Tyskland. Daily Mails krönikör Oliver Holt menar att ”United möter sin egen galenskap” när laget i kväll ställs mot Kane, som Holt anser borde burit Uniteds tröja i stället. The Athletic adderar Kane-uppgifter: Real Madrid la ett bud på 60 miljoner pund innan Bayern stövlade in, samt att även PSG visade intresse.

Annons

Daily Mirror ser ett ”Munchen Impossible” för Manchester United. Skador, skandalrubriker och skakigt spel. Det blir en rejäl utmaning för Victor Nilsson Lindelöf & Co. Mirror noterar för övrigt att Erik ten Hag hade ett längre samtal med svensken under tisdagens träning. Samtidigt fortsätter oönskade rubrikerna om United att . Anställda inom klubben ställde enligt The Athletic vd Richard Arnold mot väggen om den senaste tidens turbulens. Brentfords tränare Thomas Frank medgav i går att Ivan Toney kan säljas – till rätt pris. Mirror fyller på med att Arsenal, Chelsea och Tottenham är intresserade redan i januari. Brentford väntas begära 60 milj pund.

The Sun sätter med ”San Zero-Zero” rubrik på Newcastles match (0-0 mot Milan). Milans försvar höll Alexander Isak i schack. ”Emellanåt en åskådare, och tappade boll enkelt. Hade inte ett enda skott”, är Chronicles svala omdöme om Isak och kommer till betyget 6/10. ”A game of two Alvs” är en ganska träffande tabloidrubrik på Manchester City, som vände sin CL-match tack vare två mål av Julio Álvarez i andra halvlek (3-1 mot Röda Stjärnan).

Annons

Daily Telegraph uppger att klubblegendaren John Terry ingår i en grupp som vill köpa en andel i Chelsea, cirka tio procent. Nuvarande delägaren Todd Boehly är öppen för en investering.

Watford Observer hör Watfords tränare Valérien Ismaël bekräfta ett bakslag för Ken Sema, som drog på sig en muskelskada med landslaget. ”Vi trodde det var en liten skada men en skanning visade att det var lite mer än så och han blir borta ett par veckor”, säger Ismaël.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport-rubriken kan grovt översättas, ”För djävulen, vem ska göra mål?”, som en anspelning på Milan smeknamn och som en beskrivning av Milans insats i går (0-0 mot Newcastle). På bild är Rafael Leão, är en av de värsta målsumparna för dagen. Han får också lägst betyg i laget, 4,5/10. Sämst i Newcastle? Alexander Isak. ”Inför ögonen på Ibra, sin tidigare landslagskollega, tjusar han inte. Han försöker ta sig tillbaka för att hämta boll, men Tomori sliter itu honom varje gång”, skriver tidningen och ger anfallaren 5/10. Det finns mer att rapportera om mannen på läktaren. Zlatan Ibrahimovic hade möte med Milans ägare Gerry Cardinale under tisdagen, vilket skapade rubriker. Enligt GdS var mötet ingen slump men heller ingen jobbintervju. Däremot ett sätt att känna sig för ”om det finns utrymme för framtida manövrar”. Det handlar snarare om att hitta en roll nära tränare Stefano Pioli än nära klubbledningen, menar tidningen. Calciomercatos Milanjournalist Daniele Longo menar däremot att Cardinale vill ha in Ibrahimovic i klubbledningen. Liksom Sky Sports Gianluca Di Marzio skriver Longo att Ibrahimovic behöver ytterligare tid att fundera kring framtiden.

Annons

Corriere dello Sport har mest Lazio i blickfånget (1-1 mot Atlético). I synnerhet Ivan Provedel. Det var målvaktens nick som räddade oavgjort på tilläggstid. ”Jag kan fortfarande inte riktigt fattat att jag gjort det här målet. Fotboll går så fort, på gott och ont”, säger Provedel till Sky Sport Italia, ”Jag skulle skämtsamt vilja säga att jag studerat Immobile”. CdS kallar i en rubrik 29-åringen för ”Mannen med vingar”, och ger honom skyhöga 9 av 10 i betyg. Samma betyg får Porvedel i Gazzetta dello Sport.

