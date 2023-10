ten Hags stöd intakt - från spelare och klubbledning

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mail och The Guardian tar båda upp att Manchester United-tränaren Erik ten Hag fortfarande har klubbledningens stöd. Han är inte ens uppe för diskussion trots en mycket svag start på säsongen. Klubbledningen ser det också som att Ten Hag haft otur med skador i laget. ”De vet att det kan ta tid att nå högsta nivå igen. Ingen håller Ten Hag ansvarig för säsongsinledningen”, påpekar även transfergurun Fabrizio Romano i ett nyhetsbrev. Daily Mail nämner vidare att även omklädningsrummet står bakom nederländaren.

The Times tar upp att Man United undersöker hur cirka 1 000 Galatasaray-fans kunde få biljetter som var avsedda för hemmafans. Bilder efter slutsignalen visar hur de satt i stora klungor på olika platser på Old Trafford (se klipp här). Unitedfans var rasande även över att de turkiska fansen rev ner en lång Unitedbanderoll (se klipp här).

Daily Star och Daily Express har samma tanke: en geografisk anspelning för beskriva Newcastle festföreställning (4-1 mot PSG): ”Tyne of their lives”. Laget har nu 15-1 på de fyra senaste matcherna, alla segrar. ”Jag är inte överraskad”, säger Alexander Isak efter segermatchen. Trots ”bara” en assist så drog han blickarna till sig. Efter en smäll spelade han med bandagerat huvud. Det får Daily Mail att skriva att Isak ”kanaliserar sin inre Alan Shearar”. Även fansen drar parallellen till klubbikonen. Shearer ledde med bandagerat huvud i klassiska bilder Newcastle till seger mot rivalen Sunderland 2002. Chronicle går bananas med spelarbetygen från gårdagskvällen. Alla spelare får 9 (bland dem Isak) eller 10.

Daily Telegraph ger ”Klopp kräver omspel” fetast rubrik. Den stämmer inte riktigt. Liverpooltränaren kräver det inte, men tycker det är rimligt. Fast Liverpool uppges överväga det och kan, som Headlines också skrev i går, ha stöd för det i regelboken. Samtidigt uppger Telegraph att VAR-domaren Darren England, som hamnade i centrum för kontroversen, inte får döma fler Liverpoolmatcher den här säsongen. Han kommer dock inte att sparkas som domare.

Coventry Telegraph noterar att Yasin Ayari var nära ett drömmål för Coventry. Det blev en ribbträff i stället, men den ledde oavsett fram till segermålet (1-0 mot Blackburn) – se ribbträff och mål här. Tidningen ger den inhoppande svensken 6,5 av 10 i betyg. Leopold Wahlstedt debuterade från start i ligan och får tummen upp av Lancashire Telegraph, 7.

The Sun ger hela nyhetsettan åt VM. ”They think it’s all over the place” leker med en klassisk tv-kommentar från VM-finalen i England 1966. VM 2030 kommer att ha matcher på tre kontinenter.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport konstaterar att Milan är ”Utan mål”. En mållös match mot Newcastle följdes i går upp av ännu en mållös match (0-0 mot Dortmund). ”Nöjd med oavgjort? Absolut inte”, säger Rafael Leão, ”Vi borde ha vunnit med tanke på vad vi presterade”. Härnäst väntar PSG. ”Vi åker till Paris för att vinna”, säger portugisen. GdS ser Leão och Fikayo Tomori som bäst på plan (7 av 10). Tidningen påminner också om att det är ödesdagar för Paul Pogba, som tidigare testat positivt för testosteron. B-provet analyseras i dag, resultatet kommer inom två dagar. Det avviker sällan från det första. I så fall kommer fransmannen stängas av och Juventus kan riva kontraktet. Pierre-Emile Højbjerg är fortsatt det hetaste namnet att ersätta. Kontakter är tagna med spelarens rådgivare. Men Tottenham kräver 30 miljoner euro. Alternativ är Manu Koné (Mönchengladbach), Youssouf Fofana (Monaco) och Habib Diarra (Strasbourg).

