Zlatans tvivel kring Ten Hag: ”Vilken erfarenhet har han?”

ENGLAND

The Sun drar på ett exklusivt utdrag från Piers Morgans intervju med Zlatan Ibrahimovic, som ska visas i sin helhet på torsdag. Tidningen menar att Ibrahimovic tvivlar på att Erik ten Hag är rätt tränare för Manchester United. ”Att komma från Ajax till United som han gjorde, det är en stor skillnad – jag har spelat i båda klubbar. Det finns en annan sorts disciplin. Ajax är en talangklubb. De har de bästa talangerna. De har inte stora stjärnor. Vad har den här tränaren för erfarenhet? Unga talanger. Han kommer till United, det är en annan mentalitet. Spelarna där är tänkta att vara stora stjärnor. Jag tror inte att de går att behandla likadant”, säger Ibrahimovic – som för övrigt fyller 42 år i dag.

Daily Telegraph ger plats åt en Chelseaspelare som äntligen fick släcka sin måltörst. Efter ”24 matcher, 22 chanser – 88 miljonerpunds-Mudryk gör till slut mål” (2-0 mot Fulham). Än mer chockerande statistik som klubben äntligen kan lägga åt sidan: Chelsea hade inte slagit ett lag ovanför sig i tabellen sedan maj 2021. Dessutom hann det går 303 minuter utan ett ligamål innan Mudryks förlösande mål. Telegraph skriver också att domarorganet PGMOL kommer att gå med på Liverpools begäran om att släppa ljudfilen med domarnas kommunikation kring det bortdömda målet av Luis Díaz mot Tottenham.

BBC Sport adderar att Liverpool kommer att överklaga Curtis Jones röda kort från samma match. BBC Sport-profilen Garth Crooks presenterar också sitt Omgångens lag i Premier League. Från gårdagens avslutande ligamatch kommer Conor Gallagher med.

Sky Sports uppdaterar läget kring en försäljningen av Man United. Shejk Jassim vill fortfarande köpa hela klubben, men Jim Ratcliffe har nu föreslagit familjen Glazers att bara köpa en minoritetsandel, cirka 25 procent.

Daily Mirror gör störst rubrik på att Antony är tillbaka i Manchester United. Inte bara i träning, han är också aktuell att spela mot Galatasaray i kväll. ”Efter sista träningen tar vi beslut, så han är under övervägande”, säger Erik ten Hag.

Lancashire Telegraph konstaterar att Blackburnfansen får som de önskat: Leopold Wahlstedt i målet. Till att börja med mot Coventry City och Queens Park Rangers i veckan. Tränare Jon Dahl Tomasson bekräftar att målvakten Aynsley Pears ”blir borta ett tag” med en fotskada. Wahlstedt ligadebuterade i söndags när Pears fick utgå.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har indignerade rubriken, ”Mitt Inter har Europapotential”. Det är inget citat men ska ses som svar från Simone Inzaghi till GdS-krönikören och forne stortränaren Arrigho Sacchi som tvivlar på Inters kapacitet i CL. ”Då har vi olika uppfattning”, säger Inzaghi. I kväll väntar match mot Benfica. Corriere dello Sport har lite mer väntat Napoli-Real Madrid som dragplåster i dagens papperstidning. För Juventus ger torsdag en vink om januarifönstret, skriver Gazzetta dello Sport. Då kommer svaret på Paul Pogbas b-prov. Fransmannens framtid i klubben hänger på det. Om det blir en skilsmässa så ses Pierre-Emile Højbjerg i Tottenham som förstaval för Juve. Inledande kontakter är redan tagna. Den 28-årige dansken är intresserad av flytten. Han ”får leva på smulor” i speltid under Ange Postecoglu. Manchester United uppgavs i dagarna också ute efter Højbjerg. Fiorentina klättrade upp på en Champions League-plats (3-0 mot Cagliari), och tränare Vincenzo Italiano vädrar morgonluft, ”Spelar vi så här kan vi slå vem som helst”.

L’Arena uppger att Isak Hien blir borta ”minst 20 dagar, kanske mer”. I så fall står det redan klart att det inte blir något spel mot Belgien den 16 oktober. Hellas Verona meddelade under söndagskvällen att mittbacken har en muskelskada i baksida lår. Landslagstruppen presenteras på onsdag.

Sport Mediaset menar att Roma ser Antonio Conte som José Mourinhos ersättare. Säsongsstarten har gått i moll för Roma och Mourinho kontrakt går ut efter säsongen. En stötesten med Conte kan bli lönen. Han räknar med sju-åtta miljoner euro om året.

SPANIEN

Marca och AS har Neapel i fokus. Marca med ”A casa de D10s” (hemma hos gud), AS med citatrubrik från Chvitja Kvaratschelia, ”Vi är inte rädda för Real Madrid”. Tidningarna märkte också att det skakade under fötterna redan före kvällens match. Ett jordskalv. Skalvet mätte fyra på Richterskalan, det näst starkaste på 40 år i regionen. Nacho väntas ersätta skadade David Alaba bredvid Antonio Rüdiger (förmodad laguppställning här).

La Voz de Galicia suckar över ännu en tung afton för Celta Vigo (1-2 mot Las Palmas). Carl Starfelt orsakade en straff och Williot Swedberg fick nöja sig med ett par minuter. Tränare Rafael Benítez var ilsken på domaren efter matchen, särskilt över ett bortdömt mål. ”Hur kan vi inte förlora när de tar ett fullt legitimt mål från oss?”, säger Benítez, ”Min spelare ligger före, jag förstår inte var förseelsen är. Om det där ska bestraffas i fotboll får vi spela något annat. Det är fotboll, inte pingpong”. Celta Vigo ligger under nedflyttningsstrecket.