SPANIEN

Marca placerar på nytt Champions League i skuggan av dramat kring damlandslaget. ”Regeringen lovar dem amnesti”, står för att landslagsspelarna förhandlat sig till friheten att lämna landslagssamlingen utan att riskera bestraffning. Men trots att dessutom många såg ut att motvilligt vara där, skriver Marca på morgonen att efter en nattmangling står det nu klart att 21 av de 23 kallade spelarna stannar och reser med till Göteborg. Samtidigt uppgav i går kväll förbundet (RFEF) förbereda att sparka flera personer, något som varit ett krav av flera spelare. Enligt Cadena SER är det ”en fråga om timmar” innan generalsekreterare Andreu Camp lämnar sin post. SER uppgav i går vidare att förbundets kommunikationsavdelning varken reser med eller bor på samma hotell som spelarna.

Annons

Sport och Mundo Deportivo är inte villiga att ännu en gång ge upp förstasidorna till turbulensen kring damlandslaget på nytt. I dag njuter de katalanska tidningarna av João Félixs konster för Barcelona (5-0 mot Antwerpen). ”Underbara João” och ”Magikern João”, ropar tidningarna ut om tvåmålsskytten. ”Jag är glad och har roligt”, säger portugisen efter matchen. Sports krönikör Xavier Ortuño frågar sig i en rubrik, ”Hur mycket kostar det att köpa loss João Félix?”. Han menar att det redan kan vara en idé att förvandla lånet till ett köp ”innan Atlético begär en oöverkomlig summa eller – vem vet – han hamnar i Saudiarabien täckt av guld”.

FRANKRIKE

L’Equipe-rubriken ”Hakimi MVP” ger en ganska klar bild av vad tidningen tycker om PSG-segern (2-0 mot Dortmund). När stjärnoffensiven svek – Kolo Muani får lägst betyg av alla PSG-spelare (4/10) – så klev den marockanska högerbacken fram. Tidningen sätter betyg på all spelare i gårdagens CL-spel. Svenskarna: Emil Forsberg (RB Leipzig) får 6, Alexander Isak (Newcastle) får 5 och utvisade Gustaf Lagerbielke (Celtic) får 2. Ingen annan spelare i CL-spelet i går får lika lågt betyg som den svenske backen. På tal om svenskar, Metz-tränare Lazlo Bölöni berättade häromdagen en anekdot om Joel Asoro. ”Minns ni Kim Källström? När vi blev intresserade ringde jag Kim, för de spelade i samma klubb. Kim sa att han (Asoro) var mycket bra i offensiva omställningar. När jag sen pratade med Joel sa jag, ’Visa mig att han (Källström) hade rätt, för annars kommer jag aldrig mer att fråga honom (Källström) om någonting’”, berättar Bölöni. Och det har Asoro gjort med en assist i debuten och sedan ett mål i första matchen från start i helgen. ”En strålande start”, som L’Equipe skriver.

Annons

RMC Sport försöker hänga med i kaoset i Olympique de Marseille. Ett pressmeddelande på tisdag kväll rätade heller inte ut frågetecknen. Men vad som anses vara hot från fans får klubbpresident Pablo Longoria och hans närmaste kollegor att åtminstone temporärt ta ett steg bort från klubben. De följer inte med till Amsterdam och matchen mot Ajax i morgon. Frågan är om tränare Marcelino gör det. Hans situation nämndes inte i pressmeddelandet. Under tisdagen förekom uppgifter fram och tillbaka om hans framtid. Marcelino ska ha förbryllat spelarna med att indikera att han lämnar. ”Hans tal var konstigt, det var vagt, vi förstod alla att något var på gång”, berättar en spelare anonymt för L’Equipe. Enligt La Provence och RMC Sport talar mycket för att Marcelino inte heller följer med till Amsterdam, att han gjort sin sista match som tränare i klubben. Enligt spanska AS i natt har Marcelino redan lämnat ett oåterkalleligt beslut till klubbledningen om att han lämnar.

Annons

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) skriver att Vitesse riskerar att bli utan nyförvärvet Joel Voelkerling Persson flera veckor. Anfallaren bröt näsan på uppdrag med U21-landslaget. På tidningens förstasida lyder rubriken, ”Trevlig start” för Feyenoord (2-0 mot Celtic).

Het Nieuwsblad (Belgien) menar att Chelsea inte gett upp Antonio Nusa. Klubben kommer att ha scout på plats för att följa den norska supertalangen under Club Brügge-Besiktas på torsdag. Även Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, PSV och Marseille har scouter på plats. Chelsea försökte utan lycka värva Nusa i somras.