Corriere dello Sport kanske nynnar på Madonnas ”La Isla Bonita”. Rubriken ”San Pedro” skulle funka bra till inledande textraden ”Last Night I dreamt of San Pedro”. Laziofans kan vakna upp i dag och ha drömt om Pedro som fixade seger på tilläggstid (2-1 mot Celtic). ”Det var fantastiskt att vinna på det här viset. Jag har faktiskt gjort några nickmål i i karriären”, säger den 36-årige och blott 169 cm långe spanjoren. Trots att Pedro kom in först i den 84:e minuten är han matchens lirare (7,5) enligt CdS: ”Få minuter med mycket stor kvalitet”. Roma kommer från och med nästa säsong att uppmana folk att resa till Saudiarabien. Laget har skrivit ett lukrativt kontrakt som innebär att tröjorna pryds av Riyadh Season, en statligt arrangerad underhållningsfestival. Förra året drog den fem miljoner besökare. Roma får enligt CdS 25 milj euro för två år.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo firar Barcelonas CL-seger (1-0 mot Porto). ”Spöket är borta”, har MD som rubrik, en hänvisning till att Xavi inför matchen sagt att det målats upp en bild av att CL är ett spöke för Barça. Xavi själva säger nu: ”det var snack om spöken men vi jagade bort dem mot en historisk rival”. Sport ser det däremot som att ”Barça lyckades inte jaga bort Europaspöket”, eftersom spelet var fortsatt dåligt. Tre uttåg uppmärksammas. Gavi blev utvisad. Robert Lewandowski fick kliva av skadad redan efter en dryg halvtimme. Märkligare var situationen med Lamine Yamal. I den 73:e minuten sprang stjärnskottet ut. Och kom inte tillbaka. Barça spelade med tio man i fem minuter innan det till slut togs beslut om ett byte. ”Han hade sagt till mig ett tag att han inte mådde bra, han hade ont i magen”, berättar tränare Xavi efteråt.

Marca och AS har som Madridtidningar också anledning att fira, då Atlético vann (3-2 mot Feyenoord). Men förstasidorna viks åt att Spanien fått delat värdskap för VM 2030. Marca roar sig också med att mäta upp farten på Federico Valverdes kanon mot Napoli: 107 km/h, skriver tidningen.

FRANKRIKE

L’Equipe stämplar PSG:s bakslag med ”Desillusionen” (1-4 mot Newcastle). ”Resultatet var rättvist men siffrorna för stora”, menar tränare Luis Enrique, som sa sig vara nöjd med spelarnas insats ”förutom de sista 30 meterna”. L’Equipe tar däremot fram storsläggan. Kylian Mpabbé får bara 2 av 10 i betyg, liksom Randal Kolo Muani och Marquinhos. L’Equipe skriver att Mbappé gjorde ”en av sina sämsta matcher i PSG:s tröja”. Svenskbetygen i CL: Alexander Isak (Newcastle) 6 och Emil Forsberg (RB Leipzig) 4. Gabriel Gudmundsson väntas starta när Lille i kväll möter Klaksvik på Färöarna i Conference League .

RMC Sport-profilen Daniel Riolo är kritisk till Luis Enriques 4-2-4. ”Vilket lag spelar så i Europa? Systemet är kasst, uselt. Ingen spelar så”, säger Riolo i After Foot, ”Han kunde justerat under matchens gång, men väljer att inte göra det. Han ger oss en knäpp på näsan, genom att visa att ’Jag har rätt för jag är ett geni’. Är det något som jag inte står ut med så är det missförstådda genier”.

TYSKLAND

Kicker har inga översvallande betyg till RB Leipzig (1-3 mot Man City). Emil Forsberg är en av dem som bara får 4 av 6 (1 är bäst). ”Vi lär oss av de bästa”, säger tränare Marco Rose. Dortmund fick nöja sig med sig en poäng på hemmaplan (0-0 mot Milan). ”Vi ligger sist men det är bara tre poäng till förstaplatsen”, påminner tränare Edin Terzic. Hugo Larsson väntas starta igen när Frankfurt i kväll möter Paok i Conference League.

Bild uppger att Nottingham är intresserad av Stuttgarts anfallare Serhou Guirassy. 27-åringen toppar Bundesligas skytteliga med tio mål på sex matcher. Guirassy uppges ha en utköpsklausul på 20 miljoner euro.

Opta Franz skriver att Mathys Tel, ofta inhoppare för Bayern München, har snittat ett mål var 49:e minut. Ingen annan spelare i de fem stora ligorna gör mål så ofta. Bara spelare som spelat minst 250 minuter är medräknade.