Sport och Mundo Deportivo använder förstasidorna för att sprida måndagens glädjebesked: Lamine Yamal har skrivit på kontraktet. 16-åringens utköpsklausulen är en miljard euro. ”Miljardklubben”, som MD kallar den, består nu av Pedri, Ansu Fati, Ferran Torres, Ronald Araujo, Raphinha, Jules Koundé, Gavi, Alejandro Balde och så nu Lamine Yamal.

Cadena Cope bär på flitigt citerade rader om Lionel Messi, inte minst i argentinska medier. Radiokanalen pratar med ex-domaren Mateu Lahoz, som dömde det heta mötet mellan Argentina och Nederländerna i VM. Han fick utstå mycket spott och spe på planen, bland annat från Messi. ”Leo Messi ringde upp mig efter matchen mot Nederländerna i VM och bad om ursäkt för de hårda orden mot mig under matchen. Han var en annan Messi i den matchen”, säger Lahoz.

FRANKRIKE

L’Equipe går i rött och gult för Lens. Stade Bollaert-Delelis lär bli en kokande gryta när Arsenal kommer på besök i kväll. Det är nästan på pricken 25 år sedan Lens spelade sin allra första hemmamatch i CL – mot just Arsenal. Men tidningen har också stort utrymme för PSG-Newcastle på onsdag. ”Gulfico II – återkomsten”, är den filmiska rubriken. Första delen var PSG/Qatar mot Manchester City/Förenade Arabemiraten. Nu står en ny granne från Persiska viken – kallad Persiska gulfen på franska – för motståndet, Newcastle/Saudiarabien. Enligt Le Parisien är det back to basics för Luis Enrique, som väntas ställa upp med följande lag: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez – Vitinha, Ugarte, Zaire-Emery – Dembélé, Kolo Munai (eller Ramos), Mbappé.

Le Progrès berättar om hur det tidigare tabubelagda och fruktade begreppet ”Ligue 2” nu är i var mans mun bland Lyonsupportrar. Och det för ett lag som är ”ett flaggskepp till klubb, med en budget på 220 miljoner euro, ägare till en arena med 59 000 platser tänkt att användas för Champions League-fotboll två år av tre – då får man nypa sig i armen ett flertal gånger för att inte tro att man befinner sig i en mardröm”, skriver tidningen. Le Progrès går även igenom statistiken sedan trepoängssystemet infördes. 50 procent av de Ligue 1-lag som bara haft två poäng efter sju omgångar, som fallet är med Lyon, har trillat ur.

TYSKLAND

Sport1 skriver att det kostar strax under fem miljoner euro för Bayern München att lösa Max Eberl från RB Leipzig. Sky Sport har liknande summa. Eberl fick häromdagen lämna RB Leipzig men har kontrakt till 2026. I Bayern kommer Eberl att hamna något högre upp i Bayerns beslutskedja än sportchefen, som är Christoph Freund.

Sky Sport uppger att Jadon Sancho är i regelbunden kontakt med Dortmunds tränare Edin Terzic. En övergång till Dortmund för den utfrysta Manchester United-spelaren ses som svår, men inte utesluten. Tv-kanalen menar att Sancho kommer att lämna i vinter men United lär få svårt att sälja honom. Ett lån är troligare. Vidare skriver Sky Sport att RB Leipzig är på väg att förlänga kontraktet med Willi Orban. Den 30-årige lagkaptenens nuvarande kontrakt nuvarande sträcker sig till 2025. Det nya kontraktet är två år längre. På tal om förlängningar: transfergurun Fabrizio Romano skriver att Jeremie Frimpong förlänger med Bayer Leverkusen till 2028.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) hör hur Odensefansen efter ännu en förlust (0-1 mot Lyngby) åter skanderar om att de vill ha bort tränare Andreas Alm. ”Jag tycker likgiltighet är en katastrof och de (fansen) är inte likgiltiga”, säger Alm till Viaplay, ”De är det bästa vi har, och då har de rätt att skrika på mig. Om folk bara gick hem och var likgiltiga vore det inte bra. Det är en del av jobbet här”. Odense har nu fyra raka förluster. Sportchefen Björn Wesström fick efter matchen frågan om en ny tränare var aktuell. ”Det ingår i överväganden. När man haft den start vi haft är det så klart en del av diskussionen. Men det är inget beslut man tar i tv”, säger Wesström.

O Jogo (Portugal) skriver att Joe Mendes lär starta Bragas Champions League-match mot Union Berlin i kväll. Ordinarie högerbacken Victor Gómez är skadad. Tidigare Bragabacken Zé Nuno Azevedo håller tummarna för den svenske U21-landslagsspelaren, ”Han har kvalitet, det han saknar är matchtempot”. Braga köpte Mendes från AIK i januari.

Voetbal International har med Emil Hansson (Heracles) i Omgångens lag. Det har även De Telegraaf. Det har även Algemeen Dagblad. Hansson gjorde Heracles båda mål i segern mot PEC Zwolle i söndags.

Gazetta (Grekland) kunde på måndagskvällen berätta att den grekiska ligan fått ytterligare en svensk. Mikael Dyrestam, 31, har skrivit på för jumbon Volos. Kontraktet gäller resten av säsongen.